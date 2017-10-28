Открытым текстом 27.10.2017

Самые грязные новости, как обычно, с Украины. По мере истребления источников прокорма ужесточается драка за скудеющие остатки. Как говорят в моей родной Одессе, вы будете смеяться, но там опять майдан. Но на сей раз палатки на Банковой под окнами у Порошенко поставили не очарованные кружевными трусиками студенты, а самые обыкновенные боевики. На этой неделе они не стесняясь назвали дату вооружённого переворота.

Сэмэнчэнко: «К новому году ситуация полностью изменится и начнётся перезагрузка власти… Военные заявили чётко, что они берут протесты в свои руки и в ближайшее время перейдут к решительным действиям… именно воины вооружённых сил, нацгвардии, ветераны, «Донбасс», «Айдар», третий полк спецназа и прочие, прочие, прочие».

Открытым текстом спрашиваю: кто-то надеется, что главный киевский террорист ещё располагает силами, способными остановить этих отморозков? Ах да, я забыл, они же с четырнадцатого года никакие не боевики, а захысныкы Украйины, патриоты, ветераны АТО и светочи демократии. А теперь, как говорят в одной телепрограмме, «внимание на экран». На заседании суда Святошинского района Киева рассматривали меру пресечения для нациста, задержанного за стрельбу из пистолета на улице по другому такому же.

А как ответило государство на это торжество демократии? Ну, конечно, выпустило и стрелявшего «оуновца», и тех, кто разгромил здание суда. Свобода! Вы опять будете смеяться, но на фоне всех этих майданных погромов телеканал Fox News открытым текстом назвал Украину — цитирую — «редким светлым пятном демократии в тылу у Путина». Редкое и — заметьте — светлое!

Президент Федеративной Республики Германии посетил Москву и провёл переговоры с президентом Российской Федерации. В заявлениях для прессы отмечено, что существующие в данный момент разногласия не препятствуют росту взаимовыгодного взаимодействия, опирающегося на многовековой опыт сотрудничества.

Штайнмайер указал, что главные нерешённые вопросы связаны с Крымом и Украиной.

Открытым текстом напомню: именно Штайнмайер — тогда министр иностранных дел ФРГ — вместе с тогдашним польским коллегой гарантировал соглашение президента Украины Януковича с вожаками майданного бунта. На следующий день Януковичу пришлось спасаться от бунтующих террористов, а гаранты старательно закрыли глаза и по сей день делают вид, что президент сам не хочет исполнять свои обязанности.

Вот и гадай теперь: то ли один из главных виновников нынешнего террора на Украине всё ещё пытается скрыть свою долю вины, то ли всё же раскаивается и всерьёз пытается наладить отношения если не с Украиной, то с остальной Россией.

Впрочем, президент ФРГ — должность не ответственная, а чисто декоративная. Ясно одно: Европейский союз всё ещё надеется, что и в Москве, как и в нынешнем Киеве, засияет пятно демократии по американскому рецепту. Редкое и светлое!

Открытым текстом призываю! Хватит говорить о Собчак. Хватит мусолить Ксению Анатольевну в газетах, в сообщениях информагентств, по телевизору, в соцсетях! Хватит говорить о пустоте! Потому что именно это ей и надо!

Телеведущая Ксения Анатольевна Собчак выдвигается на предстоящих выборах президента Российской Федерации. На пресс-конференции по этому поводу показан видеоролик о тех, кого она считает политическими заключенными и за кого намерена бороться. Среди них осужденные: за воровство Олег Анатольевич Навальный; за организацию заказных убийств Алексей Владимирович Пичугин; за терроризм Олег Геннадьевич Сенцов.

Поддержка юкосовского палача Пичугина, от которого, как говорил герой одного фильма, «трупами смердит» — конечно, подвиг! Но хочу спросить открытым текстом: кто она вообще такая, чтобы о ней серьёзно говорить? Почему вдруг все ринулись подсчитывать её шансы, вспоминать цитаты, анализировать выступления? Она что, политик? Нет. Телезвезда? Да не особо. Месяц назад всего лишь бывшая ведущая «Дома-2», рекламирующая в соцсетях массажёр для спины да дешёвую косметику. А вот теперь вдруг ни с того ни с сего — мисс кандидат. Без единого шанса.

На пресс-конференции на вопрос украинского корреспондента «чей Крым» Собчак ответила: «С точки зрения международного права Крым — украинский. Точка. После этого нужно разговаривать».

Странные у выпускницы МГИМО представления о международном праве. Понятно, после таких заявлений у Ксении Анатольевны шансов нет. По крайней мере, в России. Но ведь не на народ она рассчитывает. Народ для нашей прекрасной интеллигенции — серая никчемная масса, не заслуживающая даже права думать, и уж тем более решать. Это, по мнению собчакообразных, доверить нам ну никак нельзя. В девяностых, когда мы пытались просто прокормить свои семьи, когда профессора и врачи выходили на улицу менять вещи на еду, элиты демонстративно дистанцировались от «всех этих людей». Птенцы гнезда Бориса строили свои империи, не стесняясь, демонстрировали богатства и пренебрежение к тем, кто «не умеет устроиться». Дети тех, кто ломал страну в лихие девяностые, сегодня живут по тем же правилам. И на нашу страну, на наш огромный простор, на наш народ, разный и в основном из-за них же бедный, им плевать. Спросите у них, у этой «белой кости»: что они думают о голосующих за Путина, о тех, кто поддерживает выбор крымчан. И увидите, как их источающие европейскую выдержку холёные лица корёжит гримаса пренебрежения. У любого из предвыборного штаба недавней светской львицы. У автора образа женщины с косой для бывшей премьерши Украины. У задолжавшего почти миллиард рублей экономиста. У пиарщицы нескольких тоталитарных сект. Но главное — у начштаба Ксении Анатольевны.

Главой предвыборного штаба Собчак стал Малашенко. Гусинский сделал его топ-менеджером канала НТВ. Он в девяносто пятом травил Ельцина, а через год рекламировал его предвыборную кампанию. В последние годы известен своими отношениями со скандалисткой Курицыной, подписывающейся «Божена Рынска». Она за несколько дней до объявления о новой должности своего партнера написала в своем дневнике:

«Вот же подлая гадина. Решила баллотироваться, тварь».

А теперь сеанс разоблачения. Не успел партнер СНИМАЙТЕМЕНЯЯБОЖЕНЫ заявить о своих планах подзаработать, как она тут же устроила интернет-скандал: мол, развожусь…

Но, конечно, не развелась. А развела. В тот же вечер Курицыну и Собчак с Малашенко сняли папарацци за мирным обедом в ресторане.

И все эти интернет-скандалы — а их будет еще много — только ради того, чтобы о Собчак болтали. Постили, перепощивали, снимали, выкладывали. Все это лживый пустой спектакль ради того, чтобы надуть из просто НИЧЕГО большое заметное НИЧЕГО. У КПРФ есть идея коммунизма. У ЛДПР — Жириновский. А у нее — НИЧЕГО. Поэтому не говорите о Собчак. Не добавляйте ей очков. Пусть пустота ей и остается. Открытым текстом хочу спросить: Ксения Анатольевна, ведь можно же было прожить и без денег Ходорковского, а? Признайтесь честно, хватало же Вам дохода от рекламы массажеров и шампуней? Да и папиных запасов многим не на одну жизнь хватило бы. Неужто нельзя хотя бы попробовать полюбить страну, давшую Вам все? Ан нет — лихие девяностые хотят возвращения. Все эти Малашенко, Гусинские, Ходорковские… Те, кто тогда хапнул страну по дешевке, хотят еще. Одно препятствие — мы. Хорошо запомнившие, кого побеждают эти светочи демократии, чем их победы заканчиваются. Мы! Теперь уже думающие и решающие сами за себя. Без оглядки на самопровозглашенную «элиту», давно отрезавшую себя от России, давно гниющую без корней и почвы.

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru