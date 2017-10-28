Зачем СССР помогал африканским товарищам

В начале 70-х годов Советский Союз установил дипломатические отношения с 11 африканскими странами. Стремясь поддержать на чужом континенте коммунистическое движение, СССР на протяжении двух десятилетий оказывал активную и разностороннюю поддержку «темнокожим товарищам» — деньгами, вооружением, военной и иной техникой.

Сотни советских военнослужащих и сотрудников спецслужб приняли участие в военных конфликтах на территории этих государств, десятки погибли и были ранены. В результате этого вмешательства во внутренние дела других стран Советский Союз никакой геополитической выгоды для себя не получил. Да и сам вскоре после вывода «ограниченного контингента» из Африки прекратил свое существование как единое государство.

Зачем это было надо СССР

В разгар «холодной войны» между двумя мировыми супердержавами – СССР и США Советский Союз использовал любые возможности для усиления своего внешнеполитического влияния. Слаборазвитые африканские страны, которые с 50-х годов ХХ века начали активную борьбу за независимость, для этого подходили – в территориальном плане в совокупности они занимали достаточно большую часть африканского континента и нуждались в военной поддержке и военно-политическом сотрудничестве после обретения независимости силовым путем. За более чем 20 лет «братской помощи» воюющим африканским государствам СССР осуществил поставки в Африку на многие миллионы не деноминированных рублей – сюда входила экономическая помощь, укомплектование африканских армий разного рода вооружением. Американские эксперты подсчитали, что с 1965 по 1974 годы размер таких вливаний вырос до 3,3 миллиарда долларов.

Кому и в чем помогали

Массированная военная поддержка оказывалась, в основном, Анголе и Эфиопии, однако и масса других африканских стран, с которыми у СССР были установлены дипломатические отношения, также активно получали советское оружие. Увеличивалось и количество советских военных специалистов, присутствовавших на африканском континенте. В 70-е годы СССР Анголой, Эфиопией и Сомали были предоставлены права на пользование портами и аэродромами в Тропической Африке, а к концу этого десятилетия советские военно-морские суда уже дислоцировались в водах «черного континента». Локальные интересы СССР применительно к странам Африки в плане внешнеполитического влияния определились достаточно быстро – Ангола, Эфиопия, Египет, Мозамбик и другие, менее значимые страны «черного континента». В разной степени Советский Союз долгое время оказывал им военную и экономическую помощь. Но в конечном итоге все дело свелось к тому, что с падением советской империи (а иногда и прежде) рухнули и африканские коммунистические марионеточные режимы. Внутриполитическая ситуация в бунтующих странах Африки менялась вне зависимости от готовности советских «старших братьев» отстаивать ту или иную правоту: от СССР порой уже мало что зависело – США тоже не дремали.

Почему мы оттуда ушли

В вооруженных конфликтах, происходивших в странах Африки на протяжении 30 лет, участвовали в качестве сторонних помощников сотни советских военнослужащих – советников, действующих солдат и офицеров разных родов войск. Несколько десятков из них погибли. С изменением политической ситуации в африканских странах советские военнослужащие покинули этот регион. Советский Союз утратил свое влияние в Африке. За что наши соотечественники отдали свои жизни в 70 – 90 годах – этими вопросами и сегодня задаются ветераны локальных конфликтов, подробности которых до сих пор засекречены. Погребены под сенью веков и миллиарды долларов, которые СССР вбухал в неосуществленную мечту об африканских коммунистических государствах.



Источник: nnm.me