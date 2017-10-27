Сводки от ополчения Новороссии 27 октября 2017

Военкор и автор проекта WarGonzo Семён Пегов в материале Life о том, как в Донбассе относятся к тем, кто приезжает на войну, чтобы развлечься, и существует ли реальная такса для «сафари» на передовой.

Многих потрясла история москвички Лизы Сокрут, которая отправилась в ДНР повоевать «за идею», однако на деле оказалось, что девушке просто хотелось острых ощущений. Дочка топ-менеджера Сбербанка из обеспеченной семьи до этого гастролировала с группой «Коррозия металла» и обнажала торс (и не только торс) на сцене под агрессивные гитарные звуки.

Впрочем, послушать музыку войны и свиста пуль московской стриптизёрше (она позиционировала себя именно так в разговоре с представителями спецслужб ДНР) так и не удалось. Её задержали, поместили в СИЗО и, выяснив обстоятельства визита в Донецк, отправили на автобусе обратно в Москву.

В республике хоть и приветствуют помощь добровольцев из России и с пониманием выслушивают различные творческие предложения по сотрудничеству, становиться местом тусовки для фриков не собираются.

Смех смехом, а поток этих самых фриков, которым кажется, что в военной кутерьме у них получится реализовать свои сокровенные фантазии, стабильно мощен. А главное, донбасским недоброжелателям удаётся поддерживать миф о том, что услуга «сафари» по отстрелу несчастных солдат ВСУ свободно предоставляется там на коммерческой основе.

Я сам однажды стал объектом подобных сплетен. Помните громкие кадры 2014 года со стреляющим из крупнокалиберного пулемёта Пореченковым? Нас с военкором «России 24» Женей Поддубным киевские СМИ как раз и обвиняли в организации «сафари» для популярного российского актёра. Писали, что мы получили по тридцать тысяч долларов.

На самом же деле мы просто отвезли Михаила в аэропорт Донецк, где в тот период шли активные боевые действия, чтобы познакомить с известным полевым командиром Гиви.

Пользуясь кратковременным затишьем, комбат «Сомали» зазвал Пореченкова проскочить на самый «передок» — поддержать моральный дух бойцов, которые на износ бодались с так называемым киборгами.

Актёр не смог отказать. Там, на передовой, ребята на позициях в шутку предложили Пореченкову пострелять из «утёса» — тот возьми и согласись. В общем, как говорится, метнули говна на вентилятор.

Истерия поднялась феерическая, но проблема даже не в том, сколько грязи вылили на Михаила, а заодно и на нас, военкоров. А в том, что определённая категория людей и вправду поверила, что можно взять вот так и приехать в Донбасс, заплатить кому-то денег — и пожалуйста, передовая в твоём распоряжении, стреляй не хочу.

В ДНР есть специальная служба, которая занимается тем, что отсеивает таких любителей «сафари», от реальных добровольцев или даже от реальных журналистов. Как ни странно, за острыми ощущениями в Донбасс стремятся в основном не россияне, а жители Евросоюза.

В ДНР в месяц поступает по несколько десятков просьб и предложений «пострелять за деньги». Причём большая часть просится приехать под видом репортёров или киношников, суммы предлагаются иной раз космические. (Один фрик-блогер предлагал до 100 тысяч евро за «сафари», звонил из Германии).

В республике не только не существует прайса на подобного рода развлечения, но и при попытке реализовать подобный замысел легко угодить в тюрьму и получить реальный срок. Дочка топ-менеджера Сбербанка ещё легко отделалась — на шпионку она не тянула, да и добраться до зоны боевых действий не успела, хотя была близка к этому.

Конечно, война привлекает абсолютно разных людей с абсолютно разными мотивами, и если в начале донбасского конфликта вычленять откровенных психов из общий массы адекватных патриотов не было ни времени, ни возможности, то теперь ополчение стало полноценной армией, куда берут далеко не каждого.

К тем же, для кого боевые действия — вид развлечения или «сафари», отношение среди моих знакомых военных однозначное. Таким на фронте не место. Парни отдают жизни и кровь за свои дома и семьи, ничего весёлого в этом нет, и обесценить свой подвиг они никому не дадут.

Семен Пегов

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