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Русский флот был третьим в мире – будет еще сильнее

15:08. 29 октября 2017 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал:

К моменту царствования императора Александра III русский флот был третьим по силе в мире – после английского и французского. В морскую гонку включалась Германия. Япония на английские и американские кредиты ударными темпами наращивала свою морскую мощь.

Русско-японская война изменила баланс сил на море. Мы потеряли Дальневосточную эскадру, часть кораблей Балтийского флота погибла при Цусиме. Остался Черноморский флот. Но именно здесь … «вдруг» вспыхнули революционные беспорядки. Сначала на новейшем броненосце «Потемкин», который в буквальном смысле отправился в свое ПЕРВОЕ плавание, когда там загадочным образом вспыхнул бунт. Далее беспорядки и бунт на крейсере «Очаков» под руководством в буквальном смысле сумасшедшего лейтенанта Шмидта. Все это ослабило флот неимоверно и к моменту начала Первой мировой войны Россия так и не восстановила свою морскую мощь.

Потом Февральский госпереворот, одним из первых решений пришедших к власти либералов было … не заканчивать постройку нескольких громадных линкоров-дредноутов. Уже почти законченных. В условиях продолжающейся войны.

Был царь – деньги на строительство были. Пришли «лучшие силы гражданского общества» той поры – и что, сразу денег не стало на боевые корабли?

Далее Октябрьская революция и гражданская война, в ходе которой флот понес огромные потери. Нет, не от боевых действий, а от действий … наших «союзников». Французов и англичан, которые при каждой эвакуации белых аккуратно и методично топили боевые корабли русского флота.

После революции флота у нас практически не было. Сталин восстановил мощь флота, а после Великой Отечественной запланировал и начал строительство океанского флота. Куда на нем собрался отправить сынов Родины Иосиф Виссарионович, догадаться нетрудно.

На всякий случай. Чтобы не чувствовали себя «на острове». В полной безопасности.

Сразу после смерти Сталина программа строительства была закрыта, а уже построенные части кораблей уничтожены.

Ко времени «позднего» Брежнева наш флот не уступал по мощи флоту НАТО.

Потом была Перестройка. Потом Ельцин и «святые 90е». Что случилось с армией и особенно с флотом в этот период, все и так знают. Чудом уцелела армия, чудом уцелел флот. Офицерам зарплату не платили многими месяцами, а они все равно служили Родине и ели одну тушенку вместе со своими домочадцами. А наши «американские партнеры» услужливо оплатили прессы и ножницы для уничтожения кораблей…

Но это время позади.

Сейчас осуществляется программа строительств новых боевых судов.

Да здравствует Русский флот!

А теперь фотографии столетней и более давности…

Источник: http://bigpicture.ru/

(Всего 41 фото)

адмирал нахимов

  

Русский флот- фото 1893г.

1. День посетителей на русском флоте.

Русский флот- фото 1893г.

2. Распитие грога.

Суда

Русский флот- фото 1893г.

3. «Адмирал Нахимов».

Русский флот- фото 1893г.

4. «Адмирал Нахимов».

Русский флот- фото 1893г.

5. Крейсер «Генерал-Адмирал».

Русский флот- фото 1893г.

6. Крейсер «Генерал-Адмирал».

Русский флот- фото 1893г.

7. Рында.

Русский флот- фото 1893г.

8. Судно русского флота.

Русский флот- фото 1893г.

9. «Дмитрий Донской».

Русский флот- фото 1893г.

10. «Дмитрий Донской».

Русский флот- фото 1893г.

11. Экипаж.

Русский флот- фото 1893г.

12. Экипаж.

Русский флот- фото 1893г.

13.

Русский флот- фото 1893г.

14.

Офицеры и матросы

Русский флот- фото 1893г.

15. Капитан русского флота.

Русский флот- фото 1893г.

16. Капитан русского флота.

Русский флот- фото 1893г.

17. Офицеры русского флота, 1892 год.

Русский флот- фото 1893г.

18. Экипаж корабля.

Русский флот- фото 1893г.

19. Группа моряков.

Русский флот- фото 1893г.

20. Группа моряков.

Русский флот- фото 1893г.

21. Группа моряков.

Русский флот- фото 1893г.

22.

Русский флот- фото 1893г.

23. Моряки.

Правительственные суда, Россия

Русский флот- фото 1893г.

24. Осмотр экипажа.

Русский флот- фото 1893г.

25. Воскресный осмотр экипажа.

Русский флот- фото 1893г.

26. День посетителей на русском флоте.

Служба

Русский флот- фото 1893г.

27. На палубе русского судна.

Русский флот- фото 1893г.

28. Экипажи русских лодок готовятся к гонке во время Колумбийского парада ВМФ.

Русский флот- фото 1893г.

29. Размахивающие флагами русские моряки.

Русский флот- фото 1893г.

30. Отделение генераторов на русском судне.

Быт

Русский флот- фото 1893г.

31. Кают-компания.

Русский флот- фото 1893г.

32. Каюта капитана.

Русский флот- фото 1893г.

33. Каюта капитана.

Русский флот- фото 1893г.

34. Распитие грога.

Русский флот- фото 1893г.

35. Раздача грога.

Мирный договор с Японией

Русский флот- фото 1893г.

36. Русские дипломаты и американские офицеры ВМФ на конференции по поводу подписания мирного договора в Портсмуте. Справа граф Сергей Витте и Барон Розен, в центре — русские военные офицеры.

Русский флот- фото 1893г.

37.

Русский флот- фото 1893г.

38. Русские и японские посланники мира во время подписания мирного договора. Вокруг стола слева направо сидят: Сато, Такахира, Комура, Отиай, Адати, Коростовец, Розен, Витте, Набоков, Плансон.

Русский флот- фото 1893г.

39. Комикс японского художника Кобаяси Киочики: русской женщине приснился кошмар по поводу поражения русской армии в войне с Японией. Доктор проверяет ей пульс, ему помогают две медсестры. Также на картинке присутствует священник.

Русский флот- фото 1893г.

40. Карикатура того же японского художника на русского генерала Алексея Николаевича Куропаткина в костюме и на лыжах с белой банданой на голове и двумя разорванными флагами (России и флота ВМФ). Он кричит новости с фронта, проезжая мимо хорошо одетой русской пары.

Русский флот- фото 1893г.

41. Пропагандистский плакат.

Источник: nstarikov.ru

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Один комментарий»

  • 3898 2534
    serjoza 29 октября 2017 в 15:56 Ссылка Пометить
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    Уважаемые Россия после 1912 года показала себя в военном дела с худшей стороны..Они по сути не выиграли ни одной серьезной компании..С турками ..имели преимущество во всё и чуть не проиграли..цена -очень большие потеря среди солдат.Флот бы вообще низко технологичный ..сами .заметьте не стоили ,не имели мощностей и технологий..А про флот вообще молчу..там был ужасный терроризм офицерства..избиения и поборы офицеров так довели солдат..что в 1917 они пачками выводили и расстреливали офицерье..заметим не всех..Были и нормальные адмиралы и офицеры.А про деревянные заклепки кто слышал в российских кораблях?(((((а про коррупцию в руководстве флотом?российский флот по сути на то время был сборищем негодяев (опять же не все,но они были в меньшинстве)Про Матильду то что читали?А как Чилийцы хотели продать нам по дешёвке четыре линкора..а ГАССИЯНЕ запросили откат..Тогда они продали это японцам и потом эти линкоры крушили нас в ЦУСИМЕ.примеров могу много привести..Как танк изобрели..но наши отказались..за то англичане выпустили благодаря нашему конструктору.А про автомат ,Федорова кажется..не помню фамилии..Так царь сказал..не надо принимать.патронов много будет истрачено..И такая у нас была власть,и ненавидели ее все кто имел здравый ум.

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