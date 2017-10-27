Поразительные аналогии. Часть 3
08:21. 27 октября 2017 Просмотров - 586 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Предыдущие части:
Поразительные аналогии. Часть 1
Поразительные аналогии. Часть 2
Продолжение ряда аналогий древних находок c современными вещами, устройствами.
Неужели все новое – это хорошо потерянное и забытое старое?
***
Фестский диск
Перевод по Гриневичу
Колумбийский аналог
Есть и китайский аналог. Возможно, этот диск крутился или в его центре что-то крутилось.
А что, если, это игра? Наподобие наших детских игр с фишками и костями (кубиками с числами)?
В игре могут быть задействованы 4 участника, получающие по 1 фишке. Игроки по очереди бросают кубик и передвигают фишки, согласно выпавшей цифре на соответствующее количество клеточек.
В это игре даже смысл совпадает с колумбийским диском. В современной: из гусеницы в бабочку. А в древней игре: из зародыша в человека.
Детская игра “Людо и Ко”
Еще одна игра от от производителя Djeco
В общем, смысл понятен – это древние игры, и, возможно, детские. А что? Думаете в древности дети не играли, а сразу строили храмы и пирамиды наравне со взрослыми?
Кстати, римский додекаэдр может быть тоже игрушкой или головоломкой:
Версии назначения додекаэдров
***
Британский музей древностей. Найдено в Китае. Нефрит, толщина дисков 5 мм. Не единственный экземпляр. Находок таких нефритовых дисков в Китае много.
Видно, что такую поверхность делали диском с утончением по кромке. Интересно, какой был привод диска из чего был изготовлен сам диск? Не исключено, что это карго-культ.
Подробнее про диски Би
Как вам такая аналогия на эти диски:
Светодиодные панели
Вполне похоже, что это карго-культ на осветительный элемент, который наша цивилизация только начала производить
Есть вот такой вариант аналогии:
Диск здоровья для занятий – вращений туловищем. Подробнее
Выдвину еще одну аналогию – это некие фрикционы или диски сцепления или уже позже – карго-культ под эти технические изделия.
***
В заключении – подборка аналогий от группы ЛАИ:
Перу. Очень похоже на фрезы или головки буров
Это к вопросу о том, как это было сделано. Видимо, в древности присутствовал единый принцип на разных континентах
На тему версии, что египетские пирамиды и храмы – это выпаривательный обогатительный комплекс по добыче редкоземельных металлов из вод Нила
Возможно – тоже назначение, что и египетские строения
Примеры из мифологии:
Аналогии от группы ЛАИ можно посмотреть здесь или на форуме.
Поразительные аналогии. Часть 1
Поразительные аналогии. Часть 2
Продолжение ряда аналогий древних находок c современными вещами, устройствами.
Неужели все новое – это хорошо потерянное и забытое старое?
***
Фестский диск
Перевод по Гриневичу
Колумбийский аналог
Есть и китайский аналог. Возможно, этот диск крутился или в его центре что-то крутилось.
А что, если, это игра? Наподобие наших детских игр с фишками и костями (кубиками с числами)?
В игре могут быть задействованы 4 участника, получающие по 1 фишке. Игроки по очереди бросают кубик и передвигают фишки, согласно выпавшей цифре на соответствующее количество клеточек.
В это игре даже смысл совпадает с колумбийским диском. В современной: из гусеницы в бабочку. А в древней игре: из зародыша в человека.
Детская игра “Людо и Ко”
Еще одна игра от от производителя Djeco
В общем, смысл понятен – это древние игры, и, возможно, детские. А что? Думаете в древности дети не играли, а сразу строили храмы и пирамиды наравне со взрослыми?
Кстати, римский додекаэдр может быть тоже игрушкой или головоломкой:
Версии назначения додекаэдров
***
Британский музей древностей. Найдено в Китае. Нефрит, толщина дисков 5 мм. Не единственный экземпляр. Находок таких нефритовых дисков в Китае много.
Видно, что такую поверхность делали диском с утончением по кромке. Интересно, какой был привод диска из чего был изготовлен сам диск? Не исключено, что это карго-культ.
Подробнее про диски Би
Как вам такая аналогия на эти диски:
Светодиодные панели
Вполне похоже, что это карго-культ на осветительный элемент, который наша цивилизация только начала производить
Есть вот такой вариант аналогии:
Диск здоровья для занятий – вращений туловищем. Подробнее
Выдвину еще одну аналогию – это некие фрикционы или диски сцепления или уже позже – карго-культ под эти технические изделия.
***
В заключении – подборка аналогий от группы ЛАИ:
Перу. Очень похоже на фрезы или головки буров
Это к вопросу о том, как это было сделано. Видимо, в древности присутствовал единый принцип на разных континентах
На тему версии, что египетские пирамиды и храмы – это выпаривательный обогатительный комплекс по добыче редкоземельных металлов из вод Нила
Возможно – тоже назначение, что и египетские строения
Примеры из мифологии:
Аналогии от группы ЛАИ можно посмотреть здесь или на форуме.
Источник: sibved.livejournal.com