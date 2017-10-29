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Сводки от ополчения Новороссии 29 октября 2017

08:37. 29 октября 2017 Просмотров - 289 Нет комментариев Опубликовал:

ВСУ выпустили по территории ДНР почти 1300 боеприпасов за сутки

ВСУ выпустили по территории ДНР почти 1300 боеприпасов за сутки | Русская весна

ВСУ за минувшие сутки выпустили по прифронтовым территориям ДНР 1274 боеприпаса. Об этом заявил сегодня представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

«Общее количество примененных ВСУ боеприпасов по территории Донецкой Народной Республики составило 1274 единицы», — сказал Якубов.

В общей сложности за сутки было отмечено 33 факта нарушения режима прекращения огня со стороны украинских военных.

Другая информация уточняется.

Добавим, что СЦКК и оперативное командование ДНР используют разные методологии подсчета примененных ВСУ боеприпасов: Совместным центром учитываются все виды, а командованием — только выпущенные из тяжелых видов вооружений.

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Волкер: Россия должна отвести свои силы, чтобы миротворцы ООН зашли в Донбасс

Волкер: Россия должна отвести свои силы, чтобы миротворцы ООН зашли в Донбасс | Русская весна

Россия должна отвести подконтрольные ей силы, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу в Донбассе, а с украинской стороны необходима координация с ООН, считает спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «Громадське ТБ».

По его словам, стороны сначала должны договориться о мандате миссии, определиться с ее численностью и составом — именно об этом сейчас и идут переговоры.

«Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты», — сказал Волкер.

По его словам, если миссия будет создана, то она должна быть способной выполнять три основные задачи.

«Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией соприкосновения и свободно передвигаться по ней; мониторить хранения тяжелого вооружения — так, чтобы оно находилось в одном месте и размещалось еще где-то. И третье — контролировать российско-украинскую границу», — пояснил Волкер.

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Он считает, что вопрос выполнения этих условий находится исключительно в плоскости политической воли.

«Минск не выполняется из-за отсутствия политической воли, которое диктуется отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту волю», — сказал Волкер.

Как сообщала «Русская Весна», 27 октября Курт Волкер прибыл с визитом в Киев, где уже встретился с Порошенко, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и депутатами.

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В степях Украины: генерал ВСУ заявил, что Россия готовит «вторжение» с помощью подлодок

В степях Украины: генерал ВСУ заявил, что Россия готовит «вторжение» с помощью подлодок | Русская весна

О том, как Россия стягивает войска в Крым и зачем Кремлю дизельные подлодки с крылатыми ракетами, рассказал украинским журналистам генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006–2010 годах Игорь Романенко.

Так, генерал заявил, что Россия вынуждена стягивать войска в Крым, потому что это единственный боеспособный левый фланг РФ. 

Очередной ввод войск в Киеве назначили на весну или лето следующего года

На вопрос о скоплении российских войск на границах с Сумской, Харьковской областями генерал ожидаемо ответил, что это означает лишь то, что весной-летом следующего года Россия решится на полномасштабную агрессию против Украины.

— Я не исключаю такого варианта, но не говорю, что это возможно сейчас. Возможны разные обстоятельства. В последнее время Путин меняет имидж. Он уже показал себя перед своими избирателями, перед мировым сообществом как «воителя» и «собирателя земель», особенно населенных русскоязычным населением. А теперь он хочет проявить себя как миротворец, говоря о миротворческих силах ООН на Донбассе. Это не означает, что он отказался от старых своих целей в первую очередь по Украине. Но новый имидж предполагает изменение подходов.


На фото: Игорь Романенко

Всё может быть использовано против вас

— Это однозначно и используется в первую очередь против нас. Вы посмотрите, группировка войск в Джанкое, они отрабатывают операции по захвату важных для Украины государственных объектов.

Каких именно — военный не уточнил.

Или заводят новые дизельные лодки с крылатыми ракетами — разве это оборонительное оружие?

— Они не исключают вариант вторжения в Херсонскую область. Они отрабатывают эти варианты. А потом уже дело политики Путина — выстрелит или не выстрелит. Он ведь как действует — сделал шаг, осмотрись, разберись, найди наиболее эффективное направление и только после этого делай следующий шаг. 

Он опытный.

Очевидно, именно опыт Путина предполагает вариант вторжения в степи юга Украины при помощи дизельных подлодок.

Но по всему видно: на Украине устали. Если раньше, ещё год назад этот или любой другой украинский генерал уверенно сказал бы, что вторжение неминуемо произойдёт уже на этой неделе, то теперь «неизбежное» откладывается на весну-лето следующего года, оставляя зиму и весну для заслуженного отдыха от «обороны Украины» и посадки картошки.

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Если бы Волкер хотел решить проблему Украины, он бы говорил с ДНР, ЛНР и жителями юго-востока, — Совфед

Если бы Волкер хотел решить проблему Украины, он бы говорил с ДНР, ЛНР и жителями юго-востока, — Совфед | Русская весна

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв в беседе с RT прокомментировал итоги встречи спецпредставителя Госдепа США на Украине Курта Волкера с украинским лидером Петром Порошенко и депутатами Верховной рады.

Он отметил, что позиция Волкера относительно введения миротворцев ООН в Донбасс, подразумевающая активный контроль над российско-украинской границей, вызывает обеспокоенность.

«То, что озвучивает господин Волкер, прорисовывает контуры некой альтернативной схемы урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, и она неизбежно будет разрушать минские соглашения. У меня складывается впечатление, что пока Волкер готовит очередную провокацию США в Совбезе.

И эта провокация будет смахивать на ситуации, не связанные с Украиной, когда американцы вбрасывают заведомо непроходные решения по той же Сирии, Ирану, по каким-то другим сюжетам, провоцируя Россию на применение вето.

А потом это вето выставляется в качестве доказательства недоговороспособности или даже агрессивности российской внешней политики», — сказал он.

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Нынешние действия Волкера, добавил Косачёв, не имеют никакого отношения к решению тех задач, которыми он должен заниматься относительно юго-востока Украины.

«Если бы он всерьёз хотел решать проблемы по существу, то ему нужно было бы обсуждать эти вопросы не только в Киеве с господином Порошенко и депутатами Верховной рады, но и с теми, кто в этот конфликт вовлечён, то есть с жителями юго-востока Украины, руководством Донецка и Луганска», — заключил сенатор.

Ранее состоялась встреча спецпредставителя Госдепа США на Украине Курта Волкера с депутатами Верховной рады Украины, где обсуждалось введение миротворческой миссии ООН в Донбасс. Волкер заявил, что не может представить, чтобы в составе миротворческой миссии ООН в Донбассе были россияне.

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Хуг: Эскалация в Донбассе неизбежна

Хуг: Эскалация в Донбассе неизбежна | Русская весна

Первый замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что эскалация военного конфликта в Донбассе неизбежна. 

Он отметил, что специальная мониторинговая миссия зафиксировала 86 нарушений режима отведения сил и средств от линии разграничения в зоне боевых действий. Техника находится в непосредственной близости вдоль всей линии соприкосновения.

«Это приводит не только к нарушениям режима прекращения огня (а на прошлой неделе мы зафиксировали 3286 таких нарушений), а и неизбежно приводит к увеличению количества нарушений в будущем. Как подтверждает опыт и как говорят наши предостережения в каждом случае — эскалация неизбежна», — сказал он.

Как сообщала «Русская Весна», ВСУ укрепили свои позиции на южном участке фронта реактивной артиллерией.

На днях под Дебальцево были стянуты танки, реактивная и ствольная артиллерия. 

Кроме того, в Минобороны ДНР сообщили, что разведка зафиксировала увеличение числа вылетов беспилотной авиации ВСУ в районе Марьинки для корректировки огня по территории ДНР.

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