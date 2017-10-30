Сергей Удальцов: Сезон клоунады 2017/18
Спасут ли власть от краха Собчак и Поклонская?
Маразм крепчает по всем направлениям. Собчак рвется в президенты, при этом заявляет, что она вовсе и не Собчак, а «против всех». Фильм «Матильда», несмотря на героическое противодействие Поклонской, все же вышел на экраны, поэтому Поклонская переключилась на перепалку с Собчак. Кстати, выдвижение Поклонской в президенты тоже было бы сильным ходом. А еще лучше для Кремля — выдвинуть на этот пост Диану Шурыгину,подробности изнасилования которой в прямом эфире обсуждали несколько месяцев. Из чувства сострадания за нее проголосовали бы многие! Но в силу слишком молодого возраста выдвинуть ее не удалось, поэтому остановились все же на Собчак.
Какой идиотизм мы будем наблюдать дальше, можно только гадать. Тут мне сразу вспоминается одна женщина, которая ходила еще лет десять назад на оппозиционные собрания. Под одеждой у нее были закреплены металлические пластины, которые, как она считала, защищали от постоянного облучения психотронным оружием, якобы осуществляемым в ее отношении ФСБ. А еще иногда приходил мужчина лет пятидесяти, который считал, что он до сих пор учится в школе, поэтому рассказывал всем, какие оценки получил на прошлой неделе за контрольную по математике. Надо бы поискать их контакты, думаю, такие персонажи скоро будут востребованы. Можно стать их менеджером и продвигать в масс-медиа. Это, конечно, юмор, но что-то подсказывает мне, что в этой шутке немало правды.
Все последние годы управляемый абсурд только нарастает. «Звезды» этого спектакля периодически меняются. До Поклонской и Собчак «зажигали» Милонов и Мизулина, еще раньше — Железняк и Яровая. Власть понимает, что одними уверениями о «достижении нашей экономикой дна и начале роста», а также репортажами из Сирии на фоне скудных зарплат и пенсий большинства наших граждан — долго не протянешь. Поэтому, чтобы поддерживать свой авторитет, политтехнологи режима постоянно вытаскивают на свет и поощряют весьма экстравагантных деятелей, которые своими феерическими инициативами, заявлениями и поступками оттеняют наших руководителей, которые после этого начинают выглядеть более адекватно и привлекательно. Ну вот, например, на фоне Ксении Против Всех, безусловно, кто-то предпочтет Путина по принципу выбора «меньшего зла».
Но бесконечно этими «спектаклями» отвлекать население от насущных социальных проблем не получится. Вспоминаются годы поздней «перестройки», когда горбачевские реформаторы развлекали народ сеансами Кашпировского и Чумака в условиях разрушения экономики и тотального дефицита. Однако надолго заряженная Чумаком вода и крем товарища Горбачева не спасли, вскоре все оглушительно рухнуло. Похожий разгул всяких мистических персонажей типа Распутина наблюдался и накануне падения царского режима сто лет назад.
Не буду проводить прямых параллелей, но, по моему мнению, культивируемый идиотизм не спасет и нынешних правителей. Раздражение от дурных актеров полоумного театра нарастает. В такой ситуации задача ответственных и прогрессивных политических сил заключается в том, чтобы быть готовыми удержать страну от развала и хаоса, когда народ, доведенный до предела антисоциальной политикой властей и дурными выходками очередных придворных шутов, возьмется не за избирательные бюллетени, а за что-то другое. Над этим и надо работать, надо готовиться, пока еще есть время.
http://svpressa.ru/politic/article/184669/
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Я этот ” зоопарк ” воспринимаю , как плевок в лица всем народам Россию населяющим . И в первую очередь русскому народу . Просто издевательство какое то . Уверен , что очень многие думают похоже )) )
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Вот это правильно – готовиться, а не ждать.
V
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Власть сама приближает свой крах, обращая своё внимание на этих шалав и приближая их к своему трону…
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Уважаемый Вячеслав,власть просто позволяет разным типам высказывать всевозможные вещи,которые сама власть не озвучивает,и изучает нашу реакцию,примем бред за истину или еще собчаков подсыпать.
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интересно, а что значат слова Путина вчера:”_ходят некоторые по россиии и собирают биоматериал всех народностей населяющих:.Зачем мол им это ,но пусть.”Мы что, на своей территории не управляем уже.И все -пусть,ходят,пусть на границах собираются,мы не боимся.За власть хасиды с сионистами дерутся ,метелят друг друга ,а они с Кириллой пришли стену плача открывать за 400 млн,-это то, что должно было нас сплотить и ли разьединить,сколько русских истребили ,а они по себе все плачут и землю мечут.
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Это знаете как, чтоб ребёнок не плакал, ему показывают новую погремушку.
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Ругать и критиковать может каждый,а предложить программу действий после избрания не может никто.Только лозунги,да обсиpaние предшественников.Один гриша яблинской в свое время выдал программу развития экономики – 500 дней.Единственный! Не важно,плоха она была или хороша,она была хоть как то обоснована.Теперь же и этого нет И как их выбирать? На основании чего? Кто громче пеpнeт?
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Есть программа. Прямое народовластие. Прямую ссылку не могу дать – это типа “экстремизм”. На сайте мужика с бородой.
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- Ну как там наши друзья?
- Да ругаются!
- А чего ругаются то?
- Да известно чего – денег хотят…