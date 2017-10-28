За правое дело и мир без террора: россияне погибли в Сирии как герои

Российские СМИ, социальные сети и западные информационные ресурсы пестрят сообщениями о борьбе российских добровольцев против террористов в арабской республике. При этом в последнее время пишут, что количество погибших россиян, относимых к ЧВК «Вагнер», возросло. Без подтверждения этих слов фактами не стоит и гадать. Главное, что всем нам нужно знать: вагнеровцы погибают как герои, сражаясь за правое дело.

Именно на их плечи в Сирии легла тяжелая ноша быть первыми в сражении с боевиками ИГИЛ. Они всегда на передовой, в авангарде правительственных сил, громят отряды террористов, захватывая их позиции, зачищая подконтрольные ИГИЛ территории.

Так, на восточном берегу Евфрата бойцы ЧВК «Вагнера» захватили и затем расширили занятый плацдарм. А захват Аль-Маядина, столицы Халифата? Вместе с сирийским спецназом российские бойцы штурмом взяли этот город, обратив боевиков в бегство. Что и говорить, но освобождение от ИГИЛ почти 90% территории Сирии говорит само за себя. Вагнеровцы сражались на самых опасных направлениях фронта, показывая, как нужно бороться с экстремистами. Переломанный хребет ИГ в Сирии во многом и их заслуга.

Опыт, приобретенный вагнеровцами при сражениях в Алеппо и Пальмире, а также оснащенность современным вооружением и экипировкой, стали их преимуществом в боях с террористами. Они зачищали район за районом от террористических свор, а военные специалисты отмечали, что бойцы ЧВК «Вагнера» выработали свой профессиональный стиль, характерный почерк, который невозможно спутать с кем-либо другим.

Сирийский боевой опыт дополнил уже имеющиеся практические знания по ведению антитеррористических спецопераций. Не секрет, что многие вагнеровцы в прошлом служили на Кавказе, сдерживая напор экстремистов, где и приобрели ценный опыт по противодействию радикалам.

Прибавим сюда и личные качества каждого бойца, его нравственные принципы, самоотверженность, дисциплину, силу воли и уверенность в своих силах, что всегда отличали русских воинов, и тогда поймем, что представляют собой эти люди. Им не нужна похвала, они знают, что поступают правильно. Знают, что могут погибнуть на войне вдали от родины, но не могут иначе. В этом и заключен истинный героизм. Отдать свою жизнь за родину, за справедливость, за нечто большее, чем ты сам.