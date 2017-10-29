Русский флот был третьим в мире – будет еще сильнее
К моменту царствования императора Александра III русский флот был третьим по силе в мире – после английского и французского. В морскую гонку включалась Германия. Япония на английские и американские кредиты ударными темпами наращивала свою морскую мощь.
Русско-японская война изменила баланс сил на море. Мы потеряли Дальневосточную эскадру, часть кораблей Балтийского флота погибла при Цусиме. Остался Черноморский флот. Но именно здесь … «вдруг» вспыхнули революционные беспорядки. Сначала на новейшем броненосце «Потемкин», который в буквальном смысле отправился в свое ПЕРВОЕ плавание, когда там загадочным образом вспыхнул бунт. Далее беспорядки и бунт на крейсере «Очаков» под руководством в буквальном смысле сумасшедшего лейтенанта Шмидта. Все это ослабило флот неимоверно и к моменту начала Первой мировой войны Россия так и не восстановила свою морскую мощь.
Потом Февральский госпереворот, одним из первых решений пришедших к власти либералов было … не заканчивать постройку нескольких громадных линкоров-дредноутов. Уже почти законченных. В условиях продолжающейся войны.
Был царь – деньги на строительство были. Пришли «лучшие силы гражданского общества» той поры – и что, сразу денег не стало на боевые корабли?
Далее Октябрьская революция и гражданская война, в ходе которой флот понес огромные потери. Нет, не от боевых действий, а от действий … наших «союзников». Французов и англичан, которые при каждой эвакуации белых аккуратно и методично топили боевые корабли русского флота.
После революции флота у нас практически не было. Сталин восстановил мощь флота, а после Великой Отечественной запланировал и начал строительство океанского флота. Куда на нем собрался отправить сынов Родины Иосиф Виссарионович, догадаться нетрудно.
На всякий случай. Чтобы не чувствовали себя «на острове». В полной безопасности.
Сразу после смерти Сталина программа строительства была закрыта, а уже построенные части кораблей уничтожены.
Ко времени «позднего» Брежнева наш флот не уступал по мощи флоту НАТО.
Потом была Перестройка. Потом Ельцин и «святые 90е». Что случилось с армией и особенно с флотом в этот период, все и так знают. Чудом уцелела армия, чудом уцелел флот. Офицерам зарплату не платили многими месяцами, а они все равно служили Родине и ели одну тушенку вместе со своими домочадцами. А наши «американские партнеры» услужливо оплатили прессы и ножницы для уничтожения кораблей…
Но это время позади.
Сейчас осуществляется программа строительств новых боевых судов.
Да здравствует Русский флот!
А теперь фотографии столетней и более давности…
Источник: http://bigpicture.ru/
(Всего 41 фото)
Суда
Офицеры и матросы
Правительственные суда, Россия
Служба
Быт
Мирный договор с Японией
Источник: nstarikov.ru
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Уважаемые Россия после 1912 года показала себя в военном дела с худшей стороны..Они по сути не выиграли ни одной серьезной компании..С турками ..имели преимущество во всё и чуть не проиграли..цена -очень большие потеря среди солдат.Флот бы вообще низко технологичный ..сами .заметьте не стоили ,не имели мощностей и технологий..А про флот вообще молчу..там был ужасный терроризм офицерства..избиения и поборы офицеров так довели солдат..что в 1917 они пачками выводили и расстреливали офицерье..заметим не всех..Были и нормальные адмиралы и офицеры.А про деревянные заклепки кто слышал в российских кораблях?(((((а про коррупцию в руководстве флотом?российский флот по сути на то время был сборищем негодяев (опять же не все,но они были в меньшинстве)Про Матильду то что читали?А как Чилийцы хотели продать нам по дешёвке четыре линкора..а ГАССИЯНЕ запросили откат..Тогда они продали это японцам и потом эти линкоры крушили нас в ЦУСИМЕ.примеров могу много привести..Как танк изобрели..но наши отказались..за то англичане выпустили благодаря нашему конструктору.А про автомат ,Федорова кажется..не помню фамилии..Так царь сказал..не надо принимать.патронов много будет истрачено..И такая у нас была власть,и ненавидели ее все кто имел здравый ум.