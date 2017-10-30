Поедание чижиков

Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал…1. Каталонский парламент признал верховенство решений парламента Испании и распустился до выборов объявленных Рахоем. Сепаратистские партии объявили эти перевыборы назначенные Мадридом "новой возможностью".2. Президент Каталонской Республики и ряд членов правительства выехали в Брюссель, по приглашению фламандских сепаратистов.3. Генеральный Прокурор Испании подал в суд на лидеров Каталонии за попытку мятежа и растрату государственной казны.Как тут не вспомнить бессмертное "От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел…"

Источник: colonelcassad.livejournal.com