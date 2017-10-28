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Послевоенная Москва 1947 года

19:03. 28 октября 2017 Просмотров - 241 Нет комментариев Опубликовал:


Послевоенная Москва 1947 года в фотографиях Томаса МакЭвоя.

Послевоенная Москва 1947 года

















































































































































































Photographer:Thomas Mcavoy

Первая часть (с подписями) здесь.

См.также:

Послевоенная Европа photos by Bill Perlmutter
Знаковый фотограф СССР Макс Альперт
Послевоенная Германия, photos by Josef Darchinger
Дети войны. Ф-ф David Seymour
Жизнь семьи рабочего в СССР. 50-е LIFE

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 40-е, история, Москва, ссср, сталин, фотографии
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