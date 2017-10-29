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Борьба вопросов: идеология и психоистория

08:25. 29 октября 2017 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

Выступление Андрея Фурсова в книжном магазине «Библио-Глобус»

Историк и публицист Андрей Фурсов выступает в книжном магазине “Библио-Глобус” с презентацией своей книги “Борьба вопросов: идеология и психоистория. Русское и мировое измерения”.

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Книги Андрея Фурсова в магазине «Концептуал»

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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