Ростовчане добились отмены установки памятника Солженицыну

Ростов-на-Дону, 25 октября 2017, REGNUM Жители Ростова-на-Дону, выступающие против увековечивания памяти Александра Солженицына в городе-миллионнике, отмечают победу. Пресс-секретарю регионального отделения общественного движения «Суть времени» Максиму Гончарову поступил ответ из городской администрации за подписью исполняющей обязанности начальника Управления культуры Светланы Ломоносовой, в котором говорится об отмене установки памятника, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Так, на заседании межведомственной комиссии по наименованиям общественно значимых мест, установке памятных знаков, увековечению имен выдающихся людей и памятных событий в Ростове-на-Дону во внимание было принято коллективное обращение, которое поступило в адрес первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова. К письменному заявлению были прикреплены подписи тех, кто не одобрил инициативу установки мемориала писателю. В ходе дискуссии в качестве места увековечивания памяти было предложено пересечение проспекта Солженицына и улицы Ерёменко в микрорайоне «Левенцовский». Но этот вариант инициатору пришёлся не по душе. В этой связи «членами комиссии принятое решение по данному вопросу отменено».

Максим Гончаров отметил, что теоретически у инициаторов остаётся право предлагать новые места установки памятника, но шансы на воплощение идеи ничтожно малы.

Напомним, в Ростове-на-Дону прошли митинги, участники которых выступили против установки памятника Солженицыну. Реакция горожан последовала после того, как это событие было включено в календарь мероприятий по случаю празднования 100-летия со дня рождения писателя на Дону. Организаторы акции — Ростовское региональное отделение Общественного движения «Суть времени» — подготовили обращение, в котором обосновали протест. В частности, внимание чиновников обращено на недопустимость увековечивания памяти писателя, воспевавшего гитлеровцев и бандеровцев, напомнив, что за антигосударственный характер произведений от Солженицына отвернулось большинство советских писателей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российский политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян считает, что произведение писателя «Архипелаг ГУЛАГ» ни в коем случае нельзя использовать как исторический источник.

«Есть объективные цифры историков, сколько на самом деле было жертв политической репрессии. Цифры Солженицына в 100 млн человек — бредовые цифры этих потерь, они не выдерживают критики. Историк Виктор Земсков с этими цифрами ложился спать и утром с ними же вставал. Ну так почему не взять его цифры — 2 млн репрессированных. «Архипелаг ГУЛАГ» — это целиком научная фантастика. В ней нет никакой истины. А поэтому вопрос в том, что роль Солженицына в нашей истории — очень проблемная», — отмечал ранее в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Кургинян.

По мнению лидера движения «Суть времени», Александр Солженицын — крупный, но не великий литератор, его творчество достойно уважения. Что касается Солженицына-историка, то об этом надо забыть.

«Произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ» — это агитка, это фантазия, это глубокая фальсификация истории, в нём нет правды. Это произведение-таран, направленное на сокрушение Советского Союза любой ценой, то есть это чистый акт пропаганды. Поскольку нам необходимо восстановление исторического сознания, то восстанавливать его с помощью «Архипелага…» невозможно. Солженицын не историк, он определённый общественный деятель с определённой смешанной ориентацией — с одной стороны, патриотической, с другой — антисоветской, с третьей — нельзя понять, монархист он или февралист. Как историк — это антивеличина», — высказался Кургинян.

Что касается увековечивания памяти писателя в Ростове-на-Дону, то здесь, по словам политолога, необходимо соблюдать демократию, действовать в соответствии с общественным мнением.

Источник: nnm.me