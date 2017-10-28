Неизвестный Николай Кузнецов

Рядом с Кудымкаром есть огромная высаженная елью и видимая из космоса надпись: КУЗНЕЦОВ

Сделана в честь работавшего вот прямо в этих лесах таксатором(лесной техник) Николая Кузнецова.

Разведчик, диверсант и партизан, лично ликвидировавший 11 генералов и высокопоставленных чиновников оккупационной администрации нацистской Германии. Герой Советского Союза.



Из официальных источников: Николай Иванович Кузнецов — советский разведчик, Герой Советского Союза (1944 г., посмертно). Добывал ценную для советского командования информацию. Уничтожил видных гитлеровцев — рейхскомиссара Украины Функа, имперского советника рейхскомиссара Украины Гелля и его секретаря Винтера, вице-губернатора Галиции Бауэра; во главе группы партизан похитил командующего карательными войсками на Украине генерала Ильгена. Трагически погиб от рук украинских буржуазных националистов. Награжден двумя орденами Ленина. Похоронен во Львове.

ЧЕКИСТ ЛИ?

В вышедшей в 1948 г. книге бывшего командира отряда "Победители" Дмитрия Медведева "Это было под Ровно", а затем и в более расширенном ее варианте под названием "Сильные духом" Кузнецов показан как герой-подпольщик, храбрый партизан, но ни слова не говорится о том, имел ли он хоть какое-то отношение к органам НКВД. Такое положение сохранялось в литературе, в том числе и Кузнецову, вплоть до конца 1960-х гг.

Приход к руководству Комитетом госбезопасности Юрия Андропова в корне изменил ситуацию. Теперь Николая Кузнецова стали показывать как кадрового чекиста, работавшего в органах с 1938 г. Первое главное управление КГБ (ныне Служба внешней разведки) тут же "записало" его в свои ряды. И до сих пор в некоторых официальных изданиях, выпущенных СВР, можно прочесть, что Николай Кузнецов являлся сотрудником центрального аппарата внешней разведки.

И только в 1990-е гг. истина стала проясняться: Кузнецов действительно был сотрудником НКВД, но внештатным. Завербован он был еще в июне 1932 г. Коми-Пермяцким окружным отделом ГПУ, когда работал в Кудымкаре помощником таксатора в местном земельном управлении. Тогда же ему был присвоен кодовый псевдоним "Кулик". Спустя два года он перебрался в Свердловск, где поступил статистиком в "Свердлес", а затем чертежником на Верх-Исетский завод. Одновременно он продолжал активное сотрудничество с чекистами — теперь уже из Свердловского областного управления НКВД, где ему присвоили новое оперативное имя — "Ученый". Не без их помощи Кузнецов устраивается расцеховщиком конструкторского бюро "Уралмаша". Одной из целей была объективная разработка лиц, подозревавшихся в шпионаже и вредительстве.

Здесь, в Свердловске, произошла встреча, определившая всю дальнейшую жизнь Кузнецова — в январе 1939 г. он знакомится с выпускником курсов подготовки руководящего состава НКВД Михаилом Журавлевым. Последнего перед назначением на должность наркома внутренних дел Коми АССР командировали на Урал для прохождения "практики" на лесозаготовках, и лесоустроитель по профессии агент "Ученый" ему пришелся как нельзя кстати. Через несколько месяцев Журавлев порекомендовал Кузнецова начальнику отделения отдела контрразведки НКВД Леониду Райхману как способного агента, блестяще владеющего немецким языком и знающего еще несколько языков.

Однако зачислению в кадры мешали некоторые обстоятельства его прошлой жизни, о которых скажем дальше. Вызванного в Москву для работы по германской линии, Кузнецова оформили как засекреченного спецагента контрразведки с окладом кадрового оперуполномоченного, присвоив ему уже третье кодовое имя "Колонист". Из этой клички, кстати сказать, впоследствии и родилась легенда, что Кузнецов якобы происходил из семьи немца-колониста, отсюда, мол, его отличное знание немецкого языка, но это не больше чем легенда. Согласно же другой легенде — оперативной, разработанной контрразведчиками для своего спецагента, — его имя было Рудольф Вильгельмович Шмидт, а работал он инженером-испытателем на авиационном заводе. Отсюда началась вторая, тайная жизнь Николая Кузнецова.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ И ПАРТИЙНОСТЬ

Вошедшая даже в энциклопедии информация о работе Кузнецова инженером на заводах Свердловска и Москвы не соответствует действительности. Часто в заблуждение исследователей и журналистов вводили оперативные легенды спецагента органов контрразведки. Согласно им "был" он то инженером на оборонном заводе, то старшим лейтенантом ВВС, хотя на самом деле ни дня в армии не служил.

В литературе можно часто встретить упоминание о том, что в середине 1930-х гг. Кузнецов учился на заочном отделении Свердловского индустриального института и, более того, диплом защитил на немецком языке. Но спрашивается, если бы он действительно написал работу на немецком, то где бы он в то время в провинциальном вузе нашел такую экзаменационную комиссию, которая хотя бы ее смогла прочесть. В архиве института не сохранилось дипломной работы Николая Кузнецова ни на русском, ни на немецком языке, как и следов пребывания его в этом учебном заведении. Да туда он и не мог формально поступить, так как не имел на руках свидетельства о полном среднем образовании — за несколько месяцев до окончания Талицкого лесного техникума Николай был из него отчислен в связи c исключением из комсомола.

Вот теперь самое время подойти к вопросу о его партийности. И Большая советская энциклопедия, и энциклопедия "Великая Отечественная война", и справочник "Герои Советского Союза" называют год вступления Николая Кузнецова в партию — 1942 г. Однако в представлении на присвоение звания Героя Советского Союза, подписанном заместителем начальника отдела 4-го Управления Львом Сташко, указано, что Кузнецов беспартийный. Сташко не ошибся: вопреки написанному в позднейших книгах Николай Кузнецов в партии никогда не состоял. В 1929 г., во время учебы в техникуме, как уже отмечалось, Кузнецова исключили из комсомола за "сокрытие своего кулацкого происхождения". Правда, в 1931 г. его восстановили, но уже спустя год исключили вновь, на сей раз из-за судимости по хозяйственному делу, как впоследствии выяснилось — сфабрикованному. Таким образом, исключенный из комсомола, он никак не мог вступить в партию, и уж тем более в 1942 г., когда, будучи спецагентом, и в Москве, и в медведевском отряде действовал не только под чужим именем, но и под вымышленной легендой, а при приеме в партию он должен был как минимум рассказать свою подлинную биографию.

С КЕМ ВОЕВАЛ РАЗВЕДЧИК?

За последние десять лет в Украине, особенно в Западной, появился целый ряд статей, стремящихся опорочить знаменитого разведчика. Суть предъявляемых ему обвинений одна и та же: он, мол, боролся не столько с немцами, сколько с украинскими повстанцами-оуновцами, членами УПА и тому подобными. Более того, для этих целей он, дескать, и был заброшен в Ровно. Но эти авторы забывают, что существуют еще и архивные материалы. Вот, к примеру, уже упомянутое представление к званию Героя Советского Союза с приложенным к нему ходатайством перед Президиумом Верховного Совета СССР, подписанным начальником 4-го Управления НКГБ Павлом Судоплатовым. В обосновании награждения говорится о ликвидации Кузнецовым восьми высокопоставленных немецких военных чиновников, организации нелегальной резидентуры и ни слова о борьбе с какими бы то ни было украинскими самостийниками. Конечно, медведевцам, и в том числе Кузнецову, приходилось вести борьбу с отрядами украинских националистов. Но лишь как с союзниками гитлеровского оккупационного режима и его спецслужб. От руки оуновцев и погиб выдающийся, не только по нашим, но и по мировым меркам, разведчик Николай Кузнецов.

КИНОГЕРОЙ

Нередко можно встретить в литературе как не требующее доказательств утверждение, что знаменитая картина Бориса Барнета "Подвиг разведчика" — это фильм о Николае Кузнецове.

Однако же идея фильма о разведчике возникла еще до заброски Кузнецова в тыл врага. Конечно, сценарий впоследствии неоднократно исправлялся и переделывался, и, например, в основе эпизода с похищением генерала Кюна лежало похищение Кузнецовым генерала Ильгена, но в других эпизодах фильма нашли отражение факты из биографий и деятельности других разведчиков. Отсюда можно сделать вывод, что майор Федотов, так блестяще сыгранный Павлом Кадочниковым, — это образ сугубо собирательный.

Впоследствии на Свердловской киностудии было поставлено два художественных фильма непосредственно о Николае Кузнецове: "Сильные духом" (в 1967 г.) и "Отряд специального назначения" (в 1987 г.), но такую популярность, как "Подвиг разведчика", они не приобрели.

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НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ

В 1990—1991 гг. в западноукраинских СМИ проявился ряд протестов участников украинского националистического подполья против увековечивания памяти Кузнецова. Памятники Кузнецову во Львове и Ровно были варварски демонтированы в 1992 году. В ноябре 1992 г. при содействии Струтинского львовский памятник был вывезен в Талицу. 14 апреля 2015 года памятник Кузнецову в селе Повча Ровенской области был уничтожен.

В 2015 году имя Николая Кузнецова было внесено в «Список лиц, подпадающих под „Закон о декомунизации“», память о которых должна быть стёрта с карты Украины на основании принятого Верховной Радой Украины закона.

Источник: nnm.me