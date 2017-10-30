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Поедание чижиков

16:14. 30 октября 2017 Просмотров - 474 5 коммент. Опубликовал:


Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…

1. Каталонский парламент признал верховенство решений парламента Испании и распустился до выборов объявленных Рахоем. Сепаратистские партии объявили эти перевыборы назначенные Мадридом "новой возможностью".
2. Президент Каталонской Республики и ряд членов правительства выехали в Брюссель, по приглашению фламандских сепаратистов.
3. Генеральный Прокурор Испании подал в суд на лидеров Каталонии за попытку мятежа и растрату государственной казны.

Как тут не вспомнить бессмертное "От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел…"

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, ИСПАНИЯ, Каталония, сепаратизм
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5 коммент.»

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    Павел 30 октября 2017 в 19:08 Ссылка Пометить
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    Всё только начинается.
    Запал зажжён. Взрыв неизбежен.

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      Ирбис Павел 30 октября 2017 в 22:35 Ссылка Пометить
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      А есть кому взрывать? Там среди белых только одни педики, а если нормальный то родом из СССР. Там скоро рванут арабы и устроят им ответку за крестовые походы. А эти могут только бузить и дурака валять.

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        Кирилл Ирбис 31 октября 2017 в 1:28 Ссылка Пометить
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        Арабы – да! И будет “камнепад”.
        “Геврокирпичики гевросоюза” посыплются, сначала по одному, затем – “кто последний, тот лох”.
        Проблемы ГС никуда ни денутся – эмигранты, финансовое “паханство” сшании, внутренний рост национализма новых членов ГС (точно будут нарастать), проблемы экономик “слабых членов” из-за ответных санкций России (немцы всех не потянут) и пр.

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    serjoza 30 октября 2017 в 23:08 Ссылка Пометить
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    ну правильно..В Югославии бомбили..а чего Испанию то не бомбя..ведь выбор народа ..сами же не дали проголосовать дебилы.вот за чем людей били?ломали мебель..деньги госудраственные тратили на приезд полиции?

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    Степаныч 31 октября 2017 в 0:52 Ссылка Пометить
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    Ну вот и ладушки,а то дохтур сказал в морг,ан нет,поживут еще до первого ивропейцкого халифата.)Да и куда им с голыми пятками против пулеметов.)

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