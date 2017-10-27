Социальные сети — рассадник конспирологии

Для теорий заговора социальные сети — как легковоспламеняющаяся жидкость для огня, Гейдельбергский клуб и высадка американцев на Луне? Инопланетяне «Зоны-51» и связь аутизма с вакцинацией? Заговор фармакологических компаний или климатологов, фальсифицирующих данные? Какую бы теорию вы ни выбрали, единомышленники найдутся быстро, будь то бывший одноклассник или малознакомый пенсионер из Твери. И дело тут не только в социальных сетях.

Социальные сети — такие как Facebook с его 1,4 млрд зарегистрированных пользователей — создают как никогда тесную связь между поставщиками и потребителями новостей, дискуссий и других видов контента. Это позволяет им оказывать огромное влияние на общественное мнение (что показал опыт многих протестных выступлений в разных странах мира), а конспирологам всех мастей, принимающим в этом процессе особенно активное участие, дает возможность не только высказываться, но и делать это особенно громко. Оказываясь в окружении единомышленников, они начинают слышать лишь согласные друг с другом голоса — и окончательно утверждаются в своих конспирологических подозрениях.

Такую картину описали ученые из Италии и Великобритании в исследовании с интригующим названием «Тенденции повествования в эпоху дезинформации». По их мнению, возможность образовывать «группы конспирологов по интересам», которую дает Facebook и другие социальные сети, ведет к дезинтеграции целостного, приемлемого общественного мнения относительно тех или иных вопросов — и работает на теории заговора. Если прежде сторонники теории о захвате Земли рептилоидами были малочисленны и разобщены, то теперь в социальных сетях они действуют единой, сплоченной и организованной группой. Они подтверждают мнение друг друга и шумно транслируют вовне свои странные взгляды.

И это не просто теория: ученые провели исследование итальянского сектора Facebook, охватив более 750 тыс. энтузиастов конспирологии. «Тут вы можете найти тонны самых безумных идей и объяснений относительно любой мелочи, хоть немного напоминающей чей-нибудь секретный план», — говорит один из авторов работы Уолтер Куаттрокиоччи (Walter Quattrociocchi). Среди наиболее процветающих здесь теорий — вызывающая аутизм вакцина против кори, опасность генетически модифицированных продуктов, связь глобального потепления с «химиотрассами» и «Новый Мировой Порядок».

Увы, эти безумные теории, многократно усилившись в Интернете, начинают оказывать вполне заметное влияние и на реальный мир. Особенно ярко, по словам авторов, это проявилось в истории с «Первой пандемией, передающейся через социальные сети» — с лихорадкой Эбола. После начала вспышки в Западной Африке теории заговора вокруг нее стали множиться и распространяться быстрее самого смертельного вируса. Обсуждали, например, что Эболу «придумал Обама» (или, по крайней мере, помогал болезни распространиться), дабы наказать «белую расу». Такие взгляды, по словам Уолтера Куаттрокиоччи, быстро находят сторонников, причем самого разного уровня образованнности — и даже после четкого их развенчания из социальных сетей практически не искореняются.

Итак, проанализировав самые популярные в итальянском Facebook теории заговоров, авторы классифицировали их в четыре категории: вокруг окружающей среды (в том числе глобального потепления и ядерной энергетики), вокруг пищи (в том числе генно-модифицированных продуктов), вокруг здоровья (в том числе вакцинации и безумной теории о том, что с самолетов распыляют компоненты «Виагры»), наконец, вокруг политики (тайное израильское лобби, Pax Americana и т. п.). Эти темы привлекают такую массу пользователей и вызывают настолько бурные дискуссии «в комментах», как ни один другой — как правило, гораздо более продуктивный и важный — вопрос.

На этом фоне вряд ли удивит еще одно наблюдение авторов работы, которые подметили, что поклонники конспирологии не всегда чересчур привязаны к своим любимым теориям заговора. Они легко переключаются с одной на другую, привлеченные интересной темой или просто шумихой — с Нового Мирового Порядка на антивакцинаторство, с антивакцинаторства на заговор банкиров. Главное — подход, позволяющий объяснить все и сразу, одним наскоком, не признавая фактов, противоречащих основной идее.

При этом ученые не без сожаления констатируют, что аналогичные кампании по развенчанию тех или иных мифов практически не достигают цепи — а нередко и, наоборот, лишь подливают им масла в огонь. «Социальные медиа многократно усилили действие слухов, мифов, конспирологических теорий», — отмечают они.

Развитие эта работа получила в следующем исследовании той же группы авторов. На сей раз они показали, что люди, активно участвующие в поддержке конспирологических теорий, намного легче принимают на веру любую — даже самую невероятную на сторонний взгляд — чушь.

Авторы проанализировали «лайки», «комменты» и «расшаривания» сообщений 1,2 млн пользователей Facebook, сделанные для постов обычной тематики — и «альтернативной», относящейся к той или иной неподтвержденной теории. Любители «альтернативного» взгляда на вещи, оказалось, чаще собираются в группы и теснее общаются в них, редко обращая внимание на сообщения из реального мира. Зато последователи научного подхода, наоборот, пытаются активно вмешиваться в обсуждения конспирологических теорий, стараясь переубедить их сторонников — разумеется, с нулевым успехом.

Тогда ученые сделали следующий шаг, запустив в сеть более 4 тыс. сообщений, содержащих заведомо ложную информацию — включая «новости» о создании вечного двигателя и обретении мутировавшими комарами ядовитой для человека слюны. Как и следовало ожидать, такие сведения для скептиков прошли практически незамеченными, но зато пользовались большим успехом у поклонников конспирологии. Похоже, им неважно, во что верить, главное — сам процесс.

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http://mir-znaniy.com/sotsialnyie-seti-rassadnik-konspirologii/