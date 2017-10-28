Чем для власти опасен Час Быка? (Познавательное ТВ, Михаил Величко)

Михаил Величко: Чем для власти опасен “Час Быка”? Часть из рассказа Михаила Величко “Беседы о жизни 5″: https://youtu.be/IFn67DQiGwI

Экранизация фантастического романа Ивана Ефремова “Час Быка” была запрещена в СССР и США.

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Источник: www.youtube.com