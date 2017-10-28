Первая битва в истории человечества

Воин-фараон против хеттских колесниц

Уже завтра выходит долгожданное продолжение игровой серии Assassin's Creed . На этот раз действие будет происходить на территории эллинистического Египта. По этому случаю "Цифровая история" вспоминает вклад страны пирамид в мировую историю битв.

И первым на очереди будет рассказ о битве при Кадеше. Это эпическое противостояние, произошедшее задолго до событий игры, стало первым задокументированным сражением в истории человечества.

На рубеже 14-13 веков до нашей эры две величайшие империи своего времени - Египетское и Хеттское царства - столкнулись на территории современной Сирии в битве у города Кадеш. Войска вели фараон Рамсес II и хеттский царь Муваталли II.

Битва началась с крупной неудачи египтян. Кочевники-бедуины передали фараону ложную информацию о том, что армия Хеттов находится в 200 километрах от Кадеша. Обманутый проводниками, Рамсес во главе передового отряда далеко оторвался от основных войск и встал лагерем недалеко от города, и стал ожидать подхода остальной армии.

На самом же деле армия хеттов давно уже стояла в окрестностях Кадеша и поджидала египтян. Хеттские колесницы совершили фланговый манёвр и ударили по находящемуся на марше соединению египетских войск. Используя численное преимущество, усталость египтян и внезапность атаки, хетты практически полностью уничтожили этот отряд. Оставшиеся в живых воины бежали в лагерь Рамсеса, сея в нём панику.

Фараон вывел войско из лагеря и начал выстраивать копейщиков и колесницы в боевой порядок. Хетты вошли в опустевший египетский лагерь и занялись грабежом. В это время египтяне пошли в атаку и обратили деморализованных врагов в бегство.

Хеттский царь Муваталли бросил в бой резерв, навстречу которому Рамсес лично повёл подошедшие египетские отряды. На первом этапе сражения в бой вступили колесницы. Неровность местности, и наличие лучников на египетских колесницах, принесли победу египтянам. Хеттские колесницы ломались, а воины гибли от стрел египтян.

Затем началась рукопашная схватка, в которой небольшое преимущество было уже на стороне хеттов. Их войско было более многочисленным, сплочённым и лучше вооружённым (хетты уже могли делать оружие из железа).

К вечеру обе армии с огромными потерями отступили. Муваталли предложил Рамсесу перемирие, и тот согласился.

Это сражение стало первым в истории, отображённым в источниках обеих воюющих сторон, что повысило к нему интерес со стороны исследователей военной науки, историков, египтологов и военных всего мира.

БИТВА ПРИ КАДЕШЕ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

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https://zen.yandex.ru/media/id/592d9a3a7ddde88dbd5afe10/pervaia-bitva-v-istorii-chelovechestva-59f1a5e9fd96b188e687280e?