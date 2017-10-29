Олимпийцы- фашисты

Жизнь и судьба олимпийских фашистов



На берегу Мааса лежит обер-лейтенант и плюется кровью: пробито легкое. Идет второй день войны, и голландский патруль решает добить немца. Внезапно патрульный узнает в раненом офицере Альфреда Шварцманна, трехкратного чемпиона Олимпиады-36 по спортивной гимнастике. Патрульный — конькобежец-рекордсмен Сим Хейден. Отличный сюжет для Верховена, но это — жизнь







Все закончилось хорошо. Голландцы капитулировали на четвертый день, Шварцманн повоевал и на Крите, и на Восточном фронте, а потом выиграл серебро в Хельсинки, в 1952 году. Неизвестно, сколько людей он убил между Олимпиадами, но умер он богатым и уважаемым человеком. Все закончилось хорошо. Голландцы капитулировали на четвертый день, Шварцманн повоевал и на Крите, и на Восточном фронте, а потом выиграл серебро в Хельсинки, в 1952 году. Неизвестно, сколько людей он убил между Олимпиадами, но умер он богатым и уважаемым человеком.

После войны Международный олимпийский комитет извинялся и каялся. Но это после. А в 1935 году проверочная комиссия не нашла в Берлине «ничего, что могло бы нанести ущерб олимпийскому движению». Границы империй зла рисуют задним числом, и накануне берлинской Олимпиады мало кто считал Гитлера монстром. Шел вялый спор, жать или не жать ему руку. Американский олимпийский чиновник Эвери Брендедж, например, полагал, что Гитлер свой парень, хоть и чудак, и уж точно лучше проклятых коммунистов. В те годы многие бы с ним согласились.

«В истинно спортивном духе, во славу спорта и во имя чести своих команд» — олимпийская клятва на войне не действует, спортивные достижения не спасают от пули. Через три года золотые призеры Олимпиады-1936 вступили в бой во славу и во имя. С предсказуемым результатом.

Людвиг Стуббендорф, конный спорт, золото. Убит на Восточном фронте в 1941 году.

Ханс Вельке, толкание ядра, золото. Пошел в полицаи. Пойман и убит партизанами в 1943-м под Хатынью.

Курт Хассе, прыжки в длину, золото. Убит в 1944-м.

Все они были молоды, мускулисты, воспеты Рифеншталь, всех призвали, каждый получил оружие, и ни один не повернул это оружие против одного из самых жутких государств в истории. Был, впрочем, случай нелепого покушения на Гитлера. Хайнц Брандт — конкур, золото — стал штабным офицером и случайно задел ногой портфель-бомбу, оставленную одним из заговорщиков у стола Гитлера. Вождь остался жив и дал Брандту генерал-майора — посмертно.

На берлинской Олимпиаде страны «Оси» завоевали 164 медали из 388. Германия, Венгрия, Италия, Финляндия и Япония продемонстрировали отличную физическую подготовку.

Многим чемпионам повезло. Вилли Кайзер, боксер в наилегчайшей категории, золото, пережил пять лет советского плена, завел кучу детей, увлекся, как ни странно, голубиными гонками — и мирно умер в старости.

Герман Леопольд Август фон Оппельн-Брониковски (даже по имени понятно, что золото он выиграл в конном спорте) командовал танковым полком, дослужился до генерала и очень удачно сдался в американский плен. Его не судили, наоборот — стал гражданским советником бундесвера, ценный кадр.

Но хватит о немцах. Давайте о евреях, выступавших по большей части под флагом Венгрии. Миклош Хорти просто воевал за ресурсы и территории, без глупых философствований о низших расах. И позволил своим евреям постоять на пьедестале почета под звуки «Боже, благослови мадьяр».

Карой Карпати, вольная борьба, золото. Как олимпийского чемпиона его отправили не в лагерь смерти, а в обычный трудовой лагерь. После войны тренировал венгерскую армию и написал несколько книг.

Ибойя Чак, прыжки в высоту, золото. Вначале ей дали серебро, но вскоре выяснилось, что занявшая первое место немецкая спортсменка Дора Ратьен оказалась переодетым мужиком.

Илона Элек, фехтование рапирой, золото. Серебро завоевала Хелен Майер, одна из полукровок (еврейка по отцу), которых Германия допустила к Олимпиаде, чтобы успокоить МОК. А бронза досталась австрийской еврейке Эллен Прейс.





Представьте: Берлин, сердце Германии, за два года до Хрустальной ночи, за три года до начала войны. Три еврейки-фехтовальщицы представляют три фашистских государства. А на соседнем стадионе еврейка-прыгунья сражается с трансвеститом.

В 1936 году Германия стала абсолютным лидером медального зачета, но неплохо выступила и Финляндия. Кустаа Пихлаямяки, вольная борьба, золото, работал полицейским в Хельсинки, погиб во время советской бомбежки. Лаури Коскела, греко-римская борьба, золото, убит под Выборгом. Когда порыв ветра вырвал письмо у него из рук, чемпион потянулся за ним из окопа и получил от снайпера пулю в левое ухо.

Зачем этот рассказ? О немцах и евреях, о спортивных битвах минувшего века, о реках крови и пулях в ухе? О победах и смертях — моментальных, как фотовcпышка на финише?

Сравнивать Путина с Гитлером, Сочи с Берлином, геев с евреями способен лишь тот, кто не чувствует разницы между зимой и летом, между неброским консерватизмом нулевых и безжалостным блеском фашистского модерна. Вот и я не сравниваю, просто рассказываю истории, как тот голландский патрульный, конькобежец Сим Хейден. Говорят, под конец жизни он впал в маразм и просто придумал встречу со Шварцманном. Если так — в этой выдумке больше правды жизни, чем в самой жизни.

А вот простая, документальная, несомненная правда: в 1936 году никто не ждал войны и не знал, что до следующей Олимпиады — 18 лет







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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com