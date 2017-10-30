Смекалка у советских солдат во время Великой Отечественной

О смекалке русских солдат ходят разнообразные легенды. Особенно ярко она проявлялась в суровые годы Великой Отечественной войны.

«На испуг»

Во время отступления советских войск в 1941 году заглох один из танков КВ-1 («Клим Ворошилов»). Экипаж не решился бросить машину - остался на месте. Вскоре подошли немецкие танки и принялись стрелять по «Ворошилову». Они расстреляли весь боекомплект, но лишь поцарапали броню. Тогда фашисты с помощью двух Т-III решили отбуксировать советский танк в свою часть.

Внезапно двигатель КВ-1 завелся, и наши танкисты, недолго думая, тронулись в сторону своих, волоча на буксире два вражеских танка. Немецкие танкисты успели выскочить, но обе машины были успешно доставлены на передовую. Во время обороны Одессы против румынских частей бросили двадцать танков, переоборудованных из обычных тракторов, обшитых броней. Румыны об этом ничего не знали и посчитали, что это какие-то новейшие непробиваемые модели танков. В результате среди румынских солдат началась паника, и они стали отступать. Впоследствии такие тракторы-«трансформеры» прозвали «НИ-1», что означало «на испуг».

Пчелы против фашистов

Победить противника часто помогали нестандартные ходы. В самом начале войны во время боев под Смоленском один советский взвод оказался неподалеку от деревни, где были медовые пасеки. Несколько часов спустя в деревню вошла немецкая пехота. Поскольку немцев было гораздо больше, чем красноармейцев, те отступили в сторону леса. Казалось, надежды спастись не было. Но тут одному из наших солдат пришла в голову гениальная мысль: он принялся переворачивать ульи с пчелами. Разозленные насекомые были вынуждены вылететь наружу и стали кружиться над лугом. Как только фашисты приблизились, рой набросился на них. От многочисленных укусов немцы визжали и катались по земле, а советские солдаты в это время отступили в безопасное место.

Герои с топором

Бывали удивительные случаи, когда одному советскому солдату удавалось выстоять против целого немецкого подразделения. Так, 13 июля 1941 года рядовой пулеметной роты Дмитрий Овчаренко ехал на телеге с боеприпасами. Вдруг он увидел, что прямо навстречу ему движется немецкий отряд: пятьдесят автоматчиков, два офицера и грузовик с мотоциклом.

Советскому солдату велели сдаваться и повели на допрос к одному из офицеров. Но Овчаренко неожиданно схватил лежавший рядом топор и отрубил фашисту голову. Пока немцы оправлялись от шока, Дмитрий схватил гранаты, принадлежавшие убитому немцу, и принялся бросать их в грузовик. После этого он, вместо того чтобы бежать, воспользовался неразберихой и стал махать направо и налево топором. Окружающие в ужасе обратились в бегство. А Овчаренко еще и пустился вдогонку за вторым офицером и умудрился тоже отрубить ему голову. Оставшись один на «поле боя», он собрал все имевшееся там оружие, бумаги, не забыл прихватить офицерские планшеты с секретными документами и картами местности и доставил все это в штаб. Его удивительной истории командование поверило только после того, как собственными глазами увидело место происшествия. За свой подвиг Дмитрий Овчаренко был представлен к званию Героя Советского Союза.

Был и еще один интересный эпизод. В августе 1941 года часть, где служил красноармеец Иван Середа, стояла неподалеку от Даугавпилса. Как-то Середа остался дежурить по полевой кухне. Вдруг он услышал характерные звуки и увидел приближающийся немецкий танк. При себе у солдата были лишь незаряженная винтовка и топор. Оставалось надеяться только на собственную смекалку и везение. Красноармеец спрятался за деревом и стал наблюдать за танком.

Конечно, вскоре немцы заметили развернутую на поляне полевую кухню и остановили танк. Как только они вылезли из машины, повар выскочил из-за дерева и бросился к фашистам, с грозным видом размахивая оружием – винтовкой и топором. Эта атака так напугала гитлеровцев, что те мигом запрыгнули обратно. Видимо, решили, что поблизости находится еще целая рота советских солдат. Между тем Иван взобрался на вражеский танк и принялся бить по крыше топором. Немцы попытались отстреливаться из пулемета, но Середа просто ударил по дулу пулемета тем же топором, и оно согнулось. Кроме того, он принялся громко кричать, якобы вызывая подкрепление. Это привело к тому, что враги сдались, вылезли из танка и под прицелом винтовки покорно отправились в ту сторону, где находились в это время товарищи Середы. Так фашисты были взяты в плен.