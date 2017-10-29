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“Кандидат” Собчак против Сталина: осудить, предать, забыть!

14:51. 29 октября 2017 Просмотров - 273 4 коммент. Опубликовал:

ан собчак

Оппозиционный кандидат, позиционирующий себя вне любой системы, сам за себя, такая простота и честность, а проще говоря – Ксения Собчак, страдающая комплексами «Дома-2», навальнят и #крымненаш, взбесилась, увидев футболку с изображением Иосифа Сталина и надписью «Люблю Россию». Ни один кандидат до нее не исходил такой беспричинной ненавистью, мерзостью и злобой, оплевывая советского лидера.

Утверждение, что «Сталин принял Россию в лаптях, а оставил с атомной бомбой» Собчак назвала «гнусностью», обвинив его во всех потерях народов СССР, гибели миллионов и совершении преступлений против своего народа, которые не знала история.

«Сталин однозначно кровавый палач и преступник. Он однозначно враг русского, украинского, белорусского, литовского, грузинского любого народа, населявшего ту страну. Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад. Сталин выстроил систему, которую не удалось здесь сломать ни Горбачеву, ни Ельцину».

Неплохо Собчак оправдала развал Советского Союза, совершенный Горбачевым и Ельциным? Крушение экономической и политической системы, безработицу, нищету, криминализацию всех сфер жизни в России, от которых российский народ пытается избавиться?

Но и это еще «цветочки», «ягодки» будут впереди. Не стоит ждать, пока Ксения обнародует свою предвыборную программу: она ее уже озвучила. В числе ее приоритетов значится слом сложившейся системы и осуждение Сталина, осуждение его времени и, стоит добавить, людей, которые тогда жили, мыслили и ставили во главу угла интересы России, а не Запада.

Собчак «вскрылась» и теперь можно перестать лгать, изворачиваться, рассказывать небылицы, а просто уйти в сторону и нервировать людей своей подлостью, глупостью и беспардонной наглостью. В число «умнейших и лучших» представителей России она не входит и никогда не станет их частью. Место таким, как она, лишь на обочине российской истории, где околачиваются предатели, трусы, мерзавцы и продавшиеся ничтожества.

Это не нападки на Сталина, который в моей или вашей защите уже не нуждается. Нет, это нападки на Россию, которая не нравится прозападным «товарищам». Они хотят ее исправить на европейский лад, подложить под «цивилизаторов», сделать подобием жалкой колонии без суверенитета, национальных интересов, самостоятельной внешней политики.

 

Нам нужно «счастье» в виде возвращения в 90-е годы? Кто желает стать человеком «второго сорта» на Западе, побирушкой в своей же стране? Если такие имеются, то Собчак – ваш кандидат!

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4 коммент.»

  • 992 646
    Oblichitel 29 октября 2017 в 16:16 Ссылка Пометить
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    Предлагаю,больше не обращать внимание на публикации связанные с гавканьем этой моськи. Что мы теперь всю либерастню обсуждать должны, у которой в мозгу возникнет бредовая из бредовейших идей – податься в президенты.

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    андрей 29 октября 2017 в 16:30 Ссылка Пометить
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    ну кухарки у нас уже государством науправлялялись. теперь всякие прос….ки нас учить жизни будут.. дочего дошли

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  • 298 171
    Облико Морале 29 октября 2017 в 16:41 Ссылка Пометить
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    свечку за упокой, фотографию на свежем кладбище…

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  • 3713 3009
    Ирбис 29 октября 2017 в 17:12 Ссылка Пометить
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    СМИ “российские”уже ей устроили прекрасный пиар и поверьте это только начало, будем мы на этом сайте на неё реагировать или нет, от этого ничего не изменится. Проблема должна решатся другим путём, но его не разрешат.Так что ждём продолжение комедии.

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