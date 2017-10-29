Разбираемся с прививками. Часть 9. Гепатит В
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1. Если и есть что-либо глупее, чем прививать подростка от ВПЧ, то это, безусловно, будет прививать новорожденного младенца от гепатита В.
2. Как и ВПЧ, гепатит В это вирус, который передается в основном при половом контакте, или через кровь. Если мать заражена гепатитом В, вирус может перейти к ребенку через плаценту, или во время родов. Гепатит В не переходит через материнское молоко. [< ![CDATA[
3. У 80% зараженных взрослых людей болезнь проходит без симптомов, или с очень легкими симптомами, и они даже не знают, что они болели. После заражения они получают пожизненный иммунитет.
Из оставшихся 20%, которым диагностируют гепатит В, 95% полностью выздоравливают, и получают пожизненный иммунитет.
Из оставшихся 5% лишь у 25% (т.е. 0.25% из всех заразившихся) разовьется, через 20-30 лет после заражения, цирроз печени или рак. Этот цирроз или рак развиваются не из-за самого вируса, а из-за иммунной реакции на него.
70% больных гепатитом В это наркоманы, геи, алкоголики, бездомные, имеющие многих половых партнеров.
В цирроз или в рак гепатит В < ![CDATA[
4. Зачем прививать новорожденного ребенка от ЗППП, которым он практически не может заразиться? Ну просто < ![CDATA[
5. Обычно даются три дозы вакцины. Первая – сразу после рождения; вторая – в месяц; а третья в 6 месяцев. Это единственная прививка, которая дается сразу после родов (кроме бцж, которая настолько неэффективна, что уже почти нигде в мире не используется). Если вы думаете, что прививку делают сразу после рождения, чтобы предотвратить возможное заражение от матери, то нет. В США и в других странах всех женщин перед родами проверяют на гепатит В. Дети зараженных матерей получают вместе с прививкой иммуноглобулин (пассивная прививка).
В некоторых странах, однако, прививают всех детей просто < ![CDATA[
6. До начала поголовной вакцинации младенцев, в 1990 году, лишь 1 из 100,000 детей до 15 лет < ![CDATA[
7. Первая вакцина от гепатита В появилась в 1981 году. Она была сделана на основе живого вируса, и после ее введения количество зараженных гепатитом В быстро < ![CDATA[
8. Есть немало производителей этой прививки, но в развитых странах используют в основном Recombivax (Merck) и Engerix-B (GSK), а также комбинированные вакцины.
Engerix-B содержит гидроксид алюминия, а Recombivax аморфный гидрофосфат сульфат алюминия (AAHS, тот же адьювант, который содержит Гардасил). В Recombivax алюминия в два раза больше (500мкг vs. 250мкг).
Раньше на упаковке Рекомбивакса указывалось, что он содержит гидроксид алюминия. Теперь там < ![CDATA[
Обе вакцины выращиваются в дрожжах, поэтому содержат 1% дрожжевого белка, что вполне может привести к аллергии на дрожжи.
9. В большинстве европейских стран новорожденным не делают прививку от гепатита В, а прививают их через 2-3 месяца после рождения. В некоторых странах (Финляндия, Исландия, Дания, Венгрия) детей вообще < ![CDATA[
10. Клинические испытания безопасности этих вакцин вообще не имели контрольной группы, поскольку совсем не прививать новорожденного младенца от ЗППП, которым он практически не может заразиться, считается крайне неэтичным.
Несколько исследований:
11. < ![CDATA[
Привитые от гепатита В, через три года после прививки болели рассеянным склерозом в 3.1 раза чаще непривитых.
Там же анализируются несколько других исследований, которые не нашли повышенный риск рассеянного склероза у привитых. < ![CDATA[
12. < ![CDATA[
Вакцина Engerix-B повышала риск рассеянного склероза в 2.77 раз по сравнению с другими вакцинами от гепатита В.
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После того, как во Франции начали прививать от гепатита В, количество случаев рассеянного склероза выросло на 65%. Есть высокая корреляция (0.93/0.73) между количеством сделанных доз вакцины и количеством случаев рассеянного склероза через 1-2 года.
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Анализ VAERS. Привитые от гепатита B взрослые заболевали рассеянным склерозом в 5.2 раза чаще, чем привитые от столбняка. Риск васкулита был выше в 2.6 раза, облысения в 7.2 раза, волчанки в 9 раз, артрита в 2 раза, ревматоидного артрита в 18 раз, тромбоцитопении в 2 раза, воспаления глазного нерва в 14 раз выше.
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Прививка от гепатита В повышала риск артрита в 5.9 раз, острого отита в 1.6 раз, фарингита в 1.4 раза.
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Прививка от гепатита В повышала риск болезней печени в 1.5-2.3 раза.
17. < ![CDATA[
Привитые от гепатита В новорожденные мальчики имели в 3 раза больший риск развития аутизма, по сравнению с непривитыми, или привитыми хотя бы через месяц после рождения.
18. < ![CDATA[
Обзорная статья про аутоиммунные последствия вакцинации от гепатита В, и о том, как эта прививка сочетается с доказательной медициной (никак).
19. < ![CDATA[
Новорожденным макакам сделали прививку от гепатита В с тиомерсалем, и сравнили с непривитыми.
Привитые макаки приобрели рефлексы выживания, а также двигательные и сенсорно-двигательные рефлексы значительно позже, чем непривитые. Низкий вес и преждевременные роды усугубляли эффект.
Тиомерсал (этилртуть) не добавляется в прививки с 2003 года в США и в Западной Европе, но до сих пор используется в других странах. В Канаде, < ![CDATA[
20. < ![CDATA[
У привитых от гепатита В риск developmental disability был в 9 раз выше, чем у непривитых.
21. < ![CDATA[
После начала кампании вакцинации, количество детей больных диабетом первого типа увеличилось во Франции на 61%, а в Новой Зеландии на 48%.
В Италии, привитые от гепатита В болели юношеским диабетом на 40% больше непривитых.
Увеличение количества случаев юношеского диабета происходит через 2-4 года после начала вакцинации, что намекает на причинно-следственную связь.
22. < ![CDATA[
Прививка от гепатита В ассоцированна с синдромом хронической усталости и с фибромиалгией.
23. < ![CDATA[
ASIA, или синдром Шонфельда, это общее название аутоиммунных болезней вызванных адьювантами, и включает в себя, аутоиммунные последствия алюминиевых адьювантов, Gulf war syndrome, макрофагальный миозит (MMF) и силиконоз (аутоиммунные последствия силиконовых имплантов). Он приводит к неврологическим и психиатрическим симптомам, когнитивным нарушениям, мышечным болям, артриту, хронической усталости, бессоннице, проблемам со зрением и с ЖКТ и т. д.
Здесь анализируются 93 случая ассоциированных с прививкой от гепатита В.
24. < ![CDATA[
С прививкой от гепатита В ассоциированы такие аутоиммунные заболевания как синдром Рейтера, артрит, волчанка, воспаление сосудистой оболочки глаза, миастения, узловатая эритема, тромбоцитопеническая пурпура, синдром Эванса и демиелинизирующие заболевания ЦНС.
25. < ![CDATA[
Эпигенетическое влияние вакцины. Мышам сделали одну или две прививку от гепатита В (в соответствующей дозе). Через один день у них были существенные изменения в экспрессии 144 генов в печени. Авторы детально проанализировали 7 из них. Все изменения были негативны, и привели к легкой травме печени. Главным образом из-за алюминия.
26. < ![CDATA[
Вакцина от гепатита В разрушает митохондрии, и убивает клетки печени у мышей.
27. < ![CDATA[
Вирус гепатита В, переданный от матери ребенку возможно, вопреки распространенному мнению, приводит к лучшему развитию иммунной системы.
28. < ![CDATA[
Прививка от гепатита В вообще не работает у детей, которые родились у зараженных матерей.
В < ![CDATA[
29. < ![CDATA[
У пятнадцатилетних подростков, привитых в детстве, проверили уровень антител гепатита В, и он оказался очень низким. То есть, иммунитет от прививки заканчивается еще до начала половой жизни, когда он становится, наконец-то, нужным.
Согласно < ![CDATA[
30. В VAERS < ![CDATA[
31. В Израиле с 2005 года < ![CDATA[
Согласно заявлению министерства здравоохранения, отозвали ее из-за того, что ампулы поступали на станок, который приклеивал этикетки, слишком быстро, из-за чего в них, теоретически, могли возникнуть микро-трещины и бактериальное заражение. Зараженных ампул обнаружено не было, поэтому население попросили не волноваться, но вакцину отозвали. С тех пор прошло два года, но вакцина на рынок не вернулась. Наверное, так и не смогли решить проблему наклеивания этикеток.
32. Sci-B-Vac это вакцина третьего поколения. Первое поколение это была живая вакцина. Второе поколение это рекомбинантная (генетически модифицированная) вакцина, содержащая вирусоподобные частицы. Вакцина третьего поколения содержит в придачу еще два антигена, и поэтому дает более < ![CDATA[
Единственное опубликованное клиническое испытание вакцины < ![CDATA[
Многие родители в ФБ-группах утверждают, что у детей из-за этой прививки были сильные побочные эффекты, задержки в развитии и т. д. Что не очень удивительно, поскольку она содержала в два раза больше алюминия. Кроме того, в ней три антигена вместо одного, что еще больше повышает риск аутоиммунной реакции. Почему это происходит будет разобрано в другой части.
Вакцина < ![CDATA[
33. Лекции и интервью:
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34. Аюрведическое лекарство < ![CDATA[
35. Графики количества случаев болезни и количество смертей от гепатита В, до и после начала вакцинации в США. Данные < ![CDATA[
UPD 12/8
36. Как защитники прививок аргументируют необходимость этой прививки для младенцев? < ![CDATA[
Его первый аргумент: ребенок может заразиться от матери проходя через родовые пути. Но, как мы уже знаем, в этом случае прививка все равно неэффективна, нужно давать иммуноглобулин.
Второй аргумент: ребенок может заразиться от чужой зубной щетки, или от какого-то дяди. Такой способ заражения чисто теоретический. Не существует ни единого исследованя, доказывающего, что какой-либо человек заразился гепатитом В подобным способом.
Третий аргумент: у тех, кто делает прививку сразу после рождения, намного выше вероятность закончить всю серию из трех прививок. Без комментариев.
37. Гепатит B, оказывается, тоже лечится витамином С. [< ![CDATA[
TL;DR: Прививать детей от гепатита В есть смысл только если вы планируете им карьеру в области проституции, или если ребенок проявляет гомосексуальные наклонности, или если опасаетесь, что дети станут наркоманами.
И даже тогда нет смысла прививать новорожденных, а стоит подождать лет до 18-и. Шанс заразиться гепатитом В до начала половой жизни практически нулевой.
Вакцины содержат 250-500мкг алюминия. То есть три дозы этой прививки содержат в 15-30 раз больше алюминия, чем весь алюминий который ребенок получит из грудного молока за 6 месяцев. Кстати, то, что ребенок получает обычно алюминий из материнского молока это не значит, что это нормально. Это значит, что матери отравлены алюминием, который.они получают через пищу и воду, и отрявляют им своих младенцев.
Прививка, скорее всего, бесполезна даже для детей родившихся у зараженных матерей.
Прививка повышает риск аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, артрит, диабет первого типа и многих других.
В развитых странах риск осложнений от прививки намного выше, чем риск осложнений от гепатита В, и даже намного выше, чем риск заражения гепатитом В.
Продолжение следует…
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Источник: www.kramola.info