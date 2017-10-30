Сергей Удальцов: Сезон клоунады 2017/18

Маразм крепчает по всем направлениям. Собчак рвется в президенты, при этом заявляет, что она вовсе и не Собчак, а «против всех». Фильм «Матильда», несмотря на героическое противодействие Поклонской, все же вышел на экраны, поэтому Поклонская переключилась на перепалку с Собчак. Кстати, выдвижение Поклонской в президенты тоже было бы сильным ходом. А еще лучше для Кремля — выдвинуть на этот пост Диану Шурыгину,подробности изнасилования которой в прямом эфире обсуждали несколько месяцев. Из чувства сострадания за нее проголосовали бы многие! Но в силу слишком молодого возраста выдвинуть ее не удалось, поэтому остановились все же на Собчак.

Какой идиотизм мы будем наблюдать дальше, можно только гадать. Тут мне сразу вспоминается одна женщина, которая ходила еще лет десять назад на оппозиционные собрания. Под одеждой у нее были закреплены металлические пластины, которые, как она считала, защищали от постоянного облучения психотронным оружием, якобы осуществляемым в ее отношении ФСБ. А еще иногда приходил мужчина лет пятидесяти, который считал, что он до сих пор учится в школе, поэтому рассказывал всем, какие оценки получил на прошлой неделе за контрольную по математике. Надо бы поискать их контакты, думаю, такие персонажи скоро будут востребованы. Можно стать их менеджером и продвигать в масс-медиа. Это, конечно, юмор, но что-то подсказывает мне, что в этой шутке немало правды.

Все последние годы управляемый абсурд только нарастает. «Звезды» этого спектакля периодически меняются. До Поклонской и Собчак «зажигали» Милонов и Мизулина, еще раньше — Железняк и Яровая. Власть понимает, что одними уверениями о «достижении нашей экономикой дна и начале роста», а также репортажами из Сирии на фоне скудных зарплат и пенсий большинства наших граждан — долго не протянешь. Поэтому, чтобы поддерживать свой авторитет, политтехнологи режима постоянно вытаскивают на свет и поощряют весьма экстравагантных деятелей, которые своими феерическими инициативами, заявлениями и поступками оттеняют наших руководителей, которые после этого начинают выглядеть более адекватно и привлекательно. Ну вот, например, на фоне Ксении Против Всех, безусловно, кто-то предпочтет Путина по принципу выбора «меньшего зла».

Но бесконечно этими «спектаклями» отвлекать население от насущных социальных проблем не получится. Вспоминаются годы поздней «перестройки», когда горбачевские реформаторы развлекали народ сеансами Кашпировского и Чумака в условиях разрушения экономики и тотального дефицита. Однако надолго заряженная Чумаком вода и крем товарища Горбачева не спасли, вскоре все оглушительно рухнуло. Похожий разгул всяких мистических персонажей типа Распутина наблюдался и накануне падения царского режима сто лет назад.

Не буду проводить прямых параллелей, но, по моему мнению, культивируемый идиотизм не спасет и нынешних правителей. Раздражение от дурных актеров полоумного театра нарастает. В такой ситуации задача ответственных и прогрессивных политических сил заключается в том, чтобы быть готовыми удержать страну от развала и хаоса, когда народ, доведенный до предела антисоциальной политикой властей и дурными выходками очередных придворных шутов, возьмется не за избирательные бюллетени, а за что-то другое. Над этим и надо работать, надо готовиться, пока еще есть время.