Неизвестный Николай Кузнецов
Рядом с Кудымкаром есть огромная высаженная елью и видимая из космоса надпись: КУЗНЕЦОВ
Сделана в честь работавшего вот прямо в этих лесах таксатором(лесной техник) Николая Кузнецова.
Разведчик, диверсант и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза.
Из официальных источников: Николай Иванович Кузнецов — советский разведчик, Герой Советского Союза (1944 г., посмертно). Добывал ценную для советского командования информацию. Уничтожил видных гитлеровцев — рейхскомиссара Украины Функа, имперского советника рейхскомиссара Украины Гелля и его секретаря Винтера, вице-губернатора Галиции Бауэра; во главе группы партизан похитил командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгена. Трагически погиб от рук украинских буржуазных националистов. Награжден двумя орденами Ленина. Похоронен во Львове.
Николай Кузнецов, 1940 г.
ЧЕКИСТ ЛИ?
В вышедшей в 1948 г. книге бывшего командира отряда "Победители" Дмитрия Медведева "Это было под Ровно", а затем и в более расширенном ее варианте под названием "Сильные духом" Кузнецов показан как герой-подпольщик, храбрый партизан, но ни слова не говорится о том, имел ли он хоть какое-то отношение к органам НКВД. Такое положение сохранялось в литературе, в том числе и Кузнецову, вплоть до конца 1960-х гг.
Николай Кузнецов, 1920-е годы.
Приход к руководству Комитетом госбезопасности Юрия Андропова в корне изменил ситуацию. Теперь Николая Кузнецова стали показывать как кадрового чекиста, работавшего в органах с 1938 г. Первое главное управление КГБ (ныне Служба внешней разведки) тут же "записало" его в свои ряды. И до сих пор в некоторых официальных изданиях, выпущенных СВР, можно прочесть, что Николай Кузнецов являлся сотрудником центрального аппарата внешней разведки.
Котовский — любимый герой Николая Кузнецова. Комсомолец подражал ему и внешне. Снимок сделан в апреле 1930 г. перед выездом на работу в Кудымкар.
И только в 1990-е гг. истина стала проясняться: Кузнецов действительно был сотрудником НКВД, но внештатным. Завербован он был еще в июне 1932 г. Коми-Пермяцким окружным отделом ГПУ, когда работал в Кудымкаре помощником таксатора в местном земельном управлении. Тогда же ему был присвоен кодовый псевдоним "Кулик". Спустя два года он перебрался в Свердловск, где поступил статистиком в "Свердлес", а затем чертежником на Верх-Исетский завод. Одновременно он продолжал активное сотрудничество с чекистами — теперь уже из Свердловского областного управления НКВД, где ему присвоили новое оперативное имя — "Ученый". Не без их помощи Кузнецов устраивается расцеховщиком конструкторского бюро "Уралмаша". Одной из целей была объективная разработка лиц, подозревавшихся в шпионаже и вредительстве.
Н.И. Кузнецов (показан стрелкой) студент третьего курса Талицкого лесного техникума на практике с однокурсниками летом 1929 г. на Широковском кордоне Талицкого учебно-опытного лесничества.
Здесь, в Свердловске, произошла встреча, определившая всю дальнейшую жизнь Кузнецова — в январе 1939 г. он знакомится с выпускником курсов подготовки руководящего состава НКВД Михаилом Журавлевым. Последнего перед назначением на должность наркома внутренних дел Коми АССР командировали на Урал для прохождения "практики" на лесозаготовках, и лесоустроитель по профессии агент "Ученый" ему пришелся как нельзя кстати. Через несколько месяцев Журавлев порекомендовал Кузнецова начальнику отделения отдела контрразведки НКВД Леониду Райхману как способного агента, блестяще владеющего немецким языком и знающего еще несколько языков.
Николай (справа), Лидия и Виктор Кузнецовы, февраль 1932 г.
Однако зачислению в кадры мешали некоторые обстоятельства его прошлой жизни, о которых скажем дальше. Вызванного в Москву для работы по германской линии, Кузнецова оформили как засекреченного спецагента контрразведки с окладом кадрового оперуполномоченного, присвоив ему уже третье кодовое имя "Колонист". Из этой клички, кстати сказать, впоследствии и родилась легенда, что Кузнецов якобы происходил из семьи немца-колониста, отсюда, мол, его отличное знание немецкого языка, но это не больше чем легенда. Согласно же другой легенде — оперативной, разработанной контрразведчиками для своего спецагента, — его имя было Рудольф Вильгельмович Шмидт, а работал он инженером-испытателем на авиационном заводе. Отсюда началась вторая, тайная жизнь Николая Кузнецова.
Работники конструкторского отдела Уралмашзавода часто выезжали в лес на прогулки. На снимке: Н.И. Кузнецов (четвёртый слева) среди сослуживцев.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ПАРТИЙНОСТЬ
Вошедшая даже в энциклопедии информация о работе Кузнецова инженером на заводах Свердловска и Москвы не соответствует действительности. Часто в заблуждение исследователей и журналистов вводили оперативные легенды спецагента органов контрразведки. Согласно им "был" он то инженером на оборонном заводе, то старшим лейтенантом ВВС, хотя на самом деле ни дня в армии не служил.
Н.И. Кузнецов в годы работы на Уралмашзаводе (1935-1936гг.)
В литературе можно часто встретить упоминание о том, что в середине 1930-х гг. Кузнецов учился на заочном отделении Свердловского индустриального института и, более того, диплом защитил на немецком языке. Но спрашивается, если бы он действительно написал работу на немецком, то где бы он в то время в провинциальном вузе нашел такую экзаменационную комиссию, которая хотя бы ее смогла прочесть. В архиве института не сохранилось дипломной работы Николая Кузнецова ни на русском, ни на немецком языке, как и следов пребывания его в этом учебном заведении. Да туда он и не мог формально поступить, так как не имел на руках свидетельства о полном среднем образовании — за несколько месяцев до окончания Талицкого лесного техникума Николай был из него отчислен в связи c исключением из комсомола.
Н.И. Кузнецов во время пребывания в Ленинграде, 1940 г.
Вот теперь самое время подойти к вопросу о его партийности. И Большая советская энциклопедия, и энциклопедия "Великая Отечественная война", и справочник "Герои Советского Союза" называют год вступления Николая Кузнецова в партию — 1942 г. Однако в представлении на присвоение звания Героя Советского Союза, подписанном заместителем начальника отдела 4-го Управления Львом Сташко, указано, что Кузнецов беспартийный. Сташко не ошибся: вопреки написанному в позднейших книгах Николай Кузнецов в партии никогда не состоял. В 1929 г., во время учебы в техникуме, как уже отмечалось, Кузнецова исключили из комсомола за "сокрытие своего кулацкого происхождения". Правда, в 1931 г. его восстановили, но уже спустя год исключили вновь, на сей раз из-за судимости по хозяйственному делу, как впоследствии выяснилось — сфабрикованному. Таким образом, исключенный из комсомола, он никак не мог вступить в партию, и уж тем более в 1942 г., когда, будучи спецагентом, и в Москве, и в медведевском отряде действовал не только под чужим именем, но и под вымышленной легендой, а при приеме в партию он должен был как минимум рассказать свою подлинную биографию.
Н.И. Кузнецов. На обороте фотоснимка надпись: "Лиде и Вите от брата в память событий, предшествовавших счастливому дню 12 марта 1940 г."
С КЕМ ВОЕВАЛ РАЗВЕДЧИК?
За последние десять лет в Украине, особенно в Западной, появился целый ряд статей, стремящихся опорочить знаменитого разведчика. Суть предъявляемых ему обвинений одна и та же: он, мол, боролся не столько с немцами, сколько с украинскими повстанцами-оуновцами, членами УПА и тому подобными. Более того, для этих целей он, дескать, и был заброшен в Ровно. Но эти авторы забывают, что существуют еще и архивные материалы. Вот, к примеру, уже упомянутое представление к званию Героя Советского Союза с приложенным к нему ходатайством перед Президиумом Верховного Совета СССР, подписанным начальником 4-го Управления НКГБ Павлом Судоплатовым. В обосновании награждения говорится о ликвидации Кузнецовым восьми высокопоставленных немецких военных чиновников, организации нелегальной резидентуры и ни слова о борьбе с какими бы то ни было украинскими самостийниками. Конечно, медведевцам, и в том числе Кузнецову, приходилось вести борьбу с отрядами украинских националистов. Но лишь как с союзниками гитлеровского оккупационного режима и его спецслужб. От руки оуновцев и погиб выдающийся, не только по нашим, но и по мировым меркам, разведчик Николай Кузнецов.
Николай Кузнецов в форме офицера люфтваффе . 1942 г.
КИНОГЕРОЙ
Нередко можно встретить в литературе как не требующее доказательств утверждение, что знаменитая картина Бориса Барнета "Подвиг разведчика" — это фильм о Николае Кузнецове.
Однако же идея фильма о разведчике возникла еще до заброски Кузнецова в тыл врага. Конечно, сценарий впоследствии неоднократно исправлялся и переделывался, и, например, в основе эпизода с похищением генерала Кюна лежало похищение Кузнецовым генерала Ильгена, но в других эпизодах фильма нашли отражение факты из биографий и деятельности других разведчиков. Отсюда можно сделать вывод, что майор Федотов, так блестяще сыгранный Павлом Кадочниковым, — это образ сугубо собирательный.
Кузнецов — Зиберт. Таким он появился на улицах Ровно в октябре 1942 г.
Впоследствии на Свердловской киностудии было поставлено два художественных фильма непосредственно о Николае Кузнецове: "Сильные духом" (в 1967 г.) и "Отряд специального назначения" (в 1987 г.), но такую популярность, как "Подвиг разведчика", они не приобрели.
Вернувшись после выполнения очередного задания в партизанский отряд, разведчики сфотографировались на память. Слева направо: Н. Кузнецов, комиссар отряда С.Т. Стехов, Н. Струтинский.
Николай Иванович Кузнецов в офицерском мундире.
Н.И. Кузнецов в мундире офицера. Работа художницы И.В. Лазаревой, г. Винница.
Кузнецов Николай Иванович .
Последний путь легендарного героя… Львов, 27 июля 1960 г. (перезахоронения предполагаемых останков Кузнецова).
Художник — П.Бендель, "Н.И. Кузнецов", тираж марки — 4 000 000.
Могила Николая Кузнецова на Холме Славы во Львове.
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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ
В 1990—1991 гг. в западноукраинских СМИ проявился ряд протестов участников украинского националистического подполья против увековечивания памяти Кузнецова. Памятники Кузнецову во Львове и Ровно были варварски демонтированы в 1992 году. В ноябре 1992 г. при содействии Струтинского львовский памятник был вывезен в Талицу. 14 апреля 2015 года памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области был уничтожен.
В 2015 году имя Николая Кузнецова было внесено в «Список лиц, подпадающих под „Закон о декомунизации“», память о которых должна быть стёрта с карты Украины на основании принятого Верховной Радой Украины закона.
Источник: nnm.me