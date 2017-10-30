Поедание чижиков
16:14. 30 октября 2017 Просмотров - 474 5 коммент. Опубликовал: brahman
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…
1. Каталонский парламент признал верховенство решений парламента Испании и распустился до выборов объявленных Рахоем. Сепаратистские партии объявили эти перевыборы назначенные Мадридом "новой возможностью".
2. Президент Каталонской Республики и ряд членов правительства выехали в Брюссель, по приглашению фламандских сепаратистов.
3. Генеральный Прокурор Испании подал в суд на лидеров Каталонии за попытку мятежа и растрату государственной казны.
Как тут не вспомнить бессмертное "От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел…"
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Всё только начинается.
Запал зажжён. Взрыв неизбежен.
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А есть кому взрывать? Там среди белых только одни педики, а если нормальный то родом из СССР. Там скоро рванут арабы и устроят им ответку за крестовые походы. А эти могут только бузить и дурака валять.
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Арабы – да! И будет “камнепад”.
“Геврокирпичики гевросоюза” посыплются, сначала по одному, затем – “кто последний, тот лох”.
Проблемы ГС никуда ни денутся – эмигранты, финансовое “паханство” сшании, внутренний рост национализма новых членов ГС (точно будут нарастать), проблемы экономик “слабых членов” из-за ответных санкций России (немцы всех не потянут) и пр.
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ну правильно..В Югославии бомбили..а чего Испанию то не бомбя..ведь выбор народа ..сами же не дали проголосовать дебилы.вот за чем людей били?ломали мебель..деньги госудраственные тратили на приезд полиции?
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Ну вот и ладушки,а то дохтур сказал в морг,ан нет,поживут еще до первого ивропейцкого халифата.)Да и куда им с голыми пятками против пулеметов.)