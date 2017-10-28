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“Каспийский монстр”, испугавший ЦРУ, возвращается на службу в ВМФ России

16:01. 28 октября 2017 Просмотров - 25 Нет комментариев Опубликовал:

Каспийский монстр, испугавший ЦРУ, возвращается на службу в ВМФ России

Фото: globallookpress.com

 

 

В России осуществляется разработка транспортно-десантного экраноплана "Спасатель" для использования при поисково-спасательных операциях в Арктике и Тихом океане

 

 

Он сможет работать даже в самых трудных условиях. Новый экраноплан “Спасатель”, разработкой которого сейчас занимаются российские инженеры, облегчит работу военным при поисковых или спасательных операциях, а еще поможет доставлять груз на удаленные военные базы.

Известно, что заниматься вплотную разработкой такого уникального транспорта поручено Центральному конструкторскому бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева. При этом силовую установку возьмет на себя самарская компания "Кузнецов".

“Завершение испытаний первых образцов "Спасателя" запланировано на 2025 год, - передают “Известия” со ссылкой на главкомат ВМФ. - Впервые поднять изделие в воздух намерены в 2022-2023 годах”.

ТТХ нового воздушного судна следующие: вес - 600 тонн, длина составит 93 метра, а размах крыла будет более 70 метров. Сообщается, что экраноплан сможет одновременно перевозить 500 тысяч военных. При этом его скорость будет достигать 550 км/час.

Отметим, что экраноплан, который на Западе прозвали "Каспийским монстром" - наше бесспорное ноу-хау. Оно делает нас не только первыми, но еще и единственными в мире, кто сумел скрестить корабль и самолет. Запад так и не разгадал эту уникальную технологию. Поэтому у нас есть такая машина, у них - все еще нет. И, по прогнозу специалистов, вряд ли появится в скором будущем.

У нашего гибрида масса достоинств. Он способен проноситься над водой, не создавая волн. Также может выходить на необорудованный пологий берег, лететь надо льдом или болотистой местностью. А еще он сверхэкологичен.

Напомним, что эту уникальную технологию разработал академик Ростислав Алексеев более полувека назад.

И первыми, кто внедрил эту разработку у себя, оказались военные. Так, десантный экраноплан "Орленок", имел скорость 500 км/час. Чтобы понимать, насколько это много, достаточно вспомнить, что у самых передовых штатовских авианосцев скорость не превышает 70 км/час.

Другой гибрид, спущенный на воду в 1986-м, - "Лунь" мог "летать" на 2000 километров и при этом нести груз в 140 тонн.

Известно, что в самом начале разработок, когда испытывали суда на воздушных аэродинамических подушках, то есть в конце 1960-х, в штаб-квартире ЦРУ собралась группа аналитиков разведки США, которая пыталась безуспешно расшифровать кадры, сделанные над Каспием спутником-шпионом. На фотографиях была видна огромная машина, похожая на самолет. Повторить такой гибрид на Западе не могут до сих пор.

 

 

 

Метки: вмф россии, Лунь, мчс россии, Орлёнок, Спасатель, экраноплан
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