В России будет новая революция. Не проспи её

Хотим мы этого или нет, но революции в России быть. И ты сам выбираешь участвовать в ней или нет. Новый выпуск “Авторской кухни” от автора проекта “Время-вперёд!”. Задавайте в комментариях новые вопросы для будущих выпусков!

Источник: www.youtube.com