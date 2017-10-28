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Британская наркота со шлюхами, Венедиктов с шизой и украинские маразмы

16:32. 28 октября 2017 Просмотров - 40 Нет комментариев Опубликовал:

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Не секрет, что для Лондона Россия всегда была геополитическим конкурентом. Ничего не изменилось и в наши дни, особенно, когда «русская угроза» превратилась в весьма востребованный товар на Западе. Британцы нуждаются в России, но в довольно специфической форме: пытаются навязать ЕС мнение, что Британия нужна Европе как защитник от России. На этом фоне сообщение о секс-скандале на британской атомной подлодке портит всю картину Лондону: наркота, шлюхи и… офицеры-подводники!

Деградация воинской дисциплины и нравов среди членов экипажа британской АПЛ Vigilant, стала известна всем. Военнослужащие неплохо развлеклись, закатив вечеринку с кокаином и проститутками на борту подлодки. Да, их уволили со службы, обвинив в несоответствии высоким стандартам: девять моряков собрали вещички и отправились на берег, но что это меняет? Одурманенные наркотой они могли столько «дров наломать»…

Подлодка оснащена 16-ю межконтинентальными баллистическими ракетами с термоядерными боеголовками и входит в число четырех субмарин, на которых размещен весь ядерный потенциал Королевства. Это не просто нарушение «высоких стандартов», а потенциальная угроза миру. Запуск какой-либо ракеты «по ошибке» вызовет цепную реакцию, даже объяснений никто ждать не станет: кто, зачем и почему?

Венедиктов и шиза: «страсти» по Лариной

В России тоже имеются свои маразматики. Один из ярчайших представителей сего стада – главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, якобы спасающий нынче журналистку Ксению Ларину, не умеющей за своим языком следить. «Эвакуация» журналистки прошла успешно, а, Венедиктов?

Обвинения в адрес другого журналиста - Владимира Соловьева, буквально взятые «с неба», никого не смутили? Так сильно захотелось получить больше известности и внимания к своей персоне, что решили обвинить коллегу, не прогибающегося под Запад? Грустно, Венедиктов, способствовать умственному затмению Лариной, навевая мысли о психиатре лично для Вас.

И вопрос, кстати, одного из читателей под постом никого из них не смутил.

К слову, именно журналист Армен Гаспарян назвал Ксению Ларину лгуньей и «откровенной сволочью». Гаспарян просто так словами не разбрасывается, значит, было за что «одарить» Ларину этим «титулом». А еще раньше радиостанцию «Эхо Москвы» обвинили в сотрудничестве с западными НКО и попытках дестабилизировать российское общество.

Не удалось… Пришлось Лариной собрать чемоданы и валить из страны, обвиняя федеральные российские каналы в преследовании. Обиделись, что не позволили им тихо гадить в России, зарабатывая на хлеб с икрой.

Ну, и, напоследок украинская «печалька»: Президент свидомых Петр Порошенко скромно умолчал о том, что 824 тысяч советских солдат и офицеров отдали свою жизнь за освобождение Украины от фашистов в 1942-1944 гг., лишь бы не отдавать дань их памяти. Общие фразы – вот и все, на что он не поскупился в своем сообщении на официальном сайте.

         

В первом случае можно посмеяться над британской дисциплиной и амбициями, сдувшимися после секс-скандала. Во втором задуматься о душевном здоровье либералов. В последнем… пожелать Порошенко такой же «доброй памяти» со стороны избирателей, какую проявил он в отношении людей, жизнь положивших за свободу Украины. И я не говорю про бандеровских недобитков, а про истинных героев той войны: советских солдат и офицеров и украинских партизан.

Метки: апл, великобритания, Запад, новости / украина, скандал
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