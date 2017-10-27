Уникальные люди, обладающие невероятными способностями

В мире очень много талантливых людей, обладающих выдающимися способностями. Некоторые из них совершают удивительные научные открытия, другие достигают больших высот в искусстве и на других поприщах. Но есть и по-настоящему уникальные таланты, в чьи невероятные способности трудно поверить разумному человеку.

Однако их умения подтверждены представителями официальной науки, и некоторые из таких способностей современные учёные до сих пор не могут объяснить с научной точки зрения.