Почему в Москве строят метро быстрее?

"Отчего в Питере строят метро так медленно?"

"Почему в Москве вводят по пять-семь станций в год, а у нас – ни одной за пять лет?"

Очевидно, что метро в Петербурге строится не слишком быстро и значительно отстает от темпов развития города. Какие территории, по–вашему, в наибольшей степени нуждаются в новых станциях? Есть ли способы ускорить строительство метро?



Н.А.: Обеспечить метрополитеном юго–запад города крайне важно. Сдать участок НВЛ к ЧМ 2018 не менее важно и необходимо. На Васильевском острове, на Театральной площади нужно метро? Однозначно да. Важно подвести метро к новым жилым районам, например в Кудрово, построить Кольцевую ветку.



Приоритетность строительства новых станций метро определяет город. Конечно, метро хочется больше и в разных районах, но, к сожалению, бюджет города не резиновый. И именно в этом проблема. Был бы бюджет как в Москве, и сдавали бы по десять станций в год. С точки зрения самого строительства проблем нет: есть квалифицированные кадры, оборудование, материально–техническая база, — все есть для того, чтобы строить быстро. Но, чтобы мы могли работать, нужны проекты, своевременно подготовленные и прошедшие экспертизу, площадки, высвобожденные под строительство.



Мы давно говорим, что необходимо объединить развитие города и развитие метро и подземного пространства в целом в единую систему. Есть надежда, что эта взаимосвязь будет отражена в генплане. Многие сейчас сетуют на то, что за последние 5 лет в городе не открылось ни одной станции. Но зато в следующем году откроется сразу пять.

* Например, ситуация по Калининско-Красносельской линии (ККЛ). Четыре из шести запланированных станций этой линии не строятся из-за отсутствия свободных площадок под строительство. Из-за отсутствия площадок, заказчик не может сдать разработанный проект в экспертизу. Годы идут, меняется нормативные требования, появляются новые законы (например, антитеррористический), проект ККЛ устаревает безвозвратно. И теперь, даже если площадки под строительство освободятся, проект необходимо полностью переработать, чтобы он соответствовал всем новым нормам.

Один из самых распространённых вопросов по части строительства метро в Петербурге выглядит так:Или так:Я по мере сил попробовал разобраться в этом вопросе и понять причины (включая и общение со специалистами "Метростроя" во время предыдущего похода в шахту метро "зеленой" линии ). Факторов несколько, но начну по приоритету., и может быть, банальное – но при этом самое главное: деньги-финансы.Именно в этот вопрос всё упирается принципиально и изначально: т.е. мощности и компетенции есть, но денег выделяется мало. Когда-то в эпоху СССР, когда метростроение было делом государственным, управлялось и финансировалось из союзного центра, линии строились быстро. Потом Союз рухнул, метрополитены выделили из системы МПС и бросили на съедение "рынка" – в данном случае, под ответственность маломощных местных бюджетов. И всё сразу провалилось: даже советские тоннельные заделы были частично вынуждены законсервировать – те, что не смогли достроить сразу. Из-под завалов падения СССР успешно выбралась только процветающая Москва с огромным бюджетом: там могут на метро выделять очень серьёзные суммы – как при Лужкове, так и при нынешнем Собянине.Давайте посмотрим сравнительно.В 2016 году на метростроение столица потратила 146,7 млрд рублей. Итог: 5 новых станций: «Румянцево», «Саларьево», «Бутырская», «Фонвизинская», «Петровско-Разумовская». В Питере эта цифра более чем в 7 раз меньше и составляет ок. 20 млрд рублей. Можно посчитать и в расчёте на население: всё-таки Москва в 2,5 раз больше СПб, и это надо учесть.Итак, Москва в 2016 – 12,3 млн.чел., Питер – 5,2 млн.чел.Получается, Москва в расчете на 1 жителя расходует 11927 руб. на строительство инфраструктуры метро, а Петербург – только 3846 руб. Т.е. московские метростроители обеспечены финансированием лучше петербургских аж в 3,1 раза, если учитывать населенность мегаполиса! Отсюда и разные и темпы строительства.На 2017 год в Питере выделено 25 млрд.руб. (4 – федеральный бюджет на "зеленую" линию, завязанную на ЧМ-2018, 21 млрд. – городской бюджет.) Что на эти деньги сооружается в городе (с разными темпами)?1) Достройка двух новых станций метро: «Новокрестовская» и «Беговая» – продолжение зеленой линии (НВЛ);2) Продолжение фиолетовой линии с 3 станциями в Купчино – «Проспект Славы», «Дунайская», «Южная». Причём по этой линии деньги уже практически выбраны и нормальный темп строительства подвисает – при высокой степени готовности участка;3) Продолжение желтой Правобережной линии на Васильевский остров (от «Спасской» до «Большого проспекта» через «Театральную»), и…4) Стройка Красносельско-Калининской линии с пробивкой нового коридора на задыхающийся в огромном пассажиропотоке Юго-Запад. Нужно как-то расшивать мега-загрузку 1-й линии и конкретно "Проспекта Ветеранов". Это городу острейшим образом нужно. Правда, пока строятся только две станции на Юго-Западе, а надо бы – всю линию.Вот выдержка из недавнего интервью "ДП" начальника Метростроя Николая Александрова:– periskop)* * *Надо также не забывать, что Москва и Питер находятся в разных географических условиях и с разными по свойствам грунтами и водными пластами. Густонаселенные жилые массивы в Петербурге ближе к воде. Следовательно, сложность строительства тоже неодинаковая. Это –Здесь наглядно видна разница между заглублением станций Мск и СПб и, соответственно, тоннелей:МоскваСанкт-ПетербургНо заглубление станций (и, следовательно, более высокая стоимость одной станции) – только часть проблемы. Одним можно строить не сильно глубоко, а вторым приходится уходить вниз – русла рек, многочисленных проток, побережье Финского залива, водоносные пласты. Игнорировать эти проблемы нельзя – достаточно вспомнить хотя бы эпическую историю с прорывом воды в тоннели между "Мужества" и "Лесной", когда несколько лет важная красная "вокзальная" линия в Питере была разорвана. И надо строить надёжно и на этом не экономить. А значит – применение дополнительных технологий, и тоже некоторое общее удорожание строительства в расчете на 1 км.И получается, что троекратный разрыв в финансировании на 1 жителя увеличивается ещё больше: ведь строить метро в Санкт-Петербурге дороже в расчете на 1 км. Так распорядилась география и гидрология местности, и это ограничение не объехать.Есть и. Он уже не природный, а рукотворный, человеческий. Это – несовершенство законодательства. В той его части, которая регулирует вопросы проектирования и строительства подземных объектов и тесно связанных с ними вопросов. Например, отсутствие свободных от обременений земельных участков для организации стройплощадок или невнимание к вопросам долгосрочного планирования подземной инфраструктуры в соответствии с наземной застройкой*. Надо сказать, что в Москве аналогичные вопросы решаются с городскими властями более чётко и системно.* * *Подводим итог сравнения. Разрыв в относительном финансировании – в 3 раза, и на это накладывается дополнительно большая сложность строительства, более дорогой километр прокладки тоннелей, более глубокие станции.Понятно, что "Метрострой" в это время не сидит на пятой точке, как наседка на яйцах в гнезде, и не хлопает глазами бесцельно – а тоже куда-то стремится. Это его работа. Раз все дороже и сложнее, чем в Москве – надо строить технологичней и стараться удешевлять или внедрять новые технологии в процессы (конечно, не в ущерб надёжности). Давайте заодно посмотрим, что продвинулось за эти годы и что возникло нового, относительно эпохи массированной прокладки линий в советском Ленинграде.Вертикальный ствол шахты – необходимая часть инфраструктуры строительства, по которым в забой доставляются материалы и оборудование, спускаются работающие на проходке люди, извлекается на поверхность вынутая порода. Раньше для строительства стволов использовалась только заморозка грунтов специальным составом, при которой всё равно происходили осадки зданий, находящихся близ ствола.Теперь в арсенале метростроителей есть буросекущие сваи, используемые как ограждение при пробивке ствола и позволяющие сократить срок подготовки к проходке до одного месяца. И пробивка ствола вертикальной стволопроходческой машиной. Причём есть и импортное оборудование такого типа, однако петербургский «Метрострой» разработал свою технологию:«Мы создали машину для механизированной разработки грунта в комбинированном варианте с использованием буросекущих свай либо с заморозкой грунтов, что позволяет увеличить скорость строительства. С ее помощью ствол можно пройти за 2,5 месяца, а не за полгода, как раньше проходили, тем самым сократить сроки строительства и финансовые издержки» (заместитель ген.директора – главный инженер «Метростроя» Алексей Старков).Наклонный ход служит для связи станции глубокого заложения с вестибюлем, в них устанавливают эскалаторы. Традиционно наклонные ходы строились с помощью заморозки, но эта технология не подходит для строительства в центре города, где много зданий находится под защитой КГИОП. «Метрострой» совместно с немцами (Herrenknecht) впервые в России сконструировал проходческий щит «Аврора» для сооружения наклонного хода.Первый такой ход, построенный с помощью механизированной проходки, появился на станции метро «Обводный канал». Строительство наклонного хода по новой технологии заняло 9 месяцев, а с помощью заморозки его удалось бы построить только за 1,5 года. Потом была «Адмиралтейская», ради которой, собственно, данный щит и разрабатывался. И затем «Спасская», где проходка наклонного хода заняла всего 2,5 месяца.Еще одной новинкой стал изготовленный на Скуратовском заводе в Туле щит для строительства перегонных тоннелей диаметром 5,63 метра (в тесной кооперации с питерским "Метростроем"). Этот щит планируется использовать при строительстве участка Красносельско-Калининской линии и на других участках, где проектом заложены однопутные тоннели данного диаметра.Раньше метростроители вели работы строго последовательно: обустройство тоннеля началось только после полного окончания проходки. Однако при сооружении продления Невско-Василеостровской линии инженеры «Метростроя» предложили выполнять работы по проходке тоннеля и его обустройству параллельно: сооружать вентиляционные перекрытия и жесткое основание тоннеля, а также устройство пути, не дожидаясь окончания проходки. Такой метод позволил строить объекты практически вдвое быстрее, и он был даже официально запатентован.Но, конечно же, методы оптимизации работ "Метростроем" все равно не позволят полностью нивелировать объективный разрыв в сложности прокладки петербургского метро относительно московского. 1 км метро в Питере дороже, чем в Москве – это объективная реальность, заданная расположением города.* * *Есть и ещё один важный момент: текущая ситуация с нестабильностью финансирования побуждает строителей метро искать и находить другие заказы – не обязательно государственные и городские. Коллектив мощный и большой, техники и квалифицированных специалистов много – и чтобы он не распадался, и люди и техника должны полноценно работать. Именно поэтому "Метрострой" участвует и в других проектах, которые не вполне профильные. Насколько я понимаю, диверсификация портфеля заказов позволяет получить дополнительные контракты не только от государства, улучшает финансовую устойчивость и – следавательно – сохраняет рабочие места и коллектив специалистов. Бонусом сюда идёт расширение компетенций – это потом положительно сказывается и на основной деятельности.Например, метростроевцы эксплуатируют Дамбу (КЗС), участвовали в строительстве второй сцены Мариинки, стадиона "СПб-Арена" на Крестовском и в ряде других объектов. Кроме того, под брендом "Метростроя" сейчас производятся эскалаторы и траволаторы (СМУ-9): они, например, смонтированы на "Проспекте Славы" и будут ставиться на новопостроенных станциях.Как видите, друзиа – ответ на традиционный и раздражительный для питерцев вопрос "чё-то наши совсем плохо строят, вон москвичи по столько новых станций в год пуляют!" не может быть простым. И имеет веские объективные причины, рассмотренные выше.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com