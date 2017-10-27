Каталония провозгласила независимость!
16:34. 27 октября 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании
70 проголосовали за, 10 – против. 2 бюллетеня остались пустыми.
Историческое голосование.
Массы таки увлекли за собой колебавшихся до конца вождей.
Теперь ждем реакции Мадрида.
Рахой пообещал восстановить законность в Каталонии. Ждем "Поездов дружбы" Мадрид-Барселона, батальонов "Мадрид-1" и "Мадрид-2" и разгона "каталонских титушек".
Ветераны АТО уже готовы выехать в Испанию в составе карательного батальона для подавления каталонского сепаратизма.
Испания понад усе!
Сенат Испании одобрил предложенные правительством меры по урегулированию каталонского кризиса. В ходе голосования в парламенте позицию Мадрида поддержало абсолютное большинство сенаторов.
Автономия Каталонии в составе Испании будет ограничена. 155-я статья Конституции Испании будет введена в действие.
Источник: colonelcassad.livejournal.com