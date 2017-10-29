КСЕНИЯ СОБЧАК

Возрадуйтесь!- явился цирк

В лице Собчак, звезды тусовок,

Повеселить российский ЦИК

И Русь брехнёй инсценировок.

Собчак – смешное существо

И рождена для эпатажа:

Она любое баловство

Доводит яростно до ража.

Язык ее, как помело,

Метет налево и направо,

Не понимая, что есть зло

И что – добро, а что – лукаво.

Ей очень нравится плевать

Туда, откуда ветер дует,

Приняв беду за благодать

И мудреца за обалдуя.

Ей невдомек, что в мире нет

Ни демократии, ни воли,

И что свобода – тусклый свет

Какой-то призрачной юдоли,

И что Россию болтовня

Уже не раз ввергала в смуту,

Где дым способен без огня

Обрушить все в одну минуту.

Но Ксюше нравится пиар,

Быть в центре взоров и событий,

Чтоб получать с того навар

И не зачахнуть позабытой.

К тому же тешится она

Игрой публичной в самозванку,

Хотя Кремлем привлечена

Изображать не пуританку.

Есть идиоты, кто всерьез

Воспринял Ксении забаву

Пустить Отчизну под откос

И обесценить предков славу.

Но этот видимый сквозняк

В ее головушке – лишь образ,

Как будто ведает Собчак,

Куда показывает компас.

Она дурачит всех и вся,

И в том числе себя невольно,

Псевдоученостью форся,

Хотя ей все в стране прикольно.

Но воскресающий народ

Вслух насмехается над Ксюшей,

Рекомендуя ей свой рот

Заткнуть хотя бы рисом суши

И всуе не упоминать

Ни Крым, ни Ленина, ни Бога,

Ни героическую гать

Через пролив к родным чертогам.

Однако, ветрено плюя

На душ российских благолепье,

Собчак язвит: «Считаю я,

Вы генетически – отребье!».

Такое можно ли простить?

Но снисходительно, без фырка

Ей позволяют мельтешить

Фигляркой собственного цирка.

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ