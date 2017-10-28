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“Территория свободы”

00:15. 28 октября 2017 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал:


Кризис вокруг выхода Каталонии из состава Испании продолжает развиваться.

1. Испания распустила парламент Каталонии и местное правительство. Новые выборы назначены на 21 декабря. Каталонские органы власти отказываются подчинятся Испании.
2. В Барселоне отмечались стычки между сепаратистами и юнионистами https://twitter.com/CataloniaHelp2. Местная полиция пытается не допустить более масштабных столкновений и погромов.
3. США и Евросоюз поддержали единство Испании, но в тоже время выражают желание, чтобы Мадрид разрешил кризис ненасильственным путем. Руководство ЕС прямо заявило, что никто в Европе не признает Каталонию.
4. Прокуратура Испании планирует на следующей неделе открыть дело о мятеже против Пучдемона, за что ему грозит 30 лет тюрьмы. Выходные ему оставляют на то, чтобы передумать. Пучдемон в ответ объявил Каталонию "Территорией свободы".
5. Абхазия заявила, что готова признать независимость Каталонии, после того, как Каталония оформится как государство отдельное от Испании.

По всей видимости, ближайшие дни пройдут в попытках затолкать пасту обратно в тюбик и сделать вид, что объявление независимости ничего не значит.


Юнионисты блокируют местную полицию.


Марш юнионистов.




И пытаются прорваться на радио.




Драка между сепаратистами и юнионистами.


Сжигание испанского паспорта.


Местная полиция пытается недопустить беспорядки.


Флаг СССР в Барселоне.


Каталонцы отмечают независимость.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Европа, ИСПАНИЯ, Каталония, сепаратизм
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