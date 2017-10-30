Технологии превращения живого языка в мертвый (полный текст)

Об этой проблеме писал многократно. Вот её простое изложение. Технологии превращения живого русского языка в мертвый осуществляются через замену существующих понятий и представлений искусственными терминами: «компетентность» заменяется на «компетенцию», «проект» — на «стандарта». В результате процессы организации обучения через взаимосвязь «знания-умения навык» и управления через взаимосвязь «организация-планирование-контроль» стали организовываться через увеличение количества компетенций, работа по улучшению качества образованности, воспитанности и профессионализма исчезла из образования. Организацию науки через взаимосвязь « фундаментальные-экспериментальные – прикладные» заменили собирательным термином «технопарки. В структуре языка стала исчезать его сущность – сохранение, накопление и передача социального опыта. В образовании целенаправленно превращают русский язык в «мертвый язык». В этих условиях исчезает Россия, её культура и религии. Защищать будет некого!

Приложение: Технологии превращения живого русского языка в мертвый (7 лист.)

Здравствуйте уважаемые! Об этой проблеме писал многократно. Вот её простое изложение. Технологии превращения живого русского языка в мертвый осуществляются через замену существующих понятий и представлений искусственными терминами: «компетентность» заменяется на «компетенцию», «проект» — на «стандарта». В результате процессы организации обучения через взаимосвязь «знания-умения навык» и управления через взаимосвязь «организация-планирование-контроль» стали организовываться через увеличение количества компетенций, работа по улучшению качества образованности, воспитанности и профессионализма исчезла из образования. Организацию науки через взаимосвязь « фундаментальные-экспериментальные – прикладные» заменили собирательным термином «технопарки. В структуре языка стала исчезать его сущность – сохранение, накопление и передача социального опыта. В образовании целенаправленно превращают русский язык в «мертвый язык». В этих условиях исчезает Россия, её культура и религии. Защищать будет некого!

Приложение: Технологии превращения живого русского языка в мертвый (7 лист.)

С уважением Николай Мигашкин, автор науки нормология

Технологии превращения живого русского языка в мертвый

1. Почему мировые религии могут спасти цивилизацию на Земле.

Еще Бисмарк говорил, что Россию можно победить только изнутри, победив православие. Все мировые религии взаимосвязаны. Каждая из них содержит свою концепцию познания и организацию сотрудничества людей. В буддизме преобладают духовные ценности прошлого, в Христианстве духовные ценности, которые обеспечат цивилизации на земле, будущее. Ислам – это приоритет организации сотрудничества в настоящем времени и потому эта самая строгая религия в плане исполнения законов. Цель их использовать опыт сотрудничества с учетом сохранения блага, созданного в прошлом, сохранить его производство в настоящем и передать будущим поколениям. Такова программа Бога или Мирового Разума в развитии цивилизации на планете Земля.

Научные концепции живут недолго, лет сто, да и то критикуются и обновляются. Поэтому их и называют парадигмами. Россия почти единственная страна, где в мире живут в мире более 150-ти коренных национальностей. Именно на территории России это взаимодействие религий осуществляется. Успехи сотрудничества религий спасение для России.

Вот такое объяснение веры граждан России и их убеждение, что "Бог спасет Россию!".

2. Как сохраняется, накапливается и передаётся социальный опыт.

Духовные религиозные ценности, как и социальные, организуют сохранение опыта цивилизации человечества, его накопление и передачу через национальные языки. Опыт межнационального сотрудничества также накапливается их структурой. Все иностранные слова, в начали входят в их содержание, как и искусственные термины, потому что их содержание определяются через набор признаков. Понятиями, категориями они могут стать при установлении сквозных связей между словами, отражающими способность организовать воспроизводство жизни в её многообразии. (Гегель) Таков же принцип развития научных и профессиональных терминов, которые вначале существуют как субкультурные языки.

Таков механизм самоочищения любого живого языка и сосуществования рядом с ним различных субкультурных профессиональных языков. Для глупых людей эти границы отсутствуют, что объясняет почему глупость не имеет границ. Таковы и технологии превращения языка в мертвый язык. В чем суть технологий?

Искусственная терминология проходит испытание практикой жизни, чтобы превратиться в нормативное понятие. Все понятия имеют историческую связь с другими понятиями. Поэтому любой живой национальный язык есть способ сохранения, накопления и передачи социального опыта. Диверсия организуется через подмену понятий — замена глаголов на существительные. Например. Термин «компетенция» исключил из речи глагольную форму «компетентность» — наступление права ответственно исполнять какую-то работу с достижением конкретного результата. Понятие "проект" подменяется термином "стандарт", освобожденный от практической привязки к технологии качественного изготовления конкретного продукта. В обоих случаях исключают технологии изготовления (делания) конкретных продуктов труда, что превращает эти термины в многозначные, с бесконечным количеством признаков, не имеющими связи с с сохранением, накоплением и передачи локального опыта. И другие подобные подмены.

Например, компетенцией можно назвать бесконечное количество работ, от простых актов деятельности до сложных технологий. Эта подмена исключила также из речи понятия "образованность", "воспитанность", "профессионализм", так как их содержание тоже образуют компетенции. Любой "таракан" в сознании теперь приобретает в сознании статус компетенции. Тем более, что все образование переведено с ресурсов долговременной памяти (понятий уровень) на кратковременные (терминологический уровень). Таковы причины отсутствия границ в способах существования глупости.

Освобожденный от конкретных технологий изготовления продукта, с учетом меняющихся потребностей людей, термин «стандарт» превращается в «горшок» куда можно складывать «и мухи и котлеты». Если любой проект гарантирует изготовление продукта, так как его содержание подчиняется процессу деятельности и технологии изготовления продукта. Причем, понятие «проект» отражает необходимость предварительного моделирования любого простого и сложного поведенческого акта в представлении. Поэтому это понятие является одним из основных в формировании духовной культуры цивилизованного человека.

Любой «проект» становится духовной ценностью общества, если люди верят в их практичность. Поэтому понятие «вера» есть способ сохранения проектов, их накопления и передачи в системе образования поколений. Поэтому все религии, формируя культуру верования, обеспечивают существование цивилизации. Таков эффект влияния православия, который отметил Бисмарк. А мы добавим, уничтожение любой религии в обществе приведет к уничтожению самой страны. Поэтому понятие «социализм» есть подмена религий в формировании веры в проекты.

Термин «стандарт», используемый в образовании уничтожил основы формирования духовности человека и определил содержание образования на уровне массового потребительского сознания, которое легко управляется рекламой и различными вводными. Чингиз Айтматов называл таких людей «манкуртами». Такова цель внедренной идеологии Джд. Сороса «Открытое общество», как слепок идеологии существования фондовых и финансовых рынков, где в плюрализме поступков инвесторов исчезает определенность, а науки становятся мешающими. Поэтому не случайно её уже начали признавать фашистской даже в США. (Подробнее Н. В. Мигашкин «Мир гармоничен через сквозные связи» (Теории нормологии ), Глава 7. «Открытое общество» Сороса идеология игромана)

На сегодняшний день русский язык превращается в мертвый язык, а её граждане в безответственных болтунов , о чем свидетельствуют форумы СМИ, на ТВ, дискуссии в ГД и СФ. А также многочисленные дискуссионные площадки, даже на международном уровне, где никогда не переходят на новое качество организации сотрудничества, то есть проекты. Почему?

Потому что из образование также выбросили способы создания проектов в обучении через взаимосвязь «знаний-умений- навыков», а в управлении «организация-планирование-контроль». Поэтому в несуществующих проектах отсутствуют «навыки», а без результатов работы исчезает необходимость «контролировать» этапы деятельности.

Наши болтуны на всех уровнях теперь просто колеблют воздух, даже тогда, когда поливают грязью последнего Императора России Николая Второго, сегодняшнего Президента России Путина В.В. и многие другие факты из жизни людей, а также их самих. Теперь их нельзя обвинить, что они агитируют взорвать "Храм на Крови", сжечь храмовый комплекс в Ганиной Яме. Или устроить новую революцию против Путина.

Хотя это первый этап в любых оранжевых революциях – уничтожить существующие духовные ценности, посеять раздор между слоями населения, между властью и гражданами, между родителями и детьми. На втором этапе делается информационный «вброс», который объединит одну группу населения, с последующим подчинением себе разобщенного населения. Таковы технологии оранжевых революций 1905, 1917, 1990 –х годов, а также в Сирии, на Украине и в других странах.

Кстати, 28 октября этого года пришел ответ из областной прокуратуры Челябинской области, которые не обнаружили наличие диверсии в подмене слов в русском языке. Почему? НеУжели они, как и Генеральная Прокуратура крышуют духовный геноцид в России, так как не обратили внимания на 43-и Обращения депутата ГД России Натальи Владимировны Поклонской?

3. Диверсия по уничтожению живой сущности русского языка

Нормология наука критериальная. Все созданные научные концепции приобретают статус теорий и технологий только в нормологии. В парадигмальных концепциях невозможно отличить ученого, мудреца или просто здравомыслящего человека от идиота.

Эта диверсия войдет в историю цивилизации, как самая изуверская и крупномасштабная – победить противника через уничтожение системы сохранения, накопления и передачи социального опыта. В чем суть диверсии?

Любой язык является способом организации сотрудничества нации на основе чего-то сделанного. Только сделанное можно контролировать по этапам и накапливать в виде материальной культуры и нематериальной культуры, для которой материальная культура является критериальной. В свое время Гегель даже обидел народы с иероглифами, как обречённые на отсталость, потому что в их письменности нет глаголов. Но потом он понял, что глаголы «сделать», присутствовали в каждом иероглифе, что формировало сознание этих народов, как более консервативное.

На территории Америки десятки языков коренных народов за короткое время были превращены в мертвые по причине исключения их участия в производстве бытовой и общехозяйственной жизни. Сначала они выполняли только роль национального общения в бытовой жизни, а потом исчезли и на этом уровне.

Первые итоги диверсии назвала Министр образования О. Васильева, «Выпускников вузов бизнес на работу не берёт, так как они ничего не умеют делать. Бизнес, российская армия предпочитают комплектоваться специалистами, закончивших колледжи. Но с этого года и обучение в колледжах будет организовано также по стандартам.

Уничтожаются и науки. В любой стране наука существует через организованную взаимосвязь фундаментальных, экспериментальных и прикладных наук даже в школах, где формируется научное мышление. Замена этого живого взаимодействия на термины «технопарки», «наукоёмкие технологии» уничтожило и науки в России. Сколково и пр. это способы существования наукоёмких технологий.

Страдают не только русские, но и другие национальности. Русский язык перестал обеспечивать должный уровень образованности, воспитанности и профессионализм у других национальностей. Поэтому, чтобы выйти из под влияния погибающего языка Татарстан и Башкорстан хотят полностью перейти в обучении на свои национальные языки.

4. Торжество глупости в организации образования России

Уже несколько лет из СМИ исчезли мероприятия по улучшению качества образования. О. Васильева неоднократно заявляла, что мнения общественности мешают профессиональной работе специалистов. Интересно, система организации образования перешла на закрытый режим работы? Поскольку это не секта, а государственная организация, то пусть и выработают принципы формирования конфиденциальности.

Но причина в другом. Они боятся, что граждане России обнаружат торжество глупости в системе их работы.

Вот конкретный пример на октябрь 2017 года. Результатами диверсии можно считать ниже приведенные тексты для подготовки профессионального стандарта педагога. Они изготовлены не в палате № 6, а в Московском МГПУ. Обращение ректора Игоря Михайловича Реморенко сайт https://www.preobra.ru/improject

Уважаемые друзья!

Нашим исследовательским коллективом разработан проект процедуры оценивания профессиональной деятельности педагога, которая позволяет раскрыть степень владения педагогом профессиональными компетенциями.

Эта процедура позволяет не только оценить профессиональные компетенции педагога, но и выявить его сильные стороны и точки возможного профессионального роста.

Приглашаем вас к обсуждению модели компетенций педагога, на которой основана разработанная процедура оценивания!.

Прочитайте следующие представления о профессионализме педагогов. А теперь представьте, что этому будут учить в МГПУ педагогов всех категорий (школьных и вузовских), а у же те на этом тарабарском языке будут обучать школьников и студентов. Это Москва, а что делается в регионах? Такова система оглупления наших детей и граждан в дополнительном образовании..

Уровень 1. Группирует информацию по отдельным признакам, описывает отдельные части всего объема информации. / Не выстраивает компоненты информации в систему.

Уровень 2. Выделяет значимую информацию, расставляет приоритеты, структурирует информацию. / Упускает из внимания отдельные компоненты, допускает дублирование и их пересечение в системе. Не выстраивает сложных взаимосвязей и иерархий.

Уровень 3. Выстраивает сложные взаимосвязи и иерархии. Не упускает из внимания отдельные компоненты. / Действует в рамках существующих концепций.

Уровень 4. Выстраивает новые концепции. Сопоставляет элементы различных систем, видит неочевидные аналогии из разных сфер.

​Восприятие другой точки зрения

Уровень 1. Полагается на свою точку зрения. / При обсуждении мнения, отличного от своего, отстаивает и защищает свою позицию, игнорирует аргументы другой стороны.

Уровень 2. Заинтересован в понимании другой точки зрения. Принимает значимые аргументы. / Интерпретирует полученную информацию в свою пользу. Соглашается на словах, не меняя своего отношения, поведения.

Уровень 3. Открыт к обсуждению новых мнений. Уточняет правильность своего понимания. Выделяет конструктивные и содержательные аспекты. Изменяет свое отношение, поведения при согласии с другим мнением. / Испытывает трудности в компилировании различных, противоположных мнений.

Уровень 4. Видит рациональное зерно в любой новой точке зрения. Объективен в анализе точек зрения. Эффективно компилирует различные мнения. Учится новому в любых ситуациях.

​Адаптивность поведения

Уровень 1. Использует одну привычную модель поведения в любой ситуации. / При изменении ситуации отдаляется от достижения поставленной цели.

Уровень 2. Перестраивает свое поведение при изменении ситуации с течением времени. / Обладает небольшим набором поведенческих реакций, теряет эффективность работы в новых условиях.

Уровень 3. Использует различные стратегии поведения. Легко меняет их при изменении ситуации, сохраняя эффективность работы. / Испытывает сложности в адаптации к совершенно новым для себя ситуациям, условиям.

Уровень 4. Владеет широким спектром эффективных поведенческих реакций как в ожидаемых ситуациях, так и в совершенно новых для себя. Сохраняет эффективность в постоянно меняющихся условиях.

Подробнее подборка анализов в теме «Васильева О. Ю будет продолжать схему оглупления граждан России, начатую Фурсенко и Ливановым»

https://www.politforums.net/education/1475992971.html

Заключение

Способы существования глупости

Способы существования глупости такие же, как и способы существования лжи. Ложь обычно мимикрирует и одевается в одежды псевдоправды, псевдоистины и псевдозаботы о благе и т. д.. Каждый факт проявления лжи доказывается отдельно от других. Поэтому у честных людей возникает иллюзия, что это безобидное заблуждение. Но если кто-то попытается разоблачить его состоятельность, то окажется под потоком грязи. Поэтому бытует народная мудрость, что «Разоблачать лжеца себе дороже».

Если собрать все высказывания лжецовтолько по поводу исторических неточностей фильма «Матильда», то окажется, что русские и их вера православие, не имеют право на жизнь. Поэтому нет ничего удивительного в существовании русофобства в качестве государственной идеологии на Украине, где запрещают русский язык, захватывают православные храмы и уничтожают русскоязычные города вместе с русскоязычным населением в Донбассе.

Россия — это страна, в которой постоянно экспериментируют над национальной идеологией русских, которая умеет организовать сотрудничество с другими национальностями и верованиями. Поэтому, как сказал чеченский писатель Герман Садулаев "Молитесь за русских. Русские это жизнь!". Поэтому мы просто обязаны устранить эти диверсии, для того чтобы сохранить русскую национальность и обеспечить жизнь всем народам населяющим Россию. И не только – «Россия спасая себя – спасет весь мир!»

Литература:

1. Мигашкин Н.В. «Мир гармоничен через сквозные связи. (теории нормологии. 456 ст.

2. Материалы сайта, книги, статьи по нормологии http://kamerton2.com/

Н. В. Мигашкин, автор науки нормология 30 октября 2017 г.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru