«Кузькина мать»: зачем СССР испытал самую мощную термоядерную бомбу в истории
21:46. 30 октября 2017 Просмотров - 553 3 коммент. Опубликовал: brahman
Подробнее: https://tvzvezda.ru/news/qhistory/con…
Источник: www.youtube.com
Подробнее: https://tvzvezda.ru/news/qhistory/con…
Источник: www.youtube.com
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Странно! А почему на ЯП нет информации о рассказе Путина о таинственном сборе биоматериала??? Разве это не интересная тема?? Может нам готовят биологические бобмы избирательного генетического действия??
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Россию вам не запугать,
И на колени не поставить.
Забыли Кузькину вы мать.
Она мозги вам быстро вправит.
А если кто с мечом придёт,
Кровавое поднимет знамя.
Могилу тот свою найдёт,
Молчать не будет русский Ваня.
Силён ведь был Наполеон,
Поднял на нас он всю Европу.
Всё от России ждал поклон,
Но отморозил себе попу.
Мы многих помним храбрецов,
Которые вошли без стука.
Для этих смелых удальцов,
Хорошая была наука.
Да, мы умеем воевать,
И землю защитим родную.
Считаем честью жизнь отдать,
За веру и за Русь Святую.
Забыли Кузькину вы мать,
Привыкли во всём мире гадить.
Не надо кулаком махать,
Медовых пряников всем хватит.
(Сергей Мельников)
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Это реальное дело за которое хрущу надо спасибо сказать.Он реально сделал пендосов,конечно это было сыро и подобных бомб не получилось бы в 60 е допереть до пендостана.Но хрущ их напугал до поноса! Твари ну очень боятся за свою шкуру,а тут такое!Эта бомба,безусловно была решающим аргументом в карибском кризисе,не стал кенеди проверять,а много ли у СССР таких изделий,разошлись в ничью.Нынешний гарант называет врагов – “наши партнеры” и этим все сказано.