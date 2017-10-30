«Не будешь слушаться – дядя заберет!»

Шел я как-то вечером с работы домой. И когда уже повернул на свою улицу, мне навстречу вышла молодая семья – муж, жена и сын. Мальчику лет 5 или 6. Ребенок кричал, плакал, капризничал – одним словом он явно был недоволен чем-то и показывал свой характер. Такие сцены на улицах видишь почти каждый день. Бедная мать уже не знает, как его утихомирить, и поступает так, как любят делать многие мамы. Она показывает в мою сторону и говорит:— Вот не будешь меня слушаться, тебя дядя к себе заберет! Хочешь? Хочешь, чтобы злой дядя тебя к себе забрал?В этот момент я почему-то на самом деле почувствовал себя старым злобным дядей, но все-таки решил пошутить. Говорю пацану:— Не бойся, мальчик! И правда, пойдем ко мне! Я разрешу тебе целыми днями играть в приставку и компьютерные игры, у меня можно будет не ложиться спать допоздна, и кушать будешь только то, что захочешь, и сколько захочешь.Мама была то ли не в настроении, то ли сильно уставшей, поэтому мою шутку она не оценила и только окинула меня укоризненным недовольным взглядом. Потом она посмотрела на своего мужа, мол, «ну хоть ты сделай что-нибудь!». Молодой папаша на пару секунд задумался, и потом сказал:— А можно и мне с вами пойти?

Источник: nashaplaneta.su