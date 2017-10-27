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Поразительные аналогии. Часть 3

08:21. 27 октября 2017 Просмотров - 586 Нет комментариев Опубликовал:
Предыдущие части:
Поразительные аналогии. Часть 1
Поразительные аналогии. Часть 2



Продолжение ряда аналогий древних находок c современными вещами, устройствами.


Неужели все новое – это хорошо потерянное и забытое старое?
***

Фестский диск




Перевод по Гриневичу


Колумбийский аналог


Есть и китайский аналог. Возможно, этот диск крутился или в его центре что-то крутилось.

А что, если, это игра? Наподобие наших детских игр с фишками и костями (кубиками с числами)?


В игре могут быть задействованы 4 участника, получающие по 1 фишке. Игроки по очереди бросают кубик и передвигают фишки, согласно выпавшей цифре на соответствующее количество клеточек.

В это игре даже смысл совпадает с колумбийским диском. В современной: из гусеницы в бабочку. А в древней игре: из зародыша в человека.


Детская игра “Людо и Ко”


Еще одна игра от от производителя Djeco



В общем, смысл понятен – это древние игры, и, возможно, детские. А что? Думаете в древности дети не играли, а сразу строили храмы и пирамиды наравне со взрослыми?

Кстати, римский додекаэдр может быть тоже игрушкой или головоломкой:


Версии назначения додекаэдров
***




Британский музей древностей. Найдено в Китае. Нефрит, толщина дисков 5 мм. Не единственный экземпляр. Находок таких нефритовых дисков в Китае много.


Видно, что такую поверхность делали диском с утончением по кромке. Интересно, какой был привод диска из чего был изготовлен сам диск? Не исключено, что это карго-культ.
Подробнее про диски Би

Как вам такая аналогия на эти диски:


Светодиодные панели






Вполне похоже, что это карго-культ на осветительный элемент, который наша цивилизация только начала производить

Есть вот такой вариант аналогии:


Диск здоровья для занятий – вращений туловищем. Подробнее

Выдвину еще одну аналогию – это некие фрикционы или диски сцепления или уже позже – карго-культ под эти технические изделия.




***

В заключении – подборка аналогий от группы ЛАИ:


Перу. Очень похоже на фрезы или головки буров








Это к вопросу о том, как это было сделано. Видимо, в древности присутствовал единый принцип на разных континентах


На тему версии, что египетские пирамиды и храмы – это выпаривательный обогатительный комплекс по добыче редкоземельных металлов из вод Нила


Возможно – тоже назначение, что и египетские строения









Примеры из мифологии:





Аналогии от группы ЛАИ можно посмотреть здесь или на форуме.


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: забавности, история, культы, лаи
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