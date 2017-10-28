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Чем для власти опасен Час Быка? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

13:12. 28 октября 2017 Просмотров - 147 Один комментарий Опубликовал:

Михаил Величко: Чем для власти опасен “Час Быка”? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI
Экранизация фантастического романа Ивана Ефремова “Час Быка” была запрещена в СССР и США.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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