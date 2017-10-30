Сводки от ополчения Новороссии 30 октября 2017

Генштаб ВСУ принял решение провести ротацию личного состава 58-й бригады из-за нежелания военнослужащих данного подразделения принимать участие в так называемой «АТО». Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«По данным нашей разведки, в отдельных районах военнослужащие ВСУ осуществляют систематическое оставление передовых позиций. Связанно это с отсутствием должного продовольственного обеспечения и нежеланием военнослужащих продолжать участие в боевых действиях на стороне предавшего их правительства», — заявил Марочко.

«Так, стало известно о факте самовольного оставления пункта временной дислокации в населенном пункте Крымское военнослужащим 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады», — рассказал он.

«Генштабом вооруженных сил Украины в связи с низким морально-психологическим состоянием личного состава 58-й бригады и нежеланием военнослужащих данного подразделения принимать участие в «АТО» принято решение о ротации указанной бригады из зоны проведения антинародной операции», — отметил Марочко.

Ранее в Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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