Сводки от ополчения Новороссии 28 октября 2017

Сводка за неделю (14-20 октября) о военной и социальной ситуации в ДНР и ЛНР от военкора «Маг».

На минувшей неделе обстановка продолжала накаляться, ВСУ, не опасаясь осуждения со стороны миссии ОБСЕ, открывали огонь с самого утра и до глубокой ночи. Применялись все виды вооружений, включая артиллерию и танки. Такая же ситуация и на линии фронта в ЛНР.

Это обострение я связываю с событиями в Киеве, видимо, киевские власти решили таким образом отвлечь внимание народа от майдана. Дескать, «смотрите, у нас фронт весь в огне, а вы тут в Киеве бузите!»

И если количество обстрелов по-прежнему остается на среднем уровне, то интенсивность каждого в отдельности увеличилась в разы. По сравнению с прошлой неделей общее количество мин и снарядов, выпущенных за неделю, увеличилось более чем на 75%.

С 7.10 по 14.10 было выпущено 718 мин и снарядов, на этой же неделе, с 14.10 по 21.10, по нам выпущено 1283 мин и снарядов.

Думаю, ВСУ и нацбатальоны сейчас выстреливают последние запасы боеприпасов. Учитывая два сгоревших склада в сентябре. И все это без каких-либо тактических военных целей. Все ради отвлечения внимания от событий в Киеве и попытки вызвать ответные действия Республик.

Военкор ВГТРК Александр Сладков и командир подразделения ВС ДНР Сергей Крест

По данным нашей разведки, противник продолжает сосредотачивать силы и средства вблизи линии фронта.

Так, в течение суток, в районы:

— н.п. Гранитное было переброшено десять танков Т-64, три САУ «Гвоздика» калибром 122-мм и две БМП-2.

— н.п. Курахово прибыло шесть танков Т-64, восемь САУ «Гвоздика» калибром 122-мм и две САУ «Акация» калибром 152-мм.

— н.п. Марьинка отмечается увеличение количества вылетов беспилотной авиации для корректировки огня артиллерии противника.

Также на позиции ДУК «Правый сектор»* в районе н.п. Марьинка прибыло три группы снайперов вооружённых американскими крупнокалиберными винтовками «Баррет» калибром 12,7-мм.

— н.п. Гранитное прибыло четыре танка Т-64 и десяти грузовых автомобилей с личным составом.

— н.п. Новотроицкое на территории детского сада «Барвинок» выявлен пункт дислокации иностранной ЧВК. В настоящий момент там находится до 30 наемников.

Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.

14.10.17, суббота

Утром и днем в ДНР было тихо.

12:15 в районе Фрунзе (ЛНР) под обстрелом АГС и минометов калибром 120-мм.

16:00 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.

17:00 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов.

17:00 в районе Калиново (ЛНР) бой продолжается, подключились минометы калибром 120-мм.

18:30 севернее Горловки в районе Зайцево обстрел из к/к пулеметов.

18:50 Петровский и Кировский районы Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов.

18:50 в районе ЯБП бои с применением к/к пулеметов, гранатометов, минометов и танков.

21:30 на линии фронта Петровский район Донецка – Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжаются позиционные бои и обстрелы с применением к/к пулеметов, ЗУ минометы и иногда танки.

23:15 Петровский район Донецка обстрел продолжается, но уже не так интенсивно.

23:15 севернее Горловки в районе Зайцево бой возобновился, но без тяжелого вооружения.

Читайте также: Порошенко сделал «важное заявление»

За сутки ВСУ обстреляли ДНР 36 раз.

На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам одиннадцати населенных пунктов выпущено 9 танковых снарядов, 56 мин калибром 82-мм и 29 мин калибром 120-мм.

На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись н.п. Горловка, Зайцево и Озеряновка.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 12 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Лозовое, Фрунзе, Калиново, Калиново-Борщеватое, Пришиб.

14 октября — «День убийц украинского народа»

День Калиново

Поселок Спартак

Вооруженные силы привезли гуманитарную помощь в Горловку

15.10.17, воскресенье

00:30 в районе Аэропорта возобновился бой с применением гранатометов и минометов.

01:15 в районе Пришиб (ЛНР) бой с применением снайперских винтовок, АГС, минометов калибром 120-мм и БМП-2.

Утром в ДНР было тихо.

13:40 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.

16:10 в районе Желобок (ЛНР) обстрел наших позиций из СПГ-9 и БМП-2.

18:10 Александровка под обстрелом ЗУ и минометов калибром 120-мм.

18:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой с применением к/к пулеметов и периодически минометов.

19:00 Петровский район Донецка под обстрелом к/к пулеметов и минометов.

19:45 в районе Красный Лиман (ЛНР) обстрел наших позиций минометами калибром 120-мм.

20:15 в районе Калиново (ЛНР) ВСУ снова обстреливает наши позиции из к/к пулеметов.

За сутки ВСУ обстреляли ДНР 35 раз.

На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам тринадцати населенных пунктов выпущено 10 танковых снаряда, 55 мин калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм.

На Горловском направлении обстрелам из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия подверглось н.п. Зайцево.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 8 раз, применив минометы 120-мм, АГС, СПГ, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Желобок, Калиново, Фрунзе, Красный Лиман.

Европа не позволит Украине возобновить войну в Донбассе – Дейнего

Иван Приходько о ситуации в Горловке

Преступления украинских военных в ДНР (сюжет №171)

Спецпроект «Я — НЕ БОЮСЬ!». Женщина-спасатель. Яна Мищенко. Выпуск № 14

16.10.17, понедельник

06:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП позиционные перестрелки.

07:10 в районе Калиново (ЛНР) обстрел из к/к пулеметов.

14:35 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм и 120-мм.

16:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и ПТУР.

17:20 на линии фронта Александровка – Петровский район Донецка – Старомихайловка бой с применением к/к пулеметов, гранатометов и минометов.

17:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновились бои и обстрелы с применением АГС и минометов.

17:35 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением к/к пулеметов, минометы калибром 82-мм и БМП-2.

18:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бой продолжается, подключилась артиллерия и танки.

19:40 в районе Калиново (ЛНР) снова обстрел из АГС.

19:40 в районе Пришиб (ЛНР) обстрел минометами калибром 120-мм.

19:55 в районе Пахалёвка (ЛНР) обстрел минометами калибром 120-мм.

20:55 на южном фронте в районе Саханка сильный бой с применением крупнокалиберных снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометы и БМП-2.

22:30 в районе Лозовое обстрел наших позиций из СПГ-9.

23:00 в районе ЯБП после перерыва снова позиционный бой с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.

Читайте также: Украина во мгле: почему так быстро сдулся майдан Саакашвили (ВИДЕО)

За сутки ВСУ обстреляли ДНР 34 раза.

На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам десяти населенных пунктов выпущено 12 танковых снарядов, 135 мин калибром 82-мм и 45 мин калибром 120-мм.

На Мариупольском направлении противник выпустил 24 мины калибром 82-мм и 3 мины калибром 120-мм. Также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелкового оружия по прилегающим районам н.п. Ленинское, Октябрь и Коминтерново.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 10 раз, применив минометы 120-мм, АГС, СПГ, ПТУР, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Калиново, Желобок, пам. Князю Игорю, Красный Яр, Пришиб, Донецкий, Пахалёвка, Лозовое.

Доброволец Айо Бенес «Черный Ленин»

Командир батальона «Легион» Сергей Завдовеев

Петровский район Донецка, украинская армия продолжает обстрелы мирных жителей Донбасса

Защитники Зайцево: Главное — остаться человеком

17.10.17, вторник

01:00 над Кировским районом Донецка наши ПВО из к/к пулеметов и ЗУ гоняют БЛА ВСУ.

04:30 на Светлодарской дуге наши позиции под минометным обстрелом.

07:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак — ЯБП с утра начались бои с применением минометов калибром 82-мм и 120-мм.

12:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак — ЯБП продолжается бой с применением крупнокалиберных снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов и танков.

14:05 Петровский район Донецка под минометным обстрелом.

15:20 севернее Горловки поселок Зайцево под минометным обстрелом.

17:00 на южном фронте вечерние бои начались с минометных обстрелов.

17:20 Петровский район Донецка снова под обстрелом к/к пулеметов и минометов.

17:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак — ЯБП продолжаются бои с раннего утра, применяются к/к пулеметы, гранатометы, АГС, СПГ-9, минометы и танки.

17:20 севернее Горловки поселок Зайцево под минометным обстрелом.

18:50 на южном фронте бои с применением крупнокалиберных снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов и БМП-2.

19:55 в районе Еленовки обстрел поселка и наших позиций из к/к пулеметов и минометов.

20:30 Петровский район Донецка снова под минометным обстрелом.

22:30 в районе Лозовое бой с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.

23:45 Докучаевск под обстрелом к/к пулеметов, минометов калибром 120-мм, артиллерии 122-мм и БМП-2.

За вторник в результате минометного обстрела населённого пункта Трудовские Петровского района Донецка с позиций 92-й омбр ВСУ ранено два мирных жителя.

Тяжелое осколочное ранение получил мирный житель Болотов В.Т., 1947 года рождения, и осколочное ранение получила мирная жительница Исаева Е.В., 1976 года рождения.

Читайте также: Украинцы еще не осознали ужаса происходящего (ВИДЕО)

За сутки ВСУ обстреляли ДНР 50 раз.

На Донецком направлении противник применил танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам двенадцати населенных пунктов выпущено семь танковых снарядов, 146 мин калибром 82-мм и 83 мины калибром 120-мм.

На Горловском направлении противник выпустил тринадцать мин калибром 120-мм по району н.п. Зайцево. Обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы н.п. Верхнеторецкое, Зайцево и район КПВВ «Майорск».

На Мариупольском направлении противник выпустил 34 мины калибром 82-мм и 28 мин калибром 120-мм. по прилегающим районам н.п. Ленинское, Октябрь и Сосновское, также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Сокольники, Алмазное, Калиновка, Калиново, Калиново-Борщеватое, Славяносербск.

Жительница пос. Октябрьский: «Я не опустила руки и духом не пала»

Крутая Балка: У нас та же самая Хатынь!

Письмо – крик души из Коминтерново

Александровка: Украина не хочет нас слышать!

18.10.17, среда

02:00 Аэропорт под обстрелом минометов калибром 120-мм.

Утром в ДНР было тихо.

14:40 в районе ЯБП бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, ВОГов, АГС и минометов калибром 82-мм.

16:30 в районе Аэропорта бой, ВСУ обстреливают наши позиции из района поселка Пески. Активны к/к пулеметы, минометы и техника.

16:35 Петровский район Донецка позиционные перестрелки из к/к пулеметов.

17:25 западнее и севернее Донецка минометные и артобстрелы усилились. Наблюдаются перепады напряжения. Улицы опустели.

17:50 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский начались вечерние бои.

18:40 на южном фронте бои с применением к/к пулеметов, минометов и БМП-2.

20:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои и сильные обстрелы усилились. Работают к/к пулеметы, минометы, артиллерия и техника.

20:45 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.

20:50 на Бахмутке (ЛНР) бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС и минометов.

20:50 в районе ЯБП бой прекратился из-за сильного минометного и артобстрела, также работает танк.

21:20 на всей линии фронта Калиново – Первомайск (ЛНР) сильные бои с применением к/к пулеметов и минометов.

21:40 севернее Горловки в районе Зайцево и Гольмовский сильные бои с применением к/к пулеметов, АГС, минометов и танков.

22:45 в районе Первомайск (ЛНР) сильный минометный и артобстрел.

Читайте также: Украинские СМИ «убили» «девушку Гиви» (ФОТО)

За сутки ВСУ обстреляли ДНР 47 раз.

На Донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам четырнадцати населенных пунктов выпущено 11 артиллерийских снарядов калибром 152-мм, 13 танковых снарядов, 109 мин калибром 82-мм и 145 мин калибром 120-мм.

На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия подверглись районы н.п. Зайцево и Железная Балка. На Мариупольском направлении противник выпустил 33 мины калибром 120-мм по прилегающим районам н. п. Октябрь, также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 9 раз, применив артиллерию 152-мм, минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, РПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Новокиевка, Калиновка, Калиново, Алмазная, Веселогоровка.

Боец «Монах»

Боец Калиново

Гуманитарная обстановка в посёлке Калиново

ВС ДНР оказали помощь Харцызскому детскому социальному центру

19.10.17, четверг

Утром и днем в ДНР было тихо.

14:00 в районе Калиново (ЛНР) начались бои с применением минометов.

15:18 над Донецком сильный хлопок, отработала наша ПВО по БЛА ВСУ.

17:25 западнее и севернее Донецка начались бои и обстрелы с применением к/к пулеметов, минометов и техники.

19:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои усилились с применением к/к пулеметов, минометов и танков.

19:50 в районе Калиново (ЛНР) возобновился бой с применением к/к пулеметов, гранатометов, АГС и минометов.

20:30 Александровка и Петровский район Донецка после перерыва снова под к/к пулеметным и минометным обстрелом.

За сутки ВСУ обстреляли ДНР 33 раза.

На Донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам одиннадцати населенных пунктов выпущено 1 артиллерийский снаряд калибром 152-мм, 7 танковых снарядов, 65 мины калибром 82-мм и 42 мины калибром 120-мм.

На Мариупольском направлении противник выпустил 10 мин калибром 82-мм по н.п. Ленинское, также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.

На Горловском направлении противник выпустил 6 мин калибром 82-мм по районам н.п. Зайцево и Михайловка.

За сутки ВСУ обстреляли ЛНР 6 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, РПГ, БМП, ГП-25, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Пришиб, Калиново, Крутая Гора, Раевка, Калиновка.

Памяти Арсена Павлова «Моторолы»

Показательные выступления в третью годовщину создания армии ДНР

Право носить оливковый берет заслужили 34 военнослужащих ДНР

Дончане рассказали о своём отношении к факельным шествиям в Киеве (опрос)

20.10.17, пятница

Утром и днем в ДНР было тихо.

12:10 Донецкий (ЛНР) под обстрелом АГС.

12:55 Фрунзе (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов.

14:25 Донецкий (ЛНР) снова под обстрелом АГС.

15:35 Первомайск (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов.

16:40 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов калибром 82-мм и 120-мм и БМП-1.

17:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои с применением к/к пулеметов, АГС и минометов.

17.40 в районе Калиново (ЛНР) продолжается сильный бой с применением того же вооружения.

17:50 в районе Красный Лиман (ЛНР) обстрел наших позиций из СПГ-9.

18:15 в очередной раз обстрелу подвергся наблюдательный пункт представителей СЦКК в н.п. Безыменное, по которому со стороны ВСУ из н.п. Широкино были зафиксированы: взрыв мины калибром 82 мм и один артиллерийский снаряд калибром 152 мм.

18:30 в районе Фрунзе (ЛНР) сильный бой с применением к/к пулеметов, АГС, СПГ-9 и минометов калибром 82-мм.

18:50 Первомайск (ЛНР) наши позиции под обстрелом к/к пулеметов и СПГ-9.

19:15 в районе Желобок (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов.

19:30 в районе Калиновки бой с применением АГС и СПГ-9.

20:35 Докучаевск под минометным обстрелом.

20:40 в районе Желобок (ЛНР) бой продолжается с применением к/к пулеметов.

22:30 в районе Лозовое бой с применением АГС.

22:40 Фрунзе (ЛНР) под обстрелом к/к пулеметов.

23:15 Желобок (ЛНР) бой с применением к/к пулеметов и АГС.

23:45 на южном фронте обстрел наших поселков с позиций ВСУ в районе Сартана, Работают минометы калибром 82-мм и 120-мм.

За сутки при защите Республики погиб один военнослужащий ВС ДНР.

ВСУ обстреляли ДНР 22 раза.

Читайте также: Тюрьма — неплохой выход: на Украине можно попасть «на фонарь», — Ищенко

На Донецком направлении противник применил артиллерию, танки, минометы, вооружение БМП, различные виды гранатометов и стрелкового оружия. По прилегающим районам восьми населенных пунктов выпущено 1 артиллерийский снаряд калибром 152-мм, 14 танковых снарядов, 39 мин калибром 82-мм и 11 мин калибром 120-мм.

В результате обстрелов со стороны ВСУ в н.п. Докучаевск разрушения получили три домостроения по ул.Центральная. Жертв среди гражданского населения нет.

На Мариупольском направлении противник выпустил 22 мины калибром 82-мм по району н.п. Безыменное. Также применялось вооружение БМП, различные виды гранатомётов и стрелковое оружие.

На Горловском направлении противник применил гранатометы и стрелковое оружие по н.п. Зайцево.

ВСУ обстреляли ЛНР 19 раз, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие. Обстрелам подверглись позиции НМ ЛНР в районе н.п. Донецкий, Фрунзе, Первомайск, Калиново, Красный Лиман, Желобок, Калиновка, Лозовое.

Всего за неделю

В результате обстрелов ВСУ ранение получили два мирных жителя. Защищая Республику, погибли двое военнослужащих ВС ДНР.

ВСУ обстреляли ДНР 264 раза и применили по территории Республики 1283 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 82-мм и 120-мм.

Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы 25-ти населённых пунктов Республики.

ВСУ обстреляли ЛНР 73 раза, применив минометы 82-мм и 120-мм, АГС, СПГ, БМП, КК и стрелковое оружие.

Читайте также: Тонкий намек: в Киевской области обнаружены «Вооруженные силы», «ОМОН» и «спецназ» РФ (ФОТО)

Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии фронта:

— танков Т-64 — 10 единиц;

— 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 7 единиц;

— 122-мм САУ «Гвоздика» — 3 единицы.

Также отсутствие тяжелого вооружения в местах хранения ежедневно фиксируется в отчетах Миссии ОБСЕ:

— 100-мм противотанковая пушка МТ-12 «Рапира» — 18 единиц;

— 122-мм РСЗО «Град» — 11 единиц;

— зенитных ракетных комплексов 9К35 «Стрела-10» — 5 единиц.

Всего за прошедшую неделю установлено отсутствие 50 единиц тяжелого вооружения ВСУ.

Анализ нарушений режима прекращения огня







Годовщина отдельного отряда «Горловка»

Бойцы отряда «Легион» МЧС ДНР

Французская журналистка рассказывает правду о ДНР

ВСУ обстреливают позиции на «промке», несмотря на беспилотникик ОБСЕ

Всем терпения и здоровья!

* запрещенная в РФ экстремистская организация.