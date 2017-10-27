В Ульяновске открылось школьное кафе в стиле «Экология»

Такой приятный подарок на полувековой юбилей школе №15 сделал оператор питания «Торговый дом СПП».

«Сделать ремонт школьной столовой хотелось уже давно. Не то, чтобы всё сильно обветшало или пришло в негодность, нет. Просто мы хотим лучшего для наших детей, и не только с точки зрения качества питания, но и с точки эстетического восприятия, да со средствами всегда было туго», – рассказала директор образовательного учреждения Людмила Данилова.

Изменения были продуманы до мелочей с учетом эстетического восприятия учеников. В качестве оформления стен был выбран мягкий зелёный цвет и растительный орнамент, свойственный экостилю. Теперь столовая сверкает новой посудой и современным оборудованием, также была заменена мебель и многое другое.

««Торговый дом СПП» изменил нашу столовую, поменялись и дети. Малыши стараются не мусорить, берегут новую мебель, старшеклассники, которые любят перекусить в буфете, с удовольствием пользуются барной зоной – там у них свой уютный уголок», – добавила Людмила Данилова.

Подобная практика переоформления старых школьных столовых в уютные рестораны уже некоторое время довольно успешно используется во многих городах страны. Так, например, в Казани действует проект «Школьный ресторан», в рамках которого уже обновлено 22 столовых. Стоит отметить, что изменился не только интерьер, активно участвующие в преобразовании операторы питания заметно расширили меню.

Аналогичная программа успешно работает и в волгоградских школах. Благодаря инициативе оператора питания, ученики нескольких школ и гимназий взяли курс на ЗОЖ – вредные продукты из столовых были заменены на здоровую пищу. Кроме того, помимо изменений в интерьере и меню, в некоторых учебных заведениях были введены уроки правильного питания, где детям рассказывают о пользе разнообразного и полноценного рациона.

В Уфе также озаботились не только качеством питания, но и эстетикой интерьеров школьных столовых. «Часто в школьных столовых вид убогий, начиная от интерьера и заканчивая мебелью. А ведь дети сейчас привыкли ходить в крупные торговые центры, в разные объекты общепита. Средства на капремонт выделяются – можно приложить выдумку, пригласить дизайнеров», - поделился мнением глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Практика перевоплощения школьных столовых в прекрасные кафе впервые была опробована в Москве. Зелёный свет проекту «Мой школьный ресторан» дал Департамент образования столицы. В настоящее время там действуют и радуют учеников несколько десятков ресторанов в различном стиле – латиноамериканский, итальянский, русский, немецкий и другие.

Как и в других регионах, в Москве специализированные комбинаты питания также отвечают за переоборудование пищеблоков и обеспечивают школьников качественным рационом.