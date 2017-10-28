За что советского летчика наградил Гитлер?

Источник: http://histrf.ru/ Чем больше узнаешь о Великой Отечественной войне , тем лучше понимаешь, что есть в ней такие истории, которые нарочно придумать просто невозможно. Эти события и их участники так и просятся на страницы книг или экраны кинотеатров.

Российское военно-историческое общество продолжает рассказывать о людях, внесших удивительный вклад в дело общей Победы. Одним из них является летчик Иван Евграфович Федоров.

Он летал на самолетах 297 типов, участвовал в семи войнах, трижды был представлен к званию Героя Советского Союза, но заслуженную звезду получил только после войны по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина. А одну «высокую» награду ему вручили по распоряжению Адольфа Гитлера! При этом Федоров был не каким-то предателем-перебежчиком – напротив, самым настоящим патриотом!

И.Е. Федоров

Практически перед самой войной, в июне 1941 года, в Германию была отправлена делегация ВВС РККА для знакомства с достижениями люфтваффе. Такая была практика: они к нам, мы к ним. Летчиков заинтересовал новый, экспериментальный истребитель «Хейнкель-100». Самолет был ещё не до конца испытан, немцы летали на нем неохотно и фигуры высшего пилотажа не выполняли. Сам же Гитлер относился к этой модели очень положительно.

В день демонстрационного полета немецкий летчик запаздывал, и тогда Иван Федоров сам сел в кабину и взлетел. Во время полета он продемонстрировал несколько фигур высшего пилотажа. На полигоне присутствовали рейхсмаршал Герман Геринг и сам Гитлер, который пришел в восторг от пируэтов его любимого самолета. Публично он заявил, что награждает пилота Рыцарским крестом. Когда выяснилось, что управлял экспериментальным самолетом советский летчик-коммунист, отступать уже было некуда…

Рыцарский крест Железного креста

За годы войны на счету Ивана Евграфовича 134 сбитых самолета противника и 6 воздушных таранов – гитлеровцы от советского аса получили по полной программе.

Кстати, и с «высокой» наградой от Гитлера Федоров обошелся столь же «почтительно»: он прибил крест к каблуку своего сапога.

Автор: Владимир Иванов