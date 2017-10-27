Главная » Здоровье, Творчество

Кирюшин В.В.: Бездуховная, безнравственная личность здоровой быть не может.

13:46. 27 октября 2017 Просмотров - 234 Один комментарий Опубликовал:
 

отрывок из прошлой публикации...

О.Д. - Вы рекомендуете молодой маме что, пойти в музыкальную школу, отдать ребенка на скрипку или что?

В.К. - Нет, совершенно не обязательно. Петь – да. Петь явно совершенно надо. Он должен читать стихи, он должен заниматься пантомимой, а главное, что он должен выйти на творчество. Потому что, когда человек творит, он получает наибольшую подпитку энергетическую. И тогда наступает этот момент творчества, этот экстаз творчества. Я не знаю, испытывали ли Вы, но я испытываю это, практически, 3 раза в неделю или 4. Когда я не замечаю, что мне надо покушать, я не замечаю, что мне надо поспать, и встаю я на следующий день, проспав 2 часа, "как огурчик". И могу не есть дня 3-4. И совершенно мне все равно, чего я там проглочу: бутерброд или не бутерброд. 

Я к врачам ни разу в жизни не обращался. У меня даже карты нет амбулаторной.

источник  "Как в борьбе за генофонд русского народа погиб Кирюшин В.В., автор уникальной методики воспитания личности ребёнка"

---------------------

Я бью в набат

«Президент» № 50, 15-17 декабря 1993 г.

 

- Расскажите подробнее о вашей работе.

- Суть эмоционально-образного образования и воспитания детей заключается в быстром и качественном развитии у детей восприятия образов и мышления с момента рождения (а по некоторым видам и внутриутробного состояния). Система детально разработана применительно к процессу обучения музыкальной грамоте.

То, что изучают в обычной музыкальной школе в течение восьми летпо моей системе усваивается дошкольниками за один год. 

Но музыкальный материал служит лишь первой основой - в формировании духовного и интеллектуального уровня будущего гражданина. Благодаря этому ускоренно растет его познавательная активность, эмоционально-нравственный потенциал.

Эффективной оказалась система и в работе с детьми, имеющими отклонения в умственном и психическом развитии. Она может быть применена практически в каждой учебном предмете, в каждой дисциплине, в любой общеобразовательной школе институте колледже гимназии. 

Тиражирование разработок через стихи, песни, сказки игрушки, фильмы, видеопособия, спектакли может привести к возможности создания обучающей среды, способной развивать ребёнка с минимальными усилиями педагога или даже без его участия.

Нами изданы специальные обучающие мифы-сказки (свыше 100 печатных листов).

Созданы радиоспектакли, записанные на грампластинки и аудиокассеты, циклы специальных обучающих песен-правил и т. д. В настоящее время мы заканчиваем разработку «Словаря эмоциональных состояний» и мифов-сказок по химии, физике, биологии.

Эту работу мы ведем совместно с доктором химических наук Юрием Чирковым и доктором физико-математических наук Игорем Чепуро.

Наши методики и разработки поддержаны и рекомендованы к распространению Российской академией наук, Центром акушерства и гинекологии, министерствами образования, культуры, социальной защиты, охраны окружающей среды, а также общественными деятелями, выдающимися представителями науки и культуры.

Отмечу одну особенность продукции, подготовленной ассоциацией.

Специальные мелодии, записанные на аудиокассетах, построенные на тщательно выверенных сочетаниях-формулах, оказались способными к достаточно мощному энергетическому воздействию, особенно на новорожденных и недоношенных детей. С их помощью в НИИ педиатрии Академии медицинских наук России врачи снимали стрессы у детей и матерей, выхаживали ослабленных, при этом часто отказываясь вообще от медикаментов.

- Знаю, что свою работу вы напрямую связываете с заботой о спасении генофонда.

- Я бью в набат! Если все пойдет по проторенной дорожке: плохие ясли (где вся забота нянечки сводится - к тому, чтобы посадить ребенка на горшок), никудышный детсад, ликбезовский институт - нам не спасти потомство. То, что мы делаем, это капля в море. 

Если в 60-е годы в детском саду, еще не имея достаточного опыта, я мог "раскочегарить" 80 процентов детей, то сейчас - 15.

Это же катастрофа! Подавляющая дебильность.

Бескультурье бабушек и дедушек породило бескультурье родителей. Потому и не можем работать по-настоящему и даже не пытаемся задуматься о смысле жизни своей на земле. 

Бездуховная, безнравственная личность здоровой быть не может. 

Источник

 

--------------------------------------------

Министерство Культуры РСФСР

Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных

О системе эмоционально-образного развития личности ребенка

 

 

(Краткий отзыв на педагогическую систему В. Кирюшина)

 

В течение почти двух десятилетий профессора и преподаватели института им. Гнесиных, профессора и преподаватели других учебных заведений г. Москвы, врачи-исследователи, психологи, входящие в Постоянную комиссию по вопросам эмоционально-образного развития личности ребенка, наблюдают и анализируют систему развития музыкальных способностей детей, а через нее и общих способностей, разработанную и апробированную в различных учебных заведениях В. Кирюшиным.

Для сведения различных организаций, ответственных за образование и развитие детей (как общее, так и специальное), мы считаем необходимым дать краткий отзыв об этой системе. 

Педагог-музыкант с 36-летним стажем работы в самых различных учебных заведениях - от музыкально-педагогического института (аспирантом которого В. Кирюшин являлся), музыкального училища детской музыкальной школы до подготовительных дошкольных групп и даже довнутриутробного развития ребенка - В. Кирюшин за этот срок лично обучил свыше 5 000 учеников самого различного возраста и способностей. 

Им было проведено свыше 400 семинаров, на которых присутствовало не менее 10 000 педагогов музыкальных школ, общеобразовательных учреждений музыкальных колледжей и консерваторий. 

(Разработки автора охватывают материал всех этих учебных заведений и используются как в работе с детьми, так и со студентами). 

Кроме того, через специальные комплекты, включающие обучающие мифы-сказки, песни-правила (вместо общепринятых учебников), обучающий иллюстрационный материал, книжки-раскраски, видеоуроки, обучающие спектакли, аудиокассеты для пения по нотам, самоучители для записи музыки и аудиокассеты для определения на слух средств музыкальной выразительности, только за последние годы обучилось и обучается не менее 350 000 человек, не считая пиратского использования продукции. 

Свыше 600 музыкальных и общеобразовательных школ, дошкольных учреждений музыкальных колледжей и вузов почти в 60 регионах России используют в той или иной мере настоящие разработки. 

В ряде городов – Туле, Волгограде, Улан-Уде, Рыбинске, Омске, Ишиме, Тобольске, Тюмени, Краснодаре и других организованы специальные центры и гимназии на основе данной методики. 

Министерством культуры РФ заказана и рекомендована к внедрению программа для подготовительных дошкольных групп и детских музыкальных школ.

 Разработки автора рекомендованы к внедрению в России комитетами по образованию, науке и культуре государственной Думы Совета федерации, Российской академией наук, Российской академией образования, рядом министерств. 

Интерес к данной методике объясняется тем, что в большинстве своем, обучающиеся по системе Кирюшина дети, никогда не были специально отобранными и обладали весьма посредственными музыкальными и общими способностями (это видно даже неспециалистам, посещавшим занятия и просматривающим съемки телевизионного фильма с 93 уроками автора системы). 

Это же подтверждается и многочисленными отзывами родителей направленными, как автору методики, так и в Министерства образования и культуры, отзывами педагогов-методистов, ученых и выдающихся деятелей науки и культуры (свыше 4 000 тысячей подписей). 

Более 3 000 учеников Кирюшина за эти годы стали музыкантами профессионалами, закончив самые престижные столичные учебные заведения. 

Многие защитили диссертации, работают в Большом театре, других театрах столицы, в различных ВУЗах и колледжах, в музыкальных школах, являются музыкантами-исполнителями, музыкальными редакторами на радио и телевидении, пишут музыку для профессиональных исполнителей, многие работают за рубежом в различных учебных заведениях и музыкальных коллективах, некоторые стали Лауреатами международных конкурсов. 

Всех их объединяет то, что основы своего музыкального воспитания они получили на занятиях у одного и того же Учителя, и у большинства из них еще в дошкольный период обучения был развит полноценный абсолютный музыкальный слух, базирующийся на самых высоких профессиональных знаниях, умениях и навыках. 

Те же, кто не пошел учиться в профессиональные музыкальные учебные заведения, закончили другие ВУЗы и стали работать врачами, артистами, химиками, математиками и т.п. 

Во всех детских учебных заведениях, по отзывам родителей и педагогов, бывшие ученики Владимира Викторовича, проучившиеся у него всего по 1-2 года, всегда показывали более яркие, чем у других результаты. 

У них была лучшая успеваемость, практически по всем предметам, они быстрей схватывают и новый материал, у них был больший объем памяти и большая скорость мышления, они были более внимательными, сосредоточенными и активными, эмоционально раскрепощенными, имели свое мнение и могли его отстаивать. 

Происходило это оттого, что система развития музыкальных способностей, а через них, и это главное, общих способностей ребенка, базировалась не только на логическом, но и главным образом, на эмоционально-образном восприятии, которое значительно легче и свободнее способно осваивать любое количество самой сложной информации и откладывать ее в подсознании. 

А это дает возможность не столько осознать предмет освоения, сколько прочувствовать его в целом, подготовив к дальнейшему более полноценному его логическому восприятию.

В течение почти трех десятилетий ученики Кирюшина (особенно с младшего возраста) с его помощью разрабатывали систему сюжетов для правил-сказок на самой высокой профессиональной острове, разрабатывали сценарии радиоспектаклей, рисовали и создавали словесные портреты: профессиональных понятий и терминологии музыкального языка. 

При этом дети находили эмоционально-образные характеристики интервалов, аккордов, гармонических функций, нюансов, других средств музыкальной выразительности. 

Обобщая их, находили мнемонические связи с родным языком, искали цветовые характеристики, переводили самые трудные термины в понятные для их уха созвучия, тем самым, придумывая новые имена будущим персонажам многочисленных мифов-сказок, песен-правил. 

Далее они переводили свои находки в конкретные образы, отраженные в сотнях рисунков. Таким путем впервые в мире была создана цельная система обучения, построенная на образном восприятии. 

С одной стороны, позволяющая в огромной степени "свернуть" необходимую для обучения информацию в единый эмоционально-образный "сгусток", доступный для свободного и легкого восприятия детьми самого различного возраста, с другой стороны, самими же детьми был создан почти реально существующий для них мир с героями, им близкими и понятными. 

Это могли быть и люди и говорящие (думающие) звери, птицы, одушевленные деревья, цветы. . . Так как все образные находки были открыты и придуманы самими детьми, так как в течение нескольких лет. 

Пока образная система окончательно выкристаллизовалась, приобрела законченный вид, а образы действительно стали объективными (ведь характеристики из поколения в поколение у сотен и тысяч детей повторялись), то их восприятие новым составом детей следующих поколений было уже в десяток раз более активным и прочувствованным. 

А от этого процесс обучения буквально "свертывался во времени" и проникал в подсознание учеников почти беспрепятственно. Ведь каждый ребенок искренне верил в развертывающийся перед ним мир, и от этого он все более хотел его познать (а в дальнейшем и самостоятельно участвовать в его строении).

Именно поэтому, наверное, дети самостоятельно без какого-либо нажима со стороны учителя или родителей могут по десятку раз "крутить на магнитофоне" одни и те же полюбившиеся им радиоспектакли. 

Такой подход позволил осваивать самый сложный профессиональный материал непрофессионалами (такой материал по современным методикам часто изучается лишь в специальных средних или даже высших учебных заведениях), даже детьми дошкольниками. 

Причем, в одних и тех же группах у педагога могли заниматься дети не только самых разных способностей, но и разных возрастов от двух с половиной лет до пятнадцати (иногда были и взрослые пятидесятилетние люди). 

Ведь образное восприятие с яркой эмоциональной окраской базируется не на работе логического левого полушария головного мозга, а затрагивает, прежде всего, "творческое" правое полушарие (в современных методиках почти не востребованное). 

Медицинские исследования последних 20 лет, проводимые медико-педагогической лабораторией под руководством доктора медицинских наук В. Базарного, показали, что в этом плане наша и зарубежная педагогика, пусть и бессознательно, совершает преступление пред будущими поколениями, ведь в результате ее однобокого левополушарного воздействия из года в год происходит "обесчеловечивание" этих поколений. 

Не работая полностью мозг человека постепенно теряет свой качественный потенциал, а люди без развитой правополушарной деятельности постепенно теряют творческий потенциал и все больше становятся  исполнителями. 

Особое значение развития педагогики связанной с восприятием через правое полушарие, имеет для новорожденных (у которых именно образное восприятие наиболее яркое и сильное) и у детей с ограниченными умственными способностями. 

Ведь именно у последних чаще всего дефект мышления связан с логикой восприятия. Образный же канал готов обычно к функционированию. 

Можно представить, как при соответствующей разработке педагогическая система, о которой идет речь, могла бы оказать неоценимую помощь в обучении детей-инвалидов, и какие огромные финансовые затраты были бы снижены в процессе адаптации таких детей к нормальным людям.

(Здесь необходимо обратить особое внимание на то, что дети искренне ВЕРЯТ в предлагаемый им мир. Они верят не столько логикой, сколько чувствами и представлениями. И это понятие ВЕРЫ чрезвычайно ценно, так как именно из него в дальнейшем в сердцах и чувствах детей он станет постепенно переходить в ВЕРУ ВЫСШИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ. Но это вопрос отдельный и в данном документе специально рассматриваться не будет.)

На занятиях Кирюшина дети слушают сказки, поют песни, участвуют в их создании, рисуют, читают стихи, исполняют с названием нот специальные упражнения, определяют на слух различные средства музыкальной выразительности. 

Причем, в отличие от занятий с обычными педагогами и в общеобразовательной, и в музыкальной школе делают это с жаром, активно, с огромной заинтересованностью. 

Весь процесс обучения проходит либо в контакте с учителем (без каких-либо домашних заданий), либо в семье через фоновое восприятие мелодий со специальных аудиокассет, либо через слушание 350 шедевров мировой музыкальной классики (специально подобранной в исполнении лучших музыкантов мира) либо через просмотр обучающих видеофильмов, чтение сказок, раскрашивание к ним иллюстраций. 

 

 

01. Коллекция шедевров классической музыки

02. Коллекция шедевров классической музыки

 

 

Содержание архивов:

СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ ШЕДЕВРОВ МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ

Композитор    Произведение     Исполнитель

КАССЕТА № 1

1 Т. Альбинони Венецианское адажио для органа и струнного оркестра. Оркестр под управлением Г.фон Караяна

2 Ф. Шопен Прелюдия ми минор. М. Поллини

3 М.П. Мусоргский. Опера "Борис Годунов". Дуэт Марины и Самозванца. М.Максакова, Г.Неленн и оркестр п/у Н.Голованова

4 С.В. Рахманинов. Три русские песни. "Белолицы, румяницы". Хор и орк. п/у Е.Светланова

5 Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром. Часть 1. Фрагмент. В.Клайберн и оркестр п/у К.Кондрашина

6 С.С. Прокофьев. Балет "Ромео и Джульетта". Танец рыцарей. Оркестр п/у А.Жюрайтиса

7 К. Орф "Кармина Бурана" №1. "Фортуна - повелительница мира". Хор и оркестр п/у С.Озава

8 М.П. Мусоргский. Фантазия "Ночь на Лысой горе". Фрагмент. Оркестр п/у Е.Светланова

9 И.С. Бах Страсти по Матфею. Хор № 1, ария альта. З.Долуханова и орк. п/у Р.Баршая

10 Э. Григ Концерт для фортепиано с оркестром. Финал. В.Клайберн и оркестр п/у К.Кондрашина

11 М.П. Мусоргский. Опера "Борис Годунов". Сцена смерти Бориса. Н.Гяуров и оркестр п/у Г.фон Караяна

12 И.С. Бах Хоральная прелюдия фа минор. Л. Ройзман

13 П.И. Чайковский. Балет "Щелкунчик". Па-де-де. Оркестр п/у Е.Мравинского

14 В.А. Моцарт Реквием: Часть 1. Реквием; Часть 2. Кирие. Хор и оркестр п/у Г. фон Караяна

15 Ф. Шопен Вальс № 7 до-диез минор. С. Рахманинов

16 М.И. Глинка Опера "Руслан и Людмила". Увертюра. Оркестр п/у Е.Мравинского

КАССЕТА № 2

1 Л. ван Бетховен. Увертюра "Эгмонт". Реприза и кода. Оркестр п/у К.Бема

2 М.П. Мусоргский. Опера "Хованщина". Гадание Марфы. И.Архипова и оркестр п/у Б.Хайкина

3 И. Брамс Симфония № 3. Часть 3, фрагмент. Оркестр п/у Е.Светланова

4 В.А. Моцарт Реквием. Часть2. Лакримоза. Хор и оркестр п/у Г. фон Караяна

5 А.Н. Скрябин Этюд ре-диез минор. В. Горовиц

6 М.П. Мусоргский. Опера "Хованщина". Вступление "Рассвет на Москве-реке". Оркестр п/у Е.Мравинского

7 М.А. Балакирев. Фантазия для фортепиано "Исламей". Н. Петров

8 И.С. Бах Токката и фуга ре минор. Г. Гродберг

9 Дж. Верди Опера "Риголетто". Сцена и ария Риголетто. Н.Каппучили (?) и оркестр п/у К.Джулини

10 Ф. Шуберт Симфония № 8. "Неоконченная". Экспозиция 1 части. Оркестр п/у Е.Мравинского

11 Ф. Шуберт Аве Мария. И. Архипова

12 Ф. Шопен Фантазия-экспромт до-диез минор. С. Нейгауз

13 А. Вивальди Цикл концертов "Времена года". "Лето". Гроза. С.Стадлер и оркестр п/у С.Сандецкиса

14 С.С. Прокофьев. Вальс из оперы "Война и мир". Солисты и оркестр п/у М.Эрмлера

15 Г. Малер Симфония № 5. Часть 1. Фрагмент. Оркестр п/у Г. фон Караяна

16 С.В. Рахманинов. Концерт для фортепиано с оркестром № 2. Часть 1. Фрагмент. Н.Петров и оркестр п/у Е.Светланова

17 Г.В. Свиридов Музыка к драме А.Толстого "Царь Федор Иоаннович". Любовь святая. Хор п/у В.Чернушенко

 

Отбор произведений и исполнителей В.В.Кирюшина (подробнее здесь)

 

В результате всего этого дети до тонкостей САМОСТОЯТЕЛЬНО осваивают предлагаемый им материал и, что часто бывает, не с самим Кирюшиным, а с другими преподавателями иногда знают его лучше этих педагогов. 

Тем самым они во многом не зависят от преподавателя, а поэтому и становятся более самостоятельными, раскованными, имеющими свой взгляд на те или иные сказочные события, становятся людьми, способными выдвигать свои версии, рассуждать со знанием дела (в том числе и с профессиональными знаниями) о поведении того или иного героя. 

В общем, соприкасаясь с методикой Кирюшина, дети даже не знают о том, что их при этом обучают. 

Они, в основном, творчески сотрудничают со своим Учителем, видят в нем своего друга, товарища, общаются с ним на равных. 

Через 2 - 3 года, неожиданно для самих учащихся и их родителей (которые тоже как бы обучаются, ибо всегда присутствуют на занятиях), а также педагогов, периодически наблюдавших за обучением детей, оказывается, что ученики прочувствовали и освоили такое огромное количество материала, которое при обычном подходе даже в профессиональных учебных заведениях осваивалось бы лет 10 - 12. 

А, в результате, незаметно для себя, они начинают анализировать музыкальные произведения, пробуют самостоятельно сочинять стихи и музыку, сами просят, чтобы их научили играть на музыкальных инструментах. 

(Интересно отметить факты, когда в процессе определения и воспроизведения мелодических построений ритмических рисунков, средств музыкальной выразительности или даже чтения нотного текста с листа дошколята часто ставили в тупик даже умудренных опытом преподавателей специальных учреждений.)

Особенно следует остановиться на главной разработке автора - пособии для развития абсолютного музыкального слуха мышления и памяти. 

Система упражнений, входящих в пособие (8 аудиокассет с профессиональной записью; исполняемые, кстати, первым учеником Кирюшина, прошедшем внутриутробное обучение) основывается на восприятии уникальных мелодий, построенных на специально вычлененных музыкальных "формулах-блоках". 

(Работа по их вычленению частотного словаря музыки заняла почти 20 лет. Для чего было проанализировано свыше 2 000 произведений интернациональной, народной, классической, эстрадной музыки, начиная с XII века и до наших дней.) 

В результате оказалось, что с помощью данных аудиокассет стало возможным обучать детей не только с колясочного возраста, но и еще во внутриутробном состоянии. 

Взрослые же с помощью данной разработки, по свидетельству многих педагогов, с ними сталкивающихся, оказались в состоянии обучать сами себя, в не зависимости от предыдущего опыта, всего за 2 - 3 месяца! 

И это вместо 10 - 15 лет обучения в специальных учебных заведениях. 

В процессе работы с аудиокассетами было замечено, что практически у 80-90 % учащихся вырабатывается не только так называемый абсолютный слух, но и резко развивается память, скорость мышления, что и ведет к более быстрому запоминанию музыкальных произведений (вместо 10 - 12 фортепианных пьес в течение года, такие дети были в состоянии сыграть 60 - 70), способствует освоению счета, чтения, иностранных языков. 

Ведь благодаря уникальности музыкально-технологического языка, разработанного еще в средние века Гвидо Аретинским, совмещающего образное и логическое восприятие, у ребенка даже в грудном возрасте, как стартером, запускаются его интеллектуальные способности. 

Кроме прочих преимуществ данной разработки, с помощью аудиокассет и других разработок, описываемая методика в состоянии решить до сих пор не разрешимую проблему всеобщую музыкальную грамотность населения в состоянии способствовать познанию музыкального языка музыкальной культуры миллионами. 

Ведь в отличие от других методик, она позволяет заниматься не с 6 - 8 летними детьми, как это практикуется в музыкальных школах, а с огромными группами детей и взрослых (до 2 тысяч человек, как показали занятия в Колонном зале Дома Союзов). 

Конечный результат таких занятий всего за 2 - 3 года, по оценке десятков преподавателей, гораздо выше музыкальной школы. 

Через радио же и телевидение, через систему мультфильмов и спектаклей обучающаяся на основе образного восприятия аудитория может быть расширена до десятка миллионов. 

И, главное, все же не только обучение всех желающих профессиональному музыкальному языку, а через его освоение - развитие полноценного интеллектуального аппарата индивидуума. 

Ведь с появлением специальных мелодий, построенных на частотных формулах-блоках, возникла возможность с самых первых мгновений жизни на земле дать ребенку один из самых необычных и эффективных языков логико-эмоционального общения.

Ни математика, ни другие точные науки, ни даже другие искусства не могут пробудить потенциал ребенка с первых дней, месяцев его жизни.

 А музыка это может сделать. 

И еще одно замечание... Язык, который предлагается использовать с новорожденными, резко отличается от других языков мира. 

В нем всего семь фонем, которые дают ограниченное количество сочетаний. В семи группах тональностей таких важных сочетаний наберется не более 500 (в вербальном обиходном языке современный человек должен освоить не менее 4 000 - 5 000 слов и выражений). 

Ясно, что даже не обладая выдающимися способностями, любой человек при его желании (или желании его родителей) в состоянии научиться мыслить и разговаривать на этом языке, непривычном для большинства населения планеты. 

А это еще раз подтверждает тезис, что музыкальный язык необходим для освоения умственно-отсталыми детьми. 

Именно он может дать им необходимый толчок для развития. Мало того, слушание кассет и пение специальных упражнений с названиями звуков привело еще к одному, ранее не предсказуемому результату, касающемуся здоровья детей. 

 

Во-первых, эта деятельность уже через месяц, два полностью избавляла детей, страдающих заиканием, от их болезни. 

(Опять же мыслить и говорить, пропевать всего семь фонем гораздо легче, чем говорить на обиходном языке.) 

А во-вторых. . . опробование впервые этих кассет в НИИ педиатрии Российской Академии медицинских наук показало, что они положительно воздействуют на недоношенных детей и их матерей. 

 

У таких детей улучшалась ферментация крови, они стали быстрее набирать вес, стали более активными и энергичными. В результате их медикаментозное лечение по предписанию врачей заменялось музыкально-терапевтическим. 

Дети, слушавшие музыку, быстрее других стали выздоравливать и выписываться из клиники. А у их матерей, почти у всех, улучшилась лактация (что в настоящее время является всемирно признанной проблемой). 

О работе отделения недоношенных детей в этом плане сообщалось на Международной научно-практической конференции "Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления детей" в г. Москве. 

Ведущий эту тему специалист НИИ защитила докторскую диссертацию. Кроме НИИ педиатрии в течение трех последних лет были проведены исследования в Центре акушерства и гинекологии России, в Институте повышения квалификации медицинских работников. 

Эти исследования, в том числе с помощью уникального прибора контролирующего систему «мать-плод», подтвердили что слушание музыки и особенно данных мелодий в течение ограниченного времени (15 - 20 минут за сеанс) приводит:

- к значительному улучшению кровообращения матери и ребенка,

- к улучшению их эмоционального и физиологического состояния,

- к более эффективному насыщению жизненно важных органов кислородом и витаминами,

- к всплеску энергетики.

Мало того, выяснилось, что слушание кассет во время родов приводит к тому что они протекают почти безболезненно. 

И вместо того, чтобы кричать, матери пели знакомые им мелодии. 

А малыши, появляясь на свет, свой первый крик издавали даже в той тональности, в которой исполнялись чудо-попевки. 

(Имеется отчет о проделанной в течение двух лет работе лаборатории физиологии Центра акушерства и гинекологии России доктора медицинских наук В. Филимонова.) 

Совместными усилиями психотерапевтов, врачей, педагогов, экстрасенсов была выработана гипотеза, что столь сильное воздействие специальных мелодий оказывается потому, что заложенная в ребенке поколениями "генетическая энергия восприятия музыки" вступает в резонанс с непосредственным звучанием реальных мелодий, построенных именно из вычлененных из тысяч произведений попевок. 

Отсюда идет обмен внешней энергии и энергии ребенка, идет его "подзарядка" и "очищение". 

(У взрослых данные мелодии так же снимают стресс, улучшают общее состояние, стабилизируют кровяное давление.) 

Данные исследования конечно же нуждаются в дальнейшем продолжении. Для этого нужно организовать специальную лабораторию в работе которой готовы принять самое деятельное участие: ученые Института психологии Российской академии наук, Центра акушерства и гинекологии, Академии музыки имени Гнесиных, Института музыкальной терапии, Академии медицинских наук, Консерватории и другие специалисты. 

В результате подобных исследований можно было бы составить действительно обоснованные программы для целенаправленного лечения различных групп больных с помощью музыкальной терапии, управлять процессами эмоциональной и интеллектуальной деятельности детей с самого раннего периода их развития. 

Таким образом, мог бы быть сделан первый шаг по улучшению генофонда страны который в настоящее время просто в удрученном состоянии.

 

Выше описанный обзор методики В. Кирюшина почти полностью освещался на телевидении (около 40 передач(!)), в прессе (свыше 80 статей(!)), специальных изданиях и на радио. (обалдеть!!! где же всё это видео, статьи? это ж как надо было всё подчистить?!! - прим. В.Л.)

По мысли автора и на наш взгляд на основании существующих разработок в самое короткое время (примерно 3-4 года) возможно перенесение данной методики на любой предмет общеобразовательного цикла. 

В результате чего может быть разработана принципиально иная, чем общепринятая классно-урочная театрально-образовательная педагогика с созданием на ее основе обучающей педагогической индустрии (система игр компьютерных программ игрушек сувениров и т.д.). 

Это позволит сначала прочувствовать, а затем осознать любой предмет любые знания еще в дошкольный период. 

А в школе на их базе вся программа сможет осваиваться не за 11 лет, а всего за 5 - 6. 

Причем без диких перегрузок и эмоциональных стрессов. 

Настоятельно рекомендуем обратить внимание на уникальную работу нашего соотечественника и по возможности сделать все необходимое для внедрения результатов этой работы в широкую педагогическую практику общеобразовательных и специальных учебных заведений. 

Для этих целей необходимо открыть сначала одну экспериментальную "материнскую школу", в которой будущие матери через воздействие различных искусств (живописи, музыки, литературы, театра) могли бы подготавливаться к роли первого домашнего учителя для своего малыша, а своего ребенка начать развивать и обучать еще во внутриутробном состоянии. 

Далее должна быть организована целая сеть таких школ. 

Для теоретических же разработок автора и их практической апробации в целом НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ ЦЕНТР ЭМОЦИОНАЛЬНО-ОБРАЗНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА, а при нем УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС (дошкольные группы, гимназия, колледж, с соответствующими научными лабораториями). 

Тем самым была бы заложена основа развития поколений нашей страны на совершенно иной интеллектуальной базе на много десятилетий вперед.

 

Зам. председателя комиссии ЭОРЛР, декан дирижерско-хорового факультета, профессор Л. Попова

Источник

 

 

Уроки сольфеджио Владимира Кирюшина. Вступление

 

В 70-80-е годы имя Владимира Кирюшина гремело на весь Союз.

Преподаватель консерватории, уникальный знаток детской психологии, автор множества интереснейших методик, педагог-новатор, влюблённый в свою профессию человек — в музыкальном мире имя Кирюшина стало нарицательным: все дети, когда-либо занимавшиеся с Кирюшиным, (в том числе не имевшие изначально ни голоса, ни слуха) потом без проблем поступали в музыкальные учебные заведения вне конкурса.

Существовала даже негласная квота на «кирюшинцев». К нему ехали со всей страны, записывались в группу за год, за два. Дети его обожали, родители — боготворили.

Как у всякого выдающегося, нестандартного профессионала и подвижника, его путь отнюдь не был выстлан розами — официозные музыкальные круги его на дух не выносили, завистников и недоброжелателей хватило бы на десятерых.

В музыкальных и педагогических изданиях на эпитеты не скупились — «шарлатан», «дилетант», «блаженный»...

Но эта злоба была бессильной — популярность Кирюшина росла день ото дня, поток учеников не сокращался.

Ведь против очевидного не попрёшь — любой ребёнок, даже которому на ухо наступил медведь, после нескольких занятий с Кирюшиным абсолютно чисто и правильно пел, распознавал ноты, транспонировал...

В 1976 году в Москве произошел своеобразный музыкальный бум. Кирюшин, наверное, для того чтобы на практике доказать общественности действенность своего метода, начал заниматься с подготовительной группой ДМШ им. Дунаевского. Его дети поражали специалистов.

Они свободно оперировали материалом музыкального училища и вуза. Большинство из дошколят всего за год обзавелись абсолютным слухом.

Передачи по радио и телевидению, выступления перед учеными, показательные уроки, на которых ребята демонстрировали свое мастерство, поездки в разные города...

Казалось, успех поможет внедрить оригинальную методику. Не тут-то было. На одном из уроков влиятельная чиновная дама подписала ей «приговор»:

— Все, что нам продемонстрировали, гениально, — сказала она, — Кирюшин, безусловно, незаурядная личность, но в этом его беда. Никто не в состоянии повторить то, что он делает. А значит, его методика стране не нужна.

Чуть позже появился оригинальный документ. Методический кабинет Министерства культуры СССР официально ответил в своей рецензии, что книги Кирюшина не могут быть изданы, потому что «автор предлагаемых разработок не знает основ советской педагогики».

А в Главном управлении культуры Мосгорисполкома ему заявили, что вся его методика — антигосударственная, так как её внедрение пополнит ряды безработных музыкантов-преподавателей.

Если, мол, ученики освоят весь материал в дошкольном возрасте и в начальных классах, то что с ними дальше делать прикажете?

 

P.S.

В данный момент мной ведётся работа по поиску и структуризации наследия Владимира Кирюшина. В ближайшее время будут выложены 13 видеозанятий с двумя группами детей, набранных, как говорится, с улицы. Методика преподавания - просто фантастическая. Плэйлист будет здесь.

Готовится PDF-книга с найденными публикациями о В.В.Кирюшине и его методике эмоционально-образного развития.

Готовится мультимедийная PDF-книга "Владимир Кирюшин. Интонационно-слуховые упражнения" со 158-ю упражнениями (картинка + аудио).

Также идёт работа над созданием 158-ми видеоуроков.

Идёт поиск 350 произведений "Кирюшин В.В. Коллекция шедевров классической музыки на 19 кассетах".

Владимир Кирюшин очень тонко чувствовал музыку и сразу видел хороших, отличных и гениальных исполнителей. Но мало знать и уметь слушать, надо еще где то их услышать и найти эти записи. Кирюшин их нашел в Государственном музыкальном хранилище, фонотеке Академии им. Гнесиных.

Там лежали уникальные записи начиная чуть ли не с начала века. Но большинство записей были на огромных бобинах магнитной ленты, на скорости 38см/сек.

Цитата бывшего ученика Владимира Викторовича:

"Он договаривался в работниками архива, искал там редкие записи и брал их себе домой - переписать. Для того, чтобы переписывать их, он купил себе домой огромный профессиональный студийный магнитофон со скоростью 38 и километровыми кассетами.

Роясь в архивах он находил особые, уникальные исполнения тех или иных музыкальных произведений и переписывал их на обычную пленку. Поверьте, он чутко мог отличить бриллианты от проходного исполнения.

Кто об этом знает? Никто. Я знал Кирюшина лично, он мне сам рассказывал об этом. А все думают что это просто подборка классической музыки. А ведь он на неё потратил массу времени. Это не обычная подборка, а особенная, выдающаяся..

 

Он обосновал её в своей системе, статьях и интервью. Гармоническая классика меняет структуру межполушарных связей и меняет личность. Но только настоящая музыка, в настоящем исполнении и не вся подряд.

То, что в большинстве случаев выдают за классику является её суррогатом, не более".

источник

 

Если у вас есть любые сведения, материалы о В.В.Кирюшине и его методике, просьба писать в личку или на почту infobazasm@list.ru

С уважением - В.Л.

P.P.S

Есть ли у кого желание и возможность приобрести и оцифровать с грампластинок сказки В.Кирюшина?

На одной записана "Сказка о двух братьях" 1-2 часть.

Вторая пластинка - 1 сторона - "Сказка о жирафе"; 2 сторона - "Сказка о мишке форте".

Источник

Метки: Кирюшин В.В.: Бездуховная безнравственная личность здоровой быть не может.
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вера и религия
... считают имя важной частью человеческой личности. После прохождения древних Обрядов Старой... потомков Чужеземных ворогов, койи пустотой бездуховной наполняли весь Мир Человеческий... неся... их, или погубят они своей Бездуховностью Души Светлые ваши, и деяниями...
ВСЁ БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ НАМНОГО БЫСТРЕЕ! Поручения Медведева по внедрению в России универсальных эл.карт
ОТ РЕДАКЦИИ (я позволила себе сократить текст) Дорогие братья и сестры! Оккупационный кремлевский режим взял под козырек приказ Мирового правительства об ускоренной подготовке России к принятию печати антихриста. В своих поручениях Медведев дает указания ...
О КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ДУХА, ИЛИ ВРЕМЯ ПИРАМИД
... соорганизованы: быт, искусство, наука, личность и общество. Культура — есть стиль... суррогатной, бездуховной, циничной, отталкивающей и унизительно-бездарной и безнравственной массовой «...чтобы человек был духовен, ибо бездуховными легче управлять. К примеру,...
Кого будем выбирать в Президенты и для чего?
... эффективнее, чем вопросы повышения качества личности человека, а это наиважнейшая задача...
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 1
... был зачитан доклад «О культе личности и его последствиях» (для иностранцев... сказано ни слова. Развенчав культ личности И.В. Сталина, система должна... до Ивана Грозного. Разоблачение культа личности Сталина также потребовалось Хрущёву в...
Русская политика против ювенальной юстиции
В мою программу «Русская политика» сразу после митинга против ювенальной юстиции пришли координаторы родительских организаций «Русские женщины» и «Семья и мир», вместе с которыми мы митинг и готовили: Ирина Бергсет и Анна Кисличенко. Скачать аудиозапись ...

Один комментарий»

  • 4650 4160
    Вячеслав 27 октября 2017 в 17:58 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Воспитание главнее образования… Духовная личность совсем не та, которая носит крест, по каждому случаю бормочет молитвы, кается и унижает себя перед грешными церковными священниками.
    Способность понимать, Мудрость и Чувство Собственного Достоинства – вот признаки гармоничного существа.
    Способность любить окружающий мир не возникает с увеличением количества прочитанной ведической или иной литературы и не возникает как результат посещения церквей. Это есть следствие очень высокого уровня сознания. Тогда, когда человек достиг того высшего состояния сознания, которое проявляется как мудрость, способность любить и понимать, он становится гармоничным и живёт в полном единении с окружающим миром, в равновесии.
    Цель всех посвятительных школ, когда бы они ни существовали, научить человека гармонично жить с природой, ощущать себя частью её, научить гармонично жить в человеческом обществе. Другими словами, человек должен ощущать себя существом тройственным. Частью вселенской жизни, частью природной жизни и частью человеческого общества. Что это такое – часть вселенской жизни? Он живёт не только в физическом мире планеты Земля, но после смерти в этом мире, он живёт в тонком (астральном) мире нашей планеты и недолго пребывает в мире духовном.

    Понятие «грех» выдумали религиозные мракобесы, как психологическую уловку для порабощения своей жертвы и вымогательства. Они заставляют свою жертву грех замаливать, либо откупаться от него путём жертвования денег или имущества в пользу церкви, монастыря либо мечети. У славян нет такого понятия, как грех. Есть нравственное падение. Если Человек совершил зло по отношению к себе, своим близким, родным, либо к Природе, погряз в лености либо кривде, он обязан найти в себе силы и подняться – исправить зло, признаться во лжи и отказаться от пагубных страстей. Жизнь человека на земле – это Путь к Богу. Упал – поднимись, вытри свои кровавые сопли, обмойся и иди дальше. Богу не нужны твои молитвы. Ему нужен достойный Человек! Молитвы – напрасно потраченное время, которое должно проводить либо в труде, либо в отдыхе, либо со своими близкими в семье. Человек – дитя Божие, чтобы не сбиться с пути к своим небесным Родителям, должен сверять его с Совестью и руки его должны дружить с головой, он должен беречь Любовь свою к ближним и родным, к земле своей. Должен не дать упасть половине своей и чадам своим, оберегать и наставлять их. Путь Человека – это путь к Вечной жизни, вечному служению Богу нашему Роду.
    У староверов (не путать со старообрядцами-христианами) нет молитв, а есть гимны-обращения и славления Богам и Предкам. В понятии “молитва” нет ничего инородного или чисто христианского, так как слово “молитва” произошло от “молвь/моление творить”, а молвь – это и есть “обращение” (сравните “людская молва”). А у христиан молитва – от слова «умолять». Вот отрывки из “Влес книги”: «…так мы шли, и не были нахлебниками, а были русскими славянами, которые богам славу поют и потому – суть славяне; «…ибо мы происходим от Даждьбога, и стали славны, славя богов наших…»; «…и мы, славу поющие богам, так и называемся славянами, мы никогда не просили ничего, лишь славу пели. И когда моление творили, омывали телеса наши и рекли славу…».

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>