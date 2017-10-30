2017-й: рывок российской промышленности и первые черты новой мировой экономики

"Во второй половине 2016 года в России начался энергичный рост промышленности. Диапазон темпов роста индекса промышленного производства (ИПП) с июня по декабрь составил 8–14% годовых, что очень неплохо... В отличие от похожего роста в 2009 году нынешний рост — это самый настоящий выход из восьмилетней рецессии, он несет в себе зачатки структурных сдвигов и опирается на новый капитал и на новые рынки. Растут практически все отрасли, особенно уверенно — обрабатывающая промышленность. Декабрьские данные о растущем оптимизме промышленников и косвенных индексах экономической активности вроде потребления электроэнергии эту уверенность только укрепили".

При этом, как отмечают авторы "Эксперта", промышленный рост происходит в не самых благоприятных условиях российской экономики с точки зрения финансового обеспечения - сжатие бюджетных расходов свело к минимуму государственные инвестиции и привело к длительному падению реальных доходов населения, плюс невысокие темпы роста денежной массы. Главным двигателем роста стала девальвация, которая существенно расширила рынки сбыта внутри России и приоткрыла новые экспортные возможности. Однако это означает, что "у наметившегося роста большой потенциал, поскольку, как только ограничения в виде снижения реальных доходов или бюджетных расходов будут сняты, можно ожидать ускорения роста".

Так, в России "существуют огромные накопления населения, которые только в виде банковских депозитов составляют 24 трлн рублей. Никогда Россия не имела такого большого объема собственных (не иностранных) рыночных негосударственных накоплений. Они дают возможность рассчитывать на формирование национального либерального и ликвидного инвестиционного рынка. И сейчас уже очевидно, что 2017 год будет годом тестирования инвестиционных возможностей страны населением".

Слово "либеральный" здесь употребляется не в компрадорско-гайдаровском смысле, а как название финансового инструмента в существующей модели мировой экономики, по которой вынужден работать даже Китай. Что же до накоплений населения, то говоря об их использовании речь идёт не об ограблении населения, а об их привлечении в качестве значимого финансового подспорья для развития промышленности. К примеру, за счёт выпуска и продажи народных облигаций. "По крайней мере, уже в первые недели года Минфин начал планировать серьезные заимствования на внутреннем облигационном рынке".

Таким образом, благодаря улучшению условий внутри российской экономики и усилению позиций России на международной арене "Эксперт" прогнозирует возможность роста ВВП более 2-3%, а думается, что речь идёт о росте до 10%. И главным фактором должно стать реальное производство за счёт внутренних инвестиций. Понятно, что существует немало проблем и вызовов - повышение производительности труда за счёт качественного обновления средств производства, формирование ёмких рынков сбыта продукции и повышение эффективности управления (уменьшение коррупции и повышение ответственности), увеличение инфраструктурных проектов, однако всё это вполне решаемые задачи.

Главное - что процесс структурных изменений российской экономики, похоже, запущен и он может дать в 2017-м году первые заметные успехи. Пока многочисленные эксперты по всем СМИ - от федеральных до оппозиционных - завывают похоронные песни и предвещают крах российской экономике, реальная экономика развивается в ровно противоположном направлении, хоть и не без проблем. И это до боли напоминает ситуацию с российской армией, которую долгие годы на публике хоронили, вешая всех собак на Сердюкова, не замечая реальных изменений к лучшему, заложивших основу будущего возрождения. А когда армия России предстала во всей красе, все сделали вид, что так и должно было быть. В российской экономике сейчас сложилось нечто подобное - при важных структурных изменениях на фоне кризиса, которые обнадёживают и закладывают потенциал роста, в СМИ зашкаливает истерика о коллапсе экономики. Да, в случае успеха эксперты потом скажут таким же авторитетным тоном, что это произошло случайно и невзначай благодаря посадке Улюкаева, как и с Сердюковым (хотя их роли в процессах несопоставимы), но это же не серьёзно.

"Эксперт" так же затрагивает такой важный фактор мировой экономики, влияющей на российскую, как тупик технологии производства и возможный выход из него. Информационные технологии при всей значимости не привели к качественному улучшению производительности оборудования, как это произошло в 20-м веке с появлением двигателя внутреннего сгорания, конвейера, химических открытий и ядерной силы. IT-революция, напротив, виртуализировала накопления, уведя их из реального производства, что создало пузыри, перекосы и привело к тупику постиндустриального мира.