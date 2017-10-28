Главная » Невероятное в мире, Политика

Испания назначила новых руководителей Каталонии

12:01. 28 октября 2017 Просмотров - 71 Нет комментариев Опубликовал:


1. После официального роспуска каталонского правительтства и парламента, руководство Каталонией было поручено вице-премьеру Испании. Пучдемон и его окружение формально отстраненны от власти в рамках испанского правового поля.
2. Также был отправлен в отставку глава каталонской полиции, который так и не занял однозначной позиции по каталонскому сепартизму.. Каталонские полицейские теперь напрямую подчиняются министру МВД Испании.
3. В Каталонии пока что ограничились спуском испанских флагов + в ряде городов испанского короля объявили персоной нон-грата. Большую часть вчершанего дня потратили на празднование независимости, вместо подготовки борьбы за нее.
4. Серьезной международной поддержки у Каталонии на данный момент нет. На первом этапе каталонцам, если они уж очень хотят независимости, придется рассчитывать в первую очередь на себя.

Вполне естественно, что если Пучдемон и местный парламент не окажут никакого фактического сопротивления процессу отстранения их от власти, то никакой независимости фактически не будет, а голосование парламента за независимость окажется не более чем пафосным демаршем. Игнорировать подобные указы из Мадрида, местные сепаратисты могут лишь с опорой на силовые структуры, позиция которых весьма аморфна или же на массовую поддержку народа, которые они должны будут предъявить в самое ближайшее время, чтобы продемонстрировать Мадриду поддержку местным населением курса на независимость. В противником случае, может все закончится в духе карикатуры на Пучдемона, когда каталонский сепаратизм будет задавлен сугубо административными мерами.



По логике вещей, парламент Каталонии должен объявить о непризнании решений Мадрида и отказаться от роспуска, а также назначить подчиняющегося сепаратистам начальника каталонской полиции. Ну и подумать о создании каталонской милиции/ополчения напрямую подчиняющегося парламенту.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ИСПАНИЯ, Каталония, сепаратизм
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
.... Эту мебель приобретают в Италии, Испании, Франции, Англии и Германии у... нового подчиненного. … Но точно известно, что новый руководитель ГТК Валерий Драганов первым делом назначил...
Новые крестоносцы (Александр Мосякин)
... Гражданской войны в Испании добровольно воевал на ..., судьи и прокуроры, руководители спецслужб, владельцы издательств, главные...банка. Комиссаром-ликвидатором назначается ревизор Банка Италии ... перестройки и инфантильного «нового мышления» в отношениях ...
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
...на Наполеона герцога Веллингтонского из Испании. Позже на одном из ... Тогда Джексон уволил Маклейна и назначил новым Секретарем казначейства Уильяма Дуэйна, который... платформы, используют политических лидеров, руководителей частных организаций и прибегают к...
Новости Украины и Новороссии 23 июня 2016
...спикером парламента. Также Рада назначила новый состав правительства и утвердила программу... со всей Европы: от Испании до Галиции, от Италии...результаты четырехсторонней встречи внешнеполитических советников руководителей стран “нормандского формата”, которая...
Scofield: до и после встречи В. Суркова и В. Нуланд ч. II
... ничто не помешало его назначить. Не исключается, что это...Саркисян изначально не доверяет новому руководителю, или же Россия не...лет постоянно проживал в Испании и в апреле текущего...была хорошо спланирована, однако, руководитель группы Артур Варданян допустил ...
Новые европейцы
...городской муниципалитет. Нам назначена встреча с одним из...нациста». Томасу Бадеру, руководителю государственной сестринской службы, в...из Италии, Греции, Испании, но большинство рабочих ...Гете, представляющего Германию нового образца и пропагандирующего ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>