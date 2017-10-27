Кирюшин В.В.: Бездуховная, безнравственная личность здоровой быть не может.

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О.Д. - Вы рекомендуете молодой маме что, пойти в музыкальную школу, отдать ребенка на скрипку или что?



В.К. - Нет, совершенно не обязательно. Петь – да. Петь явно совершенно надо. Он должен читать стихи, он должен заниматься пантомимой, а главное, что он должен выйти на творчество. Потому что, когда человек творит, он получает наибольшую подпитку энергетическую. И тогда наступает этот момент творчества, этот экстаз творчества. Я не знаю, испытывали ли Вы, но я испытываю это, практически, 3 раза в неделю или 4. Когда я не замечаю, что мне надо покушать, я не замечаю, что мне надо поспать, и встаю я на следующий день, проспав 2 часа, "как огурчик". И могу не есть дня 3-4. И совершенно мне все равно, чего я там проглочу: бутерброд или не бутерброд.

Я к врачам ни разу в жизни не обращался. У меня даже карты нет амбулаторной.

источник "Как в борьбе за генофонд русского народа погиб Кирюшин В.В., автор уникальной методики воспитания личности ребёнка"

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Я бью в набат

«Президент» № 50, 15-17 декабря 1993 г.

- Расскажите подробнее о вашей работе.

- Суть эмоционально-образного образования и воспитания детей заключается в быстром и качественном развитии у детей восприятия образов и мышления с момента рождения (а по некоторым видам и внутриутробного состояния). Система детально разработана применительно к процессу обучения музыкальной грамоте.

То, что изучают в обычной музыкальной школе в течение восьми лет, по моей системе усваивается дошкольниками за один год.

Но музыкальный материал служит лишь первой основой - в формировании духовного и интеллектуального уровня будущего гражданина. Благодаря этому ускоренно растет его познавательная активность, эмоционально-нравственный потенциал.

Эффективной оказалась система и в работе с детьми, имеющими отклонения в умственном и психическом развитии. Она может быть применена практически в каждой учебном предмете, в каждой дисциплине, в любой общеобразовательной школе институте колледже гимназии.

Тиражирование разработок через стихи, песни, сказки игрушки, фильмы, видеопособия, спектакли может привести к возможности создания обучающей среды, способной развивать ребёнка с минимальными усилиями педагога или даже без его участия.

Нами изданы специальные обучающие мифы-сказки (свыше 100 печатных листов).

Созданы радиоспектакли, записанные на грампластинки и аудиокассеты, циклы специальных обучающих песен-правил и т. д. В настоящее время мы заканчиваем разработку «Словаря эмоциональных состояний» и мифов-сказок по химии, физике, биологии.

Эту работу мы ведем совместно с доктором химических наук Юрием Чирковым и доктором физико-математических наук Игорем Чепуро.

Наши методики и разработки поддержаны и рекомендованы к распространению Российской академией наук, Центром акушерства и гинекологии, министерствами образования, культуры, социальной защиты, охраны окружающей среды, а также общественными деятелями, выдающимися представителями науки и культуры.

Отмечу одну особенность продукции, подготовленной ассоциацией.

Специальные мелодии, записанные на аудиокассетах, построенные на тщательно выверенных сочетаниях-формулах, оказались способными к достаточно мощному энергетическому воздействию, особенно на новорожденных и недоношенных детей. С их помощью в НИИ педиатрии Академии медицинских наук России врачи снимали стрессы у детей и матерей, выхаживали ослабленных, при этом часто отказываясь вообще от медикаментов.

- Знаю, что свою работу вы напрямую связываете с заботой о спасении генофонда.

- Я бью в набат! Если все пойдет по проторенной дорожке: плохие ясли (где вся забота нянечки сводится - к тому, чтобы посадить ребенка на горшок), никудышный детсад, ликбезовский институт - нам не спасти потомство. То, что мы делаем, это капля в море.

Если в 60-е годы в детском саду, еще не имея достаточного опыта, я мог "раскочегарить" 80 процентов детей, то сейчас - 15.

Это же катастрофа! Подавляющая дебильность.

Бескультурье бабушек и дедушек породило бескультурье родителей. Потому и не можем работать по-настоящему и даже не пытаемся задуматься о смысле жизни своей на земле.

Бездуховная, безнравственная личность здоровой быть не может.

Источник

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Министерство Культуры РСФСР



Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных



О системе эмоционально-образного развития личности ребенка

(Краткий отзыв на педагогическую систему В. Кирюшина)

В течение почти двух десятилетий профессора и преподаватели института им. Гнесиных, профессора и преподаватели других учебных заведений г. Москвы, врачи-исследователи, психологи, входящие в Постоянную комиссию по вопросам эмоционально-образного развития личности ребенка, наблюдают и анализируют систему развития музыкальных способностей детей, а через нее и общих способностей, разработанную и апробированную в различных учебных заведениях В. Кирюшиным.

Для сведения различных организаций, ответственных за образование и развитие детей (как общее, так и специальное), мы считаем необходимым дать краткий отзыв об этой системе.

Педагог-музыкант с 36-летним стажем работы в самых различных учебных заведениях - от музыкально-педагогического института (аспирантом которого В. Кирюшин являлся), музыкального училища детской музыкальной школы до подготовительных дошкольных групп и даже довнутриутробного развития ребенка - В. Кирюшин за этот срок лично обучил свыше 5 000 учеников самого различного возраста и способностей.

Им было проведено свыше 400 семинаров, на которых присутствовало не менее 10 000 педагогов музыкальных школ, общеобразовательных учреждений музыкальных колледжей и консерваторий.

(Разработки автора охватывают материал всех этих учебных заведений и используются как в работе с детьми, так и со студентами).

Кроме того, через специальные комплекты, включающие обучающие мифы-сказки, песни-правила (вместо общепринятых учебников), обучающий иллюстрационный материал, книжки-раскраски, видеоуроки, обучающие спектакли, аудиокассеты для пения по нотам, самоучители для записи музыки и аудиокассеты для определения на слух средств музыкальной выразительности, только за последние годы обучилось и обучается не менее 350 000 человек, не считая пиратского использования продукции.

Свыше 600 музыкальных и общеобразовательных школ, дошкольных учреждений музыкальных колледжей и вузов почти в 60 регионах России используют в той или иной мере настоящие разработки.

В ряде городов – Туле, Волгограде, Улан-Уде, Рыбинске, Омске, Ишиме, Тобольске, Тюмени, Краснодаре и других организованы специальные центры и гимназии на основе данной методики.

Министерством культуры РФ заказана и рекомендована к внедрению программа для подготовительных дошкольных групп и детских музыкальных школ.

Разработки автора рекомендованы к внедрению в России комитетами по образованию, науке и культуре государственной Думы Совета федерации, Российской академией наук, Российской академией образования, рядом министерств.

Интерес к данной методике объясняется тем, что в большинстве своем, обучающиеся по системе Кирюшина дети, никогда не были специально отобранными и обладали весьма посредственными музыкальными и общими способностями (это видно даже неспециалистам, посещавшим занятия и просматривающим съемки телевизионного фильма с 93 уроками автора системы).

Это же подтверждается и многочисленными отзывами родителей направленными, как автору методики, так и в Министерства образования и культуры, отзывами педагогов-методистов, ученых и выдающихся деятелей науки и культуры (свыше 4 000 тысячей подписей).

Более 3 000 учеников Кирюшина за эти годы стали музыкантами профессионалами, закончив самые престижные столичные учебные заведения.

Многие защитили диссертации, работают в Большом театре, других театрах столицы, в различных ВУЗах и колледжах, в музыкальных школах, являются музыкантами-исполнителями, музыкальными редакторами на радио и телевидении, пишут музыку для профессиональных исполнителей, многие работают за рубежом в различных учебных заведениях и музыкальных коллективах, некоторые стали Лауреатами международных конкурсов.

Всех их объединяет то, что основы своего музыкального воспитания они получили на занятиях у одного и того же Учителя, и у большинства из них еще в дошкольный период обучения был развит полноценный абсолютный музыкальный слух, базирующийся на самых высоких профессиональных знаниях, умениях и навыках.

Те же, кто не пошел учиться в профессиональные музыкальные учебные заведения, закончили другие ВУЗы и стали работать врачами, артистами, химиками, математиками и т.п.

Во всех детских учебных заведениях, по отзывам родителей и педагогов, бывшие ученики Владимира Викторовича, проучившиеся у него всего по 1-2 года, всегда показывали более яркие, чем у других результаты.

У них была лучшая успеваемость, практически по всем предметам, они быстрей схватывают и новый материал, у них был больший объем памяти и большая скорость мышления, они были более внимательными, сосредоточенными и активными, эмоционально раскрепощенными, имели свое мнение и могли его отстаивать.

Происходило это оттого, что система развития музыкальных способностей, а через них, и это главное, общих способностей ребенка, базировалась не только на логическом, но и главным образом, на эмоционально-образном восприятии, которое значительно легче и свободнее способно осваивать любое количество самой сложной информации и откладывать ее в подсознании.

А это дает возможность не столько осознать предмет освоения, сколько прочувствовать его в целом, подготовив к дальнейшему более полноценному его логическому восприятию.

В течение почти трех десятилетий ученики Кирюшина (особенно с младшего возраста) с его помощью разрабатывали систему сюжетов для правил-сказок на самой высокой профессиональной острове, разрабатывали сценарии радиоспектаклей, рисовали и создавали словесные портреты: профессиональных понятий и терминологии музыкального языка.

При этом дети находили эмоционально-образные характеристики интервалов, аккордов, гармонических функций, нюансов, других средств музыкальной выразительности.

Обобщая их, находили мнемонические связи с родным языком, искали цветовые характеристики, переводили самые трудные термины в понятные для их уха созвучия, тем самым, придумывая новые имена будущим персонажам многочисленных мифов-сказок, песен-правил.

Далее они переводили свои находки в конкретные образы, отраженные в сотнях рисунков. Таким путем впервые в мире была создана цельная система обучения, построенная на образном восприятии.

С одной стороны, позволяющая в огромной степени "свернуть" необходимую для обучения информацию в единый эмоционально-образный "сгусток", доступный для свободного и легкого восприятия детьми самого различного возраста, с другой стороны, самими же детьми был создан почти реально существующий для них мир с героями, им близкими и понятными.

Это могли быть и люди и говорящие (думающие) звери, птицы, одушевленные деревья, цветы. . . Так как все образные находки были открыты и придуманы самими детьми, так как в течение нескольких лет.

Пока образная система окончательно выкристаллизовалась, приобрела законченный вид, а образы действительно стали объективными (ведь характеристики из поколения в поколение у сотен и тысяч детей повторялись), то их восприятие новым составом детей следующих поколений было уже в десяток раз более активным и прочувствованным.

А от этого процесс обучения буквально "свертывался во времени" и проникал в подсознание учеников почти беспрепятственно. Ведь каждый ребенок искренне верил в развертывающийся перед ним мир, и от этого он все более хотел его познать (а в дальнейшем и самостоятельно участвовать в его строении).

Именно поэтому, наверное, дети самостоятельно без какого-либо нажима со стороны учителя или родителей могут по десятку раз "крутить на магнитофоне" одни и те же полюбившиеся им радиоспектакли.

Такой подход позволил осваивать самый сложный профессиональный материал непрофессионалами (такой материал по современным методикам часто изучается лишь в специальных средних или даже высших учебных заведениях), даже детьми дошкольниками.

Причем, в одних и тех же группах у педагога могли заниматься дети не только самых разных способностей, но и разных возрастов от двух с половиной лет до пятнадцати (иногда были и взрослые пятидесятилетние люди).

Ведь образное восприятие с яркой эмоциональной окраской базируется не на работе логического левого полушария головного мозга, а затрагивает, прежде всего, "творческое" правое полушарие (в современных методиках почти не востребованное).

Медицинские исследования последних 20 лет, проводимые медико-педагогической лабораторией под руководством доктора медицинских наук В. Базарного, показали, что в этом плане наша и зарубежная педагогика, пусть и бессознательно, совершает преступление пред будущими поколениями, ведь в результате ее однобокого левополушарного воздействия из года в год происходит "обесчеловечивание" этих поколений.

Не работая полностью мозг человека постепенно теряет свой качественный потенциал, а люди без развитой правополушарной деятельности постепенно теряют творческий потенциал и все больше становятся исполнителями.

Особое значение развития педагогики связанной с восприятием через правое полушарие, имеет для новорожденных (у которых именно образное восприятие наиболее яркое и сильное) и у детей с ограниченными умственными способностями.

Ведь именно у последних чаще всего дефект мышления связан с логикой восприятия. Образный же канал готов обычно к функционированию.

Можно представить, как при соответствующей разработке педагогическая система, о которой идет речь, могла бы оказать неоценимую помощь в обучении детей-инвалидов, и какие огромные финансовые затраты были бы снижены в процессе адаптации таких детей к нормальным людям.

(Здесь необходимо обратить особое внимание на то, что дети искренне ВЕРЯТ в предлагаемый им мир. Они верят не столько логикой, сколько чувствами и представлениями. И это понятие ВЕРЫ чрезвычайно ценно, так как именно из него в дальнейшем в сердцах и чувствах детей он станет постепенно переходить в ВЕРУ ВЫСШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Но это вопрос отдельный и в данном документе специально рассматриваться не будет.)

На занятиях Кирюшина дети слушают сказки, поют песни, участвуют в их создании, рисуют, читают стихи, исполняют с названием нот специальные упражнения, определяют на слух различные средства музыкальной выразительности.

Причем, в отличие от занятий с обычными педагогами и в общеобразовательной, и в музыкальной школе делают это с жаром, активно, с огромной заинтересованностью.

Весь процесс обучения проходит либо в контакте с учителем (без каких-либо домашних заданий), либо в семье через фоновое восприятие мелодий со специальных аудиокассет, либо через слушание 350 шедевров мировой музыкальной классики (специально подобранной в исполнении лучших музыкантов мира) либо через просмотр обучающих видеофильмов, чтение сказок, раскрашивание к ним иллюстраций.

01. Коллекция шедевров классической музыки

02. Коллекция шедевров классической музыки

Содержание архивов:

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШЕДЕВРОВ МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ

Композитор Произведение Исполнитель

КАССЕТА № 1

1 Т. Альбинони Венецианское адажио для органа и струнного оркестра. Оркестр под управлением Г.фон Караяна



2 Ф. Шопен Прелюдия ми минор. М. Поллини



3 М.П. Мусоргский. Опера "Борис Годунов". Дуэт Марины и Самозванца. М.Максакова, Г.Неленн и оркестр п/у Н.Голованова



4 С.В. Рахманинов. Три русские песни. "Белолицы, румяницы". Хор и орк. п/у Е.Светланова



5 Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром. Часть 1. Фрагмент. В.Клайберн и оркестр п/у К.Кондрашина



6 С.С. Прокофьев. Балет "Ромео и Джульетта". Танец рыцарей. Оркестр п/у А.Жюрайтиса



7 К. Орф "Кармина Бурана" №1. "Фортуна - повелительница мира". Хор и оркестр п/у С.Озава



8 М.П. Мусоргский. Фантазия "Ночь на Лысой горе". Фрагмент. Оркестр п/у Е.Светланова



9 И.С. Бах Страсти по Матфею. Хор № 1, ария альта. З.Долуханова и орк. п/у Р.Баршая



10 Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром. Финал. В.Клайберн и оркестр п/у К.Кондрашина



11 М.П. Мусоргский. Опера "Борис Годунов". Сцена смерти Бориса. Н.Гяуров и оркестр п/у Г.фон Караяна



12 И.С. Бах Хоральная прелюдия фа минор. Л. Ройзман



13 П.И. Чайковский. Балет "Щелкунчик". Па-де-де. Оркестр п/у Е.Мравинского



14 В.А. Моцарт Реквием: Часть 1. Реквием; Часть 2. Кирие. Хор и оркестр п/у Г. фон Караяна



15 Ф. Шопен Вальс № 7 до-диез минор. С. Рахманинов



16 М.И. Глинка Опера "Руслан и Людмила". Увертюра. Оркестр п/у Е.Мравинского

КАССЕТА № 2

1 Л. ван Бетховен. Увертюра "Эгмонт". Реприза и кода. Оркестр п/у К.Бема



2 М.П. Мусоргский. Опера "Хованщина". Гадание Марфы. И.Архипова и оркестр п/у Б.Хайкина



3 И. Брамс Симфония № 3. Часть 3, фрагмент. Оркестр п/у Е.Светланова



4 В.А. Моцарт Реквием. Часть2. Лакримоза. Хор и оркестр п/у Г. фон Караяна



5 А.Н. Скрябин Этюд ре-диез минор. В. Горовиц



6 М.П. Мусоргский. Опера "Хованщина". Вступление "Рассвет на Москве-реке". Оркестр п/у Е.Мравинского



7 М.А. Балакирев. Фантазия для фортепиано "Исламей". Н. Петров



8 И.С. Бах Токката и фуга ре минор. Г. Гродберг



9 Дж. Верди Опера "Риголетто". Сцена и ария Риголетто. Н.Каппучили (?) и оркестр п/у К.Джулини



10 Ф. Шуберт Симфония № 8. "Неоконченная". Экспозиция 1 части. Оркестр п/у Е.Мравинского



11 Ф. Шуберт Аве Мария. И. Архипова



12 Ф. Шопен Фантазия-экспромт до-диез минор. С. Нейгауз



13 А. Вивальди Цикл концертов "Времена года". "Лето". Гроза. С.Стадлер и оркестр п/у С.Сандецкиса



14 С.С. Прокофьев. Вальс из оперы "Война и мир". Солисты и оркестр п/у М.Эрмлера



15 Г. Малер Симфония № 5. Часть 1. Фрагмент. Оркестр п/у Г. фон Караяна



16 С.В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Часть 1. Фрагмент. Н.Петров и оркестр п/у Е.Светланова



17 Г.В. Свиридов Музыка к драме А.Толстого "Царь Федор Иоаннович". Любовь святая. Хор п/у В.Чернушенко

Отбор произведений и исполнителей В.В.Кирюшина (подробнее здесь)

В результате всего этого дети до тонкостей САМОСТОЯТЕЛЬНО осваивают предлагаемый им материал и, что часто бывает, не с самим Кирюшиным, а с другими преподавателями иногда знают его лучше этих педагогов.

Тем самым они во многом не зависят от преподавателя, а поэтому и становятся более самостоятельными, раскованными, имеющими свой взгляд на те или иные сказочные события, становятся людьми, способными выдвигать свои версии, рассуждать со знанием дела (в том числе и с профессиональными знаниями) о поведении того или иного героя.

В общем, соприкасаясь с методикой Кирюшина, дети даже не знают о том, что их при этом обучают.

Они, в основном, творчески сотрудничают со своим Учителем, видят в нем своего друга, товарища, общаются с ним на равных.

Через 2 - 3 года, неожиданно для самих учащихся и их родителей (которые тоже как бы обучаются, ибо всегда присутствуют на занятиях), а также педагогов, периодически наблюдавших за обучением детей, оказывается, что ученики прочувствовали и освоили такое огромное количество материала, которое при обычном подходе даже в профессиональных учебных заведениях осваивалось бы лет 10 - 12.

А, в результате, незаметно для себя, они начинают анализировать музыкальные произведения, пробуют самостоятельно сочинять стихи и музыку, сами просят, чтобы их научили играть на музыкальных инструментах.

(Интересно отметить факты, когда в процессе определения и воспроизведения мелодических построений ритмических рисунков, средств музыкальной выразительности или даже чтения нотного текста с листа дошколята часто ставили в тупик даже умудренных опытом преподавателей специальных учреждений.)

Особенно следует остановиться на главной разработке автора - пособии для развития абсолютного музыкального слуха мышления и памяти.

Система упражнений, входящих в пособие (8 аудиокассет с профессиональной записью; исполняемые, кстати, первым учеником Кирюшина, прошедшем внутриутробное обучение) основывается на восприятии уникальных мелодий, построенных на специально вычлененных музыкальных "формулах-блоках".

(Работа по их вычленению частотного словаря музыки заняла почти 20 лет. Для чего было проанализировано свыше 2 000 произведений интернациональной, народной, классической, эстрадной музыки, начиная с XII века и до наших дней.)

В результате оказалось, что с помощью данных аудиокассет стало возможным обучать детей не только с колясочного возраста, но и еще во внутриутробном состоянии.

Взрослые же с помощью данной разработки, по свидетельству многих педагогов, с ними сталкивающихся, оказались в состоянии обучать сами себя, в не зависимости от предыдущего опыта, всего за 2 - 3 месяца!

И это вместо 10 - 15 лет обучения в специальных учебных заведениях.

В процессе работы с аудиокассетами было замечено, что практически у 80-90 % учащихся вырабатывается не только так называемый абсолютный слух, но и резко развивается память, скорость мышления, что и ведет к более быстрому запоминанию музыкальных произведений (вместо 10 - 12 фортепианных пьес в течение года, такие дети были в состоянии сыграть 60 - 70), способствует освоению счета, чтения, иностранных языков.

Ведь благодаря уникальности музыкально-технологического языка, разработанного еще в средние века Гвидо Аретинским, совмещающего образное и логическое восприятие, у ребенка даже в грудном возрасте, как стартером, запускаются его интеллектуальные способности.

Кроме прочих преимуществ данной разработки, с помощью аудиокассет и других разработок, описываемая методика в состоянии решить до сих пор не разрешимую проблему всеобщую музыкальную грамотность населения в состоянии способствовать познанию музыкального языка музыкальной культуры миллионами.

Ведь в отличие от других методик, она позволяет заниматься не с 6 - 8 летними детьми, как это практикуется в музыкальных школах, а с огромными группами детей и взрослых (до 2 тысяч человек, как показали занятия в Колонном зале Дома Союзов).

Конечный результат таких занятий всего за 2 - 3 года, по оценке десятков преподавателей, гораздо выше музыкальной школы.

Через радио же и телевидение, через систему мультфильмов и спектаклей обучающаяся на основе образного восприятия аудитория может быть расширена до десятка миллионов.

И, главное, все же не только обучение всех желающих профессиональному музыкальному языку, а через его освоение - развитие полноценного интеллектуального аппарата индивидуума.

Ведь с появлением специальных мелодий, построенных на частотных формулах-блоках, возникла возможность с самых первых мгновений жизни на земле дать ребенку один из самых необычных и эффективных языков логико-эмоционального общения.

Ни математика, ни другие точные науки, ни даже другие искусства не могут пробудить потенциал ребенка с первых дней, месяцев его жизни.



А музыка это может сделать.

И еще одно замечание... Язык, который предлагается использовать с новорожденными, резко отличается от других языков мира.

В нем всего семь фонем, которые дают ограниченное количество сочетаний. В семи группах тональностей таких важных сочетаний наберется не более 500 (в вербальном обиходном языке современный человек должен освоить не менее 4 000 - 5 000 слов и выражений).

Ясно, что даже не обладая выдающимися способностями, любой человек при его желании (или желании его родителей) в состоянии научиться мыслить и разговаривать на этом языке, непривычном для большинства населения планеты.

А это еще раз подтверждает тезис, что музыкальный язык необходим для освоения умственно-отсталыми детьми.

Именно он может дать им необходимый толчок для развития. Мало того, слушание кассет и пение специальных упражнений с названиями звуков привело еще к одному, ранее не предсказуемому результату, касающемуся здоровья детей.

Во-первых, эта деятельность уже через месяц, два полностью избавляла детей, страдающих заиканием, от их болезни.

(Опять же мыслить и говорить, пропевать всего семь фонем гораздо легче, чем говорить на обиходном языке.)

А во-вторых. . . опробование впервые этих кассет в НИИ педиатрии Российской Академии медицинских наук показало, что они положительно воздействуют на недоношенных детей и их матерей.

У таких детей улучшалась ферментация крови, они стали быстрее набирать вес, стали более активными и энергичными. В результате их медикаментозное лечение по предписанию врачей заменялось музыкально-терапевтическим.

Дети, слушавшие музыку, быстрее других стали выздоравливать и выписываться из клиники. А у их матерей, почти у всех, улучшилась лактация (что в настоящее время является всемирно признанной проблемой).

О работе отделения недоношенных детей в этом плане сообщалось на Международной научно-практической конференции "Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей" в г. Москве.

Ведущий эту тему специалист НИИ защитила докторскую диссертацию. Кроме НИИ педиатрии в течение трех последних лет были проведены исследования в Центре акушерства и гинекологии России, в Институте повышения квалификации медицинских работников.

Эти исследования, в том числе с помощью уникального прибора контролирующего систему «мать-плод», подтвердили что слушание музыки и особенно данных мелодий в течение ограниченного времени (15 - 20 минут за сеанс) приводит:

- к значительному улучшению кровообращения матери и ребенка,



- к улучшению их эмоционального и физиологического состояния,



- к более эффективному насыщению жизненно важных органов кислородом и витаминами,



- к всплеску энергетики.

Мало того, выяснилось, что слушание кассет во время родов приводит к тому что они протекают почти безболезненно.

И вместо того, чтобы кричать, матери пели знакомые им мелодии.

А малыши, появляясь на свет, свой первый крик издавали даже в той тональности, в которой исполнялись чудо-попевки.

(Имеется отчет о проделанной в течение двух лет работе лаборатории физиологии Центра акушерства и гинекологии России доктора медицинских наук В. Филимонова.)

Совместными усилиями психотерапевтов, врачей, педагогов, экстрасенсов была выработана гипотеза, что столь сильное воздействие специальных мелодий оказывается потому, что заложенная в ребенке поколениями "генетическая энергия восприятия музыки" вступает в резонанс с непосредственным звучанием реальных мелодий, построенных именно из вычлененных из тысяч произведений попевок.

Отсюда идет обмен внешней энергии и энергии ребенка, идет его "подзарядка" и "очищение".

(У взрослых данные мелодии так же снимают стресс, улучшают общее состояние, стабилизируют кровяное давление.)

Данные исследования конечно же нуждаются в дальнейшем продолжении. Для этого нужно организовать специальную лабораторию в работе которой готовы принять самое деятельное участие: ученые Института психологии Российской академии наук, Центра акушерства и гинекологии, Академии музыки имени Гнесиных, Института музыкальной терапии, Академии медицинских наук, Консерватории и другие специалисты.

В результате подобных исследований можно было бы составить действительно обоснованные программы для целенаправленного лечения различных групп больных с помощью музыкальной терапии, управлять процессами эмоциональной и интеллектуальной деятельности детей с самого раннего периода их развития.

Таким образом, мог бы быть сделан первый шаг по улучшению генофонда страны который в настоящее время просто в удрученном состоянии.

Выше описанный обзор методики В. Кирюшина почти полностью освещался на телевидении (около 40 передач(!)), в прессе (свыше 80 статей(!)), специальных изданиях и на радио. (обалдеть!!! где же всё это видео, статьи? это ж как надо было всё подчистить?!! - прим. В.Л.)

По мысли автора и на наш взгляд на основании существующих разработок в самое короткое время (примерно 3-4 года) возможно перенесение данной методики на любой предмет общеобразовательного цикла.

В результате чего может быть разработана принципиально иная, чем общепринятая классно-урочная театрально-образовательная педагогика с созданием на ее основе обучающей педагогической индустрии (система игр компьютерных программ игрушек сувениров и т.д.).

Это позволит сначала прочувствовать, а затем осознать любой предмет любые знания еще в дошкольный период.

А в школе на их базе вся программа сможет осваиваться не за 11 лет, а всего за 5 - 6.

Причем без диких перегрузок и эмоциональных стрессов.

Настоятельно рекомендуем обратить внимание на уникальную работу нашего соотечественника и по возможности сделать все необходимое для внедрения результатов этой работы в широкую педагогическую практику общеобразовательных и специальных учебных заведений.

Для этих целей необходимо открыть сначала одну экспериментальную "материнскую школу", в которой будущие матери через воздействие различных искусств (живописи, музыки, литературы, театра) могли бы подготавливаться к роли первого домашнего учителя для своего малыша, а своего ребенка начать развивать и обучать еще во внутриутробном состоянии.

Далее должна быть организована целая сеть таких школ.

Для теоретических же разработок автора и их практической апробации в целом НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ЦЕНТР ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, а при нем УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (дошкольные группы, гимназия, колледж, с соответствующими научными лабораториями).

Тем самым была бы заложена основа развития поколений нашей страны на совершенно иной интеллектуальной базе на много десятилетий вперед.

Зам. председателя комиссии ЭОРЛР, декан дирижерско-хорового факультета, профессор Л. Попова

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Уроки сольфеджио Владимира Кирюшина. Вступление

В 70-80-е годы имя Владимира Кирюшина гремело на весь Союз.



Преподаватель консерватории, уникальный знаток детской психологии, автор множества интереснейших методик, педагог-новатор, влюблённый в свою профессию человек — в музыкальном мире имя Кирюшина стало нарицательным: все дети, когда-либо занимавшиеся с Кирюшиным, (в том числе не имевшие изначально ни голоса, ни слуха) потом без проблем поступали в музыкальные учебные заведения вне конкурса.



Существовала даже негласная квота на «кирюшинцев». К нему ехали со всей страны, записывались в группу за год, за два. Дети его обожали, родители — боготворили.



Как у всякого выдающегося, нестандартного профессионала и подвижника, его путь отнюдь не был выстлан розами — официозные музыкальные круги его на дух не выносили, завистников и недоброжелателей хватило бы на десятерых.



В музыкальных и педагогических изданиях на эпитеты не скупились — «шарлатан», «дилетант», «блаженный»...



Но эта злоба была бессильной — популярность Кирюшина росла день ото дня, поток учеников не сокращался.



Ведь против очевидного не попрёшь — любой ребёнок, даже которому на ухо наступил медведь, после нескольких занятий с Кирюшиным абсолютно чисто и правильно пел, распознавал ноты, транспонировал...



В 1976 году в Москве произошел своеобразный музыкальный бум. Кирюшин, наверное, для того чтобы на практике доказать общественности действенность своего метода, начал заниматься с подготовительной группой ДМШ им. Дунаевского. Его дети поражали специалистов.



Они свободно оперировали материалом музыкального училища и вуза. Большинство из дошколят всего за год обзавелись абсолютным слухом.



Передачи по радио и телевидению, выступления перед учеными, показательные уроки, на которых ребята демонстрировали свое мастерство, поездки в разные города...



Казалось, успех поможет внедрить оригинальную методику. Не тут-то было. На одном из уроков влиятельная чиновная дама подписала ей «приговор»:



— Все, что нам продемонстрировали, гениально, — сказала она, — Кирюшин, безусловно, незаурядная личность, но в этом его беда. Никто не в состоянии повторить то, что он делает. А значит, его методика стране не нужна.



Чуть позже появился оригинальный документ. Методический кабинет Министерства культуры СССР официально ответил в своей рецензии, что книги Кирюшина не могут быть изданы, потому что «автор предлагаемых разработок не знает основ советской педагогики».



А в Главном управлении культуры Мосгорисполкома ему заявили, что вся его методика — антигосударственная, так как её внедрение пополнит ряды безработных музыкантов-преподавателей.



Если, мол, ученики освоят весь материал в дошкольном возрасте и в начальных классах, то что с ними дальше делать прикажете?

P.S.

В данный момент мной ведётся работа по поиску и структуризации наследия Владимира Кирюшина. В ближайшее время будут выложены 13 видеозанятий с двумя группами детей, набранных, как говорится, с улицы. Методика преподавания - просто фантастическая. Плэйлист будет здесь.

Готовится PDF-книга с найденными публикациями о В.В.Кирюшине и его методике эмоционально-образного развития.

Готовится мультимедийная PDF-книга "Владимир Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения" со 158-ю упражнениями (картинка + аудио).

Также идёт работа над созданием 158-ми видеоуроков.

Идёт поиск 350 произведений "Кирюшин В.В. Коллекция шедевров классической музыки на 19 кассетах".

Владимир Кирюшин очень тонко чувствовал музыку и сразу видел хороших, отличных и гениальных исполнителей. Но мало знать и уметь слушать, надо еще где то их услышать и найти эти записи. Кирюшин их нашел в Государственном музыкальном хранилище, фонотеке Академии им. Гнесиных.



Там лежали уникальные записи начиная чуть ли не с начала века. Но большинство записей были на огромных бобинах магнитной ленты, на скорости 38см/сек.



Цитата бывшего ученика Владимира Викторовича:



"Он договаривался в работниками архива, искал там редкие записи и брал их себе домой - переписать. Для того, чтобы переписывать их, он купил себе домой огромный профессиональный студийный магнитофон со скоростью 38 и километровыми кассетами.



Роясь в архивах он находил особые, уникальные исполнения тех или иных музыкальных произведений и переписывал их на обычную пленку. Поверьте, он чутко мог отличить бриллианты от проходного исполнения.



Кто об этом знает? Никто. Я знал Кирюшина лично, он мне сам рассказывал об этом. А все думают что это просто подборка классической музыки. А ведь он на неё потратил массу времени. Это не обычная подборка, а особенная, выдающаяся..

Он обосновал её в своей системе, статьях и интервью. Гармоническая классика меняет структуру межполушарных связей и меняет личность. Но только настоящая музыка, в настоящем исполнении и не вся подряд.



То, что в большинстве случаев выдают за классику является её суррогатом, не более".



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Если у вас есть любые сведения, материалы о В.В.Кирюшине и его методике, просьба писать в личку или на почту infobazasm@list.ru

С уважением - В.Л.

P.P.S

Есть ли у кого желание и возможность приобрести и оцифровать с грампластинок сказки В.Кирюшина?

На одной записана "Сказка о двух братьях" 1-2 часть.

Вторая пластинка - 1 сторона - "Сказка о жирафе"; 2 сторона - "Сказка о мишке форте".

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