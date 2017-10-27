Печальная история тилацина

Эх ... как мы можем пожалеть ... потом. Когда уже будет поздно ! Эта история тому пример !

Как правило, конкретной даты вымирания того, или иного вида животных никто не в силах установить. Что поделать, люди в большинстве случаев заняты собственными проблемами и не обращают внимания на беды своих соседей по планете. Тем не менее в редких случаях конкретную дату вымирания установить все-таки можно.





6 сентября 1936 года в зоопарке города Хобарт умерла самка сумчатого волка. Вскрытие показало, что причиной смерти этого животного была сердечная недостаточность, вызванная старостью. Возможно, тогда еще никто и не подозревал, что в этот день на Земле исчез еще один удивительный и неповторимый вид животных. Хотя, справедливости ради следует заметить, что прямой вины человека в его истреблении все-таки нет. Однако косвенная, без сомнения, присутствует.





Известный английский зоолог и писатель Джеральд Даррелл в одной из своих книг говорит о том, что: "… заселяя новые земли, люди истребляют животных, не успев даже толком их исследовать". Эти сказанные великим защитником дикой природы слова можно отнести и к сумчатому волку, или, как его называют ученые, тилацину (Thylacinus cynocephalus). Он существовал в близком соседстве с человеком около 3 000 лет, но достоверной информации о нем весьма немного.













Когда-то (около 30 миллионов лет назад) сумчатые волки были распространены не только на территории Тасмании, но также в Австралии, Южной Америке и, возможно, в Антарктиде. Численность их, судя по всему, была высокой. Однако в Южной Америке этот хищник исчез примерно 7-8 миллионов лет назад, из Австралии его "попросили" около 2-1,5 тысяч лет тому назад. Причина, судя по всему, везде была одна и та же — проникновение на эти континенты представителей плацентарных хищных млекопитающих.

Напомню, что одной из особенностей сумчатых млекопитающих является то, что они рождают "недоношенных" детенышей, которые больше похожи на эмбрионы. Именно поэтому их мамам и нужен особый орган — сумка, куда малыш переползает после рождения и где происходит его "доразвитие". При таком способе рождения, как вы понимаете, плодовитость не может быть очень высокой (много детенышей в сумке просто не поместится), а детская смертность, наоборот, чрезвычайно высока — пока детеныш доберется до маминого "карманчика", с ним может случиться все, что угодно, от простуды до травм.





Именно поэтому численность сумчатых, по сравнению с настоящими плацентарными млекопитающими (т. е теми, чьи детеныши рождаются "доношенными"), увеличивается медленно. Так что если представитель плацентарных начнет конкурировать с аналогичным видом из группы сумчатых, то, без всякого сомнения, достаточно быстро его вытеснит (возьмет не умением, а числом). Поэтому считается, что из Южной Америки тилацинов "выгнали" проникшие туда лисы и койоты, а из Австралии — завезенные аборигенами и быстро одичавшие собаки динго.

Правда, в последнем случае имеются некоторые сомнения. Ученые не раз наблюдали, что даже молодой тилацин без всякого труда мог справиться со сворой собак, которые были в несколько раз крупнее его. Сумчатого волка выручала его фантастическая маневренность и способность наносить смертельные удары в прыжке.











Конкурентное вытеснение, несмотря на то, что динго и тилацины питались одной и той же добычей, тоже вряд ли имело место быть, поскольку динго активны в светлое время суток, а сумчатый волк был исключительно ночным охотником. Кроме того, сумчатые волки предпочитали жить в горных лесах, а динго — на просторах австралийских саванн.





Тем не менее к тому времени, когда в 1808 году натуралист Харрисон подробно описал внешний вид и анатомию "невиданного животного", тилацины сохранились только на острове Тасмания. Собственно, именно Харрисон ввел в обиход термин "сумчатый волк", который основан исключительно на внешнем сходстве тилацина и обыкновенного волка. А вот по образу жизни этот хищник представлял собой нечто среднее между куницей и кошкой.

Тилацины были не очень крупными — около 60 см в холке и 1,5 м в длину. Их великолепную шкуру песочного цвета украшали 12 черных полос, что предавало ему сходство с тигром. День тилацин проводил в убежище, причем иногда этих животных обнаруживали спящими в дуплах деревьев, расположенных на высоте 4-5 метров над землей, а ночью выходил на охоту.

Питался тилацин исключительно живой добычей, причем был настолько брезглив, что никогда не возвращался к трупу убитого им животного второй раз (в зоопарках многие сумчатые волки отказывались есть даже размороженное мясо). Считается, что этот хищник бросался на жертву из засады и убивал ее, перекусывая основания черепа (так охотятся именно кошки, но не собаки).











Тилацины поражали своей способностью раскрывать пасть на 120° - шире, чем любое современное млекопитающее. Только благодаря этой особенности сумчатый волк, не имея длинных клыков, мог нанести жертве смертельный удар.

Бывали случаи, когда тилацины преследовали добычу, однако бегуны из них были плохие. А вот плавал и лазал по деревьям сумчатый волк куда лучше собак и кошек. Кроме того, иногда, преследуя добычу, он скакал, подобно кенгуру, на задних лапах. При этом своеобразным органом равновесия сумчатому волку служил его длинный и мощный хвост.

Безмятежная жизнь тасманийских тилацинов была нарушена прибытием на Тасманию переселенцев из стран Европы в 1788 году. Хотя сначала, когда основное количество колонистов составлял каторжники, это животное никто не трогал. Но вот когда к ним присоединились фермеры-скотоводы, сумчатому волку пришлось туго.









Неизвестно с чего скотоводы решили, что данное животное представляет опасность для их нежно любимых овечек. При этом достоверных случаев нападений тилацина на ягнят (с взрослой овцой сумчатый волк просто не мог справиться) не было. Действительно, ну зачем ночному засадному (и, заметьте, весьма пугливому) хищнику забираться в овечьи ясли, пробиваясь сквозь ряды сторожевых собак? Легче уж в лесу кого-нибудь съесть. Хотя домашнюю птицу тилацины все-таки изредка воровали (тому есть документальные подтверждения).

Однако фермеры, которые не разбирались в особенностях биологии тилацина, вскоре объявили ему беспощадную войну. Все 19 столетие сумчатый волк безжалостно истреблялся, за его шкуру давали премию в 5 фунтов стерлингов! Но даже столь активная охота не особенно сократила его численность, о чем говорит тот факт, что еще в 80-х годах XIX века этих животных десятками добывали для зоопарков.

В конце позапрошлого века на Тасмании разразилась эпидемия собачьей чумы. И, как это ни удивительно, выяснилось, что многие сумчатые тоже подвержены данному заболеванию. А поскольку вся популяция тилацинов к тому времени была локализована в одном горном районе Центральной Тасмании, то неудивительно, что к началу XX века этот хищник оказался на грани вымирания (кстати, возможно, динго вытеснили тилацина из Австралии таким же способом, заразив его чумой).

Случай последнего убийства тилацина человеком на охоте относится к 1930 году. А шестью годами позже умерла последняя особь, живущая в неволе. С тех пор тилацина мало кто видел. Хотя сообщения о том, что люди встречали сумчатого волка, слышали его глухой кашляющий лай или находили следы, появлялись и позже (последнее из них относится к 1978 году, кстати, его тогда видел лесник, то есть человек, хорошо разбирающийся в животных).











В марте 2005 года австралийский журнал The Bulletin предложил 1,25 млн австралийских долларов награды тому, кто поймает живого тилацина. Награда, увы, до сих пор никому не досталась. Тремя годами позже австралийские ученые попытались создать клон сумчатого волка, используя для этого генетический материал из заспиртованных эмбрионов этого хищника, но большинство ДНК оказались нежизнеспособны, хотя несколько генов тилацина и поныне "живут и работают" в клетках лабораторных мышей. Каждый год в центр Тасмании отправляются экспедиции, но пока исследовать район последнего пристанища сумчатого волка до сих пор полностью не удалось.

Многие ученые верят, что тилацины все-таки сохранились. Наверное, именно поэтому Красная книга МСОП не спешит переводить его из раздела "на грани исчезновения" в раздел "вымершие". Однако оптимистов с каждым годом становится все меньше и меньше. Правда, в последнее время высказывается версия, что сумчатый волк мог сохраниться на мелких островах около Новой Гвинеи (в этом регионе часто находят останки тилацинов, возраст которых около 3000 лет), и многие из них до сих пор не исследованы учеными.











Итак, можно с уверенностью сказать, что сумчатого волка погубило людское невежество. Если бы фермеры знали о том, что этот хищник не представляет опасности для овец, если бы они вакцинировали своих собак от чумы, то, возможно, тилацин не только бы выжил, но и помог бы австралийцам справиться с кроличьим нашествием.









Хочется надеяться, что печальная история сумчатого волка послужит человечеству хорошим уроком, суть которого заключается в том, что мир дикой природы чрезвычайно хрупок и уязвим, поэтому нельзя вторгаться в него, не обдумав последствия подобного шага. И если мы не выучим этого урока в ближайшее время, то велика вероятность, что совсем скоро род людской разделит участь сумчатого волка. А над его могильным курганом пропоют последнюю песню чудом выжившие тилацины…

Сумчатый волк (Thylacinus cynocephalus)

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https://masterok.livejournal.com/382571.html