На что способен новый противник «Искандера» и ВКС? «Железный волк» точит зуб на «Калининградский анклав» и Беларусь

В нынешней предэскалационной обстановке на восточноевропейском и балтийском театрах военных действий, до предела «забитых» подразделениями СВ США и ОВС НАТО (включая истребительные и штурмовые эскадрильи, а также бронетанковые бригады), отчётливо просматривается оперативно-стратегическая милитаризационная картина, наблюдавшаяся в конце предвоенных 30-х годов ХХ века.

Подчёркивают это как многочисленные военные эксперты и историки, так и обыкновенные обозреватели, комментаторы и блогеры в сообществах социальных сетей и на известнейших информационно-аналитических ресурсах. Примечательным является и то, что подобные аналогии можно провести не только относительно хронологического сходства перечня действий немецких войск непосредственно перед началом Великой Отечественной войны с нынешней подготовкой Объединённых ВС НАТО к эскалации, но и применительно к некоторым профашистским организациям и отрядам, которые не изменили своих названий и продолжили дальнейшую антироссийскую военную деятельность, но уже не на стороне Вермахта, а в пользу Североатлантического альянса в новом веке.

Одним из таких подразделений можно смело назвать механизированную пехотную бригаду «Железный волк» («Gelezinis Vilkas»), входящую в состав Сухопутных войск Литвы. Хорошо известно, что изначально данное название происходит от древнейшего памятника литовской письменности — «Писем Гедиминаса», упомянутых в поэме «Пан Тадеуш» Адама Мицкевича, но есть у этого названия и куда более показательный (второй) корень происхождения — литовское фашистское движение «Железный волк», созданное в 1927 году Аугустинасом Вольдемарасом, которое в годы Второй мировой войны было далеко не последним силовым и диверсионно-разведывательным инструментом Вермахта на Прибалтийском театре военных действий. Также аналогичное название до 1940-х гг. носил 3-й драгунский полк литовской армии. Механизированная пехотная бригада «Железный волк», сформированная в 1990 году, — совершенно иное войсковое подразделение, оснащённое и подготовленное по стандартам НАТО. Структурно бригада представлена 4 пехотными батальонами, 1 артиллерийским батальоном, а также батальоном материально-технического обеспечения, расквартированными в четырёх районах Литвы.

Как известно, сегодня данное подразделение принимает активное участие в поддержке карательной операции ВСУ на Донбасском театре военных действий. Так, в апреле этого года военные инструкторы входящего в состав бригады «Железный волк» батальона материально-технического обеспечения имени Князя Вайдотаса отправились в «незалежную» для обучения родственных украинских формирований важным моментам тыловой поддержки во время возобновления активной фазы противостояния. Вплоть до августа военнослужащие-потомки гитлеровской армии натаскивали ВСУ в Учебном центре миротворческих сил на Яворовском полигоне во Львовской области. И это далеко не весь список литовской помощи для украинской хунты в проведении геноцида мирного населения и военнослужащих Донецкой и Луганской народных республик. К примеру, в период с 2015 по 2016 годы Вильнюс передал Киеву более 150 тонн снятых с вооружения 5,45-мм патронов различного типа для модификаций АК-74. Между тем, прямая поддержка неадекватного и ведомого режима Порошенко не является основным оперативно-тактическим родом деятельности Литвы на условном условном Европейском театре военных действий. В последнее время именно бригада «Железный волк» превратилась в ключевое подразделение НАТО на балтийском ОН, проходящее комплексную подготовку к грядущему противостоянию с ВС России на рубежах Западного военного округа, а также с ВС Белоруссии.

Возникает вполне логичный вопрос: почему именно бригада «Железный волк» позиционируется командованием НАТО в качестве передовой? Ведь есть добровольческое подразделение «Земессардзе» («Zemessardze»), входящее в структуру ВС Латвии и представленное 10 пехотными, 1 артиллерийским и 1 противовоздушным батальонами. Всё дело в том, что именно юго-западный участок литовско-польской границы формирует наиболее критический и уязвимый оперативно-стратегический рубеж НАТО, называемый «Сувалкским коридором». В случае крупномасштабного военного конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом этот 100-километровый сектор литовско-польской границы должен быть прорван подразделениями ВДВ и Сухопутных войск России, а также СВ Белоруссии в первую очередь. В ином случае мы имеем все шансы крайне быстро потерять Калининградскую область. И не стоит рассчитывать, что разворачиваемые зенитно-ракетные бригады С-300ПМ1 и С-400 «Триумф» (прикрываемые «Панцирями-С1» и «Торами-М2») способны спасти ситуацию, поскольку ВС Польши сегодня предпринимают ряд серьёзных шагов для парирования оборонительного потенциала Калининградского анклава.

В частности, достигается это посредством переброски к южной границе Калининградской области внушительного количества артиллерийских подразделений, вооружённых современными образцами ствольной и реактивной артиллерии. К примеру, 31 августа 2017 года, 11-й Мазурский артиллерийский полк Сухопутных войск Польши получил первый дивизионный огневой комплект «Регина», представленный 24 155-мм самоходными артиллерийскими установками «Krab». САУ «Краб» представляет собой комбинированную лицензионную модификацию британской САУ AS-90 и южнокорейской K9 «Thunder». Боевой модуль (башня и 155-мм нарезная пушка L31) позаимствован у британской AS-90, а шасси — у южнокорейской K9. Следовательно, дальность стрельбы стандартными осколочно-фугасными и активно-реактивными снарядами (24700 и 30000 м соответственно) позволяет без труда вести огонь по приграничным населённым пунктам южной части Калининградской, а применение высокоточных штатовских корректируемых снарядов M982 Block 1A2 «Excalibur» (дальность 45 — 60 км) даст польским артиллеристам возможность «дотянуться» до таких городов, как Володино, Черняховск, Знаменск и Гусев. Перехватить последние с помощью «Панциря-С1» вполне возможно, но лишь в ограниченном количестве, а, как известно, 11-й мазурский артиллерийский полк включает в себя ещё и дивизионы 152-мм колёсных САУ «Dana» и РСЗО «Град».

На фоне такой повальной милитаризации подступов к Калининградской области максимальный упор должен быть сделан на переброску в анклав передовых высокоточных ударных комплексов типа дальнобойных ПТРК «Гермес» (в количестве 4 — 7 батарей с более чем 96 — 168 многоцелевыми двухступенчатыми ПТУР), способных уничтожать десятки активных и временно «спящих» огневых позиций противника как на ближних, так и на дальних дистанциях. Пока о широкомасштабном обновлении наших войск «Гермесами» остаётся только мечтать, вся надежда лишь на ОТРК «Искандер», способными одномоментно спроецировать на противника эшелонированный удар малозаметными крылатыми ракетами Р500 (9М728) и оперативно-тактическими баллистическими ракетами 9М723-1.

Формирование «Сувалкского коридора» станет первостепенной задачей для ВС России и Белоруссии, ведь контроль именно над этим стратегически важным «перешейком» даст возможность: предельно ограничить боевые возможности литовской, латвийской и эстонской армий; «закрыть в котле» все механизированные подразделения ОВС НАТО, переброшенные в эти государства за последние годы и действующие на ротационной основе; а также обеспечить бесперебойные поставки в Калининградскую область всего необходимого вооружения, ГСМ, ремонтного оборудования и т.д. для успешной обороны нашего западного анклава. Между тем, для реализации данного сценария нашим и белорусским ВС необходимо будет серьёзно «попотеть», так как уже сейчас прибалтийские государства ускоренными темпами превращаются в мощнейшие укрепрайоны, напичканные штатовскими, британскими, французскими, немецкими и испанскими, которые совместно с вышеописанной механизированной бригадой «Железный волк» на регулярной основе отрабатывают многочисленные приёмы тактического взаимодействия на прибалтийском участке Европейского ТВД.

Так, начиная с июня 2016 года, в рамках широкомасштабных международных манёвров ОВС НАТО на балтийском участке Европейского ТВД «Saber Strike-2016», были введены дополнительные крупные учения «Железный волк-2016», где одноимённая литовская бригада, совместно с многотысячной группировкой из подразделений ВС США, Дании, Польши, Германии, Франции и Люксембурга, одновременно на полигонах Сильвестраса Жукаускаса и Гайжюнай, оттачивала мастерство по созданию оборонительных рубежей от наступательных действий условного противника, оснащённого средствами сетецентрической увязки. О степени важности этих учений свидетельствовал и список привлечённой со стороны стран-участниц НАТО военной техники, среди которой были: ОБТ «Leopard-2A4/5», M1A2, немецкие крупнокалиберные САУ PzH 2000, штурмовики A-10C и даже стратегические бомбардировщики-ракетоносцы B-52H «Stratofortress». Следующие учения «Железный волк-2017» состоялись в июне 2017 года в составе 5,3-тысячного контингента ОВС НАТО. И наконец, последние учения под названием «Железный волк-2» проходят с 18 по 31 октября 2017 года, но с участием в разы меньшего контингента. Их особенностью является отработка непосредственно сетецентрического взаимодействия на уровне командующих штабов, а также отдельных подразделений и военнослужащих. Что примечательно, организатором и ведущим звеном этих учений является командование Сухопутных войск США Европе.

Все эти действия указывают лишь на одно: для обороны «Сувалкского коридора» командование ОВС НАТО (включая ВВС США) готово использовать практически все виды неядерного тактического и стратегического вооружения. Для нанесения максимально возможного ущерба наступающим «костякам» СВ России и РБ Объединённые ВС НАТО планируют комплексировать удары высокоточной ствольной и реактивной артиллерии (САУ «Krab» и HIMARS) c работой стратегической, тактической и армейской авиации. Далеко не последнюю роль здесь будут играть развёрнутые в Латвии ударные вертолёты AH-64D «Apache Longbow» и F-16C/D Block 52+ ВВС Польши, активно вооружаемые дальнобойными тактическими ракетами JASSM-ER.

Крайне положительным для нас стратегическим моментом является то, что количество развёрнутых в северо-западной части Белоруссии и Калининградской области дивизионов ЗРК С-300ПС и С-400 позволяет свести к нулю даже наиболее массированный ракетно-авиационный удар ОВВС НАТО; довершают картину многочисленные наземные комплексы радиоэлектронной борьбы, осуществляющие постановку помех в дециметровом L-диапазоне модулям спутникового GPS-наведения, установленным на крылатых ракетах большой дальности, а также активным радиолокационным головкам самонаведения в X-/Ka-диапазонах сантиметровых/миллиметровых волн. В то же время известно, что для эффективного подавления «блуждающих» огневых позиций мобильных артиллерийских средств на территории, к примеру, Литвы потребуется качественная работа ударных вертолётов (Ка-52 и Ми-28Н) и ударной тактической авиации (Су-30СМ и Су-34); здесь-то и встаёт ребром вопрос безопасности вышеперечисленных машин во время охоты за «сложными» наземными целями.

Всё дело в том, что противовоздушные возможности ВС Литвы и Польши не стоят на месте. В частности, 26 октября 2017 года в Вильнюсе, между Министерством национальной обороны Литвы и норвежской компанией «Norwgiab Kongsberg companies» был подписан 110-миллионный контракт на закупку двух батарей зенитно-ракетного комплекса средней дальности «NASAMS 2», которые должны быть приняты на вооружение литовской армии к 2021 году (в данный момент ПВО/ПРО Литвы обладает крайне низкими возможностями как в борьбе с аэродинамическими целями, так и в перехвате тактических ракет и СКР, ведь на вооружении находятся лишь шведские переносные ЗРК RBS-70, а также польские ЗРК «Grom-2» с радиусом действия до 7 и 5,5 км соответственно). Данные комплексы не представляют столь серьёзной для тактической авиации ВКС России, что нельзя сказать о «NASAMS 2».

Разработанный в 1994 году ЗРК «NASAMS» («Norwegian Advanced Surface-to-air Missile System») по сей день является достаточно продвинутым западноевропейским средством ПВО малой и средней дальности. Основным его преимуществом стало применение адаптированных к пуску из наземных ПУ ракет класса «воздух-воздух» AIM-120A, оснащённых активной радиолокационной головкой самонаведения, что в разы улучшило производительность комплекса при отражении массированного ракетного удара противника. В частности, при подлёте к цели типа «истребитель» (с ЭПР 3 м2) на дальность 20 — 25 км АРГСН ракеты AIM-120C «захватывает» её, происходит переход в режим «пустил-забыл», в то время как операторы, размещённые на автоматизированных рабочих местах в пункте боевого управления (ПБУ) могут оперативно переходить к пеленгованию и перехвату новой «порции» целей. Таким образом, даже при весьма ограниченной целевой канальности многофункционального сантиметрового радиолокатора AN/TPQ-64 / AN/MPQ-64F1 в 3 цели, количество одновременно поражаемых воздушных объектов может доходить до 8 — 10 и более (при условии наличия лишь одной МРЛС); и всё это благодаря использованию активного радиолокационного самонаведения.

Основные «стрельбовые» элементы зенитно-ракетного комплекса «NASAMS/-2» — наклонная пусковая установка и многофункциональный радар сантиметрового диапазона AN/TPQ-64. Последний способен сопровождать на проходе 60 воздушных объектов противника и «захватывать» на точное автосопровождение 3. Логично, что батарея «NASAMS 2» имеет возможность одновременного наблюдения за 420 воздушными целями с фактическим «захватом» 24 объектов. На практике же, использование ЗУР с АРГСН AIM-120C позволяет одновременно обстреливать несколько десятков целей за 5 — 15 секундный период. В боекомплект последних версий ЗРК также будут введены управляемые ракеты ближнего воздушного боя семейства AIM-9M/X «Sidewinder»

В случае же, если одному или нескольким летательным аппаратам противника удаётся успешно применить дипольные отражатели и сорвать «захват» головкой самонаведения AMRAAM, может быть использован радиоканал коррекции и целеуказания для ЗУР на траектории. В этом случае терминал боевой работы комплекса по радиоканалу связи с радаром AN/TPQ-64 — RRDL-NII сделает автоматический запрос на последние известные координаты цели, а затем скорректирует полёт AMRAAMa для «перезахвата» цели. Если вражеские средства воздушного нападения используют комплексы радиоэлектронного противодействия, препятствующие стабильной работе МРЛС AN/TPQ-64, для целеуказания и «перезахвата» может быть использован приданный самоходный оптико-электронный прицельный комплекс NTAS («Norwegian Tracking Adjunct System»), работающий в телевизионном и инфракрасном каналах визирования. В то же время, NTAS будет малоэффективен в сложной метеорологической обстановке (туман, снег и т.д.). Следовательно, для противодействия комплексам NASAMS-2, поступившим на вооружение литовской армии, идеально подходит активное использование средств РЭБ (работающих в Х-диапазоне частот от 8 до 10 ГГц), совмещённое с неблагоприятной метеорологической ситуацией.

Необходимо отметить, что на вооружение СВ Литвы поступит модернизированная версия ЗРК «NASAMS 2», которая имеет существенные отличия от от ранней модификации. Касается это как численного состава батареи, так и технических возможностей новых ракет-перехватчиков. Одна батарея усовершенствованного комплекса будет представлена уже не 3 взводами с 9×6 наклонными пусковыми установками на 54 зенитные ракеты AMRAAM, а 4 взводами с 12 аналогичными пусковыми установками на 72 ЗУР семейства AIM-120. Вычислительные возможности высокопроизводительной системы управления огнём, размещённой в ПБУ, позволяют реализовать высочайший темп стрельбы батарейного звена в 5 ЗУР за 1 секунду. При массированном ракетном ударе противника весь боекомплект может быть израсходован всего за 15 секунд. Эти способности также реализованы благодаря активному радиолокационному принципу наведения зенитных ракет.

«NASAMS 2» также можно причислить к наиболее совершенным средствам ПВО/ПРО сухопутных войск, что объясняется наличием большого количества многофункциональных РЛС управления огнём: в составе одной батареи находится до 8 МРЛС AN/MPQ-64 F2 «Sentinel 3D» (либо AN/TPQ-64); это обеспечивает отличную живучесть комплекса в случае противорадиолокационного удара со стороны противника. Здесь сразу вспоминаются отечественные войсковые зенитно-ракетные комплексы средней дальности «Бук-М1» и большой дальности С-300В «Антей», где каждая батарея, помимо основных радаров целеуказания/наведения 9С18М1 «Купол-М1», 9С32 и 9С19М2 «Имбирь», имеет по 6 радаров подсвета цели, размещённых на самоходных огневых установках 9А310М1 («Бук-М1») и 6 радаров на мачтах, размещённых на 4 ПУ 9А83 и 2 ПУ 9А82 (у комплекса С-300В). Это обуславливает превосходство последних перед семейством ЗРК С-300П/ПМ, где для выведения из строя одного дивизиона достаточно уничтожить РПН 30Н6Е. Тем не менее, стоит обратить внимание, что при выведении из строя наших радаров «Купол-М1», «Имбирь» и 9С32 комплексы «Бук-М1» и С-300В столкнуться со сложностями поиска средств воздушного нападения противника (время реакции возрастёт), ведь РЛС наведения, размещённые на ПУ, не предназначены для беглого и эффективного обзора больших секторов воздушно-космического пространства. Радары же «Sentinel» отлично выполняют все обзорные и огневые функции. Так что потеря пары-тройки батарейных «Сэнтинелов» не лишит «NASAMS 2» возможности далее перехватывать вражеские цели.

Зенитно-ракетный комплекс «NASAMS 2» имеет гибкую и легко обновляемую модульную архитектуру управляющих и стрельбовых элементов. В частности, если первая модификация комплекса оснащалась управляемыми ракетами AIM-120A c дальностью в 20 — 25 км (при наземном пуске дальность уменьшается ы 3 — 4 раза в связи с высокой плотностью тропосферы), то в боекомплект «NASAMS 2» могут быть интегрированы более современные варианты с увеличенной дальностью, к примеру, — AIM-120C-7, либо AIM-120D, позволяющие добиться дальности в 40 — 55 км. Для этого достаточно лишь обновить программное обеспечение ПБУ. В таком исполнении боевой потенциал норвежского ЗРК заметно опережает возможности комплекса «Бук-М1» и примерно соответствует варианту «Бук-М1-2» (по дальности и скорости поражаемой цели). По огневой производительности «Бук-М1-2» продолжает уступать норвежскому изделию.

Что касается максимальной скорости поражаемой цели, то для технологических реалий ХХI века это скорее слабая сторона «NASAMS 2». Данный показатель составляет 3600 км/ч, чего на фоне появления перспективных гиперзвуковых элементов высокоточного оружия, пикирующих на цель со скоростью в 4-4,5М, является, мягко говоря, недостаточно. Более того, «NASAMS 2» не сможет перехватить даже такой объект, как наша противорадиолокационная ракета Х-58УШК, которая при пуске с малого расстояния обладает подлётной скоростью в 3800 — 4000 км/ч. Ещё одной значительной «ахиллесовой пятой» закупаемого Литвой норвежского комплекса является нижняя граница зоны поражения цели, которая составляет целых 30 метров. В условиях современного низковысотного участка театра военных действий, где ударно-разведывательные БПЛА, а также тактические крылатые ракеты способны огибать рельеф местности на высотах от 15 до 25 м, такой параметр может в прямом смысле этого слова похоронить «NASAMS 2» на поле боя (даже устаревающий ЗРК С-300ПМ1 способен сбивать СВН противника на высоте 10 метров).

Следующими двумя пунктами в списке недостатков можно считать малый радиогоризонт (25 км), обусловленный низким расположением антенного поста МРЛС AN/MPQ-64 F2, а также малую угломестную зону сканирования от 0 — 55°. Малый радиогоризонт не позволит батарее «NASAMS 2» самостоятельно реализовать полноценный дальностный потенциал последних модификаций AMRAAMOв (AIM-120C-7/D); для этого потребуется загоризонтное целеуказание от сторонних источников радиолокационной информации (самолётов ДРЛОиУ E-3C, тактических истребителей ВВС стран НАТО и т.д.). Вполне возможно, что эта проблема уже решена путём интеграции в состав норвежского ЗРК обзорного радиолокационного комплекса «Giraffe AMB-3D», антенный пост которого размещается на 17-метровой мачте, установленной над кунгом с операторской кабиной (своего рода облегчённый вариант нашей вышки 40В6М для РПН 30Н6Е).

Второй пункт исправить будет значительно сложнее: малый угол возвышения электронного луча (55 градусов) радаров AN/MPQ-64 F2, в дополнение к критически низкой высоте обнаружения в 12000 м, не только не позволяет комплексу самостоятельно (без внешнего целеуказания) поражать летательные аппараты противника на высотах в 15 — 17 км, но и создаёт воронку «мёртвой зоны» сектором 70 градусов. Без перекрытия дополнительными батареями ЗРК и обзорными РЛС батарея «NASAMS 2» просто «не увидит» приближающиеся из глубин стратосферы элементы ВТО.

Подготовила Вильнюсу «сюрприз» и ещё одна особенность «NASAMS 2», касающаяся оперативности развёртывания на ТВД. Несмотря на размещение многофункциональных радиолокаторов «Sentinel» и ПБУ на прицепном колёсном шасси и грузовом автомобиле соответственно, платформы с наклонными модульными пусковыми установками для ракет AMRAAM не предназначены для ведения огня из походного положения и обычно снимаются с грузовых автомобилей повышенной проходимости «Sisu E13TP», а затем устанавливаются на гидравлически поднимаемых опорах в грунт.

Данная процедура занимает без малого 15 минут. А, как известно, в районе высокоинтенсивного военного конфликта каждая минута может стать решающей (наши «Трёхсотки» приводятся в боевое положение за 5 минут). Как видите, характеристики приобретаемого Министерством национальной обороны Литвы ЗРК «NASAMS 2» крайне контрастны, и найти к нему достойный «лом» Воздушно-космическим силам России при необходимости не составит труда, но есть и такие его стороны, которые при определённых обстоятельствах могут привести к массе неприятностей, ведь комплекс может действовать в пассивном режиме с отключенными РЛ-средствами по внешним данным и данным ОЛС NTAS. Здесь разбираться придётся уже операторам разведывательных дронов и самолётов радиоэлектронной и оптической разведки Ту-214Р.

Источники информации:

ria.ru/world/20160606/1443450909.html

ru.sputniknews.lt/politics/20170623/3289345/zakanchivayutsya-ucheniya-zheleznyj-volk-2017.html

baltnews.lv/news/20170420/1019526560.html

bastion-karpenko.ru/nasams/

www.rubaltic.ru/news/18102017-ucheniya-nato-zheleznyy-volk2-startovali-v-litve/

forums.airbase.ru/2004/04/t25668–kompleks-s-300v.html

rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/bukm1/bukm1.shtml

rbase.new-factoria.ru/missile/wobb/nasams/nasams.shtml



Автор: Евгений Даманцев

Источник: nnm.me