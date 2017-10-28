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За что советского летчика наградил Гитлер?

20:58. 28 октября 2017 Просмотров - 304 3 коммент. Опубликовал:

Источник: http://histrf.ru/
Чем больше узнаешь о Великой Отечественной войне, тем лучше понимаешь, что есть в ней такие истории, которые нарочно придумать просто невозможно. Эти события и их участники так и просятся на страницы книг или экраны кинотеатров.

Российское военно-историческое общество продолжает рассказывать о людях, внесших удивительный вклад в дело общей Победы. Одним из них является летчик Иван Евграфович Федоров.

Он летал на самолетах 297 типов, участвовал в семи войнах, трижды был представлен к званию Героя Советского Союза, но заслуженную звезду получил только после войны по личному распоряжению Иосифа Виссарионовича Сталина. А одну «высокую» награду ему вручили по распоряжению Адольфа Гитлера! При этом Федоров был не каким-то предателем-перебежчиком – напротив, самым настоящим патриотом!

И.Е. Федоров

Практически перед самой войной, в июне 1941 года, в Германию была отправлена делегация ВВС РККА для знакомства с достижениями люфтваффе. Такая была практика: они к нам, мы к ним. Летчиков заинтересовал новый, экспериментальный истребитель «Хейнкель-100». Самолет был ещё не до конца испытан, немцы летали на нем неохотно и фигуры высшего пилотажа не выполняли. Сам же Гитлер относился к этой модели очень положительно.

В день демонстрационного полета немецкий летчик запаздывал, и тогда Иван Федоров сам сел в кабину и взлетел. Во время полета он продемонстрировал несколько фигур высшего пилотажа. На полигоне присутствовали рейхсмаршал Герман Геринг и сам Гитлер, который пришел в восторг от пируэтов его любимого самолета. Публично он заявил, что награждает пилота Рыцарским крестом. Когда выяснилось, что управлял экспериментальным самолетом советский летчик-коммунист, отступать уже было некуда…

Рыцарский крест Железного креста

За годы войны на счету Ивана Евграфовича 134 сбитых самолета противника и 6 воздушных таранов – гитлеровцы от советского аса получили по полной программе.

Кстати, и с «высокой» наградой от Гитлера Федоров обошелся столь же «почтительно»: он прибил крест к каблуку своего сапога.

Автор: Владимир Иванов

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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3 коммент.»

  • 4416 2210
    Николай 28 октября 2017 в 21:57 Ссылка Пометить
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    Откуда взяли 134 сбитых самолёта? Иван Кожедуб сбил 62 самолёта и это больше, чем кто-либо из советских лётчиков за время войны. Слава нашим героям!

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  • 595 423
    pro100e.belarus 28 октября 2017 в 22:21 Ссылка Пометить
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    Например, в своём открытом письме[8] Заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации в отставке С. А. Микоян и Заслуженный лётчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза, полковник в отставке А. А. Щербаков заявляют следующее:

    По данным личного дела И. Е. Фёдорова в Испании он сбил два самолёта, а в Великой Отечественной войне совершил 114 боевых вылетов, провёл 15 воздушных боёв и сбил 11 самолётов лично и один в группе. Таранов самолётов противника он не совершал… А в корейской войне, о чём Фёдоров рассказывает, он вообще не участвовал и американские самолёты не сбивал.
    Это выдержка из википедии.

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  • 595 423
    pro100e.belarus 28 октября 2017 в 22:25 Ссылка Пометить
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    Также по словам Фёдорова, он принимал участие в Корейской войне, а во всех военных конфликтах, в которых участвовал, одержал 134 воздушные победы[7].
    Это тоже выдержка из википедии.

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