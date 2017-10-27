Причины падение монархии в России

2 марта 1917 года российский император Николай II принял решение отречься от престола. Почему так быстро и неожиданно пала 300-летняя монархия? Какие силы стояли за этим событием? Существует версия, что «штаб» по принуждению Николая II к отречению находился в британском посольстве в Петрограде, и именно англичане были главными лицами, заинтересованными в том, чтобы монархия в России пала. Почему им это было выгодно? Кого они хотели привести к власти? Наконец, правда ли, что Великобритания в 1918 году отказалась принять семью бывшего русского императора, тем самым фактически отдав ее в руки большевиков?