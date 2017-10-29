В России будет новая революция. Не проспи её
20:59. 29 октября 2017 Просмотров - 254 Один комментарий Опубликовал: brahman
Хотим мы этого или нет, но революции в России быть. И ты сам выбираешь участвовать в ней или нет. Новый выпуск “Авторской кухни” от автора проекта “Время-вперёд!”. Задавайте в комментариях новые вопросы для будущих выпусков!
Источник: www.youtube.com
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Какие же вы глупые,люди и людишки…неужели до сих пор не поняли(не смотря на неоднократные уРОКи изТОРЫи),что ни к чему хорошему революции не приводят…это инструмент загребания жара чужими руками…Когда же вы проснётесь и осознаете,кого и куда ведут эти революции…неужели не хватает ума(Разума тут явно нет!)увидеть другие ,беЗкровные пути преобразований?