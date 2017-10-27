150 лет назад, в конце октября 1867 года, Александр II утвердил положение «О мерах по определению точной годовой смертности в Петербурге». SPB.AIF.RU вспоминает, какова была статистика, и что писали демографы о положении дел в Российской империи.

Эксперты того времени сходились на том, что одними из причин высокой смертности были беднота и тяжелая санитарная обстановка.

15:19 26/10/2017 Мария Соколова 1 319

Не доживали до 30-ти. Какова была смертность в царской России

150 лет назад, в конце октября 1867 года, Александр II утвердил положение «О мерах по определению точной годовой смертности в Петербурге». SPB.AIF.RU вспоминает, какова была статистика, и что писали демографы о положении дел в Российской империи.

«Русская смертность, в общем, типична для земледельческих и отсталых в са­нитарном, культурном и экономическом отношениях стран», — писал доктор медицинских наук, академик Сергей Новосельский в 1916 году.



Ученый считал, что Россия фактически заняла особое место среди аналогичных госу­дарств из-за «исключительной высоты смертности в детском возрасте и исключительно низкой смертности в старческом возрасте».

Следить за подобной статистикой в Российской империи официально начали лишь во времена Александра II, который подписал документ, регламентирующий эту сторону жизни общества. В «положении» Комитета министров говорилось, что лечащий или полицейский врач были обязаны выписывать свидетельства о смерти, которые затем передавались в полицию. Предать тело земле можно было только «по предъявлению кладбищенскому духовенству медицинского о смерти свидетельства». Фактически с момента появления этого документа можно было судить о том, какой была средняя продолжительность жизни мужчин и женщин в стране, и какие факторы могли влиять на эти цифры.

31 год для женщин, 29 – для мужчин

За первые 15 лет ведения подобной статистики стала вырисовываться картина, что страна в огромном количестве теряет детей. На 1000 умерших больше половины – 649 человек – это были те, кто не достиг 15 лет; 156 человек – те, кто преодолел рубеж в 55 лет. То есть 805 человек из тысячи — это дети и старики.

Что касается гендерной составляющей, то в младенчестве мальчики умирали чаще. На 1000 умерших приходилось 388 мальчиков, а девочек — 350. После 20 лет статистика менялась: на 1000 умерших приходилось у мужчин 302 и у женщин 353.

Основоположник отечественной санитарной статистики Петр Куракин, проанализировав мате­риалы переписи 1897 года и данные об умерших за 1896-1897 годы, посчитал, что средняя продолжительность жизни в Европейской России для женщин была немногим более 31 года, для мужчин – 29 лет. На территории Украины и Белоруссии эти цифры были чуть выше – 36 лет и 37 лет для женщин, а также 35 и 37 лет для мужчин.

В работе «Рождаемость и смертность в капи­талистических государствах Европы» он заметил закономерность: на уровень смертности взрослого населения сказывалось развитие крупной фабрич­но-заводской промышленности.

На примере Богородского уезда он увидел, что наиболее неблагополучной в этом плане оказалась центральная часть, где по течению реки Клязьма были расположены круп­ные и средние фабрики.

«Наиболее высокая смертность на­селения сосредоточивается здесь, преимущественно, в местно­стях расположения крупных фабричных мануфактур: из 9-ти при­ходов этой местности со смертностью выше 48% — в 7-ми со­средоточиваются самые крупные фабрично-промышленные центры уезда», — писал он.

Еще одним важным фактором, сказывающимся на низкой продолжительности жизни , были эпидемии, выкашивающие целые деревни. Один из организаторов санитарно-эпидемиологической службы, профессор Алексей Сысин писал, что в дореволюционные годы Рос­сия являлась постоянной ареной эпидемических вспышек:

«Отсут­ствовало санитарное законодательство, чрезвычайно слабо была развита сеть необходимых лечебных и санитарных учреждений в стране; государство почти не участвовало в расходах для этой Цели. Как известно, дело борьбы с заразными болезнями было передано в руки местных органов-земств и городов; но никакой обязанности для последних не существовало. В особенно тяже­лых условиях были окраины страны — Сибирь. Средняя Азия, Кавказ, Север; также были обычными очагами эпидемий и наши сельские местности».

«Вымирания детей остаётся несомненным фактом»

Настоящей бедой для страны в те годы была колоссальный уровень детской смертности. К примеру, в Московской губернии, дети-груднички составляли 45,4% общего числа умерших всех возрастов. А, по данным 1908-1910 годов, количество умерших в возрасте до 5 лет составляло почти 3/5 общего количества.

Если в 1867-1871 годах из 100 родившихся в возрасте до года умирало более 26 младенцев, то через 40 лет динамика практически не изменилась. Из ста детей 24 умирали, не дожив до своего первого дня рождения.

«Прошло 25-30 лет. Во всех государствах смертность сильно понизилась; даже и там, где она весьма низко стояла, как, например, в Швеции, она уменьшилась чуть не вдвое. Наоборот, России — по этим данным, относящимся к 1901 году, не только сравнительно с европейскими, но и со всеми государствами (исключая одну Мексику) принадлежит печальное первенство в смысле по­тери наибольшего числа младенцев в течение первого года их жизни сравнительно с числом родившихся», — писал директор Централь­ного статистического комитета, профессор Павел Георгиевский.

Эксперты того времени сходились на том, что одними из причин высокой детской смертности были беднота, тяжелая санитарная обстановка и полное отсутствие охраны труда работниц. К слову, именно смертность детей фабрично-завод­ских рабочих была одной из самых высоких в царской России.

О том, что в стране на фоне роста производства растет и детская смертность, писал и Владимир Ленин. В 1912 году была опубликована его статья «Капитализм и народное потребление», в которой он отмечал: «Растет производство сыра, растет производство молока на продажу, богатеют немногие зажиточные крестьяне и купцы, а беднота еще более беднеет. Дети бедных крестьян, оставаясь без молока, мрут в громадном числе. Смертность детей в России невероятно высока».

Добавляли свои краски к общей картине и данные санитарных врачей.

«Население, суще­ствующее впроголодь, а часто и вовсе голодающее, не может дать крепких детей, особенно, если к этому прибавить те неблагоприятные условия, в каких, помимо недостатка пита­ния, находится женщина в период беременности и вслед за нею», — писали один из первых российских детских врачей Дмитрий Соколова и доктор Гребенщикова.

Выступая в 1901 году с докладом в соединённом собрании Общества Русских Врачей, они заявили, что «вымирания детей остаётся несомненным фактом». В своем выступлении Гребенщиков подчеркивал, что «врождённая слабость ребёнка всецело зависит от состояния здоровья его родителей и кроме того, ещё особенно от тех условий, в которых находится мать во время беременности».

«Таким образом, если мы поставим вопрос о здоровье и силах родителей, то, к сожалению, должны сознаться, что общий уровень здоровья и физического развития в России весьма невысок и, можно безошибочно сказать, с каждым годом делается всё ниже и ниже. Причин для этого, конечно, много, но на первом плане стоит, несомненно, всё более и более тяжёлая борьба за существование и всё большее и большее распространение алкоголизма и сифилиса…»

Один врач на 7 тысяч человек

Говоря о доступности медицины в те годы, можно отметить, что в 1913 году общая сумма расходов на медицинскую часть составляла 147,2 млн. рублей. В итоге получалось, что на каждого жителя приходилось около 90 копеек в год. В отчете «О состоянии народного здравия и организации врачебной помощи в России за 1913 год», говорилось, что в империи числилось 24 031 граж­данских врачей, из которых 71% прожи­вал в городах.

«По расчету на все население, городское и сельское, один гражданский врач в среднем обслуживал 6900 жителей, при этом в городах 1400 и вне городов 20 300», — говорилось в документе.

В годы становления советской власти эти цифры стали меняться. Так, к примеру, к концу 1955 года численность врачей в СССР превышала 334 тысячи человек.

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П.С.

Желающие "похрустеть французской булкой" отчего то считают, что советская власть обделила их на графский титул, а не на лапти!

Источник: nnm.me