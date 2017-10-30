В США завершился эксперимент по имитации жизни на Марсе. В следующем примет участие Россия.

С 19 января до 17 сентября 2017 года пятеро добровольцев из США и один из Великобритании жили в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, в качестве эксперимента по имитации жизнедеятельности на Марсе. Это уже пятый по счёту эксперимент такого рода на данном объекте, организуемый Университетом штата Гавайи и финансируемый NASA.

В команду учёных, отобранных по конкурсу из 700 претендентов для участия в нынешнем проекте, входили четверо мужчин и две женщины.

NASA планирует осуществить миссию на Марс в 2030-е годы, в связи с чем и проводит регулярно эксперименты такого рода. Благодаря этому эксперименту учёные решали медицинские и психологические проблемы, с которыми придётся столкнуться экипажу колонизаторской миссии, которому, предварительно придётся осуществить длительный перелёт к красной планете сквозь бескрайний космос.

Для решения поставленных задач участникам эксперимента было необходимо осуществить обширную программу научно-прикладных исследований, находясь под постоянным наблюдением, но при этом, предоставленных самим себе, как в настоящей миссии на Марсе.

Учёные следили за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закреплённых непосредственно на испытуемых.

Местом обитания участников эксперимента было двухэтажное здание с общей жилой площадью 111,5 кв. м, находящееся на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который в последний раз извергался в 1984 году. Оно имеет форму купола высотой 7 м, а его диаметр составляет 12 м. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором — очень небольшие спальные комнаты. Есть и существенное отличие от реальных условий пребывания в колонизаторской миссии — купол является полупрозрачным и не герметичным.

Для чистоты эксперимента и максимального приближения к реальным условиям участники выходили наружу для забора образцов грунта и проведения геологических исследований только в скафандрах. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не было. Питались они исключительно "космической, то есть замороженной, сублимированной и консервированной пищей. Радиосвязь между участниками эксперимента и их кураторами осуществлялась с 20-минутной задержкой, что в точности соответствует современным технологическим возможностям поддержания связи между Землей и Марсом.

Предыдущие эксперименты

Первый такой эксперимент состоялся на Гавайях в 2013 году. Первые две группы жили там по четыре месяца, третья продержалась в два раза дольше, а четвёртая группа — целый год.

Самым длительным из всех экспериментов по имитации полёта на Марс считается "Марс-500", проводившийся в России в 2010-2011 годах. Шестеро добровольцев из России, Франции, Италии и Китая находились в полной изоляции 520 суток — именно столько займёт предполагаемый полёт на Марс и обратно. Проект был осуществлен в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук (РАН) при участии Европейского космического агентства.

Планы на будущее

Следующий подобный эксперимент на Гавайях запланирован на январь 2018 года. Как ожидается, Россия будет принимать в нём участие. Речь идет как о научной поддержке эксперимента, так и, возможно, о непосредственном участии в нём добровольцев из России. По словам Ким Бинстед, круг лиц, из которых производится отбор следующего экипажа, уже определён, и среди кандидатов есть россияне. В то же время Бинстед отказывалась уточнить, какие граждане России находятся в списке претендентов на участие в эксперименте, сославшись на то, что не может разглашать такие детали до завершения процесса отбора.

"Мы в действительности надеемся, что у нас в следующий раз будет член экипажа из России"

При этом, она пояснила, что группа участников шестого эксперимента не создана.

"Мы близки к тому, чтобы сформировать экипаж, но всё ещё выбираем. Надеюсь, мы объявим его состав в конце октября - начале ноября", — отметила эксперт, которая почти всё лето провела в Москве по американской научно-образовательной программе Фулбрайта, в рамках которой Бинстед взаимодействовала с коллегами из ИМБП РАН.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что взаимодействие по предстоящему эксперименту идёт полным ходом, что подтверждается словами Ким.

"Мы в настоящее время занимаемся интегрированием ряда предложенных исследований ИМБП в проект, и я уверена, что эта работа увенчается успехом".

В заключение она с большой теплотой отозвалась о своей поездке в Москву и коллегах в ИМБП и дала высокую оценку их собственным рабочим планам и замыслам.

Ким очень лестно отозвалась о своей поездке в Москву, поблагодарив всех за гостеприимство.

"Что я могу сказать про Москву? Это чудесный город, а мои коллеги в ИМБП замечательно принимают гостей. Я по-настоящему рада продолжать сотрудничать с ними. Не мне судить об их планах на следующие несколько лет, но те, с которыми я ознакомилась, чрезвычайно захватывающие!"

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https://zen.yandex.ru/media/scikit/v-ssha-zavershilsia-eksperiment-po-imitacii-jizni-na-marse-v-sleduiuscem-primet-uchastie-rossiia-59c0bf40a815f12961cf32d0