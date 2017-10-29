Концептуал СМИ Выступление Андрея Фурсова в книжном магазине «Библио-Глобус»

Историк и публицист Андрей Фурсов выступает в книжном магазине “Библио-Глобус” с презентацией своей книги “Борьба вопросов: идеология и психоистория. Русское и мировое измерения”.



==========================================================================

Рекомендуем:

Книги Андрея Фурсова в магазине «Концептуал»

==========================================================================