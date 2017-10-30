Чем социализм отличается от капитализма?

Не наличием/отстуствием миллиардеров, как считает коллега blau_kraehe.

Главное отличие в том, что при социализме каждый гражданин по праву рождения является акционером-соучредителем страны, являющейся по факту единой огромной корпорацией.

Говоря нынешним языком: каждому положен соцпакет, куда в обязательном порядке входят бесплатное жилье, пенсии, бесплатное образование и здравоохранение. Бонусом идут низкая стоимость продуктов питания, реализуемых через госторговлю, дешевое ЖКХ и общественный транспорт.