Британцы критикуют референдум в Каталонии, попинывая Евросоюз

Обозреватель британского издания The Guardian Саймон Дженкинс опубликовал статью, посвященную проблемам Евросоюза в связи с проведением в испанской Каталонии референдума о независимости. Лейтмотив статьи: Мадрид прав, Каталония допускает ошибку, но виноват во всем Брюссель со своими бюрократами и дипломатическими провалами.

Основной довод Дженкинса – испанская конституция, которая отделения ее регионов не предусматривает, провозглашая территориальную целостность страны. Неважно, что там было в далекой истории, главное, сохранить статус-кво в настоящем. Каталонцы не имеют морального и законного права на выход их состава королевства. Целостность государства превыше всего.

После 1945 года в Европе сложилась определенная система, обеспечивающая региональную стабильность и безопасность. Если же каталонцы станут независимыми от Испании, кто мешает остальным европейским сепаратистам потребовать того же? Здесь бы Евросоюзу выступить сплоченными рядами и встать на сторону Мадрида, а Мадриду продуманно провести переговоры, обеспечив Каталонии новую конституцию и большую децентрализацию с целью сохранить страну единой.

Карлес Пучдемон желает именно этого, не желая разрывать отношения с Мадридом. И вот тут необходимо помочь Мадриду не совершить ошибок, приведших ту же Великобританию к БРЕКСИТу. Это системные промахи, которые дорого обойдутся Европе, а ведь можно сыграть на стремлении Каталонии войти в состав ЕС после провозглашения независимости.

Пока же страсти в Испании накаляются: каталонский парламент и правительство распущены, Пучдемон уволен, глава местной полиции Хосеп Луис Траперо отстранен от исполнения обязанностей. Но не все британцы считают, что Мадрид прав по закону. Эксперт Генри Джилл, представители Великобритании в Европарламенте, сравнил ситуации в Каталонии с Косово:

Болевая точка Европы – Косово. Оторванная частичка от сербского государства, которое Запад заставляет признать ее независимость, наплевав на национальные интересы Сербии. Вот и аукнулась вам Каталония. Об этом и предупреждала Россия, когда осудила политику стран Запада, вторгнувшихся на территорию Югославию и пройдя ее «огнем и мечом» ради мифической независимости. Европа поддержала Штаты, Европа же и страдает от своих дипломатических ошибок. И поделом…