За что советского летчика наградил Гитлер?
Источник: http://histrf.ru/
Чем больше узнаешь о Великой Отечественной войне, тем лучше понимаешь, что есть в ней такие истории, которые нарочно придумать просто невозможно. Эти события и их участники так и просятся на страницы книг или экраны кинотеатров.
Российское военно-историческое общество продолжает рассказывать о людях, внесших удивительный вклад в дело общей Победы. Одним из них является летчик Иван Евграфович Федоров.
Он летал на самолетах 297 типов, участвовал в семи войнах, трижды был представлен к званию Героя Советского Союза, но заслуженную звезду получил только после войны по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина. А одну «высокую» награду ему вручили по распоряжению Адольфа Гитлера! При этом Федоров был не каким-то предателем-перебежчиком – напротив, самым настоящим патриотом!
И.Е. Федоров
Практически перед самой войной, в июне 1941 года, в Германию была отправлена делегация ВВС РККА для знакомства с достижениями люфтваффе. Такая была практика: они к нам, мы к ним. Летчиков заинтересовал новый, экспериментальный истребитель «Хейнкель-100». Самолет был ещё не до конца испытан, немцы летали на нем неохотно и фигуры высшего пилотажа не выполняли. Сам же Гитлер относился к этой модели очень положительно.
В день демонстрационного полета немецкий летчик запаздывал, и тогда Иван Федоров сам сел в кабину и взлетел. Во время полета он продемонстрировал несколько фигур высшего пилотажа. На полигоне присутствовали рейхсмаршал Герман Геринг и сам Гитлер, который пришел в восторг от пируэтов его любимого самолета. Публично он заявил, что награждает пилота Рыцарским крестом. Когда выяснилось, что управлял экспериментальным самолетом советский летчик-коммунист, отступать уже было некуда…
Рыцарский крест Железного креста
За годы войны на счету Ивана Евграфовича 134 сбитых самолета противника и 6 воздушных таранов – гитлеровцы от советского аса получили по полной программе.
Кстати, и с «высокой» наградой от Гитлера Федоров обошелся столь же «почтительно»: он прибил крест к каблуку своего сапога.
Автор: Владимир Иванов
Источник: nstarikov.ru
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Откуда взяли 134 сбитых самолёта? Иван Кожедуб сбил 62 самолёта и это больше, чем кто-либо из советских лётчиков за время войны. Слава нашим героям!
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Например, в своём открытом письме[8] Заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации в отставке С. А. Микоян и Заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, полковник в отставке А. А. Щербаков заявляют следующее:
По данным личного дела И. Е. Фёдорова в Испании он сбил два самолёта, а в Великой Отечественной войне совершил 114 боевых вылетов, провёл 15 воздушных боёв и сбил 11 самолётов лично и один в группе. Таранов самолётов противника он не совершал… А в корейской войне, о чём Фёдоров рассказывает, он вообще не участвовал и американские самолёты не сбивал.
Это выдержка из википедии.
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Также по словам Фёдорова, он принимал участие в Корейской войне, а во всех военных конфликтах, в которых участвовал, одержал 134 воздушные победы[7].
Это тоже выдержка из википедии.