Главная » Видео, Мировоззрение

В России будет новая революция. Не проспи её

20:59. 29 октября 2017 Просмотров - 254 Один комментарий Опубликовал:

Хотим мы этого или нет, но революции в России быть. И ты сам выбираешь участвовать в ней или нет. Новый выпуск “Авторской кухни” от автора проекта “Время-вперёд!”. Задавайте в комментариях новые вопросы для будущих выпусков!

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Не спи, а то Родину проспишь…
...будет отмечать страна зимой этого года. Когда в 1917 году произошла революция, новая... ибо в восстанавливающейся России они снова увидели конкурента...уже в Россию с новыми устоями, и … с новыми проблемами. ...в России как раз и толкают к «цветным революциям», ...
Перспективы «дворцового переворота» в России  
... свой век в России. И если Крым они откровенно проспали, то ситуацию.... Народ никто не спросит. Все революции делаются исключительно в столицах. Вспомните... России будет решаться не раньше, чем решится судьба США, точнее определится их новый...
Сергей Хелемендик: Венгерский майдан это еще один шаг к войне в Европе
...из России, заключил с Россией договор о строительстве новых ...всего для России. Ситуация похожая:  если Россия проспит и  европейские...может получиться, что Россия будет их использовать не только...которые и превращают цветную революцию в военный переворот. ...
У РОССИИ ШАНСОВ НЕТ? Видео
...работать, затянув пояса. Постсоветская Россия полностью «проспала» Пятый уклад, занявшись ...«Двухнедельной технологической революции». Ее компоненты: Принципиально новые устройства могут быть... не будем себя обманывать. Будет очень трудно… Георгий Геннадьевич...
Новости Украины — сегодня 20 февраля 2015
... или в Минпроме «проспали» существование старых лицензий на... Украина не оплатит газ Россия будет вынуждена принять «сложное решение...ситуацию. Понятно, что никакой революции бы не было. Второй...незаконность нахождения у власти новых киевских властей. Активность...
Исторический апгрейд всего культурного наследия
... Горбачёвского сухого закона. А чтобы проспавшись народ как-бы что не... войну или революцию. Сколько усилий и средств брошены врагами России на новом историческом... неподкупность и героизм наших предков будет примером для нас, ведь он...

Один комментарий»

  • 7075 3940
    Lada 29 октября 2017 в 22:37 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Какие же вы глупые,люди и людишки…неужели до сих пор не поняли(не смотря на неоднократные уРОКи изТОРЫи),что ни к чему хорошему революции не приводят…это инструмент загребания жара чужими руками…Когда же вы проснётесь и осознаете,кого и куда ведут эти революции…неужели не хватает ума(Разума тут явно нет!)увидеть другие ,беЗкровные пути преобразований?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>