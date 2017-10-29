Русский флот был третьим в мире – будет еще сильнее

К моменту царствования императора Александра III русский флот был третьим по силе в мире – после английского и французского. В морскую гонку включалась Германия. Япония на английские и американские кредиты ударными темпами наращивала свою морскую мощь.



Русско-японская война изменила баланс сил на море. Мы потеряли Дальневосточную эскадру, часть кораблей Балтийского флота погибла при Цусиме. Остался Черноморский флот. Но именно здесь … «вдруг» вспыхнули революционные беспорядки. Сначала на новейшем броненосце «Потемкин», который в буквальном смысле отправился в свое ПЕРВОЕ плавание, когда там загадочным образом вспыхнул бунт. Далее беспорядки и бунт на крейсере «Очаков» под руководством в буквальном смысле сумасшедшего лейтенанта Шмидта. Все это ослабило флот неимоверно и к моменту начала Первой мировой войны Россия так и не восстановила свою морскую мощь.

Потом Февральский госпереворот, одним из первых решений пришедших к власти либералов было … не заканчивать постройку нескольких громадных линкоров-дредноутов. Уже почти законченных. В условиях продолжающейся войны.

Был царь – деньги на строительство были. Пришли «лучшие силы гражданского общества» той поры – и что, сразу денег не стало на боевые корабли?

Далее Октябрьская революция и гражданская война, в ходе которой флот понес огромные потери. Нет, не от боевых действий, а от действий … наших «союзников». Французов и англичан, которые при каждой эвакуации белых аккуратно и методично топили боевые корабли русского флота.

После революции флота у нас практически не было. Сталин восстановил мощь флота, а после Великой Отечественной запланировал и начал строительство океанского флота. Куда на нем собрался отправить сынов Родины Иосиф Виссарионович, догадаться нетрудно.

На всякий случай. Чтобы не чувствовали себя «на острове». В полной безопасности.

Сразу после смерти Сталина программа строительства была закрыта, а уже построенные части кораблей уничтожены.

Ко времени «позднего» Брежнева наш флот не уступал по мощи флоту НАТО.

Потом была Перестройка. Потом Ельцин и «святые 90е». Что случилось с армией и особенно с флотом в этот период, все и так знают. Чудом уцелела армия, чудом уцелел флот. Офицерам зарплату не платили многими месяцами, а они все равно служили Родине и ели одну тушенку вместе со своими домочадцами. А наши «американские партнеры» услужливо оплатили прессы и ножницы для уничтожения кораблей…

Но это время позади.

Сейчас осуществляется программа строительств новых боевых судов.

Да здравствует Русский флот!

А теперь фотографии столетней и более давности…

Источник: http://bigpicture.ru/

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Суда

Офицеры и матросы

Правительственные суда, Россия

Служба

Быт

Мирный договор с Японией

Источник: nstarikov.ru