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Первая битва в истории человечества

04:39. 28 октября 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Воин-фараон против хеттских колесниц

 

 

Уже завтра выходит долгожданное продолжение игровой серии Assassin's Creed. На этот раз действие будет происходить на территории эллинистического Египта. По этому случаю "Цифровая история" вспоминает вклад страны пирамид в мировую историю битв.

И первым на очереди будет рассказ о битве при Кадеше. Это эпическое противостояние, произошедшее задолго до событий игры, стало первым задокументированным сражением в истории человечества.

 

 

На рубеже 14-13 веков до нашей эры две величайшие империи своего времени - Египетское и Хеттское царства - столкнулись на территории современной Сирии в битве у города Кадеш. Войска вели фараон Рамсес II и хеттский царь Муваталли II.

Битва началась с крупной неудачи египтян. Кочевники-бедуины передали фараону ложную информацию о том, что армия Хеттов находится в 200 километрах от Кадеша. Обманутый проводниками, Рамсес во главе передового отряда далеко оторвался от основных войск и встал лагерем недалеко от города, и стал ожидать подхода остальной армии.

На самом же деле армия хеттов давно уже стояла в окрестностях Кадеша и поджидала египтян. Хеттские колесницы совершили фланговый манёвр и ударили по находящемуся на марше соединению египетских войск. Используя численное преимущество, усталость египтян и внезапность атаки, хетты практически полностью уничтожили этот отряд. Оставшиеся в живых воины бежали в лагерь Рамсеса, сея в нём панику.

 

 

Фараон вывел войско из лагеря и начал выстраивать копейщиков и колесницы в боевой порядок. Хетты вошли в опустевший египетский лагерь и занялись грабежом. В это время египтяне пошли в атаку и обратили деморализованных врагов в бегство.

Хеттский царь Муваталли бросил в бой резерв, навстречу которому Рамсес лично повёл подошедшие египетские отряды. На первом этапе сражения в бой вступили колесницы. Неровность местности, и наличие лучников на египетских колесницах, принесли победу египтянам. Хеттские колесницы ломались, а воины гибли от стрел египтян.

Затем началась рукопашная схватка, в которой небольшое преимущество было уже на стороне хеттов. Их войско было более многочисленным, сплочённым и лучше вооружённым (хетты уже могли делать оружие из железа).

К вечеру обе армии с огромными потерями отступили. Муваталли предложил Рамсесу перемирие, и тот согласился.

 

 

Это сражение стало первым в истории, отображённым в источниках обеих воюющих сторон, что повысило к нему интерес со стороны исследователей военной науки, историков, египтологов и военных всего мира.

 

БИТВА ПРИ КАДЕШЕ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

 

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https://zen.yandex.ru/media/id/592d9a3a7ddde88dbd5afe10/pervaia-bitva-v-istorii-chelovechestva-59f1a5e9fd96b188e687280e?

Метки: битва, древний Египет, история, Кадеш, Хеттское царство
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