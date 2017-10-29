Сводки от ополчения Новороссии 29 октября 2017

Россия должна отвести подконтрольные ей силы, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу в Донбассе, а с украинской стороны необходима координация с ООН, считает спецпредставитель президента США по Украине Курт Волкер.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу «Громадське ТБ».

По его словам, стороны сначала должны договориться о мандате миссии, определиться с ее численностью и составом — именно об этом сейчас и идут переговоры.

«Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты», — сказал Волкер.

По его словам, если миссия будет создана, то она должна быть способной выполнять три основные задачи.

«Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линией соприкосновения и свободно передвигаться по ней; мониторить хранения тяжелого вооружения — так, чтобы оно находилось в одном месте и размещалось еще где-то. И третье — контролировать российско-украинскую границу», — пояснил Волкер.

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Он считает, что вопрос выполнения этих условий находится исключительно в плоскости политической воли.

«Минск не выполняется из-за отсутствия политической воли, которое диктуется отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту волю», — сказал Волкер.

Как сообщала «Русская Весна», 27 октября Курт Волкер прибыл с визитом в Киев, где уже встретился с Порошенко, спикером Верховной Рады Андреем Парубием и депутатами.