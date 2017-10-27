Родителей в суде хотят заменить ювенальными адвокатами

Источник: http://katyusha.org/

Под шумок «Матильды» и эпатажных выступлений Ксюши Собчак Государственная Дума приняла в первом чтении опаснейший законопроект № 103372-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» (о порядке осуществления гражданского судопроизводства с участием несовершеннолетних) который легализует давнюю мечту ювенальщиков заменить родителей в судебных процессах на специальных адвокатов и психологов.



Подготовленный социальным блоком Правительства законопроект № 103372-7 был внесен в Думу премьером Дмитрием Медведевым ещё в феврале этого года—но после вала критики от родительских организаций его положили под сукно—и вытащили только сейчас. 20 октября Дума приняла данный законопроект в первом чтении, предложив депутатам представить поправки к этому законопроекту до 18 ноября.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на официальном сайте Думы. Среди прочего, законопроект предполагает что суд может не допустить родителя к участию в допросе несовершеннолетнего до 16 лет—если сочтет что это противоречит его интересам. При этом под «интересами ребенка» можно понимать что угодно, равно как и под «злоупотреблением правами» родителей.

Зато участие педагога, психолога и специального детского адвоката обеспечивается судом в обязательном порядке. Причем речь идет о любом судебном процессе, в котором затрагиваются интересы детей до 16 лет—т.е. и о делах о разделе имущества, и о разводах и т.п. Подробную аналитику данного законопроекта можно почитать тут http://дети-петербург.рф/News/?newsid=1195.

Радует, что к Комитет Госдумы по семье учел одно из многочисленных замечаний, подготовленных юристами Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге, о том, что законопроект допускает бесповоротное исключение родителей из процесса по неопределенным основаниям, и предложил внести в проект поправку о праве родителей оспорить отстранение от процесса. В остальном все ювенальные нормы сохранились.

Чем опасно навязывание психологов, РИА Катюша ранее уже подробно рассказывала.

Но не менее опасно и навязывание детям бесплатных адвокатов –которые с удовольствием научат малышей как защитить свои «права» вопреки воле родителей. Именно «детские адвокаты» и психологи на Западе составляют нижнюю и самую важную ступеньку ювенальной системы, которая направлена на разрушение традиционной семьи и воспитания, построенного на традициях и иерархии (авторитете родителей). Воспитанные психологами и юристами, гордые и малообразованные недоросли жгут машины в предместьях Парижа и других европейских городов и с легкостью выходят на площади по призыву провокаторов типа Навального, легко становясь инструментом неких закулисных манипуляторов, стремящихся превратить человечество в послушное стадо.

И, напротив, дети, воспитанные в традиционных семьях, как правило, становятся опорой государства. Просто потому что никакой психолог или адвокат не позаботится о детях лучше, чем его родители.

К сожалению, этого не понимают не только Дмитрий Анатольевич Медведев с Ольгой Юрьевной Голодец, но и Уполномоченная по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова—которая на днях потрясла родительскую общественность признанием в том, что она не готова ограничивать права детей на участие в политических акциях . Речь шла о предложениях МВД ввести ответственность родителей и педагогов за участие детей в митингах—на что Анна Юрьевна заметила: «Мне кажется, это достаточно сложно исполнимое предложение. У нас нормами закона регулируется участие граждан и в митингах, и в различных акциях, в том числе протеста, поддержки, есть нормы, которые называют некоторые формы законными, а некоторые незаконными».

Что же до самих психологов и адвокатов, то наивно думать что они будут заботиться об интересах семьи: законопроект № 103372-7 открывает для них новый, огромный рынок, который неизбежно будет расширяться за счет нормальных и благополучных семей—точно так же как созданные социальным блоком правительства «ГУ помощи семье и детям» вместе с центрами психолого-педагогической помощи не столько помогают семьям, сколько навязывают свои услуги—чтобы как-то оправдать зарплаты своих сотрудников. Возможно, именно поэтому одно из самых влиятельных объединений юристов, «Ассоциация юристов России» , по сведениям источников РИА «Катюша» в Думе и Совете Федерации, сейчас активно лоббирует в Думе идею аттестации адвокатов и даже судей членами профессиональных ассоциаций, такими как сама АЮР. В свою очередь, ряд родительских организаций обратились к сенатору Елене Мизулиной с предложением внести законопроект об обязательном участии в судебных процессах по делам об изъятии детей, юристов родительских организаций—которые бы представляли интересы родителей.

Впрочем, это пока ещё только планы—а правительственный законопроект о детских адвокатах и психологах уже принят в первом чтении. В ближайшее время на сайте www.дети-петербург.рф будут вывешены образцы писем протеста против принятия законопроекта № 103372-7, а пока можно отправлять в Думу телеграммы с требованием снять его с рассмотрения.

РИА Катюша

Источник: nstarikov.ru