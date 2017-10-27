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Каталония провозгласила независимость!

16:34. 27 октября 2017 Просмотров - 139 Нет комментариев Опубликовал:


Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании


70 проголосовали за, 10 – против. 2 бюллетеня остались пустыми.


Историческое голосование.











Массы таки увлекли за собой колебавшихся до конца вождей.
Теперь ждем реакции Мадрида.
Рахой пообещал восстановить законность в Каталонии. Ждем "Поездов дружбы" Мадрид-Барселона, батальонов "Мадрид-1" и "Мадрид-2" и разгона "каталонских титушек".
Ветераны АТО уже готовы выехать в Испанию в составе карательного батальона для подавления каталонского сепаратизма.


Испания понад усе!

Сенат Испании одобрил предложенные правительством меры по урегулированию каталонского кризиса. В ходе голосования в парламенте позицию Мадрида поддержало абсолютное большинство сенаторов.
Автономия Каталонии в составе Испании будет ограничена. 155-я статья Конституции Испании будет введена в действие.


Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Европа, евросоюз, ИСПАНИЯ, Каталония, пучдемон, сепаратизм
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