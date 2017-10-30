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Сводки от ополчения Новороссии 30 октября 2017

19:23. 30 октября 2017 Просмотров - 785 Нет комментариев Опубликовал:

Волкер отказывается обсуждать миротворческую миссию ООН в Донбассе с ДНР и ЛНР

Волкер отказывается обсуждать миротворческую миссию ООН в Донбассе с ДНР и ЛНР | Русская весна

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что мандат миссии ООН в Донбассе не должен согласовываться с Народными Республиками.

«Думаю, касательно этого (участия ДНР и ЛНР в согласовании размещения миссии — ред.) вопрос решен: минские соглашения — между Россией, Украиной и ОБСЕ», — сказал он, отвечая на вопрос украинских журналистов, какова роль ДНР и ЛНР в размещении миссии ООН.

«Идея — восстановить контроль Украины над этими территориями, провести там выборы. Поэтому так называемым республикам здесь не место», —  добавил Волкер.

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Обстановка в ЛНР продолжает оставаться крайне напряженной — Марочко

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ВСУ всё чаще проводит артобстрелы по ДНР — Басурин

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 30.10.2017

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Военные ВСУ покидают позиции на Донбассе из-за голода (ВИДЕО)

Военные ВСУ покидают позиции на Донбассе из-за голода (ВИДЕО) | Русская весна

Генштаб ВСУ принял решение провести ротацию личного состава 58-й бригады из-за нежелания военнослужащих данного подразделения принимать участие в так называемой «АТО». Об этом сегодня на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«По данным нашей разведки, в отдельных районах военнослужащие ВСУ осуществляют систематическое оставление передовых позиций. Связанно это с отсутствием должного продовольственного обеспечения и нежеланием военнослужащих продолжать участие в боевых действиях на стороне предавшего их правительства», — заявил Марочко.

«Так, стало известно о факте самовольного оставления пункта временной дислокации в населенном пункте Крымское военнослужащим 15-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады», — рассказал он.

«Генштабом вооруженных сил Украины в связи с низким морально-психологическим состоянием личного состава 58-й бригады и нежеланием военнослужащих данного подразделения принимать участие в «АТО» принято решение о ротации указанной бригады из зоны проведения антинародной операции», — отметил Марочко.

Ранее в Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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ВСУ обстреляли пригороды Донецка и юг ДНР 

ВСУ обстреляли пригороды Донецка и юг ДНР  | Русская весна

Украинские военные сегодня днем обстреляли прифронтовые населенные пункты к северу от Донецка и в Новоазовском районе на юге ДНР.

Об этом ДАН сообщил источник в силовых ведомствах Республики.

«Около 12:00 с позиций украинских военных были обстреляны села Спартак и Минеральное вблизи Ясиноватой. Около 14:00 под огонь ВСУ попало село Ленинское на юге ДНР», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что огонь велся из минометов калибра 82 мм. Другая информация уточняется.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские военные выпустили свыше 260 тяжелых боеприпасов по прифронтовым территориям ДНР.

Зафиксировано в общей сложности 34 факта нарушения режима прекращения огня.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВСУ обстреливают города Донбасса из артиллерии и гранатометов

ВСУ обстреливают города Донбасса из артиллерии и гранатометов | Русская весна

За прошедшие сутки ВСУ 34 раза нарушили режим прекращения огня. 

Как сообщили в оперативном командовании ДНР, обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 13 населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, вооружение БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

29 октября, в результате обстрела противником Петровского района Донецка (Александровка), повреждено здание школы, расположенной по адресу: ул. Ленина, д. 171. Пострадал фасад и остекление, пострадавших, к счастью, нет.

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