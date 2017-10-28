“Территория свободы”
00:15. 28 октября 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Кризис вокруг выхода Каталонии из состава Испании продолжает развиваться.
1. Испания распустила парламент Каталонии и местное правительство. Новые выборы назначены на 21 декабря. Каталонские органы власти отказываются подчинятся Испании.
2. В Барселоне отмечались стычки между сепаратистами и юнионистами https://twitter.com/CataloniaHelp2. Местная полиция пытается не допустить более масштабных столкновений и погромов.
3. США и Евросоюз поддержали единство Испании, но в тоже время выражают желание, чтобы Мадрид разрешил кризис ненасильственным путем. Руководство ЕС прямо заявило, что никто в Европе не признает Каталонию.
4. Прокуратура Испании планирует на следующей неделе открыть дело о мятеже против Пучдемона, за что ему грозит 30 лет тюрьмы. Выходные ему оставляют на то, чтобы передумать. Пучдемон в ответ объявил Каталонию "Территорией свободы".
5. Абхазия заявила, что готова признать независимость Каталонии, после того, как Каталония оформится как государство отдельное от Испании.
По всей видимости, ближайшие дни пройдут в попытках затолкать пасту обратно в тюбик и сделать вид, что объявление независимости ничего не значит.
Юнионисты блокируют местную полицию.
Марш юнионистов.
И пытаются прорваться на радио.
Драка между сепаратистами и юнионистами.
Сжигание испанского паспорта.
Местная полиция пытается недопустить беспорядки.
Флаг СССР в Барселоне.
Каталонцы отмечают независимость.
Источник: colonelcassad.livejournal.com