С Днём рождения комсомола

Уважаемые товарищи! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с нашим общим праздником – 99-ой годовщиной создания Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи, Днём рождения комсомола!

Для каждого из нас комсомол – это молодость, жар сердец, бескорыстие, правда и мужество.

Главной задачей ВЛКСМ было помочь партии воспитывать юношей и девушек на идеях марксизма-ленинизма, на героических традициях революционной борьбы, на примерах самоотверженного труда рабочих, колхозников, интеллигенции, вырабатывать и укреплять у молодёжи классовый подход ко всем явлениям общественной жизни, готовить стойких, высокообразованных, любящих труд строителей коммунизма.

Комсомольцы активно участвовали в индустриализации и коллективизации страны, в проведении культурной революции. Комсомол взял шефство над всеобучем и объявил поход молодёжи в науку.

В годы Великой Отечественной войны комсомольцы доблестно сражались за нашу Родину, неустанно трудились в тылу. Три с половиной тысячи комсомольцев стали Героями Советского Союза, три с половиной миллиона – были награждены орденами и медалями!

Комсомол являлся массовой организацией, которая имела колоссальное влияние во всех сферах жизни: промышленности и экономике, образовании и науки, культуре и искусстве, спорте, организации досуга.

Роль комсомола – это восстановление разрушенной войной страны, освоение целины, строительство БАМа, Всесоюзные ударные комсомольские стройки.

В свое время комсомольцами побывало около двухсот миллионов граждан нашей страны, и для них этот день, 29 октября, остаётся настоящим праздником.

Для нескольких поколений советских людей комсомол — это их беспокойная юность, масштабные стройки, это героизм и настоящее комсомольское братство. И мы по-прежнему молоды душой и всегда устремлены в будущее!

С нашим общим праздником, дорогие товарищи!

Депутат Государственной Думы РФ В.Г. Поздняков

* * *

П.С.

Я – юноша рабочий,

Я – пламя и пожар,

Вселенной новый зодчий

Великий коммунар!!!

Со мной идет свобода,

Свобода и любовь,

Я – друг и сын народа,

Я – радостная новь!

В бою суровом драться

Зову я каждый час

За равенство и братство

Среди народных масс!

Я – юноша рабочий,

Великий коммунар.

Я – мира новый зодчий,

Я – пламя! Я — пожар!

1922 Иван Булатов

За годы своего существования комсомольское движение обрело славу и было отмечено высшими наградами государства:

20 февраля 1928 года в ознаменование боевых заслуг за беспримерный героизм в годы гражданской войны и иностранной интервенции Советское правительство наградило комсомол орденом Красного Знамени.

21 января 1931 года за инициативу, проявленную в деле ударничества и социалистического соревнования, обеспечивших успешное выполнение первого пятилетнего плана развития народного хозяйства страны, Советское правительство наградило комсомол орденом Трудового Красного Знамени.

14 июня 1945 года за выдающиеся заслуги перед Родиной в годы Великой Отечественной войны Советского Союза против гитлеровской Германии, за большую работу по воспитанию советской молодежи в духе беззаветной преданности социалистическому Отечеству Президиум Верховного Совета СССР наградил комсомол орденом Ленина.

28 октября 1948 года за выдающиеся заслуги перед Родиной в деле коммунистического воспитания советской молодежи и активное участие в социалистическом строительстве, в связи с 30-летием со дня основания ВЛКСМ Президиума Верховного Совета СССР наградил комсомол вторым орденом Ленина.

5 ноября 1956 года за самоотверженный и плодотворный труд комсомольцев, советских юношей и девушек в успешном освоении целинных земель ВЛКСМ был награжден третьим орденом Ленина.

25 октября 1968 года за выдающиеся заслуги в становлении и укреплении Советской власти, за плодотворную работу по воспитанию подрастающего поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина и в связи с 50-летием ВЛКСМ был награжден орденом Октябрьской революции.

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Мда, это вам не пивасик по пятницам, на диване, глушить или по барам за просмотром очередной игры.

Люди были настолько велики, духовно, что окрыленные победами, по всем фронтам, творили реальные чудеса. Поднимая страну из неграмотной, нищей и "тюрьмы народов" до высот всеобщей грамотности, изобилия и реальной свободы, а не той что прописана на бумаге, как ныне.

Увы, на смену умным и знающим не всегда приходит ровня, чаще пробивается откровенное дермецо.

Иосиф Виссарионович, как мог, исправлял, но после него было некому. И "оно" поперло, как будь-то дрожжи кинули.

Свобода при капитализме — творить все что не заблагорассудится сильно отличается от свободы при советах творить все для блага людей.

Андрей Рус.

Источник: nnm.me