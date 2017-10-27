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Причины падение монархии в России

20:27. 27 октября 2017 Просмотров - 206 Нет комментариев Опубликовал:

2 марта 1917 года российский император Николай II принял решение отречься от престола. Почему так быстро и неожиданно пала 300-летняя монархия? Какие силы стояли за этим событием? Существует версия, что «штаб» по принуждению Николая II к отречению находился в британском посольстве в Петрограде, и именно англичане были главными лицами, заинтересованными в том, чтобы монархия в России пала. Почему им это было выгодно? Кого они хотели привести к власти? Наконец, правда ли, что Великобритания в 1918 году отказалась принять семью бывшего русского императора, тем самым фактически отдав ее в руки большевиков?

Метки: монархия, Николай II, октябрьская революция
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