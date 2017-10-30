2017-й: рывок российской промышленности и первые черты новой мировой экономики
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В 2017 году Россия, благодаря заделу в 2016-м, может совершить мощный рывок в промышленном производстве, а мировая экономика начать переход от постиндустриальной стадии к "индустриализации на новых технических основаниях". Таков прогноз журнала "Эксперт", базирующийся на многофакторном анализе мировой и российской экономики в статье "Наступление "синих воротничков". Рекомендую прочесть её целиком, но поскольку она платная, приведу самое важное из неё.
"Во второй половине 2016 года в России начался энергичный рост промышленности. Диапазон темпов роста индекса промышленного производства (ИПП) с июня по декабрь составил 8–14% годовых, что очень неплохо... В отличие от похожего роста в 2009 году нынешний рост — это самый настоящий выход из восьмилетней рецессии, он несет в себе зачатки структурных сдвигов и опирается на новый капитал и на новые рынки.Растут практически все отрасли, особенно уверенно — обрабатывающая промышленность. Декабрьские данные о растущем оптимизме промышленников и косвенных индексах экономической активности вроде потребления электроэнергии эту уверенность только укрепили".
При этом, как отмечают авторы "Эксперта", промышленный рост происходит в не самых благоприятных условиях российской экономики с точки зрения финансового обеспечения - сжатие бюджетных расходов свело к минимуму государственные инвестиции и привело к длительному падению реальных доходов населения, плюс невысокие темпы роста денежной массы. Главным двигателем роста стала девальвация, которая существенно расширила рынки сбыта внутри России и приоткрыла новые экспортные возможности. Однако это означает, что "у наметившегося роста большой потенциал, поскольку, как только ограничения в виде снижения реальных доходов или бюджетных расходов будут сняты, можно ожидать ускорения роста".
Так, в России "существуют огромные накопления населения, которые только в виде банковских депозитов составляют 24 трлн рублей. Никогда Россия не имела такого большого объема собственных (не иностранных) рыночных негосударственных накоплений. Они дают возможность рассчитывать на формирование национального либерального и ликвидного инвестиционного рынка. И сейчас уже очевидно, что 2017 год будет годом тестирования инвестиционных возможностей страны населением".
Слово "либеральный" здесь употребляется не в компрадорско-гайдаровском смысле, а как название финансового инструмента в существующей модели мировой экономики, по которой вынужден работать даже Китай. Что же до накоплений населения, то говоря об их использовании речь идёт не об ограблении населения, а об их привлечении в качестве значимого финансового подспорья для развития промышленности. К примеру, за счёт выпуска и продажи народных облигаций. "По крайней мере, уже в первые недели года Минфин начал планировать серьезные заимствования на внутреннем облигационном рынке".
Таким образом, благодаря улучшению условий внутри российской экономики и усилению позиций России на международной арене "Эксперт" прогнозирует возможность роста ВВП более 2-3%, а думается, что речь идёт о росте до 10%. И главным фактором должно стать реальное производство за счёт внутренних инвестиций. Понятно, что существует немало проблем и вызовов - повышение производительности труда за счёт качественного обновления средств производства, формирование ёмких рынков сбыта продукции и повышение эффективности управления (уменьшение коррупции и повышение ответственности), увеличение инфраструктурных проектов, однако всё это вполне решаемые задачи.
Главное - что процесс структурных изменений российской экономики, похоже, запущен и он может дать в 2017-м году первые заметные успехи. Пока многочисленные эксперты по всем СМИ - от федеральных до оппозиционных - завывают похоронные песни и предвещают крах российской экономике, реальная экономика развивается в ровно противоположном направлении, хоть и не без проблем. И это до боли напоминает ситуацию с российской армией, которую долгие годы на публике хоронили, вешая всех собак на Сердюкова, не замечая реальных изменений к лучшему, заложивших основу будущего возрождения. А когда армия России предстала во всей красе, все сделали вид, что так и должно было быть. В российской экономике сейчас сложилось нечто подобное - при важных структурных изменениях на фоне кризиса, которые обнадёживают и закладывают потенциал роста, в СМИ зашкаливает истерика о коллапсе экономики. Да, в случае успеха эксперты потом скажут таким же авторитетным тоном, что это произошло случайно и невзначай благодаря посадке Улюкаева, как и с Сердюковым (хотя их роли в процессах несопоставимы), но это же не серьёзно.
"Эксперт" так же затрагивает такой важный фактор мировой экономики, влияющей на российскую, как тупик технологии производства и возможный выход из него. Информационные технологии при всей значимости не привели к качественному улучшению производительности оборудования, как это произошло в 20-м веке с появлением двигателя внутреннего сгорания, конвейера, химических открытий и ядерной силы. IT-революция, напротив, виртуализировала накопления, уведя их из реального производства, что создало пузыри, перекосы и привело к тупику постиндустриального мира.
Человечество стоит перед историческим вызовов перехода к качественно новым технологиям производства, сравнимыми с открытиями 20 века. Речь идёт о новом технологическом укладе, который обычно связывают с развитием био(нано)технологий, роботизацией, новой энергетикой и 3-D технологиями. "Эксперт" делает акцент на 3-D, пытаясь представить, как новый принцип создания новой продукции путём не отбрасывания лишнего, а сложения нужного, сможет изменить не просто экономику, а весь окружающий мир. Так, анализируя применение аддитивных технологий в обрабатывающей промышленности, учёные делают следующие предположения:
"Технология, которую мы называем прямым лазерным выращиванием, которая свободна от очень многих недостатков послойных технологий… Скорость выращивания изделия измеряется не в граммах в час, а в килограммах в час. Это значит, что тяжелое изделие можно сделать за смену-две, а это приведет к тому, что изменится структура нашего машиностроения… Использование прямого выращивания в промышленных объемах в таких же количествах, как используются сейчас обрабатывающие центры для фрезерной либо токарной обработки, позволит, по нашим оценкам, примерно в 10 раз поднять производительность изготовления металлических изделий и в 3–5 раз снизить их себестоимость. В реальности в масштабах промышленности это революция…
Новые технологии потребуют новых материалов. Открывается гигантское поле для производителей материалов, для исследователей материалов, для создателей средств промышленной автоматизации, для тех, кто занимается техническим зрением и управлением производственными процессами. Сейчас у нас на глазах создается не просто новая отрасль промышленности, а практически новая сфера человеческой деятельности».
И это действительно уже то, что можно назвать революционным и качественным развитием производства, который способен открыть огромные перспективы перед мировой экономикой, в том числе и перед Россией. Авторы "Эксперта", правда, ограничивают эти перспективы только возможностью насытить продуктами современной промышленности многомиллиардный рынок неразвитых стран - мол, превратить "золотой миллиард" в "шесть золотых миллиардов", или создать глобальный средний класс. К сожалению, они продолжают находиться в парадигме капиталистической экономики, надеясь, что новые технологии продлят ей жизнь, но такой путь, напротив, приведёт к её краху, пусть и оттянутому на пару десятилетий, однако ещё более кровавому и болезненному, чем сейчас.
Перспективы нового технологического уклада и новой индустриализации на качественно иных принципах куда более значимые и революционные с точки зрения мироустройства - они как раз дают человечеству возможность выйти из постиндустриального тупика и, избежав большой войны, преодолеть кризис перепроизводства экономики потребления, отменить спекулятивные принципы долларовой пирамиды, создав совершенно иную мировую экономику на новых и более справедливых принципах. В этом есть главный вызов и задача. Над этим и необходимо много думать и работать, экспериментировать и, не обращая внимание на брюзжание, созидать новое, чтобы дать шанс человечеству.
2017-й год может стать началом новой экономической системы, пусть в самых общих чертах и первых наметках.---http://russkiy-malchik.livejournal.com/811147.html
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Как бы штаны не порвать таким резким рывком
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Автор статьи бодреньким голосом нам поведал, об интенсивном развитии экономики, но мотивация этого развития остаётся всё той же – международная торговля, с целью извлечения больших прибылей, отдельными особями, при низкой стоимости труда, наших трудолюбивых граждан.
Ясно для чего развивается ВПК, но и в него, паразиты, уже запустили свои липкие ручонки.
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Больной на всю голову. Если уж подъем армии ставится в заслуги Сердюкову, то получается нужно больше воровать. Сердюков хорошо воровал и армия воскресла. Значит Шувалов с Дворковичем мало воруют. Поэтому и экономика не развивается. Да Улюкаев просто нервно курит в сторонке по сравнению с этими двумя. Какой бред. Население будет инвестировать свои накопления в промышленность. Чего же нужно было курнуть, что бы такое написать. При набиулинских ставках развитие не возможно в принципе. Да еще ее друзья финансовые пиндосные фонды могут в любую минуту обвалить рубль как в 2014.
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Постоянный рост экономики вовсе не означает что она стала эффективной-вполне возможно что рост в основном связан с тем,что у нас все больше и больше стали покупать энергоресурсов,в частности Китай на свои производственные нужды. К слову -американская экономика “растёт” за счет финансовых пузырей на рынке биржевых спекуляций. Конечно,новые предприятия строятся,но эффективность экономики связана далеко не с её ростом,а ростом благосостояния граждан – в смысле полной обеспеченности всем необходимым для жизни для каждого в среднестатистическом плане. Поэтому и получается на выходе весьма парадоксальная картина,когда экономика растёт,а народ вынужден либо жить в долг,либо нищать-и первое и второе не допустимо в стране,с богатой ресурсной базой и таким же опытом технического подъёма,полученного в период существования СССР.