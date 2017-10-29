Борьба вопросов: идеология и психоистория
08:25. 29 октября 2017 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Выступление Андрея Фурсова в книжном магазине «Библио-Глобус»
Историк и публицист Андрей Фурсов выступает в книжном магазине “Библио-Глобус” с презентацией своей книги “Борьба вопросов: идеология и психоистория. Русское и мировое измерения”.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai