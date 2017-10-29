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КСЕНИЯ СОБЧАК

04:29. 29 октября 2017 Просмотров - 113 Один комментарий Опубликовал:

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Возрадуйтесь!- явился цирк
В лице Собчак, звезды тусовок,
Повеселить российский ЦИК
И Русь брехнёй инсценировок.
Собчак – смешное существо
И рождена для эпатажа:
Она любое баловство
Доводит яростно до ража.
Язык ее, как помело,
Метет налево и направо,
Не понимая, что есть зло 
И что – добро, а что – лукаво.
Ей очень нравится плевать
Туда, откуда ветер дует,
Приняв беду за благодать
И мудреца за обалдуя.
Ей невдомек, что в мире нет
Ни демократии, ни воли,
И что свобода – тусклый свет
Какой-то призрачной юдоли,
И что Россию болтовня
Уже не раз ввергала в смуту,
Где дым способен без огня
Обрушить все в одну минуту.
Но Ксюше нравится пиар,
Быть в центре взоров и событий,
Чтоб получать с того навар
И не зачахнуть позабытой.
К тому же тешится она
Игрой публичной в самозванку,
Хотя Кремлем привлечена
Изображать не пуританку.
Есть идиоты, кто всерьез
Воспринял Ксении забаву
Пустить Отчизну под откос
И обесценить предков славу.
Но этот видимый сквозняк
В ее головушке – лишь образ,
Как будто ведает Собчак,
Куда показывает компас.
Она дурачит всех и вся,
И в том числе себя невольно,
Псевдоученостью форся,
Хотя ей все в стране прикольно.
Но воскресающий народ
Вслух насмехается над Ксюшей,
Рекомендуя ей свой рот
Заткнуть хотя бы рисом суши
И всуе не упоминать
Ни Крым, ни Ленина, ни Бога,
Ни героическую гать
Через пролив к родным чертогам.
Однако, ветрено плюя
На душ российских благолепье,
Собчак язвит: «Считаю я,
Вы генетически – отребье!».
Такое можно ли простить?
Но снисходительно, без фырка
Ей позволяют мельтешить
Фигляркой собственного цирка.
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, Ксения Собчак, стихи
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