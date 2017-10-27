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Родителей в суде хотят заменить ювенальными адвокатами

14:57. 27 октября 2017 Просмотров - 329 4 коммент. Опубликовал:

Источник: http://katyusha.org/
Под шумок «Матильды» и эпатажных выступлений Ксюши Собчак Государственная Дума приняла в первом чтении опаснейший законопроект № 103372-7 «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» (о порядке осуществления гражданского судопроизводства с участием несовершеннолетних) который легализует давнюю мечту ювенальщиков заменить родителей в судебных процессах на специальных адвокатов и психологов.

Подготовленный социальным блоком Правительства законопроект № 103372-7 был внесен в Думу премьером Дмитрием Медведевым ещё в феврале этого года—но после вала критики от родительских организаций его положили под сукно—и вытащили только сейчас. 20 октября Дума приняла данный законопроект в первом чтении, предложив депутатам представить поправки к этому законопроекту до 18 ноября.

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться на официальном сайте Думы. Среди прочего, законопроект предполагает что суд может не допустить родителя к участию в допросе несовершеннолетнего до 16 лет—если сочтет что это противоречит его интересам. При этом под «интересами ребенка» можно понимать что угодно, равно как и под «злоупотреблением правами» родителей.
Зато участие педагога, психолога и специального детского адвоката обеспечивается судом в обязательном порядке. Причем речь идет о любом судебном процессе, в котором затрагиваются интересы детей до 16 лет—т.е. и о делах о разделе имущества, и о разводах и т.п. Подробную аналитику данного законопроекта можно почитать тут http://дети-петербург.рф/News/?newsid=1195.

Радует, что к Комитет Госдумы по семье учел одно из многочисленных замечаний, подготовленных юристами Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге, о том, что законопроект допускает бесповоротное исключение родителей из процесса по неопределенным основаниям, и предложил внести в проект поправку о праве родителей оспорить отстранение от процесса. В остальном все ювенальные нормы сохранились.

Чем опасно навязывание психологов, РИА Катюша ранее уже подробно рассказывала. 

Но не менее опасно и навязывание детям бесплатных адвокатов –которые с удовольствием научат малышей как защитить свои «права» вопреки воле родителей. Именно «детские адвокаты» и психологи на Западе составляют нижнюю и самую важную ступеньку ювенальной системы, которая направлена на разрушение традиционной семьи и воспитания, построенного на традициях и иерархии (авторитете родителей). Воспитанные психологами и юристами, гордые и малообразованные недоросли жгут машины в предместьях Парижа и других европейских городов и с легкостью выходят на площади по призыву провокаторов типа Навального, легко становясь инструментом неких закулисных манипуляторов, стремящихся превратить человечество в послушное стадо.

И, напротив, дети, воспитанные в традиционных семьях, как правило, становятся опорой государства. Просто потому что никакой психолог или адвокат не позаботится о детях лучше, чем его родители.

К сожалению, этого не понимают не только Дмитрий Анатольевич Медведев с Ольгой Юрьевной Голодец, но и Уполномоченная по правам ребенка при Президенте РФ Анна Кузнецова—которая на днях потрясла родительскую общественность признанием в том, что она не готова ограничивать права детей на участие в политических акциях . Речь шла о предложениях МВД ввести ответственность родителей и педагогов за участие детей в митингах—на что Анна Юрьевна заметила: «Мне кажется, это достаточно сложно исполнимое предложение. У нас нормами закона регулируется участие граждан и в митингах, и в различных акциях, в том числе протеста, поддержки, есть нормы, которые называют некоторые формы законными, а некоторые незаконными». 

Что же до самих психологов и адвокатов, то наивно думать что они будут заботиться об интересах семьи: законопроект № 103372-7 открывает для них новый, огромный рынок, который неизбежно будет расширяться за счет нормальных и благополучных семей—точно так же как созданные социальным блоком правительства «ГУ помощи семье и детям» вместе с центрами психолого-педагогической помощи не столько помогают семьям, сколько навязывают свои услуги—чтобы как-то оправдать зарплаты своих сотрудников. Возможно, именно поэтому одно из самых влиятельных объединений юристов, «Ассоциация юристов России» , по сведениям источников РИА «Катюша» в Думе и Совете Федерации, сейчас активно лоббирует в Думе идею аттестации адвокатов и даже судей членами профессиональных ассоциаций, такими как сама АЮР. В свою очередь, ряд родительских организаций обратились к сенатору Елене Мизулиной с предложением внести законопроект об обязательном участии в судебных процессах по делам об изъятии детей, юристов родительских организаций—которые бы представляли интересы родителей.

Впрочем, это пока ещё только планы—а правительственный законопроект о детских адвокатах и психологах уже принят в первом чтении. В ближайшее время на сайте www.дети-петербург.рф будут вывешены образцы писем протеста против принятия законопроекта № 103372-7, а пока можно отправлять в Думу телеграммы с требованием снять его с рассмотрения.

РИА Катюша

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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4 коммент.»

  • 3880 2518
    serjoza 27 октября 2017 в 15:23 Ссылка Пометить
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    так правильно так с дебилами россиянами и надо поступать в стоило их..пусть и дальше голосуют за .едро.И продажным пенсионерам тоже надо поклониться до земли.Кушайте пожалуйста,бездумные и голосуйте за Единую Россию..а потом начинайте скулить,мол Путин помоги,или виноват ГОСДЕП и еврейство..Да правительство не обязано вам помогать.Вы его что для этого вбирали,чтобы вам помогать?(((((((((((

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  • 4646 4156
    Вячеслав 27 октября 2017 в 15:34 Ссылка Пометить
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    Ювенальная юстиция – это грязный бизнес

    http://russkievesti.ru/novosti/yuvenalnaya-yusticziya/yuvenalnaya-yusticziya-eto-gryaznyij-biznes.html

    Ювенальная юстиция в России и за рубежом. В гостях у Андрея Медведева, Сергея Корнеевского и Марии Фроловой в студии “Вестей ФМ” – актриса, помощник уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Наталья Захарова.
    МЕДВЕДЕВ: Скажите, я правильно понимаю, что, в общем, вокруг изъятия детей, скажем, во Франции или не во Франции, скажем, в той же Норвегии выстроен целый бизнес: есть огромное количество людей, которые зарабатывают на этом, чиновников, которые получают какие-то преференции?
    ЗАХАРОВА: Да, Андрей, вы совершенно правильно это понимаете, потому что, как я сказала выше, система уже работает давно на себя. В 2013 году во Франции был принят закон о гомосексуальных браках и усыновлении детей этими семьями. Вы знаете, около миллиона французов вышло на улицы в разных городах, чтобы быть против этого. Никто их не послушал. Мадам Тобира – министр юстиции на тот момент – она этот закон приняла, ну, собственно, Бельгия сказала “принять”. Марин Ле Пен была, безусловно, против. Но мы знаем давно, что Совет Европы определяет в Европе как жить, что делать, что носить, что кушать и что думать. Поэтому этот закон был принят. Чем он страшен? Помимо того что эти несчастные детки, если они будут усыновлены… Уже есть случаи, когда меняют пол родители, например, девочки нет, а есть мальчик, а они мальчика переделывают в девочку или наоборот.
    МЕДВЕДЕВ: В документе переделывают или?
    ЗАХАРОВА: Нет, пол меняют детям. Отрезают все, что им не нравится, и делают из них таких же уродов, как они сами.
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    ЗАХАРОВА: Да это уже давно, есть уже судебные процессы. Кстати, у меня на Фейсбуке есть эти страшные истории: две лесбиянки – я только сейчас не помню страну – усыновили мальчика и переделали его в девочку! То есть это уже пытки над детьми! Вот компрачикоские самые простые дела. Это пытки над детьми. Помимо пыток психологических это уже какие-то физические просто пытки. А уже никто этого ребенка не защитит. Почему я категорически против усыновления наших детей на Запад!
    МЕДВЕДЕВ: Но у нас же, в общем, как-то эту систему ограничили или нет?
    ЗАХАРОВА: Кто сказал?
    МЕДВЕДЕВ: Так считается.
    ЗАХАРОВА: Мы даем усыновлять наших детей в Италию, во Францию.
    КОРНЕЕВСКИЙ: Только в Америку ограничили, в США, да?
    ЗАХАРОВА: Пока. Сейчас я знаю, что в Израиль мы будем давать усыновлять наших детей.
    МЕДВЕДЕВ: А есть гарантии, что наших детей не усыновляют гомосексуалисты?
    ЗАХАРОВА: Нет. Почему, а можно в документах написать, все что угодно, потом этого ребенка передать.
    МЕДВЕДЕВ: Почему мы вообще отдаем детей, как котят?
    ЗАХАРОВА: А я вам скажу почему. И меня здесь возмущает некоторые очень достойные, уважаемые люди, в частности, Ирина Хакамада, которая за то, чтобы отдавать детей в Америку. Почему не приходит в голову вопрос: а почему у нас есть сироты, и как сделать так, чтобы их не было? То есть найти причину этого, вместо того чтобы говорить: ну как же они – инвалиды, их там в этих домах все бросают, они там умирают, давайте лучше в Америку отдадим.
    Полностью слушайте в аудиоверсии.
    http://radiovesti.ru/brand/61008/episode/1476351/

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  • 13736 8675
    Волемир 27 октября 2017 в 15:52 Ссылка Пометить
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    Люся, правильно ли я понимаю – это нужно России?
    Объясни “недалекому”!!!

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  • 2459 1784
    любопытный 27 октября 2017 в 16:26 Ссылка Пометить
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    Хлеба и зрелищ, а под шумок, останемся без парток. На Украине то же самое, пока мишкин майдан наблюдали рада приняла закон о закрытии безплатной медицины.

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