Испания назначила новых руководителей Каталонии

1. После официального роспуска каталонского правительтства и парламента, руководство Каталонией было поручено вице-премьеру Испании. Пучдемон и его окружение формально отстраненны от власти в рамках испанского правового поля.2. Также был отправлен в отставку глава каталонской полиции, который так и не занял однозначной позиции по каталонскому сепартизму.. Каталонские полицейские теперь напрямую подчиняются министру МВД Испании.3. В Каталонии пока что ограничились спуском испанских флагов + в ряде городов испанского короля объявили персоной нон-грата. Большую часть вчершанего дня потратили на празднование независимости, вместо подготовки борьбы за нее.4. Серьезной международной поддержки у Каталонии на данный момент нет. На первом этапе каталонцам, если они уж очень хотят независимости, придется рассчитывать в первую очередь на себя.Вполне естественно, что если Пучдемон и местный парламент не окажут никакого фактического сопротивления процессу отстранения их от власти, то никакой независимости фактически не будет, а голосование парламента за независимость окажется не более чем пафосным демаршем. Игнорировать подобные указы из Мадрида, местные сепаратисты могут лишь с опорой на силовые структуры, позиция которых весьма аморфна или же на массовую поддержку народа, которые они должны будут предъявить в самое ближайшее время, чтобы продемонстрировать Мадриду поддержку местным населением курса на независимость. В противником случае, может все закончится в духе карикатуры на Пучдемона, когда каталонский сепаратизм будет задавлен сугубо административными мерами.По логике вещей, парламент Каталонии должен объявить о непризнании решений Мадрида и отказаться от роспуска, а также назначить подчиняющегося сепаратистам начальника каталонской полиции. Ну и подумать о создании каталонской милиции/ополчения напрямую подчиняющегося парламенту.

Источник: colonelcassad.livejournal.com