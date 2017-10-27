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Освоение огня людьми

15:18. 27 октября 2017 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал:

Люди видели огонь в пожарах, возникающих от удара молнии или от извержения вулкана. Пожары были бедствием для всего живого. Но человек понял, что огонь приносит не только вред, но и пользу: у догорающего в пожаре дерева можно согреться, а ночью пламя служит источником света. Огонь — это ещё и защита от диких животных: вблизи огня звери, боясь пламени, не беспокоили людей. Огонь может стать хорошим помощником человеку, нужно только его «приручить».

 

Возраст

Костёр 1,5 млн лет до н. э.
Очаг 1 млн лет до н. э.
Получение огня 150 тыс. лет до н. э.
Масляная лампа 20 тыс. лет до н. э.

 

ПРИРУЧЕНИЕ СТИХИИ

Люди приносили с пожарищ к себе в пещеры горящие головни и пользовались их теплом и светом, пока они не догорали. Потом научились поддерживать огонь, подбрасывая в пламя ветки. Наблюдательные люди заметили, что дождь может потушить лесной пожар, а значит, огонь боится воды и с помощью воды можно остановить распространение пламени. Так у людей появился костёр — контролируемый и поддерживаемый огонь.

Ещё люди обнаружили, что, сжигая деревья, огонь оставляет невредимыми камни. Камни не горят, следовательно, если окружить костер камнями, огонь не вырвется за пределы этого ограждения. Так появился первый очаг. Нагретые камни долго сохраняют тепло, и возле них можно греться, даже когда огонь погас.

 

ДОБЫТЬ ИСКРУ

Сохранение огня стало важным делом древних женщин, хранительниц очага. Если пламя гасло, жили в темноте и холоде, пока случайная молния не воспламенит дерево или пока соседи не поделятся огнём. Так было до тех пор, пока люди не научились добывать огонь. Возможно, однажды человек, делая каменное орудие, заметил, как искра, возникшая от удара камня о камень, воспламенила солому. Искры возникали и в процессе шлифовки или сверления камней. Люди стали намеренно высекать искры ударами камня о камень или добывать огонь трением деревянных палочек. До середины XIX в., до распространения спичек, огонь добывали ударами кусков кремня друг о друга или металлом (кресалом) по кремню. Кремень и кресало образуют огниво — оно и ныне используется тогда, когда нельзя положиться па зажигалки и на спички, которые могут отсыреть.

 

СВОЙСТВА ОГНЯ

Огонь не только даёт свет и тепло, по и изменяет свойства веществ. Обожжённый конец деревянного копья становится твёрже, а поджаренное па огне мясо — мягче. Обнаружив, что древесина в костре превращается в уголь, оставляющий след на камне, люди стали при свете огня рисовать на стенах пещер — возникла графика, новый жанр изобразительного искусства. В углях стали запекать плоды и коренья, изменяя их вкус, — гак зарождалась кулинария, искусство обработки пищи.

 

РАЗВИТИЕ ИДЕИ

Вплоть до XIX в. люди отапливали свои жилища только огнём. Используя свойства камня накапливать и сохранять тепло, люди строили для обогрева каменные очаги, а позже камины и печи. Огонь был единственным источником искусственного освещения до появления электричества. Древнейшие постройки освещал очаг, а для переноса источника света пользовались горящими головнями, позднее — просмоленными факелами. С древних времён маленькими источниками света служили лучины, горящие щепочки. Бедные крестьянские избы освещались лучинами до XX в.

 

Ещё в каменном веке люди открыли, что топливом огню может служить жир животных или растительное масло. Простейшие масляные лампы — это открытые или закрытые плошки с жиром или маслом с погружённым в них куском верёвки — фитилём. Фитиль пропитывался жиром, его вытянутый из масла конец поджигали. Фитиль сгорал медленно, ведь топливом огню служил не столько материал фитиля, сколько масло, постоянно им впитывающееся. По этому же принципу устроены свечи: фитиль проходит по центру длинного цилиндра из твёрдого, но легкоплавкого материала — сала, воска, парафина. Сальные и восковые свечи появились в Средние века. Они были дороги, но коптили меньше масляных горелок. В XIX в. появилось новое «светильное топливо» — газ. Огонь также стал основой для многих отраслей производства — керамики, металлургии, стеклодувного дела, без огня не появились бы порох, паровая машина, воздухоплавание и многое другое.

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http://mir-znaniy.com/osvoenie-ognya-lyudmi/

Метки: археология, возникновение религии, Дарвин, образование, огонь, первые люди
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Один комментарий»

  • 448 164
    Илья 27 октября 2017 в 16:35 Ссылка Пометить
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    В конце своей жизни Чарльз Дарвин покаялся за свою теорию эволюции и попросил прощения у человечества!
    Покайся и ты Кирилл!!!

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