Дуг Лэндис — парализованный художник, рисующий ртом

Потрясающе сильный духом художник Doug Landis (Дуг Лэндис) будучи парализованным пишет свои картины ртом, зажав карандаш между зубами. Страшный несчастный случай произошедший с Дугом Лэндисом помог ему открыть в себе талант художника и подарить нам множество необыкновенных картин.Недуг, а это полный паралич четырех конечностей, сразил Дуга Лэндиса еще в молодые годы, когда он был студентом. Дуг увлекался борцовским видом спорта, и на одном из поединков получил травму, после которой и произошел полный паралич рук и ног. Вот так и оказался молодой юноша, полный сил и энергии, прикованным к инвалидному креслу. Все надежды и планы на светлое будущее рухнули в один момент. Вместо бурной и насыщенной жизни молодому человеку остался только телевизор да книги. Так проходили долгие и тягостные дни, пока брат Дуга не предложил ему попробовать себя в искусстве. Так и началась творческая деятельность будущего художника Дуга Лэндиса.Вначале был рисунок с изображением маленького рождественского домика, срисованного с праздничной открытки. Рисунок получился не сразу, как и собственный стиль художника, но с первых набросков стало всем понятно, что в Дуге есть настоящий талант, его только необходимо развить. Так и начались трудовые будни художника. Рисуя по восемь часов в день, Дуг пишет свои картины с изображением животных. На одно полотно уходит от 40-200 часов работы.Основную и огромную нагрузку при рисовании в сидячем положении будучи парализованным, берут на себя мышцы шеи Дуга. Ведь двигается при рисовании, по сути, только одна шея художника, а это сумасшедшая нагрузка на шейные позвонки. Вот тут и родилась еще одна проблема, как бороться с болью, возникшей при восьмичасовой работе, проводимой у холста. В итоге пришлось сократить рабочее время рисования вдвое, но рисовать Дуг не бросил, а наоборот картины стали еще более реалистичными и характерными.Вот настоящий пример всем нам и пример для подражания подрастающему поколению, что нет в жизни безвыходных ситуаций, нужно жить и бороться с любым недугом до конца и все получится, главное не сдаваться.

Источник: nashaplaneta.su