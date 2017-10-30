Чем социализм отличается от капитализма?
18:30. 30 октября 2017 Просмотров - 634 33 коммент. Опубликовал: jackomb
Не наличием/отстуствием миллиардеров, как считает коллега blau_kraehe.
Главное отличие в том, что при социализме каждый гражданин по праву рождения является акционером-соучредителем страны, являющейся по факту единой огромной корпорацией.
Говоря нынешним языком: каждому положен соцпакет, куда в обязательном порядке входят бесплатное жилье, пенсии, бесплатное образование и здравоохранение. Бонусом идут низкая стоимость продуктов питания, реализуемых через госторговлю, дешевое ЖКХ и общественный транспорт.
При капитализме гражданин не является соакционером экономики страны. Он в ней наемный работник. Соответственно гражданам не положено никакого социального пакета, а потому свой жилищный вопрос он решает сам, на пенсию копит сам, на "бесплатную" медицину отстегивает сам со своей зарплаты и доходов и т.д. При всем при этом прилагаются рыночные цены на продукты питания, транспорт, ЖКХ и кредитная кабала от рождения до старости.
Таким образом для социализма характерен примат общенародной собственности на средства производства, а для капитализма частной. Как следствие при социализме прибыль общенародной корпорации распределяется между всем гражданами примерно равномерно, а при капитализме вся прибыль идет ограниченному числу лиц, представляющим правящий класс. При социализме главным собственником является весь народ, а при капитализме несколько сот крупных капиталистов.
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- Владимир Ильич, что такое капитализм?
- Это эксплуатация человека человеком…
- А что такое социализм?
- Это наоборот…
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Другой анекдот вспомнил. Обмен делегациями американских и советских рабочих. Американцы приезжают на советский завод. Рядом пустая парковка и одна черная волга.
- Кому принадлежит этот завод?
- Рабочим.
- А чья машина?
- Директора.
Советские рабочие приезжают на завод в Америку. Рядом полная парковка машин.
- Кому принадлежит этот завод?
- Акционерам, в их числе директору.
- А чьи авто на парковке?
- Рабочих.
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Все,кто хотел получить свою порцию капиталистического д…,уже съехали.А вы зачем остались?Ваш анекдот из тех времён,когда соблазняли американской жизнью.
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Отвечу вам на личный вопрос – это не ваше дело. Анекдоты советских времен очень точно передают суть.
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А откуда простому советскому человеку было знать как там в Америке? Ответ простой, радиостанции голос Америки и Радио Свобода в своё время, внесли огромный вклад в развал СССР своей пропагандой и подобными анекдотами.
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А смеяться после слова лопата? Или вы думаете, что капитализм это хорошо, а социализм плохо? Или всё у вас вертится возле материальной составляющей? Молу сказать, что в материальном плане социализм гораздо лучше.
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см ответ Ильи ниже
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Очередная лживая статейка. Коммунизм, капитализм, царизм- это все сорта гoвнa, которые нам предлагают пробовать и сравнивать.
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В статье речь шла о социализме и капитализме, не чего о царизме и коммунизме сказано не было. Статья объективная, описывает и сравнивает такие экономические формации, как капитализм и социализм. О том, что лучше, сравнивать только нам с вами и всё. Так где ложь,коллега?
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Вы меня простите коллега, но я в сортах г о в н а не разбираюсь!
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Мне так не показалось.
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Перекреститесь!
И.
Аминь.
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Хотя,… судя по вашему нику: побейтесь головой об стену…… плача!
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Статейка является очередным бредом паразитического борзописца.
Социализм – это большая община, в которой, все члены этой общины должны иметь одинаковые права и обязанности.
Вся земля, и природные ресурсы, в равной степени, принадлежат всем членам общины.
Основой капитализма, является – корысть!
Основой социализма, является – духовное, бескорыстное, развитие Человека!
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Основой социализма было поголовное равенство, не зависимо от общественной пользы, а не духовное, бескорыстное, развитие Человека! Социализм – это рай для паразитов- неудачников, а капитализм – это рай для паразитов, которым подфортило.
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А чем Вам не нравится равенство независимо от общественной пользы? Равны были перед законом, друг перед другом. Равенства финансового, на которое Вы намекаете, не было, ибо была система премий и надбавок, которую исказили, но не уничтожили до конца, хрущёвцы. Но зато было равенство в условиях выживания – с голоду раздетым да бездомным никто не умирал. Было равенство детей в получении образования – вплоть до высшего. Таких “равенств” было много, реальных, а не на бумажных биллях и конс… проституциях.
Рай для паразитов-неудачников? А Вы вообще-то жили при социализме? Да, паразиты были, и становились неудачниками, ибо их быстро заставляли работать на зоне. Была жёсткая система контроля и спроса за содеяное, чем это плохо?
В конце концов, предложите своё видение мироустройства, будьте созидательным, а не напоминающим ворчливого старикашку, всем не довольным.
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При советской власти родился не только я, но и мои дети! Поэтому эта кухня мне была знакома изнутри. То равенство о котором Вы написали в реальной жизни не было. Была система “блата” (миниатюра А.И.Райкина про дифицит). В магазинах после Сталина было пусто (за исключением Москвы, Ленинграда и Прибалтики (выставки коммунизма/ социализма)). В престижный ВУЗ могли поступить только “свои” и пр.пр.пр.
П.С.
Своё мировоззрение и миропонимание на этом сайте мной уже описывались. Почитайте мои предыдущие посты.
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В престижный ВУЗ был конкурс , и большинство поступивших были талантливые дети из деревни, городские у нас шли в основном в экономисты, планеристы, руководисты. После окончания мы 70% распределялись в такие места, где зарплаты экономистов планеристов и руководистов просто отдыхали. Вот Вам ВУЗ по-настоящему престижный в СССР. Мы делали дело и защищали Родину. Своими делами. И нам за это платили очень и очень немало.
Вот это и была справедливость.
Конечно, везде было немножечко по-разному, и каждому есть что сказать своё. Но в общем и целом было так и было правильно. Кто хотел работать, тот работал и имел, кто хотел воровать тот и доворовался до ручки, вместе с СССР, кто хотел ничего не делать тот ничего не делал, по-возможности. Но каждый находил своё место и был рад, более или менее. И жизнь достаточно справедливо расставляла всех по своим местам. Но такая жизнь, когда люди порядочные еле сводят концы с концами, а то и не сводят и умирают, а непорядочные наживаются на их доли в общей собственности, это жизнь неправильная. Так сказать создавали вместе, а владеют наиболее бессовестные и агрессивные. Так я скажу, что и агрессивные семьи исчерпают свою агрессию, и в конце концов получат по заслугам, так сказать правда восторжествует, как не раз это уже случалось, случится и ещё много-много раз. Жизнь и правду жизни обмануть ещё никому не удавалось. Себя – можно.
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Шо то зараза шо то зараза, если за ними одно и то же.
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Чтобы там не говорили, а капитализм проект Запада, в частности, Голландии и Англии. Помню по истории школьной, что там зарождались эти отношения буржуазного общества. Т.е. штаб-квартира там, а остальное её колонии, которые платят дань (через махинации с мировой финансовой системой). Критерий независимости (от сговора в т.ч.) страны от англосаксов – социалистическая страна. Чтобы толпу удержать придумали церковь, т.е. это их проект тоже. Сначала библейское общество возникло в Англии (см. по этой ссылке) , а потом подсунули остальным дурачкам.
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Так вот почему среди социалистов так много корыстных людей, использующих социализм в качестве карьеры.
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скромно умолчим про “бескорыстных” капиталистов
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И при социализме было плохо и при капитализме еще хуже!Хорошо было тем, кто стоял на верхах власти, или руководителям… А остальным так же как и сейчас. И сейчас все тоже самое. Никакой разницы! Только сейчас больше свободы слова и другой свободы…которая перешла все границы. И это тоже очень плохо!Для простых людей ничего не изменилось!Золотой век еще не существует.
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Все ИЗМы – есть внедрённые,искусственно созданные паразитические системы: капиталИЗМ,марксИЗМ,ленинИЗМ,социаЛИЗМ,паразитИЗМ,плюралИЗМ,пессимИЗМ…и др.
ИЗМ- есть истина ЗЕМНОГО мира,т.е не имеет божественного КОНА,противопоставлена КОНУ,потому ложна…Раньше искали и создавали не истину(из тины,тьмы)…а правду…были ПРАВЕДЫ…что праведно – то вернО! Жить надо не по ИЗМам,а по правде!
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а ещё внедрили пароксИЗМ, онанИЗМ, метеорИЗМ…:)
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именно так…погрузитесь в эти понятия глубже и увидите их суть…Но как лень погружаться и размышлять…привыкли собирать сливки по поверхности,к сожалению…
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Ещё один аспект ваших “измов”, туды их:
- Этот аспект – власть.
- Это в учебниках пишут, что она “делигируется” – по факту это способность.
- Сколько есть людей способных к “политическому мышлению”, “политическому поведению”, имеющих “намерение” вместо желаний…, вот столько их и есть.
СТАЛО БЫТЬ:
- В социальном плане никто никому ничего не может “дать”, это сказки для юных гимназисток из “кибуца” Кургеняна.
- В любом “изме” правят те, кто могут.
- Так что, реально вы выбираете “способ отчуждения” (а) экономическое отчуждение (см. Капиталл К. Маркса); (б) политико – идеологическое отчуждение (комиссар, п…бол – затейник прокричал, ему не сложно, а вы уголь, руду, паровозы…); (в) виртуально-информационное отчуждение (потребляй, работай, сдохни,… ипотека, новоселье, кладбище…)
- Короче, до…я можо придумать способов “отчуждения” вас от вашей жизни, в том числе и ортодоксально коммунистических (и коммуно-некромагических, см. зиккурат), но волю вам никто кроме вас не даст, система не для этого сделана.
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Красиво завернули марксизм,и подали странам третьего мира,чтоб построить у них первую версию глобального управления на идейной основе,для последующей отработки уже построения обновленного на возможной чипированной основе.В странах же золотого лярда оставили старый опробованный капитализм,с развитыми социяльными программами недоступные капстранам третьего мира.Сталин малость подправил марксизм,чтоб народ создал свою версию,за что его быстро убрали после неудавшегося построения мирового рейха.Поняв что эксперимент с марксизмом может привести к обратному эффекту,глобалисты дернув за ниточки развалили неудавшийся эксперимент,заодно решив и расчленить Российскую Державу.Получилось наполовину,а капитализм создали для стран третьего мира.А что вы хотели,в мире всего два вида управления.На общественной основе,и кастовой.Для первой нужно дорасти большинству самосознанием(а попробуйте хотя бы нормального председателя выбрать в гаражном кооперативе,каждый год одно и тоже),а вторая в идеале должна создаваться на копном праве,что тоже далеко пока от создания.Поэтому имеем игры глобалистов в социализм и капитализм,как говориться разделяй и властвуй.Одно обнадеживает,рассвет уже забрезжил,и калиюга закончилась,пора своими мозгами думать,а не навязанными штампами.)
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По факту в СССР была одна корпорация,которая, узурпировав власть на всех уровнях от материальных до духовных, договорилась с остальными,не входящими в управленческий корпус этой корпорации, о наёмном труде на наше благо и на выгодных для вас и нас условиях. И в какой-то мере своё слово в рамках этого договора держала, народ тоже это устраивало -необходимые потребности были удовлетворены,но власти в руках людей не было. Иначе бы СССР не смогли разрушить. Через некоторое время эта же корпорация предпочтет слиться с корпорациями зарубежными,а всех остальных автоматически сделает наёмниками уже и у иностранцев.
На западе же таких корпораций несколько и все делят власть между собой,курируя определённые сферы жизни наймитов.
Таким образом, наёмный производственный труд ни чуть не хуже управленческого труда хозяина и наоборот – дело в выгодных договорных отношениях между представителями этого труда в их совместной работе.
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Как вариант, можно видя то что есть подумать и так тоже. Но есть те кто были у власти и те кто знали как на самом деле работает власть при СССР, Так вот работала она совсем не так, а что кажется что так, то это внешняя видимость. Во власти позднего СССР не было единодушия, вот это и погубило страну. Реальная власть принадлежала самым разным людям, по своему характеру и убеждениям, и победили увы не лучшие умы и души. Хотя, цыплят по осени считают, а осень ещё не пришла.
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Без количественных данных на руках все эти разговоры – переливание из пустого в порожнее.
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Все эти -измы придумал ***** Карл по фамилии Маркс. На самом деле есть страны где правительство вынуждено заниматься нуждами народа ( повышать уровень его жизни, создавать новые рабочие места, развивать производство….), а есть страны, где правящая верхушка воспринимает народ как средство для достижения своих целей.
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При СССР власть была народная и безусловно и воспринимала народ как средство для достижения своих же и народных же целей, других средств у любой власти просто нет и быть не может. Но народ был и средством и целью власти. Но когда целью власти становится уже не народ а нечто личное для себя любимой…