Каталония провозгласила независимость!

Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании

70 проголосовали за, 10 – против. 2 бюллетеня остались пустыми.Историческое голосование.Массы таки увлекли за собой колебавшихся до конца вождей.Теперь ждем реакции Мадрида.Рахой пообещал восстановить законность в Каталонии. Ждем "Поездов дружбы" Мадрид-Барселона, батальонов "Мадрид-1" и "Мадрид-2" и разгона "каталонских титушек".Ветераны АТО уже готовы выехать в Испанию в составе карательного батальона для подавления каталонского сепаратизма.Испания понад усе!

Источник: colonelcassad.livejournal.com