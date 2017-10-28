Послевоенная Москва 1947 года
19:03. 28 октября 2017 Просмотров - 241 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Послевоенная Москва 1947 года в фотографиях Томаса МакЭвоя.
Послевоенная Москва 1947 года
Photographer:Thomas Mcavoy
Первая часть (с подписями) здесь.
См.также:
Послевоенная Европа photos by Bill Perlmutter
Знаковый фотограф СССР Макс Альперт
Послевоенная Германия, photos by Josef Darchinger
Дети войны. Ф-ф David Seymour
Жизнь семьи рабочего в СССР. 50-е LIFE
Источник: colonelcassad.livejournal.com