Разбираемся с прививками. Часть 9. Гепатит В

1. Если и есть что-либо глупее, чем прививать подростка от ВПЧ, то это, безусловно, будет прививать новорожденного младенца от гепатита В.

2. Как и ВПЧ, гепатит В это вирус, который передается в основном при половом контакте, или через кровь. Если мать заражена гепатитом В, вирус может перейти к ребенку через плаценту, или во время родов. Гепатит В не переходит через материнское молоко. [< ![CDATA[ ]]> 1< ![CDATA[]]>] [< ![CDATA[ ]]> 2< ![CDATA[]]>]

3. У 80% зараженных взрослых людей болезнь проходит без симптомов, или с очень легкими симптомами, и они даже не знают, что они болели. После заражения они получают пожизненный иммунитет.

Из оставшихся 20%, которым диагностируют гепатит В, 95% полностью выздоравливают, и получают пожизненный иммунитет.

Из оставшихся 5% лишь у 25% (т.е. 0.25% из всех заразившихся) разовьется, через 20-30 лет после заражения, цирроз печени или рак. Этот цирроз или рак развиваются не из-за самого вируса, а из-за иммунной реакции на него.

70% больных гепатитом В это наркоманы, геи, алкоголики, бездомные, имеющие многих половых партнеров.

В цирроз или в рак гепатит В < ![CDATA[ ]]> переходит< ![CDATA[]]> главным образом у алкоголиков, курящих, больных гепатитом С, страдающих ожирением и диабетом.

4. Зачем прививать новорожденного ребенка от ЗППП, которым он практически не может заразиться? Ну просто < ![CDATA[ ]]> потому< ![CDATA[]]>, что взрослые наркоманы и геи отказывались прививаться. Поэтому было решено прививать детей сразу после рождения, когда они еще не в состоянии отказаться.

5. Обычно даются три дозы вакцины. Первая – сразу после рождения; вторая – в месяц; а третья в 6 месяцев. Это единственная прививка, которая дается сразу после родов (кроме бцж, которая настолько неэффективна, что уже почти нигде в мире не используется). Если вы думаете, что прививку делают сразу после рождения, чтобы предотвратить возможное заражение от матери, то нет. В США и в других странах всех женщин перед родами проверяют на гепатит В. Дети зараженных матерей получают вместе с прививкой иммуноглобулин (пассивная прививка).

В некоторых странах, однако, прививают всех детей просто < ![CDATA[ ]]> потому< ![CDATA[]]>, что это намного дешевле, чем проверять всех матерей.

6. До начала поголовной вакцинации младенцев, в 1990 году, лишь 1 из 100,000 детей до 15 лет < ![CDATA[ ]]> болел< ![CDATA[]]> гепатитом В в США. На данный момент шанс заразиться гепатитом В до 20 лет < ![CDATA[ ]]> составляет< ![CDATA[]]> 0.3 на миллион. В развитых странах гепатит В это довольно редкая болезнь. В Африке и в ЮВА она встречается намного чаще.

7. Первая вакцина от гепатита В появилась в 1981 году. Она была сделана на основе живого вируса, и после ее введения количество зараженных гепатитом В быстро < ![CDATA[ ]]> увеличилось< ![CDATA[]]>. В < ![CDATA[ ]]> исследовании< ![CDATA[]]> 1994 года, было установлено, что несмотря на наличие вакцины, количество больных гепатитом В не уменьшается.

8. Есть немало производителей этой прививки, но в развитых странах используют в основном Recombivax (Merck) и Engerix-B (GSK), а также комбинированные вакцины.

Engerix-B содержит гидроксид алюминия, а Recombivax аморфный гидрофосфат сульфат алюминия (AAHS, тот же адьювант, который содержит Гардасил). В Recombivax алюминия в два раза больше (500мкг vs. 250мкг).

Раньше на упаковке Рекомбивакса указывалось, что он содержит гидроксид алюминия. Теперь там < ![CDATA[ ]]> пишут< ![CDATA[]]> так: 0.5 mg of aluminum provided as aluminum hydroxyphosphate sulfate, previously referred to as aluminum hydroxide. Это к вопросу, насколько вообще можно доверять списку ингредиентов вакцин.

Обе вакцины выращиваются в дрожжах, поэтому содержат 1% дрожжевого белка, что вполне может привести к аллергии на дрожжи.

9. В большинстве европейских стран новорожденным не делают прививку от гепатита В, а прививают их через 2-3 месяца после рождения. В некоторых странах (Финляндия, Исландия, Дания, Венгрия) детей вообще < ![CDATA[ ]]> не прививают< ![CDATA[]]> от гепатита В, но эпидемий там не наблюдается. Наоборот, уровень смертности от гепатита В в них намного < ![CDATA[ ]]> ниже< ![CDATA[]]> чем в среднем по Европе.

10. Клинические испытания безопасности этих вакцин вообще не имели контрольной группы, поскольку совсем не прививать новорожденного младенца от ЗППП, которым он практически не может заразиться, считается крайне неэтичным.

Несколько исследований:

11. < ![CDATA[ ]]> Recombinant hepatitis B vaccine and the risk of multiple sclerosis: a prospective study. (Hernán, 2004, Neurology)< ![CDATA[]]>

Привитые от гепатита В, через три года после прививки болели рассеянным склерозом в 3.1 раза чаще непривитых.

Там же анализируются несколько других исследований, которые не нашли повышенный риск рассеянного склероза у привитых. < ![CDATA[ ]]> Вот< ![CDATA[]]>, например, исследование, которое не нашло повышенного риска. Это потому, что они использовали дату диагноза, а не дату появления первых симптомов. Диагноз рассеянного склероза ставится обычно через несколько лет после начала симптомов.

12. < ![CDATA[ ]]> Hepatitis B vaccine and the risk of CNS inflammatory demyelination in childhood. (Mikaeloff, 2009, Neurology)< ![CDATA[]]>

Вакцина Engerix-B повышала риск рассеянного склероза в 2.77 раз по сравнению с другими вакцинами от гепатита В.

13. < ![CDATA[ ]]> Evolution of multiple sclerosis in France since the beginning of hepatitis B vaccination. (Houézec, 2014, Immunol Res)< ![CDATA[]]>

После того, как во Франции начали прививать от гепатита В, количество случаев рассеянного склероза выросло на 65%. Есть высокая корреляция (0.93/0.73) между количеством сделанных доз вакцины и количеством случаев рассеянного склероза через 1-2 года.

14. < ![CDATA[ ]]> A case-control study of serious autoimmune adverse events following hepatitis B immunization. (Geier, 2005, Autoimmunity)< ![CDATA[]]>

Анализ VAERS. Привитые от гепатита B взрослые заболевали рассеянным склерозом в 5.2 раза чаще, чем привитые от столбняка. Риск васкулита был выше в 2.6 раза, облысения в 7.2 раза, волчанки в 9 раз, артрита в 2 раза, ревматоидного артрита в 18 раз, тромбоцитопении в 2 раза, воспаления глазного нерва в 14 раз выше.

15. < ![CDATA[ ]]> Adverse events associated with hepatitis B vaccine in U.S. children less than six years of age, 1993 and 1994. (Fisher, 2001, Ann Epidemiol)< ![CDATA[]]>

Прививка от гепатита В повышала риск артрита в 5.9 раз, острого отита в 1.6 раз, фарингита в 1.4 раза.

16. < ![CDATA[ ]]> Hepatitis B vaccine and liver problems in U.S. children less than 6 years old, 1993 and 1994. (Fisher, 1999, Epidemiology)< ![CDATA[]]>

Прививка от гепатита В повышала риск болезней печени в 1.5-2.3 раза.

17. < ![CDATA[ ]]> Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002. (Gallagher, 2010, J Toxicol Environ Health A.)< ![CDATA[]]>

Привитые от гепатита В новорожденные мальчики имели в 3 раза больший риск развития аутизма, по сравнению с непривитыми, или привитыми хотя бы через месяц после рождения.

18. < ![CDATA[ ]]> Autoimmune hazards of hepatitis B vaccine. (Girard, 2005, Autoimmun Rev)< ![CDATA[]]>

Обзорная статья про аутоиммунные последствия вакцинации от гепатита В, и о том, как эта прививка сочетается с доказательной медициной (никак).

19. < ![CDATA[ ]]> Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing hepatitis B vaccine: influence of gestational age and birth weight. (Hewitson, 2010, J Toxicol Environ Health A.)< ![CDATA[]]>

Новорожденным макакам сделали прививку от гепатита В с тиомерсалем, и сравнили с непривитыми.

Привитые макаки приобрели рефлексы выживания, а также двигательные и сенсорно-двигательные рефлексы значительно позже, чем непривитые. Низкий вес и преждевременные роды усугубляли эффект.

Тиомерсал (этилртуть) не добавляется в прививки с 2003 года в США и в Западной Европе, но до сих пор используется в других странах. В Канаде, < ![CDATA[ ]]> например< ![CDATA[]]>. Не говоря уже о России, Восточной Европе и странах третьего мира..

20. < ![CDATA[ ]]> Hepatitis B triple series vaccine and developmental disability in US children aged 1-9 years. (Gallagher, 2008, Toxicol Environ Chem)< ![CDATA[]]>

У привитых от гепатита В риск developmental disability был в 9 раз выше, чем у непривитых.

21. < ![CDATA[ ]]> Clustering of Cases of IDDM 2 to 4 Years after Hepatitis B Immunization is Consistent with Clustering after Infections and Progression to IDDM in Autoantibody Positive Individuals. (Classen, 2008, Open Pediatr Med J)< ![CDATA[]]>

После начала кампании вакцинации, количество детей больных диабетом первого типа увеличилось во Франции на 61%, а в Новой Зеландии на 48%.

В Италии, привитые от гепатита В болели юношеским диабетом на 40% больше непривитых.

Увеличение количества случаев юношеского диабета происходит через 2-4 года после начала вакцинации, что намекает на причинно-следственную связь.

22. < ![CDATA[ ]]> Chronic fatigue syndrome and fipomyalgia following immunization with the hepatitis B vaccine: another angle of the ‘autoimmune (auto-inflammatory) syndrome induced by adjuvants’ (ASIA). (Agmon-Levin, 2014, Immunol Res)< ![CDATA[]]>

Прививка от гепатита В ассоцированна с синдромом хронической усталости и с фибромиалгией.

23. < ![CDATA[ ]]> Autoimmunity following hepatitis B vaccine as part of the spectrum of ‘Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome induced by Adjuvants’ (ASIA): analysis of 93 cases. (Zafrir, 2012, Lupus)< ![CDATA[]]>

ASIA, или синдром Шонфельда, это общее название аутоиммунных болезней вызванных адьювантами, и включает в себя, аутоиммунные последствия алюминиевых адьювантов, Gulf war syndrome, макрофагальный миозит (MMF) и силиконоз (аутоиммунные последствия силиконовых имплантов). Он приводит к неврологическим и психиатрическим симптомам, когнитивным нарушениям, мышечным болям, артриту, хронической усталости, бессоннице, проблемам со зрением и с ЖКТ и т. д.

Здесь анализируются 93 случая ассоциированных с прививкой от гепатита В.

24. < ![CDATA[ ]]> Vaccine-induced autoimmunity. (Cohen, 1996, J Autoimmun)< ![CDATA[]]>

С прививкой от гепатита В ассоциированы такие аутоиммунные заболевания как синдром Рейтера, артрит, волчанка, воспаление сосудистой оболочки глаза, миастения, узловатая эритема, тромбоцитопеническая пурпура, синдром Эванса и демиелинизирующие заболевания ЦНС.

25. < ![CDATA[ ]]> In vivo study of hepatitis B vaccine effects on inflammation and metabolism gene expression. (Hamza, 2012, Mol Biol Rep.)< ![CDATA[]]>

Эпигенетическое влияние вакцины. Мышам сделали одну или две прививку от гепатита В (в соответствующей дозе). Через один день у них были существенные изменения в экспрессии 144 генов в печени. Авторы детально проанализировали 7 из них. Все изменения были негативны, и привели к легкой травме печени. Главным образом из-за алюминия.

26. < ![CDATA[ ]]> Hepatitis B vaccine induces apoptotic death in Hepa1-6 cells. (Hamza, 2012, Apoptosis)< ![CDATA[]]>

Вакцина от гепатита В разрушает митохондрии, и убивает клетки печени у мышей.

27. < ![CDATA[ ]]> Trained immunity in newborn infants of HBV-infected mothers. (Hong, 2015, Nature Comm)< ![CDATA[]]>

Вирус гепатита В, переданный от матери ребенку возможно, вопреки распространенному мнению, приводит к лучшему развитию иммунной системы.

28. < ![CDATA[ ]]> Vertical HBV transmission in Jerusalem in the vaccine era. (Michaiel, 2012, Harefuah)< ![CDATA[]]>

Прививка от гепатита В вообще не работает у детей, которые родились у зараженных матерей.

В < ![CDATA[ ]]> этом< ![CDATA[]]> исследовании сообщается, что менее 4% детей, родившихся у зараженных матерей заразились сами.

29. < ![CDATA[ ]]> Chronic hepatitis B infection in adolescents who received primary infantile vaccination. (Wu, 2013, Hepatology)< ![CDATA[]]>

У пятнадцатилетних подростков, привитых в детстве, проверили уровень антител гепатита В, и он оказался очень низким. То есть, иммунитет от прививки заканчивается еще до начала половой жизни, когда он становится, наконец-то, нужным.

Согласно < ![CDATA[ ]]> другому< ![CDATA[]]> исследованию, антитела пропадают уже к пятилетнему возрасту.

30. В VAERS < ![CDATA[ ]]> зарегистрированы< ![CDATA[]]> 999 смертей детей до года и 390 случаев инвалидности после прививки от гепатита В в США. (то есть реальное количество в 10-100 раз больше)

31. В Израиле с 2005 года < ![CDATA[ ]]> использовали< ![CDATA[]]> израильскую вакцину Sci-B-Vac. Но только в центре Израиля и на юге (потому что нельзя весь рынок отдать одному производителю). В июле 2015 года эта вакцина была < ![CDATA[ ]]> отозвана< ![CDATA[]]>.

Согласно заявлению министерства здравоохранения, отозвали ее из-за того, что ампулы поступали на станок, который приклеивал этикетки, слишком быстро, из-за чего в них, теоретически, могли возникнуть микро-трещины и бактериальное заражение. Зараженных ампул обнаружено не было, поэтому население попросили не волноваться, но вакцину отозвали. С тех пор прошло два года, но вакцина на рынок не вернулась. Наверное, так и не смогли решить проблему наклеивания этикеток.

32. Sci-B-Vac это вакцина третьего поколения. Первое поколение это была живая вакцина. Второе поколение это рекомбинантная (генетически модифицированная) вакцина, содержащая вирусоподобные частицы. Вакцина третьего поколения содержит в придачу еще два антигена, и поэтому дает более < ![CDATA[ ]]> сильную< ![CDATA[]]> иммунную реакцию.

Единственное опубликованное клиническое испытание вакцины < ![CDATA[ ]]> включало< ![CDATA[]]> 150 детей. Вакцина < ![CDATA[ ]]> не получила< ![CDATA[]]> разрешение FDA. Протокол комиссии министерства здравоохранения, которая разрешила прививку в Израиле, куда-то < ![CDATA[ ]]> пропал< ![CDATA[]]>.

Многие родители в ФБ-группах утверждают, что у детей из-за этой прививки были сильные побочные эффекты, задержки в развитии и т. д. Что не очень удивительно, поскольку она содержала в два раза больше алюминия. Кроме того, в ней три антигена вместо одного, что еще больше повышает риск аутоиммунной реакции. Почему это происходит будет разобрано в другой части.

Вакцина < ![CDATA[ ]]> зарегистрирована< ![CDATA[]]> также в России.

33. Лекции и интервью:

< ![CDATA[ ]]> Dr. Sherri Tenpenny< ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> Dr. Michael Farley< ![CDATA[]]>

34. Аюрведическое лекарство < ![CDATA[ ]]> вроде бы< ![CDATA[]]> излечивает острый и хронический гепатит В.

35. Графики количества случаев болезни и количество смертей от гепатита В, до и после начала вакцинации в США. Данные < ![CDATA[ ]]> предоставлены< ![CDATA[]]> CDC.

UPD 12/8

36. Как защитники прививок аргументируют необходимость этой прививки для младенцев? < ![CDATA[ ]]> Послушаем< ![CDATA[]]> Пола Оффита.

Его первый аргумент: ребенок может заразиться от матери проходя через родовые пути. Но, как мы уже знаем, в этом случае прививка все равно неэффективна, нужно давать иммуноглобулин.

Второй аргумент: ребенок может заразиться от чужой зубной щетки, или от какого-то дяди. Такой способ заражения чисто теоретический. Не существует ни единого исследованя, доказывающего, что какой-либо человек заразился гепатитом В подобным способом.

Третий аргумент: у тех, кто делает прививку сразу после рождения, намного выше вероятность закончить всю серию из трех прививок. Без комментариев.

37. Гепатит B, оказывается, тоже лечится витамином С. [< ![CDATA[ ]]> Baur, 1954< ![CDATA[]]>], [< ![CDATA[ ]]> Kirchmair, 1957< ![CDATA[]]>], [< ![CDATA[ ]]> Calleja, 1960< ![CDATA[]]>], [< ![CDATA[ ]]> Morishige, 1978< ![CDATA[]]>], [< ![CDATA[ ]]> Smith, 1988< ![CDATA[]]>]

TL;DR: Прививать детей от гепатита В есть смысл только если вы планируете им карьеру в области проституции, или если ребенок проявляет гомосексуальные наклонности, или если опасаетесь, что дети станут наркоманами.

И даже тогда нет смысла прививать новорожденных, а стоит подождать лет до 18-и. Шанс заразиться гепатитом В до начала половой жизни практически нулевой.

Вакцины содержат 250-500мкг алюминия. То есть три дозы этой прививки содержат в 15-30 раз больше алюминия, чем весь алюминий который ребенок получит из грудного молока за 6 месяцев. Кстати, то, что ребенок получает обычно алюминий из материнского молока это не значит, что это нормально. Это значит, что матери отравлены алюминием, который.они получают через пищу и воду, и отрявляют им своих младенцев.

Прививка, скорее всего, бесполезна даже для детей родившихся у зараженных матерей.

Прививка повышает риск аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, артрит, диабет первого типа и многих других.

В развитых странах риск осложнений от прививки намного выше, чем риск осложнений от гепатита В, и даже намного выше, чем риск заражения гепатитом В.

Продолжение следует…