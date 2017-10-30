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Стена скорби

21:17. 30 октября 2017 Просмотров - 459 7 коммент. Опубликовал:


В Москве при участии Путина с помпой открыли "Стену плача" "Стену скорби" (автор Франуглян) вкупе с очередными завываниями про репрессии.
Как уже говорилось применительно к Украине или той же Киргизии https://colonelcassad.livejournal.com/3766413.html, Россия как один из обломков бывшего СССР, так же совсем не свободна от попыток правящих элит использовать комплекс "исторической жертвы" для нациотворчества.
Как не трудно заметить по результатам усилий борьбы с проклятым прошлым, как в самой России, так и за ее пределами, результаты оказываются мягко говоря сомнительными, но когда и кого это останавливало.
Относительно самого памятника, трудно не вспомнить старую нетленку.



Забавно было почитать коментарии на вполне официозном RT https://russian.rt.com/russia/news/444529-putin-memorial-zhertvy-repressii?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS
У колебающихся вместе с линией партии опять разрыв шаблона.

Сам памятник откровенно уродлив, но в нагрузку к "Ельцин-Центру" сгодится.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Путин, репрессии, Россия, сталин
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7 коммент.»

  • 13807 8724
    Волемир 31 октября 2017 в 9:39 Ссылка Пометить
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    Ну что вы! Путин не либерал! Да Люся?
    Не он это открывает стену плача, и не он лично поздравлял в сердечной обстановке старую либеральную клячу с днюхой! И не он Ельцман-центр спонсировал из госказны…
    Это враньё желтой либеральной продажной прессы!
    ***
    Путин очень хитрый, играющий на чувствах людей и на их короткой памяти. Он и ветерана ВОВ сердечно поздравит и добрым словом вспомнит его подвиги, и либералов не забывает – для всех хороший. Молодец!
    Теперь безпринципность и лживость в почете. Теперь это называется компромисс и толерантность.

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    • 17799 8269
      Степаныч Волемир 31 октября 2017 в 16:03 Ссылка Пометить
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      И здесь ты тут как тут отметился пиндосик.)))Тебе прям со строчки платят,или пришла очередная заява перед выборами,и ты как та многостаночница решила всех остальных ботов перегнать.)))На премию идешь воляпук,только фразы одни и те же)))Давай уж напрягись одним местом,выдай что нибудь поинтересней инжинёр липовый.)))На работе это значит здесь.)))))

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  • 1059 701
    Oblichitel 31 октября 2017 в 12:18 Ссылка Пометить
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    Может они решили проверить его на “вшивость” прежде чем отправлять на следующий срок – он и подыграл? А стена действительно неуместна – а так глядишь нас всех тут и в евреев превратят…

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    • 13826 8743
      Волемир Oblichitel 31 октября 2017 в 13:47 Ссылка Пометить
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      Да счас! В евреев?? Мы даже на шабесгоев не потянем по их терминологии… Ты слишком оптимистичен!
      В лучшем случае, чтобы прикрыть свой наглый гешефт – устроят бойню для гоев, где нас и похоронят…

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  • 1409 1131
    Pol Roger 31 октября 2017 в 15:45 Ссылка Пометить
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    А чего все ждут от дзюдоиста? Он просто показывает свое отношение к нам,”ватникам”.Он умен,и не будет,как безголовые гозманорозманы и млечиновонидзе превозносить своего кумира сатану.Он давно обо всем сказал и делами показал,а наивные,добрые наши люди все верят и надеются – вот,он сейчас всех обманет,он разведчик,еще чуть чуть и начнет великое возрождение России.Не начнет.Он прямым текстом говорит:медицина должна быть платной,приватизация “свята”,но чуть неправильна,мы поправим,не на тех воров поставили,не порядочных,найдем новых порядочных.Да много всего.Ну не скажет он : сдохните твари безответственные,за него все говорят и делают.

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  • 418 288
    evsol 31 октября 2017 в 16:57 Ссылка Пометить
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    Мда…
    Стена скорби, Ельцин-центр, грядущие памятники Примирения в Севастополе и Солженицыну в Москве…
    Куды котимся?!

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